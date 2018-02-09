 "Начинаю независимое адвокатское расследование всех обстоятельств гибели Веджие Кашка", - адвокат Полозов

Об этом он сообщил 9 февраля на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, "ее смерть – вовсе не трагическая случайность, а следствие чрезмерного и непропорционального применения к ней силы со стороны тех российских силовиков, которые осуществляли ее незаконное задержание".
"За ее гибель никто ответственности так и не понес, мало того, не было даже формальных попыток со стороны российских властей провести расследование. По просьбе родных Веджие Кашка, я начинаю независимое адвокатское расследование всех обстоятельств гибели Веджие Кашка и буду добиваться привлечения к ответственности всех должностных лиц, причастных к ее смерти", - отметил адвокат.
Как известно, в момент задержания группы крымскотатарских активистов 23 ноября 2017 года Веджие Кашка стало плохо, с места событий ее увезла скорая помощь. Позже стало известно, что женщина скончалась.
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Не нужно жить в иллюзиях - это мы так думаем и так должно быть в нормальном обществе, в котором мы, украинцы (независимо от национальности) жить хотим.
Но реально - кругом одни пидорасы... (кроме наших друзей)
- это мы так думаем и так нужно бы было, но ...