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Все про:Газ (8678) Жебривский (591) облгазы (35) Донецкая область (3827)

 Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в саботаже и "пособничестве террористам"

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский просит Генпрокурора и главу СБУ дать правовую оценку действиям руководства "Донецкоблгаза". Такая просьба Жебривского вызвана ситуацией, связанной с газоснабжением Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Жебривский написал в Фейсбуке..

"Обратился к Генеральному прокурору, руководителю СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям руководства и собственников облгаза", - написал глава Донецкой ОВГА.

В частности, Жебривский обвиняет ПАО "Донецкоблгаз" в отказе подачи газа уже через готовый газопровод жителям этих населенных пунктов.

"По моему мнению (как юриста, бывшего следователя), это - содействие террористическим организациям в форме саботажа", - заявил он.

Руководитель ВГА выразил надежду, что действиям руководства и собственников ПАО "Донецкоблгаз" официальная правовая оценка будет дана в ближайшее время.

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Источник: https://censor.net.ua/n3049436
 
 
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Так может проблема в том, что жители Авдеевки за него попросту не платили последние годы ?
Я думаю Облгазу пофиг кому продавать, лишь бы платили.
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Оце тільки Саакашвілі знайдуть, впіймають і депортують - і займуться ПАО"Донецькоблгазом". Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в саботаже и "пособничестве террористам" - Цензор.НЕТ 6928
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Нафиг кому тот барсеточник нужен
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как кому нужен? агент госдепа хитрый хинкальщик как никогда нужен народу Украины как зачмыритель агента русни лолиты.
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"Экс-министр" террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) уверяет, что авианалет американцев в Сирии "разнес в хлам" 2 тактических подразделения российского ЧВК "Вагнер". Учитывая вышесказанное, он советует россиянам "не ездить на заработки" в Сирию.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/143933_1518125104
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И вот всегда так у рашистов! Они долго прутся купаться в крови и грабить, естественно под самыми духовно-скрепоносными отмазками. Но нарвавшись на "волшебную звиздюлину-катализатор" резко умнеют, кровавые скрепы и такое же благородство резко отваливаются... И тут начинает звучать обычное воровское "Братва, атас, мусора!!!". О! И вот это и есть истинная суть рашиста.
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вретвсе жаберман. это еще одна , самая потужная и мыролюбная реформа. По мыролюбству и безальтернативности она может только сравниться с реформированными поставками газа и электрики на крысм.
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Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в саботаже и "пособничестве террористам" - Цензор.НЕТ 2501Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в саботаже и "пособничестве террористам" - Цензор.НЕТ 2501В среду, 7 января коалиция, возглавляемая США, атаковала позиции сирийско-российских войск под Дейр-эз-Зором. Это стало ответом на наступление около 500 асадовцев в сторону нефтяных полей Омар и их удара по позициям "Сирийских демократических сил". В ходе ответной атаки коалиции, по последним данным, погибли более 100 человек. Официальный представитель Пентагона Дэвид Мартин заверил, что среди них были и российские наемники. Число погибших россиян не уточняется, однако в соцсетях сообщается о 30 - 35 жертвах.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/143933_1518125104
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Танцор діско Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в саботаже и "пособничестве террористам" - Цензор.НЕТ 7659 Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в саботаже и "пособничестве террористам" - Цензор.НЕТ 3908
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Да, тусовочка... Марина довольна, очень. Что- понимаемо, ведь жизнь- реально удалась.
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это палево. на одной фотке вместе два агента мордвы. агент лолита и агент физкультурник.
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В стране бардак полнейший и война, а оно развлекается, с Мальдив да на бал Венский.
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Танці на крові.... У них всьо в шоколаді......
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Экс-министр" террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) уверяет, что авианалет американцев в Сирии "разнес в хлам" 2 тактических подразделения российского ЧВК "Вагнер". Учитывая вышесказанное, он советует россиянам "не ездить на заработки" в Сирию.

Жаль что американцы не разнесли в хлам самого Гиркина еще в Боснии.
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Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в саботаже и "пособничестве террористам".

Цікаво, тобто непостачання газу на тимчасово окуповані території, Жебрівський вважає сприянням тероризму, а постачання газу на тимчасово окуповані території - таким міцним державницьким кроком. Як кажуть, "тушіть світло"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖебривский обвинил "Донецкоблгаз" в саботаже и "пособничестве террористам"
 
 
 
 
 
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