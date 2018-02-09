EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Экономика, Происшествия
  2118  153
Все про:Нацполиция (6870) криптовалюта (10)

 "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак

Легализация криптовалюты позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель начальника Департамента киберполиции Александр Гринчак.

"Что касается криптовалюты, сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим криптовалюту легализовать, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты осуществляется немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и т.д. ", - сообщил Гринчак.

Также читайте: "По закону это и не товар, и не деньги. Такие преступления доказывать сложно", - из-за неопределенности статуса криптовалют Украина может стать гаванью кибермошенников. ВИДЕО

"Очень часто к нам обращаются с заявлениями о похищении криптовалюты. Существуют мошеннические схемы, когда владелец электронного кошелька предоставляет доступ мошенникам к своим аккаунтам, и они переводят десятки тысяч долларов на другой кошелек. Этот вид преступления можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. Человек обманут, она перечислил какие-то электронные средства за какие услуги и взамен ничего не получил - это чистое мошенничество", - добавил заместитель начальника Департамента киберполиции.

Сейчас в Украине Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежными средствами. Этот вопрос никак не урегулирован на законодательном уровне.

Также читайте: Нацбанк изучает возможность внедрения е-гривни на основе технологии блокчейн

Источник: https://censor.net.ua/n3049438
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Может ему не надо платить, а просто сохранить и не смотреть каждый час курс биткоина.
 показать весь комментарий
 
Вот и Зек так думал, когда золотой батон ему дарили!
 показать весь комментарий
 
І шо зек втратив?! Всьо камазами вивіз! Ну у мене на камаз такого ше нема "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 1504
Поки шо нема..... "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 1504
 показать весь комментарий
 
А были бы битки то налегке бы ушёл с одним смартфоном!
 показать весь комментарий
 
 
можно подумать больше золота он не прихватил..
 показать весь комментарий
 
а как ты говнобиткоинами расплатишься. Это дерьмо с утра было по курсу 20К, к вечеру по 11К, а потом по 6К, какой дибил будет таким расплачиваца. Покупал сырьё, товар, по курсу 11К, а к вечеру надо товар продавать по курсу 6. Охуеть бизнес. Лохам расказывай как ты этим дерьмом будешь расплачиваца. С лохами и расплачивайся пикселями на мониторе которые с утра стоят 11К, а к вечеру лох получивший биткоин по 11К уже остаёца с 6к, и вполне реально что к утру это гавно будет стоить уже 3К. Кстати обратная ситуация с подорожанием битка так же убийственная для бизнеса. Любые резкие дикие колебания делают это гавно напрочь неплатежеспособным. Ищи буратин.
 показать весь комментарий
 
 
"Существуют мошеннические схемы, когда владелец электронного кошелька предоставляет доступ мошенникам к своим аккаунтам, и они переводят десятки тысяч долларов на другой кошелек." Вот этот пассажик особенно умилил, поскольку любая транзакция проходит быстро и невозможно перевести деньги на другой кошелёк. Транзакция не совершиться, если не будет подтверждения с обеих сторон!
 показать весь комментарий
 
Это фигня,любители ютуба могут и не подозревать,что у них видеокарта на компе кому то майнит биткоины на шару,хотя опера уже защиту придумала от левого майнинга
 показать весь комментарий
 
Да забудь про майнинг дома - это развод для лохов! Сложность майнинга популярных криптовалют настолько сложна, что майнится она на очень дорогих фермах! "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 634
 показать весь комментарий
 
 
Завтра прийду на склад і мужикам своїм скажу: "Всьо, мужики! Зарплату давати вам буду біткоїнами ! "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 5461 "

Вже уявив їхні бліді обличчя! "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 5461
 показать весь комментарий
 
"Васильович, ти заробив 1 біткоїна за рік !"

