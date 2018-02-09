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Все про:Укрзализныця (1296) снегопад (585)

 Ночью более тысячи железнодорожников расчищали от снега вокзалы, станции и пути, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" призывает пассажиров при планировании поездок учитывать возможные трудности.

Ночью 1150 железнодорожников расчищали от снега вокзалы, станции и пути, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В течение минувшей ночи 1150 железнодорожников убирали от снега вокзалы, станции и пути. Больше всего снега выпало на территории региональных филиалов "Юго-Западная железная дорога", "Львовская железная дорога" и "Одесская железная дорога", - отмечается в сообщении.

Активнее всего работы по уборке снега проводились в Киевской, Львовской и Одесской областях. За ночь в этих регионах железнодорожники очистили более 1600 стрелочных переводов, 200 железнодорожных переездов и десятки пассажирских платформ.

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В случае необходимости железнодорожники готовы задействовать снегоочистительные и снегоуборочные машины.

Отмечается, что на данный момент задержек поездов вследствие непогоды нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3049577
 
 
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так як це?!
не могли почекати, він би сам розтанув?!
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Не стоит преподносить это в качестве чего то выдающегося.
Это их работа, за которую они получают деньги.
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интересно в Японии тоже железнодорожники лопатами снег расчищают?
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Сомневаюсь.
Но вопрос, какой снегоуборочной техникой оснащены подразделения "Укрзализныци", в первую очередь, должен волновать руководство этой компании.
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А что они должны были делать ночью,если снег валит-спать?
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Видел, у нас на станции стоит специальный поезд. Там спереди нагребает, а далее транспортерами в бункера сыпет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНочью более тысячи железнодорожников расчищали от снега вокзалы, станции и пути, - "Укрзализныця"
 
 
 
 
 
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