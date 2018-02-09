 Против Шепелева есть много производств: об убийстве, покушении на убийство, госизмене и разворовывании госимущества, - прокурор Кравченко

"Касательно подозрений и совершения преступлений. Есть много производств, которые уже были в судах – Оболонском, Дарницком – о рассмотрении и заказного убийства, и о покушении на убийство… В Оболонском районном суде рассматривается по сути заказное убийство", - рассказал Р.Кравченко журналистам в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

Он отметил, что Печерский районный суд Киева в пятницу не будет рассматривать дело о заказном убийстве, которое уже находится на рассмотрении в другом суде, а рассматриваются два дела – по государственной измене чиновника и о разворовывании им государственных средств. "Разворовывание госимущества, легализация этого имущества, а также заказное похищение автомобилей, служебный подлог, а также установлены факты государственной измены и работы в рядах Федеральной службы безопасности (РФ. - Ред.)", - рассказал Р.Кравченко.

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8 февраля 2018 года Шепелев задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.