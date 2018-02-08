 В БЦ "Гулливер" неизвестные применили дымовые шашки, кувалды и сварку, чтобы не допустить в помещение наших представителей, - Агентство по розыску и менеджменту активов

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении агентсва.
В иннформации отмечается: "По состоянию на 19 часов на 31, 32 и 33 этажах БЦ "Гулливер" происходит конфликт между представителями компании-управителя и неустановленными лицами, которые называют себя представителями собственника помещений или представителями компании-балансодержателя здания бизнес-центра.
На эту минуту путем физического давления представителей компании-управляющего вытеснили из помещений на одном из этажей здания.
Неустановленными лицами применяются дымовые шашки, в результате чего сработала пожарная сигнализация. Кувалдами разрушаются входные двери, конфликт обостряется.
Национальное агентство расценивает такие действия как злостное нарушение постановления суда, является уголовно наказуемым деянием".
Позже в агентстве отметили: "В 21:20 в помещении БЦ "Гулливер" на 31 этаже продолжается конфликт между представителями компании-управителя и неустановленными лицами, которые называют себя представителями собственника помещений или представителями компании-балансодержателя здания бизнес-центра.
На данный момент помещения 31 этажа отобраны в компании-управляющего силой неустановленными лицами. По сообщениям управляющего, на этом этаже расположилась редакция газеты "ВЕСТИ" и осуществляет оттуда информационную деятельность.
Кроме этого, неустановленные лица забаррикадировались в помещениях 31 этажа и попытались заварить электрической сваркой двери, но были остановлены представителями компании-управляющего".
просто онє занятіє - щімят водітєлєй,шо єдут по полосє громадського транспорту..
Підміна- нормальок у соєвих?
😁
😁😎
Стрелков пипиркин подтверждает ))
https://strelkov-i-i.livejournal.com/70062.html
"Российских военных там нет"
Прошу обратить внимание тем, кто собирается "съездить на заработки" в Сирию.
Вот что заявило наше Минобороны:
В Минобороны заявили об отсутствии военных РФ в районе удара коалиции
По данным из надежного источника, "официальных российских военных" в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет (возможно "уже нет", или их было немного).Однако "под видом сирийцев", потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых (тут: Удар по силам Асада: жертвами атаки возглавляемой США коалиции стали около 100 человек), ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения "Вагнера". Одно - практически полностью уничтожено, второе - разгромлено "в хлам". Потери, по всей вероятности, очень близки к указанной цифре.
Но не начинать же "3-ю Мировую войну" из-за каких-то там 100 одновременно убитых русских? Тем более, что часть из них - "даже не россияне", а "военных РФ" среди них, может, и вообще не было? Ответ ясен заранее.Ждем продолжения "побед" Наногения.
В коалиции во главе с США заявили, что ценят профессионализм ВС России в Сирии, «как только мы сообщили о возможном пересечении линии по Евфрату, они тут же собрали военную технику, и, как мы просили, не предупредив асадитов, организованно вернулись на базу». РТ
Я в курсе про то, что амеры предупреждали.
"Возглавляемая США международная коалиция заранее уведомила российских военных об ударе по проправительственным силам в Сирии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Пентагона Дана Уайт."
Ты новость от BBC, что я запостил читал?
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/02/08/116287/razborka--amerikantsy-atakovali-russkikh-i-asaditov.shtml
а сейчас в этом разделе пусто. новостей почти нет. наверное зрадоебы виноваты да?????????