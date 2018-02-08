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 В БЦ "Гулливер" неизвестные применили дымовые шашки, кувалды и сварку, чтобы не допустить в помещение наших представителей, - Агентство по розыску и менеджменту активов

В Агентстве по розыску и менеджмента активов рассказали, что неизвестные применили дымовые шашки и кувалды.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении агентсва.

В иннформации отмечается: "По состоянию на 19 часов на 31, 32 и 33 этажах БЦ "Гулливер" происходит конфликт между представителями компании-управителя и неустановленными лицами, которые называют себя представителями собственника помещений или представителями компании-балансодержателя здания бизнес-центра.

На эту минуту путем физического давления представителей компании-управляющего вытеснили из помещений на одном из этажей здания.

Неустановленными лицами применяются дымовые шашки, в результате чего сработала пожарная сигнализация. Кувалдами разрушаются входные двери, конфликт обостряется.

Национальное агентство расценивает такие действия как злостное нарушение постановления суда, является уголовно наказуемым деянием".

Также читайте: Вооруженные неизвестные угрожают представителям компании-управителя, которой было передано три этажа ТЦ "GULLIVER", - Нацагентство по возврату активов

Позже в агентстве отметили: "В 21:20 в помещении БЦ "Гулливер" на 31 этаже продолжается конфликт между представителями компании-управителя и неустановленными лицами, которые называют себя представителями собственника помещений или представителями компании-балансодержателя здания бизнес-центра.

На данный момент помещения 31 этажа отобраны в компании-управляющего силой неустановленными лицами. По сообщениям управляющего, на этом этаже расположилась редакция газеты "ВЕСТИ" и осуществляет оттуда информационную деятельность.

Кроме этого, неустановленные лица забаррикадировались в помещениях 31 этажа и попытались заварить электрической сваркой двери, но были остановлены представителями компании-управляющего".

Также смотрите: Три этажа ТЦ GULLIVER, связанные со структурами Клименко, переданы компании-управителю, - Нацагентство по возвращению активов. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3049432
 
 
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а де спецназ КОРД, чому вони ще не повязали тітушню?
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Хто ще скаже, що в нашій державі влада є владою? Театр абсурду - "представники власника приміщень" проти "представників Агентства...". Як банди на пустирі. І це би ще нічого, але "представники Агентства..." - ніби-то державні люди. Чому ніби-то? Бо державі в особі силових і правоохоронних структур до них немає ніякого діла. Хтось може собі таке уявити у США, чи в Канаді? Там судові рішення іменем держави - святая святих.
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та там "патрульнои поліції" хватит...
просто онє занятіє - щімят водітєлєй,шо єдут по полосє громадського транспорту..
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так эти неизвестные - это наверно и есть спецназ корд на халтурке... вот поэтому их и не могут ни приструнить ни идентифицировать
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Це недалеко від метро Палац спорту🙋
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І тобі не соромно Саньок ... В БЦ "Гулливер" неизвестные применили дымовые шашки, кувалды и сварку, чтобы не допустить в помещение наших представителей, - Агентство по розыску и менеджменту активов - Цензор.НЕТ 1741
Підміна- нормальок у соєвих?
😁
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Це до тебе питання, бо чого ти почав брехати?
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П О Ч А В... Дякую, Саньок..прокол..
😁😎
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Говорят сегодня американцы в Сирии под сотню кацапов из вагнера положили В БЦ "Гулливер" неизвестные применили дымовые шашки, кувалды и сварку, чтобы не допустить в помещение наших представителей, - Агентство по розыску и менеджменту активов - Цензор.НЕТ 8811
Стрелков пипиркин подтверждает ))
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ЖЖ пипиркина В БЦ "Гулливер" неизвестные применили дымовые шашки, кувалды и сварку, чтобы не допустить в помещение наших представителей, - Агентство по розыску и менеджменту активов - Цензор.НЕТ 9048
https://strelkov-i-i.livejournal.com/70062.html

"Российских военных там нет"
Прошу обратить внимание тем, кто собирается "съездить на заработки" в Сирию.
Вот что заявило наше Минобороны:
В Минобороны заявили об отсутствии военных РФ в районе удара коалиции

По данным из надежного источника, "официальных российских военных" в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет (возможно "уже нет", или их было немного).Однако "под видом сирийцев", потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых (тут: Удар по силам Асада: жертвами атаки возглавляемой США коалиции стали около 100 человек), ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения "Вагнера". Одно - практически полностью уничтожено, второе - разгромлено "в хлам". Потери, по всей вероятности, очень близки к указанной цифре.

