Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в саботаже и "пособничестве террористам".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Жебривский написал в Фейсбуке..
"Обратился к Генеральному прокурору, руководителю СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям руководства и собственников облгаза", - написал глава Донецкой ОВГА.
В частности, Жебривский обвиняет ПАО "Донецкоблгаз" в отказе подачи газа уже через готовый газопровод жителям этих населенных пунктов.
"По моему мнению (как юриста, бывшего следователя), это - содействие террористическим организациям в форме саботажа", - заявил он.
Руководитель ВГА выразил надежду, что действиям руководства и собственников ПАО "Донецкоблгаз" официальная правовая оценка будет дана в ближайшее время.
Я думаю Облгазу пофиг кому продавать, лишь бы платили.
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читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/143933_1518125104
Жаль что американцы не разнесли в хлам самого Гиркина еще в Боснии.
Цікаво, тобто непостачання газу на тимчасово окуповані території, Жебрівський вважає сприянням тероризму, а постачання газу на тимчасово окуповані території - таким міцним державницьким кроком. Як кажуть, "тушіть світло"...