Всьо, завсклада зап"є........ "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 890
 показать весь комментарий
 
 
ну, пока что это сравнимо с Мадагаскарскими тугриками, да, смешно. но не тупите, не все так плохо. я не хочу защищать крипту, но это - будущее - да. формат поменяется, на чипкартах будет привязка к крипте, а в банках будет хранилище цифровое, имхо.
 показать весь комментарий
 
мужики же не возражают, чтобы им на карточку перечислил , .... или натурой требуют зарплату?))
 показать весь комментарий
 
Ну вроде сидят и люди не глупые многие, но о порядке оборота денежек понять ни как не могут , ГРУБО говоря все деньги мира это векселя, а основной товар это ресурсы которые можно обменять. а у любого векселя всегда есть станок и хозяин станка ,,, Биткоин не исключение ... вексель это сделка , продав один товар за вексель я могу купить другой товар расплатившись векселем, а третий игрок за этот вексель может расплтиться или приобрести что либо или обменять на другие векселя .... Цепочку смотрите и вдумайтесь что такое биткоин ??? это ммм ... скорей всего тот кто первый влез тот и пытается тянуть эту кандалу , фермы строит , а кто гарант этой валюты ??? интернет ???
 показать весь комментарий
 
Тут есть хоть 1, кто на биткоинах заработал? именно заработал, а не купил биткоин, например, по $1000, а сейчас сидит с тем же биткоином, на баксы назад не меняет, но считает, что он чего то там заработал?
 показать весь комментарий
 
Нє.... Тутиточно є такі шо нормальною роботою займаються.... от я наприклад! "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 328
 показать весь комментарий
 
Я тебе так скажу, я ввёл на своей фирме оплату и криптой, и работает! Крипта - это цифровые деньги, которыми удобно расплачиваться за любой товар или услугу! "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 4261
 показать весь комментарий
 
 
Ага, ти моєму водію погружчика розкажи про біткоїн зарплату! він тобі за таке і в голову може дати ! "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 5921
 показать весь комментарий
 
Водитель кара у тебя сотрудник, а не клиент из-за бугра! У него нет битков, поскольку ты зажал их для себя! "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 8938
 показать весь комментарий
 
Та нашо він мені! Мені і так на ковбасу вистачає! "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 8525
 показать весь комментарий
 
Ну и как твои лохи сотрудники чувствую себя когда ты им зарплату выдавал битками по курсу 20К, а щас этот лох сидит с этим битком по 7К) Охуеная зарплата бро, всего за месяц стала в 3 раза меньше. Наверно твои сотрудники такие довольные, правда. Спасиба тебе уже сказали??
 показать весь комментарий
 
Ты когда читаешь мой пост то включай свои мозги. Криптой мне платят мои клиенты, а не я плачу своим сотрудникам. "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 7990
 показать весь комментарий
 
А какая разница, шо ты юлишь как уж на сковородке. Клиент тебе заплатил по курсу 20к пока ты посрать сходил и вернулся, а курс уже 6К. БизнЕсмЭн однако "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 9528
 показать весь комментарий
 
 
Я размышлял о майнинге и просчитывал все ровно год назад, в начале февраля 2017. Но нихера не сделал.
Недавно подсчитал, какой результат я бы получил, если бы купил год назад Асик и весь этот год майнил биток.
Потратил бы я тогда около 2000 баксов на оборудование + в течении года 20000 грн на электричество. Намайнил бы за это время примерно 1,6 btc ($12800 на сегодня).
Если бы я на те 2000 баксов купил битки (я этого тоже не сделал, потому что рисковать не люблю), то вышло бы около 3 btc (год назад курс был около 650 долл).
 показать весь комментарий
 
Уже наверное 100-й раз встречаю подобный высер и никак не могу понять чего вы этим серевом сказать пытаетесь? То что купить биток можно а вывести обратно в фиат нельзя что-ли? И в 100% этот маразм озвучивают тупорогие бараны которые пирамиду от пузыря не отличают. Кто-то там что-то купил за 1000 но не меняет чего то там считает.. ты чего сказать то хочешь, дятел?
 показать весь комментарий
 
Вообще майнинг криптовалюты - это подарок для Пуйла. На майнинг тратся 0,1% мировой электроэнергии. Переведите это в нефтедоллары - миллиардная дополнительная прибыль выходит для поставщиков нефти!
 показать весь комментарий
 
 
Вобще то то те огромные вычислительные ресурсы которые эти дибилы тратят на вычисление напрочь бесполезных хешей которые не несут вообще никакой смысловой нагрузки, и абсолютно никак не пригодны для любого использования, можно было бы перенаправить на научные вычисления, борьбу с раком, СПИДом и на многие другие полезные обществу проэкты. Но нет, придумали МММ лохов окучивать.
 показать весь комментарий
 
