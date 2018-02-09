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Все про:Корчак (161) НАПК (565)

 НАПК впервые собралось в полном составе и распределило направления работы, - Корчак

Национальное агентство по противодействию коррупции провело первое заседание с участием всех членов и определило функциональные обязанности каждого по направлениям работы.

Как информирует Цензор,НЕТ об этом написала в Фейсбуке председатель НАПК Наталья Корчак.

Она отметила: "Первое заседание НАПК с участием всех 5 членов. Распределение по направлениям работы: Корчак - предотвращение политической коррупции; Скопич - предотвращение и выявление коррупции; Серегин - антикоррупционная политика; Патюк  - финансовый контроль и мониторинг образа жизни ; Мангул - конфликт интересов и других ограничений ", - написала она.

Также читайте: Работа НАПК так и не началась, этот инструмент борьбы с коррупцией сейчас под угрозой, - Сытник

Источник: https://censor.net.ua/n3049593
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
У Корчак премія звичайно складає 450%. Чого це вона буде собі занижувати ? Де знайти те цунамі, щоб змило усю цю наглу гидоту, яка сама ніколи не покине таке "хлібне" місце ?
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Нікчемна , бездарна, жадна й тупа курва.. Таке буде боротися з корупцією? Дивна петрикова кадрова політика.. Дуже дивна..
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Мдя. Никто не знает, армянский стрелок уже на свободе?
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***
бывает, проснешься как птица -
крылатой пружиной на взводе
и хочется жить и трудиться!..
но к завтраку это проходит...
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В полном составе? Всего через полтора года? Успех!
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Корчак - предотвращение политической коррупции; Скопич - предотвращение и выявление коррупции; Серегин - антикоррупционная политика; Патюк - финансовый контроль и мониторинг образа жизни ; Мангул - конфликт интересов и других ограничений: - формули для самонавіювання, шоб в підсвідомості не муляло, від даремності свого існування скаженим коштом.
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"НАПК впервые собралось в полном составе и распределило направления работы, - Корчак" - свою задачу, которую поставил перед ПАПК шоколадный Пахан, по саботажу реформ, Корчак выполнила добросовестно, и заслуживает достойного вознаграждения, причём она знает какой порядок цифр должен быть, опыт у неё есть.
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Natali🌵21+‏ @Evroturistka

Где-то на шестом году "рішучих реформ", экономии и затягивания поясов...

НАЗК вперше зібралося у повному складі і розподілило напрямки роботи, - Корчак - Цензор.НЕТ 8198
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНАПК впервые собралось в полном составе и распределило направления работы, - Корчак
 
 
 
 
 
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