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 Реализация минских соглашений зашла в тупик, - Макрон в разговоре с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что реализация минских соглашений зашла в тупик.

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

"В связи с российско-украинским кризисом президент республики отметил, что реализация минских соглашений зашла в тупик, и подчеркнул необходимость принятия конкретных мер по разрешению ситуации и облегчению страданий народа, консолидации прекращения огня и немедленного осуществления гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией", - говорится в сообщении.

Также читайте: Макрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук

Источник: https://censor.net.ua/n3049573
 
 
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осуществления гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией"

Это каких же? Сдаться....
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Единственный вариант наступления мира - это вооружение Украины как можно лучше, раша не прыгает на страны от которых отгребет по полной, все остальнные варианты это танец с бубнами!!!
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Путлер сам по себе-тупик. Тупик в генетическом коде.
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Макрон, як же споконвічна)), опісля Наполеона, дружба з кацапами?! Реализация минских соглашений зашла в тупик, - Макрон в разговоре с Путиным - Цензор.НЕТ 8044
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А кого Путлеру бояться? Санкции Запад ввел против Рашки слабенкие, жесткие не хочет вводить. Да и зачем? Ядерное оружие у Украины забрали, сытым европейским задницам Путлер не угрожает т.к. через Украину ему не перепрыгнуть. Запад может спать спокойно.
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Эти беззубые т.наз. минские соглашения-бе-бе-бе давно пора было бы спустить в сортир.
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Реализация минских соглашений зашла в тупик, - Макрон в разговоре с Путиным
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Не в тупик,а в дупу. И не зашла, а там и бьіла.
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стал агентом крембля шоле. Как это тупик？ альтернативы нет, так танцор глаголит
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Открыл Америку Макрон- всем уже с 2015 года понятно что Минские соглашения никто не будет выполнять, Геращенко не давно в интервью сказал об этом прямым текстом. Война это выгодный бизнес и заканчивать ее никто не собирается.
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Изначально было ясно, что Минские соглашения мертво рожденные. Просто было необходимо время для укрепления армии. Сегодня Украине необходимо требовать выполнения Будапештского меморандума в первую очередь от США, Англии и от всех тех, кто советовал Турчинову сдать Крым без единого выстрела. Украине необходимо требовать от гарантов реальной помощи, вооружения и самой необходимо вооружаться. Необходима следственная комиссия для расследования всех виновных по именам, кто отдал Крым, и главное - почему
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А между тем этот некрофил принял преглашение пукенда посетить парашку в мае. Сучара жабоедская...
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