 Налоговики добились возмещения в бюджет 3 млн грн налогов от предприятия, торгующего табачными изделиями

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Направлено в суд уголовное производство в отношении руководителя столичного предприятия - поставщика табачных изделий, который реализовывая сигареты за наличные без отражения в бухгалтерском учете и оформляя бестоварные операции с "фиктивными" субъектами хозяйствования, уклонился от уплаты налогов на сумму 3 миллиона гривен.

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В результате принятых мер обеспечено возмещение нанесенного ущерба государству в полном объеме. В связи с чем судом решается вопрос об освобождении предпринимателя от уголовной ответственности на основании ч.4 ст.212 УК Украины.