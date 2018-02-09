 Ночью более тысячи железнодорожников расчищали от снега вокзалы, станции и пути, - "Укрзализныця"

Ночью 1150 железнодорожников расчищали от снега вокзалы, станции и пути, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В течение минувшей ночи 1150 железнодорожников убирали от снега вокзалы, станции и пути. Больше всего снега выпало на территории региональных филиалов "Юго-Западная железная дорога", "Львовская железная дорога" и "Одесская железная дорога", - отмечается в сообщении.

Активнее всего работы по уборке снега проводились в Киевской, Львовской и Одесской областях. За ночь в этих регионах железнодорожники очистили более 1600 стрелочных переводов, 200 железнодорожных переездов и десятки пассажирских платформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активный циклон в Украине: ожидаются метели, гололедица и сугробы до 20 см, - ГСЧС

В случае необходимости железнодорожники готовы задействовать снегоочистительные и снегоуборочные машины.

Отмечается, что на данный момент задержек поездов вследствие непогоды нет.