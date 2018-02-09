 "Где зарплата? Почему нет зарплаты?", - "Иностранные компании наложили на нас санкции", - жены шахтеров "Ровенькиантрацит" требуют деньги у российских оккупантов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговорам на видеозаписи проблемы с выплатой денег шахтерам возникли, как минимум, в ноябре прошлого года. Именно тогда женщинам уже обещали погасить долги по зарплате. Видимо с тех пор, ничего не изменилось.
На встрече представители оккупационных властей пообещали начать выплаты 23 февраля и погасить задолженность полностью до 8 марта.
"В конце января предприятие попало под санкции. Заблокированы все счета... Санкции ввели заграничные компании", - объяснил один из них.
"Сказка та же, что и в ноябре", - отреагировала одна из женщин и спросила о причине санкций.
Подобные проблемы, судя по разговорм, возникают и на захваченных оккупантами шахтах "Краснодонугля".
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https://www.youtube.com/watch?v=SUBNVxbsb4o
это просто какой-то пи...ц, товарисчи.
ровенькиантрацит то ахмєта шахти,нині там курченко сбутом займається в Україну (через ротердам+)-і йому ахмєт заборгував,тому курчєнко бабло у оффшорі оставив а ахмєт має сам рохрахуватись з кротами...
а бабі що 40 років на фермі пропрацювала-5о гри добавив..
С Донбассом то же самое. Ноль перспектив.
Все получили по заслугам и по делам их. Не могу сказать, что я переживаю за шахтеров. Не мы это начали.
откуда инфа? ссылочку скинь?!
какие-то странные вопросы на россии и для россии.
на россии это норма.
разве даунбасцы не знали этого упрямого факта?
Х** нашли отрубленьій
И топор зазубреньій
В стороне лежал..."