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 Разведчика в Португалии осудили на семь лет за шпионаж в пользу России

В Португалии сотрудника национальной разведки приговорили к 7 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает португальское агентство Mais norte

Фредерико Карвалью Гиу был арестован в Риме вместе с работником российских спецслужб в 2016 году.

Приговор вынесли на закрытом заседании в Лиссабонском уголовном суде. Обвиняемого осудили по 2 статьям: за шпионаж и за коррупцию.

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Фредерико Карвалью Гиу был арестован в Риме вместе с работником российских спецслужб в 2016 году.

Его заподозрили в передаче секретных документов, касающихся ЕС и НАТО, русском агенту. Впоследствии он был экстрадирован в Португалию. В то же время Италия отказалась выдать россиянина для суда в Португалии и его выдворили в Россию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3049434
 
 
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РазУводЧека..
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Я тама бывала в 70-я, начала..😎
😜
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итальянцы часто ладошки играет с рашкой, это конечно отвратительно. Да, на заметку ватанам - видите - за преступление в Украине вас будет отлавливать по всему ЕС и отдавать для суда, кстати примеров дохрена, Латвия росиян орестовали и отдали Литве, Эстоние, США итд, так что ...
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Португалія з кацапами не воює і воювати не буде, бо ревно оберігає свій суверенітет від зазіхань кацапських агентів. Там не буде кому підірвати обороноздатність країни зсередини. невже це так важко робити? Як бачимо - не важко. В чому різниця з нами? Напевне в тому, що влада Португалії на перше місце ставить інтереси держави. У нас багато хто на перше місце ставить бізнесові інтереси. А державні таємниці у декого в Україні просто товар, торгівля яким є непоганим бізнесом. Особливо під час війни, якої ніби-то немає.
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Повезло пацаку... Ещё и бляху на китель получит...
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Так это предатель,какой он разведчик??кацапская консерва...
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Портохунта всё правильно поняла. Только коррупционеры имеют дела с эрефией.
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Мало дали. Расстрелять, ну или хотя бы пожизнено.
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А мне всегда нравилась Португалия. Особенно Лиссабон, понятно. Их мостовые нравятся. Выложено всё какими-то темно-серыми кубиками 15Х15 см приблизительно. Очень симпатично. И вино- дешевое-дешевое... И- вкусное! А шпионов там- не видел, даже не представляю их там.
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После бутылки вина шпиона не разглядеть.
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Это для ваты он разведчик, а для всего мира срусский шпион. Как там было? "...Мало, я бы кастрировал..." Разведчика в Португалии осудили на семь лет за шпионаж в пользу России - Цензор.НЕТ 2771
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Итальяшки - позорные прорашистские тряпки, идиоты, позорище. Не все, конечно, но многие. (
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Российский пропагандист, горячий поклонник советчины Максим Шевченко, неоднократно вещавший о "гражданской войне" в Украине, выразил сожаление из-за того, что Кремль оккупировал слишком мало украинских территорий. Скандальное заявление он сделал в интервью радиостанции "Эхо Москвы", передает "Диалог.UA". "Я считал, что война не должна ограничиваться вот этим вот пространством двух анклавов", - выдал сталинист, имея ввиду марионеточные создания Кремля - "ЛНР" и "ДНР". Шевченко пожалел, что России не удалось взять до кучи еще и Мариуполь. С его слов, на эту "уступку" Кремль пошел якобы из-за просьбы украинского олигарха Рината Ахметова.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/143931_1518123148
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А вот еще новости про шпиёнов!!!!Произошла история во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики, занимающемся разработкой ядерных боеприпасов. Двое друзей-инженеров Центра решили подзаработать. Они подключили самый мощный компьютер РФ к Интернету и начали майнить биткоины. "Все мы, конечно, знали, что российские инженеры - люди изобретательные. Но подобной концентрации смекалочки в организме Россия пока не встречала", - постебались в Mash. Умельцев быстро вычислила служба безопасности Центра и передала ФСБ. Инженерам грозит тюремный срок за госизмену. Они находятся под подпиской о невыезде.
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Штырлицы кремля просрали всё в 20 веке,включая СССр дохлый,на очереди РАБссия... Розвідника у Португалії засудили на сім років за шпигунство на користь Росії - Цензор.НЕТ 4623
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Да хрен с ними с сссры и рабссии,-они просрали свои нормальные гены,а это значит,что они вырезали из своего будущего всех потенциально нормальных потомков,с нормальными качествами людей! А это значит,что многие поколения 86% ихних потомков,обречены быть кретинами!
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Надо было дать срок с последующим расстрелом!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРазведчика в Португалии осудили на семь лет за шпионаж в пользу России
 
 
 
 
 
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