 Зарегистрировано производство по заявлению Шепелева об избиении, - прокурор Кравченко

Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь СБУ Алена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня Шепелев заявил, что его "похитили и избили" сотрудники СБУ.
"Сотрудники СБУ действуют исключительно в рамках законодательства. Я сейчас не готова комментировать, оказывал ли он сопротивление при задержании, но наши сотрудники действуют исключительно в рамках законодательства и не нарушают", - сказала Гитлянская.
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При этом на вопрос о том, принимали ли участие сотрудники спецслужбы в задержании экс-депутата, она ответила: "У меня нет информации. Насколько я знаю, это дело прокуратуры. Возможно, мы выполняли поручение прокуратуры…".
Вместе с тем, прокурор Руслан Кравченко заявил, что Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области расследует производство по избиению Шепелева.
"Мне сообщили, что зарегистрировано производство по заявлению Шепелева. Производство ведет главное управление СБУ в Киеве и Киевской области", - сказал он.
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Ранее Кравченко сообщил журналистам, что Шепелев был задержан вчера сотрудниками СБУ, будет проведено расследование, чтобы выяснить, почему у подозреваемого телесные повреждения.
Ранее Шепелев был доставлен в зал суда с обширными гематомами на лице, он заявил, что сотрудники СБУ "похитили его и избили".
8 февраля 2018 года Шепелев задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.
Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.
Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.
Нечего было оказывать сопротивление полиции, все по закону.
почки то целые?... обе? что за предьявы?
Это разные вещи. При задержании террориста все средства хороши. Ведь живой остался.
Может типа,не будет ли любезен уважаемый джин?)
Он ВРАГ,и пусть молит Бога,что жив.
а всi рашистьськi консерви дивiться, дивiться добре, чим для вас закiчиться зрада та спiвробiтництво з рашистською сволотою.
оно считает себя гражданином дЫры, хрен знает чего, но не Украины.
украинцам на это дерьмо плевать, все, кто пошел на сотрудничество с раше-паРашей, с врагами Украины, будут иметь подобный вид. здесь только вопрос времени.
у меня сердце кровью обливается по 12 тыс. погибшим, по еще детям, десантникам, сгоревшим в сбитом самолете под Луганском, по Рыбаку и двум студентам, умерших страшной смертью, по тысячам погибших от подлейшей рашистской сволочи под Илловайском и Дебальцево,под Славянском, по героям-киборгам, по убитым на Донбассе и Луганске мирным украинцам, оказавшимся фактически в заложниках у рашистов и коллабрантской сволочи. а эту плять и ей подобных не жалко нисколько.
Колишнього народного депутата Олександра Шепелєва затримали в Україні після того, як він втік з рассєйської педерації, яка оголосила його в міжнародний розшук.
Про це РБК-Україна повідомили інформовані джерела.
За словами джерел, Шепелєва з 20 грудня 2017 року оголошено рассєєю в міжнародний розшук. У еРеФii його підозрюють в замаху на дачу хабара посадовій особі.
Копія постанови суду про його арешт знаходиться в розпорядженні РБК-Україна.
Фото: копія постанови про арешт Шепелєва
Після оголошення в розшук, як повідомив співрозмовник РБК-Україна, Шепелєв прибув до України та нібито знаходився вдома у колишнього нардепа від "Блоку Юлії Тимошенко" Гарегіна Арутюнова.
Як відомо, Шепелєв в Україні звинувачується у низці кримінальних справ, зокрема, в розкраданні коштів націоналізованого банку "Родовід" та кількох замахах на вбивство. Після закінчення депутатських повноважень він був оголошений в розшук українськими правоохоронцями.
Пізніше був затриманий Інтерполом в Будапешті (Угорщина) і виданий в Україну.
У Києві Шепелєв втік з-під варти і виїхав на територію рассєі
Там він, зокрема, виступав з відеозверненнями, в яких звинувачував у незаконних діях секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова і генерального прокурора Юрія Луценка.
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а тени к лицу