Но не начинать же "3-ю Мировую войну" из-за каких-то там 100 одновременно убитых русских? Тем более, что часть из них - "даже не россияне", а "военных РФ" среди них, может, и вообще не было? Ответ ясен заранее.Ждем продолжения "побед" Наногения.
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Штаты дали русским крепкой п@зды(задействовали и "Рапторы", и "Апачи", плюс добавили артиллерией) в Сирии: Минимум 30-35 убитых российских наемников, хотя называют и в три раза большие потери убитыми и ранеными. "Битва", о которой пишут, в реальности была просто избиением...

В БЦ "Гулливер" неизвестные применили дымовые шашки, кувалды и сварку, чтобы не допустить в помещение наших представителей, - Агентство по розыску и менеджменту активов - Цензор.НЕТ 1972
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распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 6 ч.6 часов назад

В коалиции во главе с США заявили, что ценят профессионализм ВС России в Сирии, «как только мы сообщили о возможном пересечении линии по Евфрату, они тут же собрали военную технику, и, как мы просили, не предупредив асадитов, организованно вернулись на базу». РТ
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Не предупредив асадитов, самому не смешно?

Я в курсе про то, что амеры предупреждали.
"Возглавляемая США международная коалиция заранее уведомила российских военных об ударе по проправительственным силам в Сирии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Пентагона Дана Уайт."

Ты новость от BBC, что я запостил читал?
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значит тролят кацапню.хотя действующих военных могли и убрать.а у вагнеровцев работа такая-обменивать жизнь на бабки.
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Тоді тобі "утром ранним прямо в снежную тайгу" і там перелогінься😁
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Весь спецназ сидит наготове - вдруг Саакашвили начнет будку шатать, а по таким мелочам не выезжают.
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Что за бред ????? Неизвестные ????? В самом центре столицы беспредел, а югику с собаковым по-барабану !!!!! Нужно каких-то 10 минут, чтобы неззвестные стали известными , но это не про нас...... не ту страну назвали Гондурасом !!!
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думаю,если пойдёт по-третьей,титушню ждут не лучшие варианты..да и мусорских,походу,тоже..
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помню как громко трубили о создании раздела ЦензорРеформ на цензор.нет
а сейчас в этом разделе пусто. новостей почти нет. наверное зрадоебы виноваты да?????????
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Да, забавные сегодня новости. Я даже не комментирую, бо не врубаюсь- а шо происходит??? А если к этому добавить Навального с проститутками... то цэ, бляа-а-а, шось ваааще. Чес слово- я нить потерял...
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Ну, как причем??? Ниже в ленте новостей фигурирует. Говорит- к нему банда проституток заявилась. Или я и там ничего не понял? Не удивлюсь, если так.
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На те він і Навальний щоби йому наваляли. А він навалив (купу).
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Нехай взагалі спалять той "гулівер" і слідом за ним "парус". Неможливо стало їздити вулицею Мечникова і запаркуватися на Еспланадній. Усі бізнес-центри нехай будують на Окружній і на Троєщині.
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Ну як кому? Шльондри з окружної нехай працюють хостес і ескорт-дівками, а баклани з Троєщини - охоронцями.
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Мандарин не заважає руху транспорту.
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У мене була історія з цим мандариномплаза. Гівно ще те!
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На окружной нельзя, там и так не проехать. Лучше, все бизнес-центры во Львове строить, или в Виннице.
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Цей висотний монолітний залізобетонний бункер, який незаконно побудований в центрі Києва, треба негайно знести коштом будівельників і власників. Потім всіх їх ув'язнити на тривалі терміни, хоча можна і надовічно.
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А где "Национальные дружины"? Неизвестные с неизвестными бы пободались... Кто кого?
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Помнится господин СААхов (аваков) недавно говорил ,что силу в стране может применять только государство
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А потім дивуються чого з'являються національні дружини.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ БЦ "Гулливер" неизвестные применили дымовые шашки, кувалды и сварку, чтобы не допустить в помещение наших представителей, - Агентство по розыску и менеджменту активов
 
 
 
 
 
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