 Провозглашенная Бандерой цель - уничтожить Москву - это не фантазии, - Тягнибок

Об этом лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок заявил сегодня, 9 февраля, на открытии V Бандеровских чтений в колонном зале Киевского городского совета, сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".



"Провозглашенная Бандерой цель - уничтожить Москву - это не какие-то фантазии. Уничтожить московский "Мордор", разбить эту тюрьму народов и похоронить наконец того Голема, которого украинцы вольно или невольно создали себе на беду - миссия Украины. Это покажет всему цивилизованному миру нашу силу и мощь. Это покажет нашу историческую преемственность: быть щитом Европы и обезопасить европейскую цивилизацию от нашествия с Востока. По сути то, что делают наши герои, четвертый год сдерживая натиск московской орды на Востоке Украины", - отметил Олег Тягнибок.

Он добавил, что политическое доминирование Украины в Восточной и Центральной Европе возможно только после наведения порядка внутри страны.



"Не наведя порядок внутри собственного государства, не получим силы для экспансии. Только монолитная, сплоченная нация, управляемая большой идеей, а не приземленными калькуляциями, сможет стать геополитическим лидером. И мы должны сделать все, чтобы этой силой была Украина", - заявил Олег Тягнибок.

Чтения "Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів" организовали негосударственный аналитический центр "Украинские студии стратегических исследований" и Научно-исследовательский институт украиноведения.

"Бандеровские чтения собрали около 100 интеллектуалов, ученых, военных московско-украинской войны и политиков, чтобы представить националистическую стратегию внешней политики. Стратегию, которая сделает Украину великой страной, стратегию которая вернет суверенитет и выведет нас из того Иловайского котла минских договорняков, стратегию, которая позволит сохранить украинскую идентичность", - рассказал директор центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк.



Первые Бандеровские чтения состоялись в феврале 2014 года. Нынешние Чтения посвящены 100-летию провозглашения независимости Украинской Народной Республики и 75-летию первого большого сражения Украинской Повстанческой Армии.