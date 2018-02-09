 "Где зарплата? Почему нет зарплаты?", - "Иностранные компании наложили на нас санкции", - жены шахтеров "Ровенькиантрацит" требуют деньги у российских оккупантов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговорам на видеозаписи проблемы с выплатой денег шахтерам возникли, как минимум, в ноябре прошлого года. Именно тогда женщинам уже обещали погасить долги по зарплате. Видимо с тех пор, ничего не изменилось.

На встрече представители оккупационных властей пообещали начать выплаты 23 февраля и погасить задолженность полностью до 8 марта.

"В конце января предприятие попало под санкции. Заблокированы все счета... Санкции ввели заграничные компании", - объяснил один из них.

"Сказка та же, что и в ноябре", - отреагировала одна из женщин и спросила о причине санкций.

Подобные проблемы, судя по разговорм, возникают и на захваченных оккупантами шахтах "Краснодонугля".

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