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 Директор лицея на Луганщине, который передал фермерам землю учебного заведения на 7 млн.грн, пойдет под суд, - прокуратура

В Луганской области будут судить исполняющего обязанности директора лицея, который предоставил в пользование фермерскому хозяйству землю учебного заведения стоимостью 7,1 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году между образовательным учреждением и фермерским хозяйством заключен договор сроком на 6 лет о совместной деятельности с использованием земельного участка, который предназначен для исследовательских и учебных целей, однако фактически фермерскому хозяйству в платное пользование передано почти 270 га стоимостью 7,1 млн грн. Согласно расчетам, размер вреда, причиненного государству вследствие использования земли не по целевому назначению, составляет 320 тыс. грн.

Согласно действующему законодательству, директор учебного заведения не имел полномочий распоряжаться указанным земельным участком при отсутствии решения соответствующего органа местного самоуправления и без проведения аукциона.

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Прокуратурой области заявлен иск в хозяйственный суд Луганской области о признании недействительным договора об учебно-производственной практике и обязательстве освободить землю профессионального аграрного лицея.

Исполняющего обязанности директора лицея будут судить по факту злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины).

Источник: https://censor.net.ua/n3049583
 
 
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И я о том же, нашли чем пугать В нашей стране это как сходить в баню, только дороже.
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ха напугали судом.. нашим самым гуманным продажным
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Олесь Довгий тот под суд не пойдёт,а этот пойдёт.
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Это скорее всего в Сватово чудят..там был 30 лет тому техникум-совхоз..)))
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Сейчас разнарядка по луганской области на количество коррупционеров пойманных пришла! Вот и ловят мелочевку, не обращая внимание на тех кто млнами ворует!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор лицея на Луганщине, который передал фермерам землю учебного заведения на 7 млн.грн, пойдет под суд, - прокуратура
 
 
 
 
 
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