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 Соцсеть Twitter признала участие российских троллей в кампании за Brexit

Руководство социальной сети Twitter обнаружило 49 аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", которое также называют "фабрикой троллей". С этих профилей были выпущены 942 твита о "Брекзите", впоследствии опубликованные другими пользователями 461 раз и получившие 637 одобрительных реакций.

Такие данные компания обнародовала в четверг, 8 февраля, в ответ на запрос комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Палаты общин британского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну

На встрече с британскими законодателями в Вашингтоне Ник Пиклс, отвечающий за стратегию развития компании Twitter в Великобритании, подчеркнул, что эти числа соответствуют 0,005% от общего количества аккаунтов, публиковавших информацию на тему референдума о выходе Великобритании из состава Европейского Союза, а также - 0,02% от общего количества твитов о плебисците. "Это очень низкий уровень участия, - резюмировали в Twitter. - Мы нашли мало признаков связи с источниками в России".

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Источник: https://censor.net.ua/n3049439
 
 
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А представьте, какое количество российских троллей на наших сайтах. Их характерная особенность--они критикуют ВСЁ
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та да, агенты кремля Соцсеть Twitter признала участие российских троллей в кампании за Brexit - Цензор.НЕТ 2776 прикинь, не довольны "реформами" Соцсеть Twitter признала участие российских троллей в кампании за Brexit - Цензор.НЕТ 2776
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Быстро же ты среагировал, ольгинец.... Проси у бригадира премию
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Проверенная технология. Популистический и зраднючий психоз проще всего моделируется. Люди легко принимают то что проблема вне их и что она имеет лёгкое решение которому что-то мешает.
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И что с того что признала?Фейсбук как и твитер как и ютуб-это мощное оружие в руках кацапов.Они с их помощью сували свой клюв в весь мировой политический процесс.Помню как в 14-м фейсбук и ютуб банили наших патриотов по заказу кацапсинов...И во я лично такого не понимаю,как типо простите так вышло...Выверните свои карманы,наймите легионы модераторов или платите миллиардные компенсации и закрывайте свои ресурсы к еб*еням
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Мабон , ты снова за свое ? Опять раскачиваешь яхту ?
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400 твитов по 11 рублей и Англия вышла из Ес. эффективно.
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Рома Абрамович уже ощутил Брэкзит,выгоняют НАХ.. из Британии,и Швейцария отказала принимать Колелёк Плешивого Педофила... Соцсеть Twitter признала участие российских троллей в кампании за Brexit - Цензор.НЕТ 1745
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Зрадоботи це колишні регіональні тролі або ольгінці. Плачуть вони за януковичем Соцсеть Twitter признала участие российских троллей в кампании за Brexit - Цензор.НЕТ 8634
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Зате порохоботи як радіють,їхній шизі аналогів немає
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСоцсеть Twitter признала участие российских троллей в кампании за Brexit
 
 
 
 
 
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