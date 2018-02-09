 Встреча представителей "нормандской четверки" состоится на следующей неделе, - глава Мюнхенской конференции Ишингер

Об этом сообщил в четверг председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".

Во встрече на высоком уровне примут участие высокопоставленные представители всех четырех стран, включая президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отметил Ишингер.

Ожидается, что встреча пройдет за кулисами ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Ишингер не уточнил, будут ли присутствовать на встрече лидеры других участников формата.

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Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что встреча глав МИД в рамках "Нормандского формата" может состояться 16 февраля.

Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодная конференция, проводится в немецком Мюнхене с 1962 года. До 1993 года называлась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой партии Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

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