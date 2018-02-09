 Британскую журналистку Роуч, которая писала о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, оштрафовали и вынудили покинуть полуостров

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали Роуч утром 7 февраля в хостеле в Симферополе, где она остановилась во время поездки на полуостров. Роуч обвинили в журналистской деятельности на территории Крыма без аккредитации российского Министерства иностранных дел, а также в отсутствии медицинской страховки.

Предоставленный журналистке адвокат рекомендовал Роуч признать вину, заплатить штраф и покинуть Крым. В суде Роуч настаивала на том, что не выполняла ничье редакционное задание и приехала в Крым, чтобы познакомиться с героями своих публикаций.

По информации полицейских, она сняла и переслала видео встреч с крымскотатарскими семьями политзаключенных с помощью телефона.

Роуч предполагает, что сотрудники правоохранительных органов установили за ней наблюдение и, по всей видимости, отслеживали ее активность в интернете. Также полицейские в суде заявляли о свидетелях, рассказавших о встречах с Роуч, однако назвать их и допросить в суде отказались. На заявление Роуч об имеющейся у нее медицинской страховке, которую она оформляла для получения российской визы, оперативники ответили ей, что необходима "специальная страховка для Крыма". Журналистка была оштрафована на четыре тысячи рублей и покинула полуостров в тот же день.

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Ситуацию с журналисткой прокомментировала на своей странице в Facebook первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова. По ее словам, Роуч не обращалась в Министерство информационной политики по поводу разрешения на въезд в Крым.

"Английская журналистка-фрилансер Маделайн Роуч, которую оштрафовали в оккупированном Крыму, не обращалась в Мининформ по поводу получения соответствующего разрешения въезда в Крым через территорию материковой Украины", - написала она.

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