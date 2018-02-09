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 Общество
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 "Начинаю независимое адвокатское расследование всех обстоятельств гибели Веджие Кашка", - адвокат Полозов

Российский адвокат Николай Полозов начал независимое расследование смерти в Крыму в 2017 году ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашка.

Об этом он сообщил 9 февраля на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, "ее смерть – вовсе не трагическая случайность, а следствие чрезмерного и непропорционального применения к ней силы со стороны тех российских силовиков, которые осуществляли ее незаконное задержание".

"За ее гибель никто ответственности так и не понес, мало того, не было даже формальных попыток со стороны российских властей провести расследование. По просьбе родных Веджие Кашка, я начинаю независимое адвокатское расследование всех обстоятельств гибели Веджие Кашка и буду добиваться привлечения к ответственности всех должностных лиц, причастных к ее смерти", - отметил адвокат.

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Как известно, в момент задержания группы крымскотатарских активистов 23 ноября 2017 года Веджие Кашка стало плохо, с места событий ее увезла скорая помощь. Позже стало известно, что женщина скончалась.

Начинаю независимое адвокатское расследование всех обстоятельств гибели Веджие Кашка, - адвокат Полозов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049590
 
 
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Рашку с нетерпением ожидают суды во всем мире: и за Крым, и за Донбасс, и за Сирию, и за убитых патриотов Украины и крымско-татарского движения.
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и кто ж судить будет?
Меркель или Трамп?

Или Гаага? "Починаю незалежне адвокатське розслідування всіх обставин загибелі Веджіє Кашка", - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 8105
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Афанасьеву €2 тыс.

2 года незаконной тюрьмы и пыток ГейРопейский суд оценил в 2 шт.
Так гляди расея по миру пойдёт с протянутой рукой.

Не нужно жить в иллюзиях - это мы так думаем и так должно быть в нормальном обществе, в котором мы, украинцы (независимо от национальности) жить хотим.
Но реально - кругом одни пидорасы... (кроме наших друзей)
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"суды во всем мире: и за Крым, и за Донбасс, и за Сирию, и за убитых патриотов Украины и крымско-татарского движения."
- это мы так думаем и так нужно бы было, но ...
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Еще не вечер. Так никто не думал, что и Советы когда-нибудь распадутся, не думали, что Янек сбежит, не думали, что Порох развеет все надежды в прах, а ведь случилось... Рано или поздно, многое переворачивается с ног на голову...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Начинаю независимое адвокатское расследование всех обстоятельств гибели Веджие Кашка", - адвокат Полозов
 
 
 
 
 
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