Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в саботаже и "пособничестве террористам".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Жебривский написал в Фейсбуке..

"Обратился к Генеральному прокурору, руководителю СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям руководства и собственников облгаза", - написал глава Донецкой ОВГА.

В частности, Жебривский обвиняет ПАО "Донецкоблгаз" в отказе подачи газа уже через готовый газопровод жителям этих населенных пунктов.

"По моему мнению (как юриста, бывшего следователя), это - содействие террористическим организациям в форме саботажа", - заявил он.

Руководитель ВГА выразил надежду, что действиям руководства и собственников ПАО "Донецкоблгаз" официальная правовая оценка будет дана в ближайшее время.

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