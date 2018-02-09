 Провозглашенная Бандерой цель - уничтожить Москву - это не фантазии, - Тягнибок

Об этом лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок заявил сегодня, 9 февраля, на открытии V Бандеровских чтений в колонном зале Киевского городского совета, сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".
"Провозглашенная Бандерой цель - уничтожить Москву - это не какие-то фантазии. Уничтожить московский "Мордор", разбить эту тюрьму народов и похоронить наконец того Голема, которого украинцы вольно или невольно создали себе на беду - миссия Украины. Это покажет всему цивилизованному миру нашу силу и мощь. Это покажет нашу историческую преемственность: быть щитом Европы и обезопасить европейскую цивилизацию от нашествия с Востока. По сути то, что делают наши герои, четвертый год сдерживая натиск московской орды на Востоке Украины", - отметил Олег Тягнибок.
Он добавил, что политическое доминирование Украины в Восточной и Центральной Европе возможно только после наведения порядка внутри страны.
"Не наведя порядок внутри собственного государства, не получим силы для экспансии. Только монолитная, сплоченная нация, управляемая большой идеей, а не приземленными калькуляциями, сможет стать геополитическим лидером. И мы должны сделать все, чтобы этой силой была Украина", - заявил Олег Тягнибок.
Чтения "Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів" организовали негосударственный аналитический центр "Украинские студии стратегических исследований" и Научно-исследовательский институт украиноведения.
"Бандеровские чтения собрали около 100 интеллектуалов, ученых, военных московско-украинской войны и политиков, чтобы представить националистическую стратегию внешней политики. Стратегию, которая сделает Украину великой страной, стратегию которая вернет суверенитет и выведет нас из того Иловайского котла минских договорняков, стратегию, которая позволит сохранить украинскую идентичность", - рассказал директор центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк.
Первые Бандеровские чтения состоялись в феврале 2014 года. Нынешние Чтения посвящены 100-летию провозглашения независимости Украинской Народной Республики и 75-летию первого большого сражения Украинской Повстанческой Армии.
И не делай вида, что ты этого не знал!
А вообще - только йододефицитный пидляшок может пытаться кого-то убедить, что у Судоплатова после поражения Красной Армии под Харьковом и перед решающей битвой войны на Курской дуге не было других забот, как только вырезать на Волыни мирных польских крестьян... )
Это же "Свобода" возопила что если добывать сланцевый газ это землетрясения и прочее будет? Американцы ну тупыыые, добывают и если что-то случится, как сказала ну уууумная "Свобода", то компании по добыче обанкротятся(никто же нихрена не исследовал - зачем, "Свободу" только спроси - скажет что к чему). В этом настолько сквозит интересами Грязьпрома, что взорваться можно. Немного странно.вато. Хренушки теперь вам, а не галочку в бюллетене. Они бы еще голосовали против например базы НАТО тут - типо мывсегда на двух стульях, а у них там евронегрогеи, а не дадим "б*гом даной земли"(и потом сразу проклятой оказывается) на порицание(лучше накопать янтарей, напилить кругляков и бросить). Как и Ярош - высрал что мол нам не по пути с ЕС. Лучше пойти побиться башкой в храме и сеять картошку наверное.
И когда - нибудь спровоцирует,как провоцирует израильтян постоянное вытье соседей об уничтожении государства Израиль. Только напрасно он надеется по привычке отсидеться в схроне.