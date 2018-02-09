 Налоговики добились возмещения в бюджет 3 млн грн налогов от предприятия, торгующего табачными изделиями

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Направлено в суд уголовное производство в отношении руководителя столичного предприятия - поставщика табачных изделий, который реализовывая сигареты за наличные без отражения в бухгалтерском учете и оформляя бестоварные операции с "фиктивными" субъектами хозяйствования, уклонился от уплаты налогов на сумму 3 миллиона гривен.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Предприниматель, организовавший схему незаконного перемещения товаров в РФ, вернул государству миллион гривен неуплаченных налогов. ФОТОрепортаж
В результате принятых мер обеспечено возмещение нанесенного ущерба государству в полном объеме. В связи с чем судом решается вопрос об освобождении предпринимателя от уголовной ответственности на основании ч.4 ст.212 УК Украины.
В Днепре в моем районе на рынке брутально посносили более половины "некошерных" ларьков. Все точки, где почти открыто продают и разливают явно левый алкоголь - остались!
Вот где миллиарды мимо бюджета, а они про жалких 3 млн. радостно визжат...
=============
...а шо змогли підрахувати точно, скільки разів він отак готівку не відобразив, що так точно підрахували не сплачені податки? ...і що таки особисто реалізовував з під прилавку? Номера купюр переписали?
почему никогда не указывается конкретно кто это или что это?