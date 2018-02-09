 Ночью более тысячи железнодорожников расчищали от снега вокзалы, станции и пути, - "Укрзализныця"

Ночью 1150 железнодорожников расчищали от снега вокзалы, станции и пути, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"В течение минувшей ночи 1150 железнодорожников убирали от снега вокзалы, станции и пути. Больше всего снега выпало на территории региональных филиалов "Юго-Западная железная дорога", "Львовская железная дорога" и "Одесская железная дорога", - отмечается в сообщении.
Активнее всего работы по уборке снега проводились в Киевской, Львовской и Одесской областях. За ночь в этих регионах железнодорожники очистили более 1600 стрелочных переводов, 200 железнодорожных переездов и десятки пассажирских платформ.
В случае необходимости железнодорожники готовы задействовать снегоочистительные и снегоуборочные машины.
Отмечается, что на данный момент задержек поездов вследствие непогоды нет.
не могли почекати, він би сам розтанув?!
Это их работа, за которую они получают деньги.
Но вопрос, какой снегоуборочной техникой оснащены подразделения "Укрзализныци", в первую очередь, должен волновать руководство этой компании.