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 Британскую журналистку Роуч, которая писала о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, оштрафовали и вынудили покинуть полуостров

Английская журналистка-фрилансер Маделайн Роуч, специализирующаяся на освещении нарушений прав человека на постсоветском пространстве, была оштрафована Центральным районным судом Симферополя и выдворена за пределы оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали Роуч утром 7 февраля в хостеле в Симферополе, где она остановилась во время поездки на полуостров. Роуч обвинили в журналистской деятельности на территории Крыма без аккредитации российского Министерства иностранных дел, а также в отсутствии медицинской страховки.

Предоставленный журналистке адвокат рекомендовал Роуч признать вину, заплатить штраф и покинуть Крым. В суде Роуч настаивала на том, что не выполняла ничье редакционное задание и приехала в Крым, чтобы познакомиться с героями своих публикаций.

По информации полицейских, она сняла и переслала видео встреч с крымскотатарскими семьями политзаключенных с помощью телефона.

Роуч предполагает, что сотрудники правоохранительных органов установили за ней наблюдение и, по всей видимости, отслеживали ее активность в интернете. Также полицейские в суде заявляли о свидетелях, рассказавших о встречах с Роуч, однако назвать их и допросить в суде отказались. На заявление Роуч об имеющейся у нее медицинской страховке, которую она оформляла для получения российской визы, оперативники ответили ей, что необходима "специальная страховка для Крыма". Журналистка была оштрафована на четыре тысячи рублей и покинула полуостров в тот же день.

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Ситуацию с журналисткой прокомментировала на своей странице в Facebook первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова. По ее словам, Роуч не обращалась в Министерство информационной политики по поводу разрешения на въезд в Крым.

"Английская журналистка-фрилансер Маделайн Роуч, которую оштрафовали в оккупированном Крыму, не обращалась в Мининформ по поводу получения соответствующего разрешения въезда в Крым через территорию материковой Украины", - написала она.

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Британскую журналистку Роуч, которая писала о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, оштрафовали и вынудили покинуть полуостров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049584
 
 
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не срана 404 а территория 404, которую еще иногда называют как но роизюшка.
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цапия - то есть страна цапов (козлов и их самок)
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Така тепер "свобода" на півострові.
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Пускай у нас рискнет написать о нарушении прав человека.
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у вас, на росії?
буде те саме що і в Криму.
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васька - а почему с номером? интеллекта не хватает по нормальному на цензор попасть - да на цензоре сразу с ходу тест ,ну шоб твой уровень был всем понятен)))
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И ничего и не оштрафовали,это была плата за посещение лишнехромосомных обезьян в зоне отчуждения.
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кацапи оштрафували?
я то мені здалось, що наші Українські "Кримські" органи, собі копійку мають! Британскую журналистку Роуч, которая писала о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, оштрафовали и вынудили покинуть полуостров - Цензор.НЕТ 8385
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Раиський сброд в стеганых серых фуфайках и валенках показывает свое вЯличие . Британскую журналистку Роуч, которая писала о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, оштрафовали и вынудили покинуть полуостров - Цензор.НЕТ 8253 На фуфайки по приезде в педирацию нашьют номерки и на зону .
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Идут без флага, без знаков отличия своей страны. Даже не будет звучать государственный гимн. Своей истории стыдятся, поэтому история краденная, название краденное, хотя все знают, что это Московия со своими колониями. Вместо человеческих ценностей несут ценности татаро-монголького ига, такие, как укради, убей, напади. Страна сплошного позора, предательства, вранья.
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Есть ли на рассии дно ?
"Инженеров ядерного центра в Сарове (Нижегородская Область) поймали на майнинге биткоинов на суперкомпьютере".
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Такая милая девочка и так рисковала! Ведь для рашистов гражданство не играет никакой роли. Хорошо, что унесла ноги.
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Ничего, чем больше такого произвола будет по отношению к иностранным журналистам, которые пишут о безприделе оккупантов, то для Гааги будет легче прижать кремблядских выблядков. Поверьте, журналисты свои материалы хранят пока живут. А х....йло их точно не переживет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБританскую журналистку Роуч, которая писала о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, оштрафовали и вынудили покинуть полуостров
 
 
 
 
 
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