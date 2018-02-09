 СБУ, ГПУ и Госпогранслужба отрицают причастность к попытке задержания Саакашвили: "Это не отвечает действительности"

"Во-первых, у нас [Госпогранслужбы] нет спецназа... Во-вторых, мы работаем по нелегальным мигрантам... Но сегодня наших сотрудников в гостинице, где находится Саакашвили, не было", - заявил спикер Пограничной службы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Слободян отметил, что вообще сомневается, что кто-либо из правоохранителей выезжал в гостиницу для задержания экс-президента Грузии в пятницу.

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Спикер СБУ Елена Гитлянская также заявила, что информация о приезде "Альфы" для задержания Саакашвили "не отвечает действительности".

Как сообщили "Украинской правде" в СБУ, они не отправляли "Альфу" в гостиницу и об упомянутых событиях ничего не знают.

"Спецподразделение "Альфа" может привлекаться во исполнение поручений различных органов, не только СБУ. Мне об этом ничего не известно", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Не смогли прокомментировать эту информацию и в ГПУ.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сказала, что про "Альфу" под отелем ей ничего не известно.

Кроме того, представитель миграционной службы сообщил, что не располагает информацией о возможной подготовке задержания Саакашвили.

Напомним, соратники бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили заявили, что около 14:30-15:00 в пятницу его пыталась задержать в гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv сотрудники правоохранительных органов.

Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил: "Бойцов "Альфы" пригнали под здание гостиницы в центре Киева, чтобы забрать Саакашвили".

Ранее суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы.

Накануне, Апелляционный суд подтвердил решение об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в защите.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.



Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.



16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).



Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

26 января суд отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой.

Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.