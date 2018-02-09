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Все про:налоги (2374) налоговая милиция (1138) махинации (428) ГФС (2421)

 Налоговики добились возмещения в бюджет 3 млн грн налогов от предприятия, торгующего табачными изделиями

Сотрудники следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в г. Киеве обеспечили возмещение в бюджет убытков в сумме 3 млн грн, нанесенных государству одним из столичных предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Направлено в суд уголовное производство в отношении руководителя столичного предприятия - поставщика табачных изделий, который реализовывая сигареты за наличные без отражения в бухгалтерском учете и оформляя бестоварные операции с "фиктивными" субъектами хозяйствования, уклонился от уплаты налогов на сумму 3 миллиона гривен.

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В результате принятых мер обеспечено возмещение нанесенного ущерба государству в полном объеме. В связи с чем судом решается вопрос об освобождении предпринимателя от уголовной ответственности на основании ч.4 ст.212 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3049560
 
 
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При минимальной цене пачки в 20 грн. это копейки
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нельзя возмещать в бюджет 3 ляма пока ахметов не сидит?
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і ЦІ КОПІЙКИ НАРОДУ НЕ ДІСТАНУТЬСЯ, А ПІДУТЬ НА ЗАРПЛАТИ ЧИНОВНИКАМ ВИСОКОГО РАНГУ, ЩОБ ТІ МАЛИ МОЖЛИВІСТЬ НА КУРОРТАХ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ДОЛАРІВ ЗА ТИЖДЕНЬ ПРОСАДЖУВАТИ.
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В каждом ларьке из под прилавка продают серые сигареты. Никому нет дела! Это Клондайк!
В Днепре в моем районе на рынке брутально посносили более половины "некошерных" ларьков. Все точки, где почти открыто продают и разливают явно левый алкоголь - остались!
Вот где миллиарды мимо бюджета, а они про жалких 3 млн. радостно визжат...
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...реалізовував сигарети за готівку без відображення в бухгалтерському обліку та оформлював безтоварні операції з "фіктивними" суб'єктами господарювання і ухилився, таким чином, від сплати податків на суму 3 млн гривень. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3049560

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...а шо змогли підрахувати точно, скільки разів він отак готівку не відобразив, що так точно підрахували не сплачені податки? ...і що таки особисто реалізовував з під прилавку? Номера купюр переписали?
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... имя сестра, имя?
почему никогда не указывается конкретно кто это или что это?
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Какие добрые еврейские лица + татарин. Ща заплачу от умиления...
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Искусственный дефицит табачки в 90-е привел к уничтожению табачной промышленности Украины в интересах международных компаний. Вы знали о том что в табачной отрасли Украины было занято 1,5 миллиона работников на полную зарплату? А о том что у нас работало четыре специализированных научных института которые занимались исключительно проблемами выращивания табака и выведением новых сортов? Первое что сделали американские и британские компании войдя в Украину это отказались от "некондиционного" отечественного сырья. Зачем давать работу 1,5 млн. украинцев? Проще дать взятки наверх и уничтожить отрасль промышленности приносящую сверхприбыль. И это продажное свинство продолжается по сей день, но к "пиру" примазались кацапы создав монопольную прокладку "Тедис" (в прошлом "Мегаполис").
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики добились возмещения в бюджет 3 млн грн налогов от предприятия, торгующего табачными изделиями
 
 
 
 
 
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