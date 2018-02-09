 НАПК впервые собралось в полном составе и распределило направления работы, - Корчак

Как информирует Цензор,НЕТ об этом написала в Фейсбуке председатель НАПК Наталья Корчак.

Она отметила: "Первое заседание НАПК с участием всех 5 членов. Распределение по направлениям работы: Корчак - предотвращение политической коррупции; Скопич - предотвращение и выявление коррупции; Серегин - антикоррупционная политика; Патюк - финансовый контроль и мониторинг образа жизни ; Мангул - конфликт интересов и других ограничений ", - написала она.

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