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 "Где зарплата? Почему нет зарплаты?", - "Иностранные компании наложили на нас санкции", - жены шахтеров "Ровенькиантрацит" требуют деньги у российских оккупантов. ВИДЕО

Жены шахтеров "Ровенькиантрацит" пришли к представителям оккупационных властей с требованием выплатить задолженность по зарплате.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговорам на видеозаписи проблемы с выплатой денег шахтерам возникли, как минимум, в ноябре прошлого года. Именно тогда женщинам уже обещали погасить долги по зарплате. Видимо с тех пор, ничего не изменилось. 

На встрече представители оккупационных властей пообещали начать выплаты 23 февраля и погасить задолженность полностью до 8 марта. 

"В конце января предприятие попало под санкции. Заблокированы все счета... Санкции ввели заграничные компании", - объяснил один из них. 

"Сказка та же, что и в ноябре", - отреагировала одна из женщин и спросила о причине санкций.

Подобные проблемы, судя по разговорм, возникают и на захваченных оккупантами шахтах "Краснодонугля". 

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупанты вручают шахтерам на Донбассе "повестки" с требованием срочно явиться в "военкомат". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3049594
 
 
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Прекратите платить туда пенсии и через пару месяцев, эти оголодавшие самки, палками выгонят всю сепарню к хуям аж за Дон.
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Эти самки скорее бросят этих повыздыхалых шахтарей и будут давать пополченцам или другим кто с деньгами. Чай не впервой. Это уже и так там нормой стало.
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ну и пускай. сифилис и гонорея тоже оружие не хуже гранаты. Выкосит впопучленцев быстрее аваковской нацхвартии
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Не сцы рюський шахтер, жена чечена или дага удовлетворит, с голоду не умрешь!
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Anjey Kampfer) Ну если бабы шахтерам всем опущенцам будут давать, венерической наградой кончат, и тут уже бабло не поможет!
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Так пидерация должна сепарам помочь. Не ? Тем более с 25.01 по сегодня нефть подешевела на 10 % - у рашки деньги лишние должны будут появиться . Ага .
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Ну, слава Богу, хоч не хунта винна а іностранниє кампанії.
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Я что то не вижу здесь порохоботов которые орут что блокада ето на руку кремлю и ее нужно срочно снять и закупать уголь у тамженашихлюдей?
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им некогда, все на ветке про грузина... У них там мобилизацию объявили
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Депилы, зачем вам зарплата, Крым же ваш!
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какие-то колченогие, калечные, это русские што ли?
это просто какой-то пи...ц, товарисчи.
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12.22 - "... мущщины бояцца ... а у нас ничё нету..." - а где доблестные шахтёры, никамунакаленинипаставить, хватит кормить, где казачество с попом !?? Где вот всё вот это?
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Американськи негры опять виноваты. Путин помоги!!! 🤯
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Обратите внимание , энтим "шахтерам" в шахтах откопать себе зарплату тяжелее чем пушки с танками .
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та не переживай ти так за їхню зарплатню...он волиньвугілля дороги перекривають а парашен як не в малібу то у вєну на бал..
ровенькиантрацит то ахмєта шахти,нині там курченко сбутом займається в Україну (через ротердам+)-і йому ахмєт заборгував,тому курчєнко бабло у оффшорі оставив а ахмєт має сам рохрахуватись з кротами...
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Непонятно. Во-первых Цензор еще три года назад сообщал, что все шахты порезаны на металлолом и затоплены. Во-вторых, Семен недавно надежно заблокировал поставки угля с этих затопленных шахт. Какая ещё зарплата, за что?
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мало того -їм ще й пенсію рева осучаснив...нині уже мінімальна шахтьоросєпарська 12500гривасів...
а бабі що 40 років на фермі пропрацювала-5о гри добавив..
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Сегодня случайно встретила в инете резюме одного мужчины, который как я поняла в Крыму живет. Работал замом сети фуршет в Крыму , налаживал с нуля многие крупные предприятия. Языки , компьютер, опыт и тд. Ищет работу в Украине с переездом , зарплата 20 000 гривен. Для менеджера такого уровня это немного. И запрос этот говорит очень о многом. Первое, работы в Крыму нет. Второе - и не будет. Третье, крымчане наконец- то начинают понимать всю полноту произошедшего абзаца.
С Донбассом то же самое. Ноль перспектив.
Все получили по заслугам и по делам их. Не могу сказать, что я переживаю за шахтеров. Не мы это начали.
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Не исключаю, что эти шахтеры ещё и подрабатывают вне рабочее время на блокпостах - так что по ком звонит колокол все уже давно поняли
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наложили санкции походу не на продавцов-террористов, а на покупателей. и за украденные газ\нефть с Крыма следовало тоже аналогичным образом поступать - явно же на продажу идет. имхо, если бы все сразу было "правильно" (эмбарго, военная помощь, ликвидация "кротов", анти-кремлевско-фашистская коалиция, выкидывание оккупантов из мировых институцийи т.д. и т.п.) касабы может бы еще лет 100 прожили спокойно, а так Х#йло их весело приведет туда, куда и сам уже вскоре отправится. да и "наши власти" тоже приложились неплохо - вместо того чтобы реально что-то делать четыре года тупо пилили бабло, неизвестно на что надеясь - сдохнуть вместе с Х#йлом разве что, других целей судя по результатам вроде нет и не было.
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"наши власти.... тупо пилили бабло"

откуда инфа? ссылочку скинь?!
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гавно драть будете ватаны и кацапье.теперь для всех уроком будет.кто срасею позовет - туда смерть/голод/разруху придет "Де зарплата? Чому немає зарплати?", - "Іноземні компанії наклали на нас санкції", - дружини шахтарів "Ровенькиантрацит" вимагають гроші у російських окупантів - Цензор.НЕТ 69
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а может даунам из даунбаца это нравится?!
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"Где зарплата? Почему нет зарплаты?"

какие-то странные вопросы на россии и для россии.
на россии это норма.

разве даунбасцы не знали этого упрямого факта?
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бедапечаль! надо немножко потерпеть, за месяц-полтора будет свежая лебеда, крапива с голоду не умрете
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эээээээ, да не измерить вам аршином глубину ума та руцкава.
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"... Там на шахте угольной
Х** нашли отрубленьій
И топор зазубреньій
В стороне лежал..."
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Где зарплата? Почему нет зарплаты?", - "Иностранные компании наложили на нас санкции", - жены шахтеров "Ровенькиантрацит" требуют деньги у российских оккупантов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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