 Реализация минских соглашений зашла в тупик, - Макрон в разговоре с Путиным

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

"В связи с российско-украинским кризисом президент республики отметил, что реализация минских соглашений зашла в тупик, и подчеркнул необходимость принятия конкретных мер по разрешению ситуации и облегчению страданий народа, консолидации прекращения огня и немедленного осуществления гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией", - говорится в сообщении.

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