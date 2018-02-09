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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3400) нормандская четверка (446) Мюнхен (46)

 Встреча представителей "нормандской четверки" состоится на следующей неделе, - глава Мюнхенской конференции Ишингер

Россия, Украина, Германия и Франция готовятся к встрече в рамках "нормандского формата" на следующей неделе, чтобы обсудить российскую агрессию на востоке Украины.

Об этом сообщил в четверг председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Голос Америки".

Во встрече на высоком уровне примут участие высокопоставленные представители всех четырех стран, включая президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отметил Ишингер.

Ожидается, что встреча пройдет за кулисами ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Ишингер не уточнил, будут ли присутствовать на встрече лидеры других участников формата.

Также читайте: Лавров согласился на переговоры в нормандском формате на Мюнхенской конференции

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что встреча глав МИД в рамках "Нормандского формата" может состояться 16 февраля.

Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодная конференция, проводится в немецком Мюнхене с 1962 года. До 1993 года называлась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой партии Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

Также читайте: Габриэль надеется на встречу глав МИД стран "нормандской четверки" на Мюнхенской конференции

 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3049437
 
 
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хуйло боится выходить из дома, лошадку посылает Встреча представителей "нормандской четверки" состоится на следующей неделе, - глава Мюнхенской конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 3294
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Об этом сообщил в четверг председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки". Источник: https://censor.net.ua/n3049437
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Що знов конференція з пивом 🍺🍻? Так того звали Адольф😱
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Какое пиво, Али?
Сколько лет уже встречаются, обсуждают - берите крепче.
А вообще звучит дико - встретится с рашкой,
что бы обсудить ее агрессию на востоке Украины.
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Адольф тоді виступав під баварське пиво. Тепер знов Мюнхен, хоч і агресор тільки росія☺
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Та адик вообще не бухал - усятки тока в пиве мочил.
А тут одной лошади надо ведра 2 на ужин и полную пасть табака напхать.
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Часи змінилися і політики вже більше споживають🍺😯
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я бы даже сказал - лошади стали политикой заниматься...
чудеса Встреча представителей "нормандской четверки" состоится на следующей неделе, - глава Мюнхенской конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 3812
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Дійсно, але сум у них в очах. Тому і кажуть про нього сумна конячка. А раніше цокав копитами, всі кобили оглядались...а тепер він сивий мерин 🐎
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наверное фрау муркель хочет всем рассказать как в 14 году отговаривала представителей Украины от защиты крыма.
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🙀 муркель це мрія багатьох муркелів🐈
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Зустріч представників "нормандської четвірки" відбудеться без "кремлівської шістки", тобто пуйла.
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Пока в переговоры не включатся Великобритания и США них не будет хорошего... Перед переговорами нужно снизить цену на нефть до 35 и Рашка на коленях будет ползать.
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Наивный.....
Цена на нефть была 32.
Раша не ползала на коленях.
В самом худшем случае она начнет давить свои нефтепроводы тракторами...

Умом РФию не понять.
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за то Раша признала, что она на коленях перед ху8лом бегает
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Опачки... в Мюнхене тоже балы бывают??? Не знал.....

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстреча представителей "нормандской четверки" состоится на следующей неделе, - глава Мюнхенской конференции Ишингер
 
 
 
 
 
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