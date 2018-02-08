 В БЦ "Гулливер" неизвестные применили дымовые шашки, кувалды и сварку, чтобы не допустить в помещение наших представителей, - Агентство по розыску и менеджменту активов

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении агентсва.

В иннформации отмечается: "По состоянию на 19 часов на 31, 32 и 33 этажах БЦ "Гулливер" происходит конфликт между представителями компании-управителя и неустановленными лицами, которые называют себя представителями собственника помещений или представителями компании-балансодержателя здания бизнес-центра.

На эту минуту путем физического давления представителей компании-управляющего вытеснили из помещений на одном из этажей здания.

Неустановленными лицами применяются дымовые шашки, в результате чего сработала пожарная сигнализация. Кувалдами разрушаются входные двери, конфликт обостряется.

Национальное агентство расценивает такие действия как злостное нарушение постановления суда, является уголовно наказуемым деянием".

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Позже в агентстве отметили: "В 21:20 в помещении БЦ "Гулливер" на 31 этаже продолжается конфликт между представителями компании-управителя и неустановленными лицами, которые называют себя представителями собственника помещений или представителями компании-балансодержателя здания бизнес-центра.

На данный момент помещения 31 этажа отобраны в компании-управляющего силой неустановленными лицами. По сообщениям управляющего, на этом этаже расположилась редакция газеты "ВЕСТИ" и осуществляет оттуда информационную деятельность.

Кроме этого, неустановленные лица забаррикадировались в помещениях 31 этажа и попытались заварить электрической сваркой двери, но были остановлены представителями компании-управляющего".

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