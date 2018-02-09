 За прошедшие сутки один украинский воин получил боевую травму, враг 4 раза открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17:30, прошла без нарушения режима прекращения огня. Зато, вчера днем, наблюдалась огневая активность боевиков российско-оккупационных войск. Враг продолжал применять минометы различных калибров, нагло нарушая минские договоренности", - сказано в сообщении.

Так, по данным штаба, на Донецком направлении боевики применили минометы калибром 120-мм по позициям украинских сил вблизи Широкино. Из минометов калибром 82-мм и гранатометов противник вел огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.

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"Всего за минувшие сутки было зафиксировано 4 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеского огня на Приазовье получил боевую травму один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он был оперативно доставлен в военный госпиталь и ему был предоставлен необходимый объем лекарственной помощи", - сообщили в пресс-центре АТО.

Напомним, 7 февраля российские наемники 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ.