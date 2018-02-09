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 Политика Украины
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Все про:Свобода (2655) Тягнибок (1220)

 Провозглашенная Бандерой цель - уничтожить Москву - это не фантазии, - Тягнибок

Миссия Украины - разрушить московскую тюрьму народов, стать щитом Европы и обезопасить европейскую цивилизацию от нашествия с Востока.

Об этом лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок заявил сегодня, 9 февраля, на открытии V Бандеровских чтений в колонном зале Киевского городского совета, сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".
 
"Провозглашенная Бандерой цель - уничтожить Москву - это не какие-то фантазии. Уничтожить московский "Мордор", разбить эту тюрьму народов и похоронить наконец того Голема, которого украинцы вольно или невольно создали себе на беду - миссия Украины. Это покажет всему цивилизованному миру нашу силу и мощь. Это покажет нашу историческую преемственность: быть щитом Европы и обезопасить европейскую цивилизацию от нашествия с Востока. По сути то, что делают наши герои, четвертый год сдерживая натиск московской орды на Востоке Украины", - отметил Олег Тягнибок.

Он добавил, что политическое доминирование Украины в Восточной и Центральной Европе возможно только после наведения порядка внутри страны.


"Не наведя порядок внутри собственного государства, не получим силы для экспансии. Только монолитная, сплоченная нация, управляемая большой идеей, а не приземленными калькуляциями, сможет стать геополитическим лидером. И мы должны сделать все, чтобы этой силой была Украина", - заявил Олег Тягнибок.

Чтения "Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів" организовали негосударственный аналитический центр "Украинские студии стратегических исследований" и Научно-исследовательский институт украиноведения.

"Бандеровские чтения собрали около 100 интеллектуалов, ученых, военных московско-украинской войны и политиков, чтобы представить националистическую стратегию внешней политики. Стратегию, которая сделает Украину великой страной, стратегию которая вернет суверенитет и выведет нас из того Иловайского котла минских договорняков, стратегию, которая позволит сохранить украинскую идентичность", - рассказал директор центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк.

Первые Бандеровские чтения состоялись в феврале 2014 года. Нынешние Чтения посвящены 100-летию провозглашения независимости Украинской Народной Республики и 75-летию первого большого сражения Украинской Повстанческой Армии.

Источник: https://censor.net.ua/n3049596
 
 
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РАБссию разрушит Родченков,Сочи нету Мочи и Мильдония Нима... Проголошена Бандерою мета ‒ знищити Москву ‒ це не фантазії, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 6711
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Великий воин Тягнибок вообще то того, муйню какую-то сказал. Впрочем как всегда.
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Крысы Кремлевские боятся Бандеру с 1939 и по сегодняшний день.Видимо за то что Степан Андреевич не убил ни одного рюсскага Мудака,в отличие от ХЕРоя РАБссии Кадырова.... Проголошена Бандерою мета ‒ знищити Москву ‒ це не фантазії, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 6297
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Для початку,треба знищити,Мордорский патриархат,та его влияние,а так же мордовский бизнес,та лобби в Раде.Побороти корупцiю,яка является визитной карточкой Мордвы,та открывает любые тайны та секретные сейфы.Стати экономично сильными.Ну а потом можно качать Мордор,через тех самых поневолених ими народов Проголошена Бандерою мета ‒ знищити Москву ‒ це не фантазії, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 1279
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Три брата Бандеры сидели в Концлагерях Вермахта,Василь и Александр погибли за Свободу Украины,Степан Андреевич выжил.Вечная ИМ ПАМЯТЬ!!!! Проголошена Бандерою мета ‒ знищити Москву ‒ це не фантазії, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 6117
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За какую еще "свободу" погибли братья Бандеры?! Их в концлагере удавили ПОЛЯКИ в благодарность за волынскую резню...
И не делай вида, что ты этого не знал!
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Про Волынскую резню и Хатынь в Белоруссии спроси у генерала КГБ Судоплатова,мудило Тупое.
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А я "спросил" у поляков, в том числе и у очевидцев. И они таким как ты козолупам с полоныны ответили - через "Закон о бандеровской идеологии"....Белорусы на очереди.
А вообще - только йододефицитный пидляшок может пытаться кого-то убедить, что у Судоплатова после поражения Красной Армии под Харьковом и перед решающей битвой войны на Курской дуге не было других забот, как только вырезать на Волыни мирных польских крестьян... )
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Че, сланцевый газ у нас уже добывают, можно и пару-тройку москов уничтожить. Впадлу танки заводить, завтра если только.
Это же "Свобода" возопила что если добывать сланцевый газ это землетрясения и прочее будет? Американцы ну тупыыые, добывают и если что-то случится, как сказала ну уууумная "Свобода", то компании по добыче обанкротятся(никто же нихрена не исследовал - зачем, "Свободу" только спроси - скажет что к чему). В этом настолько сквозит интересами Грязьпрома, что взорваться можно. Немного странно.вато. Хренушки теперь вам, а не галочку в бюллетене. Они бы еще голосовали против например базы НАТО тут - типо мывсегда на двух стульях, а у них там евронегрогеи, а не дадим "б*гом даной земли"(и потом сразу проклятой оказывается) на порицание(лучше накопать янтарей, напилить кругляков и бросить). Как и Ярош - высрал что мол нам не по пути с ЕС. Лучше пойти побиться башкой в храме и сеять картошку наверное.
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Тягнибок явно, примитивно и дешево провоцирует полномасштабную войну с Россией...
И когда - нибудь спровоцирует,как провоцирует израильтян постоянное вытье соседей об уничтожении государства Израиль. Только напрасно он надеется по привычке отсидеться в схроне.
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Після психіатричної експертизи відправити на фронт - брати Іловайськ. Москва зачекає.
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Если Тягнибок уничтожит Москву, то откуда он будет получать дотации на факельные шествия и всё остальное...
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Ядерной бомбой можно, а так жертвовать своими жизнями ради кацапов, не не стоит того.
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Из рашки Пупсу новые методички подкинули? А то уже народ у них не ведется на страшных бандеровцев и факельные шествия? Нужно новую тему вкинуть, как Украина хочет уничтожить Москву. Ну ни разу чувак не палится.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПровозглашенная Бандерой цель - уничтожить Москву - это не фантазии, - Тягнибок
 
 
 
 
 
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