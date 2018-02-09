 Суд отменил нардепу Полякову, проходящему по "янтарному делу", обязательство носить электронный браслет, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Украинской правде" адвокат парламентария Петр Бойко.

"Да, суд принял решение снять электронный браслет. Сегодня суд анализировал риски и понял, что риски существенно уменьшились. Осталось проведение экспертиз и получение документов от ФРГ, касающихся Розенблата (народного депутата Борислава Розенблата, который проходит по тому же уголовному "янтарному" делу, что и М.Поляков - ИФ), а не Полякова", - рассказал адвокат.

По его словам, суд пришел к выводу, что поскольку остались "простые следственные действия", то чрезмерные обязательства не нужны.

П.Бойко пояснил, что среди обязательств остались залог, обязательство являться к детективу, прокурору или в суд по первому вызову, не общаться со свидетелями, сдать паспорта органам досудебного следствия и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

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19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря.



Годом ранее в рамках расследования о нелегальной добыче янтаря на нардепа вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.



Агент НАБУ передала также 7,5 тыс долларов для депутата Полякова за изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.



Всего с ноября 2016 и по 19 июня 2017 специальный агент НАБУ вручила посредникам шесть взяток на сумму 311 тыс. долларов США за посредничество в решении ряда вопросов, связанных с добычей янтаря в Украине.