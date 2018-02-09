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Все про:избиение (9139) прокуратура (2952) СБУ (12127) Шепелев (43) Гитлянская (117) Кравченко Руслан (15)

 Зарегистрировано производство по заявлению Шепелева об избиении, - прокурор Кравченко

В СБУ, комментируя избиение задержанного экс-депутата Александра Шепелева, заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь СБУ Алена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня Шепелев заявил, что его "похитили и избили" сотрудники СБУ.

"Сотрудники СБУ действуют исключительно в рамках законодательства. Я сейчас не готова комментировать, оказывал ли он сопротивление при задержании, но наши сотрудники действуют исключительно в рамках законодательства и не нарушают", - сказала Гитлянская.

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При этом на вопрос о том, принимали ли участие сотрудники спецслужбы в задержании экс-депутата, она ответила: "У меня нет информации. Насколько я знаю, это дело прокуратуры. Возможно, мы выполняли поручение прокуратуры…".

Вместе с тем, прокурор Руслан Кравченко заявил, что Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области расследует производство по избиению Шепелева.

"Мне сообщили, что зарегистрировано производство по заявлению Шепелева. Производство ведет главное управление СБУ в Киеве и Киевской области", - сказал он.

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Ранее Кравченко сообщил журналистам, что Шепелев был задержан вчера сотрудниками СБУ, будет проведено расследование, чтобы выяснить, почему у подозреваемого телесные повреждения.

Ранее Шепелев был доставлен в зал суда с обширными гематомами на лице, он заявил, что сотрудники СБУ "похитили его и избили".

8 февраля 2018 года Шепелев задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3049581
 
 
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Йуля избила своего однопартийца и сослуживца по фсб.
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Вот поэтому таких надо сразу стрелять при попытке к бегству, корми его потом в тюрьме за наши налоги, когда страна оплакивает тысячи смертей по вине таких во Шепелевых.
Нечего было оказывать сопротивление полиции, все по закону.
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этот может много разсказать, так можно спасти много жизней патриотв Украины, вот ради спасение жизней людей, этого гондошу надо беречь и то что давать иму щи с водой - ну это же мелочь. В суде его показания - начиная с того, как с рашен тюрмы попал дыныры, что было в гумконвоях итд. - редко птицы такого калибра попадается, он же с автоматом бегал а именно руководил бандитами, также - желательно узнать о готовившися операциях против Украины - вот кацапня бы много отдала бы за его тело, так что этого желательно хорошо охронять, но переодически подключать к электрическому ...........


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Шепелев конечно тот еще "подарок", но судя по боевому раскрасу, "действия исключительно в рамках законодательства" у СБУшников как-то по своему трактуются, а может у них законодательство другое.
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Может оказывал сопротивление как полковник из мгб дыры
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Шепелев сторонник убийц украинцев, и если вам , встретиться на улице бандит может провести с ним воспитательную беседу, когда он будет махать перед вашим лицом кулаками, сопротивлялся полиции - получил.
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Це хлопці перевіряли чі відповідає його обличча фотографії на посвідченні мгб, що лежало на столі
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Так видно же шо он сам с лестницы упал.
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бедняга....судя по развитию событий у нас в стране, скорее закроют тех, на кого он упал несколько раз, чем этого "товарисча"...
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таков порядок. Порасследуют и закроют в связи с отсутствием состава...
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так... я не понял!
почки то целые?... обе? что за предьявы?
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ваши рамки законодательства у него на роже видны
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Шепелев - враг Украины. Сепар, русофил, за рассею в Украине. Я - гражданин независимой и суверенной Украины. Значит, он мой враг и желает мне смерти. Встреть я его на улице, я бы защищал и страну, и себя любым способом. Я имею право жить в своей стране, а не в том го...не, что он хочет.
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если нельзя как раньше - при попытке к бегству, то в глаз заехать залюбки.
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Били не Шепелева, а сепаратного подполковника-шпийона ДыНыРы Боруха.
Это разные вещи. При задержании террориста все средства хороши. Ведь живой остался.
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Раньше ментов сто раз предупреждали, что оружие надо применять в крайнем случае. Сегодняшний полицейский убивает пассажира авто, который совсем не при делах и его отмазывают.
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Сами себе проблем нажили, надо было завалить при задержании.
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нет, не надо. эта гнида очень много чего знает. это рашистский агент, за дЫры, за другие консервы в Украине знает очень немало. его нужно разговорить.
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Я бы этой гниде еще добавил. Полностью поддерживаю сотрудников правоохранительных органов.
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сам видел - шёл мужик, упал, поднималса, опять падал, подбежали какие то мужчины удерживали его за руки от постоянного падение - ее богу, сам видел.
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Ну чего так все суетятся,привезли его откуда(?),из сизо,там могли в хате настучать друзья по нарах,мог сам споткнутся и упасть лицом на край шконки,а мог и сам спецово в стену врубится,отличный повод поработать на публику обвинив во всем сбу.И вообще,хотелось бы чтобы все "сердобольные" предложили свой вариант задержания))Оркестр не нужен,нет?Может хлебом-солью завлекать в суд?
Может типа,не будет ли любезен уважаемый джин?)
Он ВРАГ,и пусть молит Бога,что жив.
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Він зв'язаний з тимошенко,а значить з коломойскім.Ось звідки сморід.
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Тікав. спіткнувся. упав. Ну і що?. Зате ,що тікав два рази хлопці повинні були ребра порахувати.
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Потрібно було хорошо "погладити" ребра. А то біг та спіткнувся і впав.Непорядок,що соломкі непідстелили.
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якi чудовi тiнi пiд очима. ) це з колекцii нового сезону?
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Тепер жоден злочинець , щоб він не зробив не буде повернутий в Україну - будуть тикати цим фото . Кради , вбивай і тікай ,і не будеш виданий в лапи такого кривосуддя.
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Вот так должен выглядеть каждый сепаратись.
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Какой из него сепаратист? Вруби мозги, убогий. Его поймала Венгрия и выдала Украине.
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Зареєстровано провадження за заявою Шепелєва про побиття, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 5437 Его словила Венгрия и выдала Украине. Но здесь всё купить можно. Поэтому он и сбежал вместе с конвоиром.
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Оправдывая избиение Шепелева, люди оправдывают избиение украинских военнопленных в днровском плену.
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не совсем прямая аналогия, но где то так..
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нiчого, навiть для такого лайна на Батькiвщинi cидiти набагато краще, нiж у гебнi пiд Магаданом, Воркутою чи Читою-дрiтою на рашi-паРашi.)

