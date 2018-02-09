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 Закон "Об образовании": Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, - МИД Венгрии

В Министерстве иностранных дел Венгрии 8 февраля отвергли утверждение украинских СМИ, что во время двусторонних политических консультаций между заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром и статс-секретарем МИД Венгрии Левенте Мадяром 7 февраля в Ужгороде по закону Украины "Об образовании" сторонам удалось достичь договоренности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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"Никакой сделки не было заключено по образовательному закону, Украина и в дальнейшем не выполняет рекомендации Венецианской комиссии", – заявил представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Менцер повторил точку зрения своего правительства, которая заключается в том, что Украина не может вводить в действие закон об образовании, пока не согласует все вопросы культурно-образовательной статьи по нацменьшинствам, включая венгерское.

"Мы рады, что, по определенным признакам, эти консультации вскоре начнутся, – добавил Менцер. – Венгры Закарпатья могут рассчитывать на полную поддержку правительства Венгрии".

Вместе с тем он отметил, что пока рано говорить об изменении позиции официального Будапешта, согласно которой Венгрия будет блокировать международные инициативы Киева до того момента, пока не будет достигнуто соглашение по всем вопросам образовательного закона между украинской властью и венграми Закарпатья. "Однако до этого пока еще далеко", – считает чиновник.

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В среду в Ужгороде заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар на встрече с венгерским коллегой подтвердил, что имплементация седьмой статьи закона Украины "Об образовании" будет проходить путем принятия закона о среднем образовании с учетом рекомендации Венецианской комиссии и на основе консультаций со всеми нацменьшинствами, включая венгерскую общину Украины.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).

28 сентября вступил в силу закон "Об образовании".

4 октября Президент Порошенко, комментируя закон об образовании, заявил: "Реформа образования важна для защиты национальной идентичности и языка".

Вместе с тем, глава МИД Венгрии отказался встречаться с Климкиным во время своего визита на Закарпатье, а 9 октября он заявил: "Венгрия потребует пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в ближайший понедельник".

Министр образования Украины Лилия Гриневич по результатам переговоров с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом заявила: "Украина не будет менять модель обучения в венгерских школах до получения выводов Венецианской комиссии по закону об образовании ". А глава МИД Украины Павел Климкин после переговоров отметил: "Украина и Венгрия будут совместно работать над механизмом имплементации закона об образовании".

Отметим, 12 октября ПАСЕ провела срочные дебаты по языковой статье закона об образовании. Докладчик ПАСЕ по данному вопросу отметил: "Украина имеет законное право защищать государственный язык ". А глава украинской делегации Арьев во время дебатов заявил: "60% учеников-венгров не смогли сдать ВНО по украинскому языку и поступить в вузы". В итоге, ПАСЕ приняла резолюцию по образованию на языках нацменьшинств в Украине.

Накануне, Порошенко ответил на четырех языках членам ПАСЕ на вопрос о реформе образования. Кроме того, Президент Украины пообещал в ПАСЕ: "Украина полностью внедрит выводы Венецианской комиссии по закону об образовании, но изучение госязыка обязательно.

11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств.

Источник: https://censor.net.ua/n3049435
 
 
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Украинские СМИ ВРУТ КАК ВСЕГДА - это их естественное состояние и ЕСТЬ С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР .....................
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Кто относится к "нацменьшинствам" в Украине?...
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Всі, крім українців. Все, що не є більшістю, є меншістю...
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Українці вдома, а всі інші, крім кримських татар і частково гагаузів, мають свої домівки деінде. Але гостям, котрі не поводять себе по-хамськи, українці завжди були раді...
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Как эти йобики уже заколебали. Главное, не подстраиваться ни под Венгрию, ни под Польшу, ни, тем более, под парашку, а оставаться Украиной несмотря ни на что.
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Для цього треба мати українську владу або воювати...
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Ви влучно додали саме те, чого я не дописала, але ,безумовно, мала на увазі.
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Напевне тим угорцям Закарпаття в Україні не так вже і погано, раз не їдуть на історичну батьківщину. Хоча, якщо покопатися в історії, то їхня історична батьківщина - кацапські приволзькі степи.
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Закон "Об образовании": Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, - МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 2032 Помню, в 1996-м... идем Эльбой, на Гамбург. А тут на мостик заглянул нач.рации, Боря. Абсолютно семитская внешность, за что имел кликуху- Раввин. Это- без всякой злобы или подкола. А только потому, что соответствовал. Огляделся он, по сторонам.... И выдал фразу, которую я не забуду уже никогда: "Да, давно я хотел побывать на своей исторической родине!"(с) И мне показалось, что я явственно услышал грохот многочисленных эсэсовских костей, переворачивающихся в своих гробах... Закон "Об образовании": Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, - МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 9388
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Символично что из Будапешта постоянно что то требуют.
Сделка.
Какая сделка ?
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Простая сделка: они не говорят, что нам делать, мы не говорим куда им идти.
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Що цього разу? Ці хробаки безхребетні вже здали все що можна було, а угорцям все одно мало. Вони не заспокояться поки не зроблять угорську мову державною в Україні?
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"Мы рады, что, по определенным признакам, эти консультации вскоре начнутся, - добавил Менцер. - Венгры Закарпатья могут рассчитывать на полную поддержку правительства Венгрии".
Источник: https://censor.net.ua/n3049435
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а что говорит венецианская комиссия, потому что этой цыганве веры нет
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Взагалі Венеціанська комісія дає РЕКОМЕНДАЦІЇ. Це так, як Ви б ішли в оперний театр, а Вам сусід рекомендував би замість класичного костюму одягнути джинси, бо у них буцімто зручніше. Ви, звичайно, можете джинси одягнути і піти на оперу, як вар'ят, а можете сусіда послати і одягнутися, як личить культурній людині. В будь-якому випадку вибір за Вами, а не за сусідом. Закон "Об образовании": Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, - МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 2448
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Закон "Об образовании": Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, - МИД Венгрии.

"Сеня, быстро расскажи товарищу, почему Володька сбрил усы..." (с)
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Ту нещасну Україну шпиняють всі навколо, як шолудиву суку. А вона хаває це все лайно. Десятиріччями.
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Ну с мадьярами понятно. Были гавнюками-ими и остались.Но до каких пор наш МИД будет позорить Украину,лебезя перед этими сволочами?
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Кто лебезит? Мы же защищаем всю Европу от российской агресии..
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Сколько языков ты знаешь,столько раз ты человек,это изречение приписывают Антоше Павловичу Чехонтэ,но это не так.Чехов нацарапал пьесу ЧАЙКА и прочую драматургию. Закон "Об образовании": Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, - МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 5599
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Мне знакомый (кстати украинец) когда узнал,что внучка знает четыре языка,сказал: "Сколько языков знаешь - это столько кусков хлеба у тебя будет!" Закон "Об образовании": Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, - МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 532
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Защита прав меньшинств это основополагающие принципы ЕС без них в Европу не возьмут, только если в Африканский союз.
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в Африке бриллианты можно добывать
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брехня) хочешь подтянуть брюхо - упал отжался, попрыгал побегал, поприседал, алучше порядок навел в доме а заодно в подъезде, и вокруг дома если дома не останется что убирать если мышцы не работают никаким электричеством и тд их нормально функционировать не во з мо ж но
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а как вы узнали? вирустотал говОрить що нема
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а не пора ли занять свою позицию и сказать - вы, венгры, видите соринку в чужом глазу, но не видите колоды в своем... но так как внешняя политика Украина отсутствует, клямкин под рукойводством великого шакаладного поца заняли позицию "надо плакаться", то и будут пинать Украину до тех пор, пока к власти не придет человек с трезвым умом...
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Чявели будуть іпати мозок,поки не з'явиться украінська влада в Україні.
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