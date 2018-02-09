 Директор лицея на Луганщине, который передал фермерам землю учебного заведения на 7 млн.грн, пойдет под суд, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году между образовательным учреждением и фермерским хозяйством заключен договор сроком на 6 лет о совместной деятельности с использованием земельного участка, который предназначен для исследовательских и учебных целей, однако фактически фермерскому хозяйству в платное пользование передано почти 270 га стоимостью 7,1 млн грн. Согласно расчетам, размер вреда, причиненного государству вследствие использования земли не по целевому назначению, составляет 320 тыс. грн.

Согласно действующему законодательству, директор учебного заведения не имел полномочий распоряжаться указанным земельным участком при отсутствии решения соответствующего органа местного самоуправления и без проведения аукциона.

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Прокуратурой области заявлен иск в хозяйственный суд Луганской области о признании недействительным договора об учебно-производственной практике и обязательстве освободить землю профессионального аграрного лицея.

Исполняющего обязанности директора лицея будут судить по факту злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины).