EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  4553  145
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (2627) задержание (4795) Саакашвили (2530) СБУ (12127) Слободян (262) Гитлянская (117)

 СБУ, ГПУ и Госпогранслужба отрицают причастность к попытке задержания Саакашвили: "Это не отвечает действительности"

Служба безопасности Украины и Государственная пограничная служба отрицают причастность к попытке задержания Михаила Саакашвили. Об этом также ничего не известно и пресс-секретарю Генпрокурора Ларисе Сарган.

"Во-первых, у нас [Госпогранслужбы] нет спецназа... Во-вторых, мы работаем по нелегальным мигрантам... Но сегодня наших сотрудников в гостинице, где находится Саакашвили, не было", - заявил спикер Пограничной службы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Слободян отметил, что вообще сомневается, что кто-либо из правоохранителей выезжал в гостиницу для задержания экс-президента Грузии в пятницу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Саакашвили пытались задержать, - Деревянко. ВИДЕО (обновлено)

Спикер СБУ Елена Гитлянская также заявила, что информация о приезде "Альфы" для задержания Саакашвили "не отвечает действительности".

Как сообщили "Украинской правде" в СБУ, они не отправляли "Альфу" в гостиницу и об упомянутых событиях ничего не знают.

"Спецподразделение "Альфа" может привлекаться во исполнение поручений различных органов, не только СБУ. Мне об этом ничего не известно", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. 

Не смогли прокомментировать эту информацию и в ГПУ.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сказала, что про "Альфу" под отелем ей ничего не известно.

Кроме того, представитель миграционной службы сообщил, что не располагает информацией о возможной подготовке задержания Саакашвили.

Напомним, соратники бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили заявили, что около 14:30-15:00 в пятницу его пыталась задержать в гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv сотрудники правоохранительных органов.

Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил: "Бойцов "Альфы" пригнали под здание гостиницы в центре Киева, чтобы забрать Саакашвили".

Ранее суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы.

Накануне, Апелляционный суд подтвердил решение об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в защите.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

26 января суд отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой. 

Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3049567
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
СБУ, ГПУ и Госпогранслужба отрицают причастность к попытке задержания Саакашвили

---------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос тогда, а есть ли власть и силовые структуры в Киеве?
За Саакашвили наверняка СБУ вело внешнее наблюдение.
Значит видели вооруженных людей, пытавшихся задержать Саакашвили.
Почему не приняли никаких мер, чтобы пресечь эту попытку, а главное - почему сразу не выяснили, чьи это люди в центре столицы разъезжают с оружием? Где же их славная борьба с террористами?
А так получается, что СБУ простые статисты. Раз не мы размахивали оружием, значит нам нет до этого никакого дела....
 показать весь комментарий
 
 
И тебе таньге от рехформатора михо надо СБУ, ГПУ та Держприкордонслужба заперечують причетність до спроби затримання Саакашвілі: "Це не відповідає дійсності" - Цензор.НЕТ 1604 СБУ, ГПУ та Держприкордонслужба заперечують причетність до спроби затримання Саакашвілі: "Це не відповідає дійсності" - Цензор.НЕТ 8930
 показать весь комментарий
 
 
смотрю полон цензора мальдиво-сейшельских патриотов))))
 показать весь комментарий
 
 
Нє. Тут завжди одні й ті ж шлюхи - амбери, гиги, циркалюки, україниУА та інша парашна проститутська шваль.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
СБУ, ГПУ та Держприкордонслужба заперечують причетність до спроби затримання Саакашвілі: "Це не відповідає дійсності" - Цензор.НЕТ 4389 Миша, отбой, слезай с крыши! То была санстанция!
 показать весь комментарий
 
 
Самый лучший ответ мальдийским и сейшельским пацанам - это выйти 18го числа на Майдан и сказать чтобы они сложили свои полномочия в течение 3-х дней - иначе - топка паровоза
 показать весь комментарий
 
 
пошел ты на со своим кокаинщиком.
больше 2000 вы никогда не выводили - бабло ваш живойбох тратит на баб и пентхаусы.
так что сидите и сосите, "борцуны", бл...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я вже було зрадів , що виловлять карлсона на даху , та відправлять до Грузії ! А тут такий нежданчик . Брехло вже своєї тіні боїться , та не може збагнути куди тікати !😊
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Майданити , боти , будете за гратами разом із міхо 😀
 показать весь комментарий
 
 
Вот мне лично покуй где будет Михо, мене интересует когда Шоколадный начнет бороться с коррупцией, а если это не входит в его планы, то когда он пойдет наху.?
 показать весь комментарий
 
 
ГПУ ("барыги") ежедневно кого-то да берет.
НАБУ ("антико-ко-коррупцианеры") - ноль.
 показать весь комментарий
 
Расширю грань твоих познаний - ГПУ априори никого "брать" не может потому что "берут" опера. Следователь ГПУ может оформить задержание, это да, но это не совсем "берут"...
 показать весь комментарий
 
 
ГПУ ("бариги") не "каво-то бєрьот" а у каво-то бєрьот...Різниця суттєва...
 показать весь комментарий
 
 
Уже четыре года Шоколадный борется с коррупцией, ты разве не видишь.
 показать весь комментарий
 
 
какой то блин невидимый борец... Может он перепутал сторону фронта в этой борьбе?
 показать весь комментарий
 
 
Майдауньі! ідітє работать! бєркут, жгі майдаунов! путєн, ввєді! майданутиє! барига луччій!
 показать весь комментарий
 
В чем проблема? Есть публичное заявление, о попытке совершения преступления. Внесите в ЕРДР, расследуйте и дайте ответ что, как, где и почему... ах да... Для этого Гениальному плокулолу надо до конца прочитать ЗУ Про прокуратуру и КПК...?
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня антинародный режим показал свой звериный оскал, натравив на единственного героя нашего времени инкассаторов. Быть может, коронованные преступники пойдут в своих злодеяниях дальше - и следующим этапом пришлют бригаду - уму непостижимо - сантехников?! То и - страшно подумать - дворников?! Это уже не 1937-й, это хуже!
 показать весь комментарий
 
 
вот не пойму вас это все стрімка перемога чи потужна зрада ?
 показать весь комментарий
 
да приехали инкассаторы, а гастукоед обосрался и начал "защитничков" звать через жыженого.
вроде - просто анекдот.
обосравшегося мессию не каждый день увидишь
 показать весь комментарий
 
"Действительность" - это очень тонкая штука...
 показать весь комментарий
 
В действительности все иначе, чем на самом деле.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Карлсончик... Самострєл з пропєлером...
 показать весь комментарий
 
Оце-то номер - вже відкритий терор і залякування . "Добрий вечір " , Орда-московія , наших там немає , це місцева самооборона.
 показать весь комментарий
 
 
Тут не можна виключати і самих ординців і їх групу затримання , так як вони в Україні себе непогано почувають
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Когда ж его вышлют-то уже. Хоть в Грузию, хоть в ЕС. Утомил уже своей клоунадой, то бросается с крыши, то его какой-то спецназ якобы задерживает.
 показать весь комментарий
 
 
Ганя, сподіваюсь ти поїдеш за Порохом як декабристка, коли українці копняками випруть твого патрона?
 показать весь комментарий
 
 
А почему тебя другой клоун не утомил? Который уже утомил всю Украину...
 показать весь комментарий
 
 
все открестились, отбрехались, отнекались ... но никто не заявил о расследовании появления вооруженной банды в центре столицы !!! Спите и дальше, киевляне, вы в безопасности !!!
 показать весь комментарий
 
 
У дітей теж такі випрадання, коли нашкодили:
1. Це не ми.
2. Воно так і було.
3. Воно саме.
 показать весь комментарий
 
 
как говорят Евреи "потому шо это не так"
 показать весь комментарий
 
Но это факт?
Нет - это было на самом деле...
 показать весь комментарий
 
Дайте Саакашвілі прочитати всі коментарі, які стосуються його "діяльності". Нехай оцінить себе ... А потім - геть в свою Грузію !
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ, ГПУ и Госпогранслужба отрицают причастность к попытке задержания Саакашвили: "Это не отвечает действительности"
 
 
 
 
 
 вверх