а всi рашистьськi консерви дивiться, дивiться добре, чим для вас закiчиться зрада та спiвробiтництво з рашистською сволотою.




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Гнилое мусорьё! Плевать им на граждан. Растопчут любого, если будут в этом заинтересованы.
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товариСч, не переживайте вы так, поберегите вы нервы.
оно считает себя гражданином дЫры, хрен знает чего, но не Украины.
украинцам на это дерьмо плевать, все, кто пошел на сотрудничество с раше-паРашей, с врагами Украины, будут иметь подобный вид. здесь только вопрос времени.
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Я не за себя, я за граждан Украины переживаю. Ведь она не из одних граждан дыры состоит. Будь это дружина или титушки - тогда понятно, над ними командиров нет. А вот когда это делает государство, приучающее своих мусоров так обходиться с задержанными, да еще перед самым судом.. Никогда не пойму. Лучше бы убили, но на камеру такого бы не показывали.
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а я хочу с такими тенями и за решеткой видеть всю шваль, которая накликала в Украину войну - от Кивалова-пидрахуя до Вилкула, от Царева до Колесниченка, от Гепы до Добкина и Мураева, от красномордого Ефремки до Ахметки и прочих и прочих...до всей сбежавшей рыгоанальной банды. никого не жалко.
у меня сердце кровью обливается по 12 тыс. погибшим, по еще детям, десантникам, сгоревшим в сбитом самолете под Луганском, по Рыбаку и двум студентам, умерших страшной смертью, по тысячам погибших от подлейшей рашистской сволочи под Илловайском и Дебальцево,под Славянском, по героям-киборгам, по убитым на Донбассе и Луганске мирным украинцам, оказавшимся фактически в заложниках у рашистов и коллабрантской сволочи. а эту плять и ей подобных не жалко нисколько.
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Про жалко я не говорю. За государство обидно. Оно должно быть образцом, а как было угрозой для своих граждан, так и осталось. Еще раз повторю - лучше убейте втихаря, но не позорьте Украину.
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навiщо вбивати зараз? воно ще повинно багато чого розповiсти.
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А какое доверие к этим рассказам, после таких видео? У меня абсолютно никаких. Поймите, это путь к тоталитаризму.
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Шепелєва затримали в Україні після оголошення в розшук на рассєє

Колишнього народного депутата Олександра Шепелєва затримали в Україні після того, як він втік з рассєйської педерації, яка оголосила його в міжнародний розшук.
Про це РБК-Україна повідомили інформовані джерела.
За словами джерел, Шепелєва з 20 грудня 2017 року оголошено рассєєю в міжнародний розшук. У еРеФii його підозрюють в замаху на дачу хабара посадовій особі.
Копія постанови суду про його арешт знаходиться в розпорядженні РБК-Україна.
Зареєстровано провадження за заявою Шепелєва про побиття, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 4024

Фото: копія постанови про арешт Шепелєва

Після оголошення в розшук, як повідомив співрозмовник РБК-Україна, Шепелєв прибув до України та нібито знаходився вдома у колишнього нардепа від "Блоку Юлії Тимошенко" Гарегіна Арутюнова.
Як відомо, Шепелєв в Україні звинувачується у низці кримінальних справ, зокрема, в розкраданні коштів націоналізованого банку "Родовід" та кількох замахах на вбивство. Після закінчення депутатських повноважень він був оголошений в розшук українськими правоохоронцями.

Зареєстровано провадження за заявою Шепелєва про побиття, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 2490

Пізніше був затриманий Інтерполом в Будапешті (Угорщина) і виданий в Україну.
У Києві Шепелєв втік з-під варти і виїхав на територію рассєі
Там він, зокрема, виступав з відеозверненнями, в яких звинувачував у незаконних діях секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова і генерального прокурора Юрія Луценка.
Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/shepeleva-zaderzhali-ukraine-obyavleniya-1518170361.html
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а почему по губал не дали и пару зубов не выбили

а тени к лицу
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А рассеченная бровь? Причем довольно глубоко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗарегистрировано производство по заявлению Шепелева об избиении, - прокурор Кравченко
 
 
 
 
 
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