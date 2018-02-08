 Разведчика в Португалии осудили на семь лет за шпионаж в пользу России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает португальское агентство Mais norte

Фредерико Карвалью Гиу был арестован в Риме вместе с работником российских спецслужб в 2016 году.

Приговор вынесли на закрытом заседании в Лиссабонском уголовном суде. Обвиняемого осудили по 2 статьям: за шпионаж и за коррупцию.

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Фредерико Карвалью Гиу был арестован в Риме вместе с работником российских спецслужб в 2016 году.

Его заподозрили в передаче секретных документов, касающихся ЕС и НАТО, русском агенту. Впоследствии он был экстрадирован в Португалию. В то же время Италия отказалась выдать россиянина для суда в Португалии и его выдворили в Россию.

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