Закон "Об образовании": Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, - МИД Венгрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Читайте: Применение нового закона об образовании в Украине допустимо только по согласованию с венграми Закарпатья, - Сийярто

"Никакой сделки не было заключено по образовательному закону, Украина и в дальнейшем не выполняет рекомендации Венецианской комиссии", – заявил представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Менцер повторил точку зрения своего правительства, которая заключается в том, что Украина не может вводить в действие закон об образовании, пока не согласует все вопросы культурно-образовательной статьи по нацменьшинствам, включая венгерское.

"Мы рады, что, по определенным признакам, эти консультации вскоре начнутся, – добавил Менцер. – Венгры Закарпатья могут рассчитывать на полную поддержку правительства Венгрии".

Вместе с тем он отметил, что пока рано говорить об изменении позиции официального Будапешта, согласно которой Венгрия будет блокировать международные инициативы Киева до того момента, пока не будет достигнуто соглашение по всем вопросам образовательного закона между украинской властью и венграми Закарпатья. "Однако до этого пока еще далеко", – считает чиновник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гриневич готова возглавить группу для обсуждения с Будапештом "Закона об образовании", - Боднар. ФОТОрепортаж

В среду в Ужгороде заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар на встрече с венгерским коллегой подтвердил, что имплементация седьмой статьи закона Украины "Об образовании" будет проходить путем принятия закона о среднем образовании с учетом рекомендации Венецианской комиссии и на основе консультаций со всеми нацменьшинствами, включая венгерскую общину Украины.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.



Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.



Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.



Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.



28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).



28 сентября вступил в силу закон "Об образовании".



4 октября Президент Порошенко, комментируя закон об образовании, заявил: "Реформа образования важна для защиты национальной идентичности и языка".



Вместе с тем, глава МИД Венгрии отказался встречаться с Климкиным во время своего визита на Закарпатье, а 9 октября он заявил: "Венгрия потребует пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в ближайший понедельник".



Министр образования Украины Лилия Гриневич по результатам переговоров с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом заявила: "Украина не будет менять модель обучения в венгерских школах до получения выводов Венецианской комиссии по закону об образовании ". А глава МИД Украины Павел Климкин после переговоров отметил: "Украина и Венгрия будут совместно работать над механизмом имплементации закона об образовании".



Отметим, 12 октября ПАСЕ провела срочные дебаты по языковой статье закона об образовании. Докладчик ПАСЕ по данному вопросу отметил: "Украина имеет законное право защищать государственный язык ". А глава украинской делегации Арьев во время дебатов заявил: "60% учеников-венгров не смогли сдать ВНО по украинскому языку и поступить в вузы". В итоге, ПАСЕ приняла резолюцию по образованию на языках нацменьшинств в Украине.



Накануне, Порошенко ответил на четырех языках членам ПАСЕ на вопрос о реформе образования. Кроме того, Президент Украины пообещал в ПАСЕ: "Украина полностью внедрит выводы Венецианской комиссии по закону об образовании, но изучение госязыка обязательно.

11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств.