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 Суд отменил нардепу Полякову, проходящему по "янтарному делу", обязательство носить электронный браслет, - адвокат

Соломенский районный суд Киева отметил обязательство носить электронный браслет народному депутату Украины (фракция "Народный фронт") Максиму Полякову

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщил  "Украинской правде" адвокат парламентария Петр Бойко.

"Да, суд принял решение снять электронный браслет. Сегодня суд анализировал риски и понял, что риски существенно уменьшились. Осталось проведение экспертиз и получение документов от ФРГ, касающихся Розенблата (народного депутата Борислава Розенблата, который проходит по тому же уголовному "янтарному" делу, что и М.Поляков - ИФ), а не Полякова", - рассказал адвокат.

По его словам, суд пришел к выводу, что поскольку остались "простые следственные действия", то чрезмерные обязательства не нужны.

П.Бойко пояснил, что среди обязательств остались залог, обязательство являться к детективу, прокурору или в суд по первому вызову, не общаться со свидетелями, сдать паспорта органам досудебного следствия и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

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19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря.

Годом ранее в рамках расследования о нелегальной добыче янтаря на нардепа вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.

Агент НАБУ передала также 7,5 тыс долларов для депутата Полякова за изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

Всего с ноября 2016 и по 19 июня 2017 специальный агент НАБУ вручила посредникам шесть взяток на сумму 311 тыс. долларов США за посредничество в решении ряда вопросов, связанных с добычей янтаря в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3049440
 
 
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А залог у него забрали,за то что отказался носить?
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То всьо Тягнибок з ВО Свободою винні ! Кремляді зі Львова ! Суд отменил нардепу Полякову, проходящему по "янтарному делу", обязательство носить электронный браслет, - адвокат - Цензор.НЕТ 871
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В Венской опере Фемен отработали Порошенко по полной.
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Суд отменил нардепу Полякову, проходящему по "янтарному делу", обязательство носить электронный браслет, - адвокат
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Ну, хто би сомнєвався...

Сколько
У вас
Дєньох?
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Пора уже отменять в Украине судебную систему. На кой черт она нужна при анархии?
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Бурштинові крадії розенблят та поляков - то нормально, свої же люді. А от добровольці та активісти - то страшні люди. Їх саджають - швидко і без зволікань.
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"Суд отменил нардепу Полякову, проходящему по "янтарному делу", обязательство носить электронный браслет,"
....нахрена вообще суды?! убил человека,украл пару миллионов...откупился (сколько примеров)-свобода! А гнида-судья купил очередную ХАТЫНКУ...
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ПОНОСИЛ -ДАЙ ЛРУГОМУ ПОНОСИТЬ. Браслетов мало
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Кстати на фотке пороха в венской опере Марина в одерелье из янтаря украинского или прибалтийского? И как таможня посмотрела на вывоз бурштина 😀😀😀😀😀😆 на шее.
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На той шее хорошо смотрелась бы пеньковая верёвка с узлом.
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У "патриотов" только украинское Суд отменил нардепу Полякову, проходящему по "янтарному делу", обязательство носить электронный браслет, - адвокат - Цензор.НЕТ 4279, никакой Балтики
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"За деньги черта даже могут оправдать,
- Я вышел чистым и ни в чем не виноватым.
- Клянусь я в этом - век свободы не видать!"



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гидрант отстирывает своих хенералов коррупции перед очередными выборами
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....тебе до червоної книги занесли як і бобіка здоха
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Я періоично заношу порохоботів до Червоної книги- як вид зникаючих тварюк.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд отменил нардепу Полякову, проходящему по "янтарному делу", обязательство носить электронный браслет, - адвокат
 
 
 
 
 
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