 Соцсеть Twitter признала участие российских троллей в кампании за Brexit

Такие данные компания обнародовала в четверг, 8 февраля, в ответ на запрос комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Палаты общин британского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну

На встрече с британскими законодателями в Вашингтоне Ник Пиклс, отвечающий за стратегию развития компании Twitter в Великобритании, подчеркнул, что эти числа соответствуют 0,005% от общего количества аккаунтов, публиковавших информацию на тему референдума о выходе Великобритании из состава Европейского Союза, а также - 0,02% от общего количества твитов о плебисците. "Это очень низкий уровень участия, - резюмировали в Twitter. - Мы нашли мало признаков связи с источниками в России".

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