 
Ето точно. Смотрел что даже Гундяй агитировал биток покупать. К чему бы ето.
 показать весь комментарий
 
 
А Лолита агитирует доллары и евро покупать! К чему бы это?
 показать весь комментарий
 
а как ты говнобиткоинами расплатишься. Это дерьмо с утра было по курсу 20К, к вечеру по 11К, а потом по 6К, какой дибил будет таким расплачиваца. Покупал сырьё, товар, по курсу 11К, а к вечеру надо товар продавать по курсу 6. Охуеть бизнес. Лохам расказывай как ты этим дерьмом будешь расплачиваца. С лохами и расплачивайся пикселями на мониторе которые с утра стоят 11К, а к вечеру лох получивший биткоин по 11К уже остаёца с 6к, и вполне реально что к утру это гавно будет стоить уже 3К. Кстати обратная ситуация с подорожанием битка так же убийственная для бизнеса. Любые резкие дикие колебания делают это гавно напрочь неплатежеспособным. Ищи буратин.
 показать весь комментарий
 
То точно.... одного дня закупив товару на 20 К, а завтра той товар вже 6 К ........

Пізд...є...........ц, який заробіток ! "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 5307
 показать весь комментарий
 
 
Видать, ты лошара вложился в криптовалюту, а она взяла и обвалилась.
Вот теперь и бомбануло у тебя так))
 показать весь комментарий
 
О, очередной не далёкий который всех по себе судит. Думает если он лох втарился этими акциями МММ то и все тоже лохонулись. Ошибаешся..нормальные люди с таким лохотроном не свяжуца, тем более бизнес. А вот тебя лоха по ходу окучили, это видно по тому как тебя задел мой пост.
 показать весь комментарий
 
 
СОСАТЬ пишется слитно.

несчастное подразделение какого-то несчастного министерситва вд хочет подмять нечто, в котором нихрена вообще не понимает. хитровыипанная хрень ))
 показать весь комментарий
 
 
для долбней - криптовалюта частично и создавалась для отчленения "государственных" налогов и обмена, в том числе оружия на наркотики, сиськи на письки, Мальдивы на Сейшелы ) хо - меняйся фантиками денежными, хо - безналичными, хо - меняйся криптовалютой, хо - меняйся золотом, брыликами, выбор всегда должен быть.
 показать весь комментарий
 
Лучше бы он проституцию легализовал. Тогда бы не пришлось их (проституток) называть депутатами.
 показать весь комментарий
 
 
Все кто тут дерьмом кидается о криповалюте,либо вложились и лоханулись либо их бомбит что они майнить не начали в 2010-ом на слабых мощностях!Ну есть конечно и 3-я категория,которая вообще понятия не имеет о криптовалютах "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 55
 показать весь комментарий
 
Биткоин показал что такое криптовалюта.Такие перепады нафиг не выдерживает никакой рынок.И самое главное как вы собираетесь её легализовать?Совсем уже обкурились !
 показать весь комментарий
 
знакомый вложился прилично в биток когда он был 13к баксов, говорили ему что это пузырь мыльный, не верил, сейчас сидит нервно курит бамбук, намайнили блеать "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 3909
 показать весь комментарий
 
Трое моих знакомых уже вложили по Лимону в это гоффно.... Локти грызут,один болван тачку продал и квартиру... "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 5880
 показать весь комментарий
 
Скоро начнут ещё и свои органы продавать за это авно.
 показать весь комментарий
 
Майниг - ферма на нормальных видеокартах то есть, на пример на шести video-ATI - ''отбивается'' за 6 - 8 месяцев вместе с затратами на эл. энергию, а после на курс битка как - то пос..ть.
Да и лучше всего майнить не Биток а Манеро.
Да, только лохи покупают крипту за нал.
 показать весь комментарий
 
Испытывая уважение к мнениям всех пропагандистов крипто, хотел бы задать один вопрос - чем обеспечивается эта крипто?
 показать весь комментарий
 
У Росії почали зачистку безпритульних тварин перед чемпіонатом світу з футболу. Россияне стали писать краской на собаках "Путин президент" и коммунальные службы боятся стрелять в Путина или душить удавкой Путина.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак
 
 
 
 
 
 вверх