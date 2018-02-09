 "Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель начальника Департамента киберполиции Александр Гринчак.
"Что касается криптовалюты, сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим криптовалюту легализовать, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты осуществляется немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и т.д. ", - сообщил Гринчак.
"Очень часто к нам обращаются с заявлениями о похищении криптовалюты. Существуют мошеннические схемы, когда владелец электронного кошелька предоставляет доступ мошенникам к своим аккаунтам, и они переводят десятки тысяч долларов на другой кошелек. Этот вид преступления можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. Человек обманут, она перечислил какие-то электронные средства за какие услуги и взамен ничего не получил - это чистое мошенничество", - добавил заместитель начальника Департамента киберполиции.
Сейчас в Украине Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежными средствами. Этот вопрос никак не урегулирован на законодательном уровне.
Поки шо нема.....
Вже уявив їхні бліді обличчя!
Всьо, завсклада зап"є........
Недавно подсчитал, какой результат я бы получил, если бы купил год назад Асик и весь этот год майнил биток.
Потратил бы я тогда около 2000 баксов на оборудование + в течении года 20000 грн на электричество. Намайнил бы за это время примерно 1,6 btc ($12800 на сегодня).
Если бы я на те 2000 баксов купил битки (я этого тоже не сделал, потому что рисковать не люблю), то вышло бы около 3 btc (год назад курс был около 650 долл).
Пізд...є...........ц, який заробіток !
Вот теперь и бомбануло у тебя так))
несчастное подразделение какого-то несчастного министерситва вд хочет подмять нечто, в котором нихрена вообще не понимает. хитровыипанная хрень ))
Да и лучше всего майнить не Биток а Манеро.
Да, только лохи покупают крипту за нал.