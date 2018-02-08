 "Они 146 дней защищали аэропорт, а информации об этих боях практически не найдешь", - соавтор книги "Оборона Луганского аэропорта" Глотов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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"Идея появилась примерно через два года после описываемых событий. Я сам луганчанин, был активистом Луганского Евромайдана. Соответственно, следил за событиями, которые происходили в нашем аэропорту, хорошо знал ребят, которые первыми прибыли на его охрану. Это были первые военные, с которыми мы как волонтеры начали контактировать и помогать. А в сентябре 2016 года волонтеры награждали 80-ю бригаду медалями за оборону Луганского аэропорта. И представьте себе – почти два часа называли имена защитников. А почти половине из них присвоили награды посмертно. За наградами выходили супруги, родители, дети. Мы видели их эмоции, слезы... И тогда окончательно решили с товарищами, что нужно почтить память этих героев книгой. Ведь про Донецкий аэропорт знают многие, а о Луганском информации почти нет. Мало кто знает, что тогда луганский аэродром и близлежащие населенные пункты защищала не только "восьмидесятка". Это было более десяти подразделений различных родов войск из разных регионов Украины, а также сотрудники милиции, медики", - рассказал Глотов.



"Сначала мы хотели написать художественное произведение. Однако на наш призыв поделиться своими воспоминаниями откликнулось неожиданно большое количество желающих из разных подразделений. Чем больше мы занимались сбором материалов, то открывалось все больше чрезвычайно интересной и ценной информации. И мы решили все же создать именно историческую хронику тех событий. Кстати, к сбору и обработке материалов присоединилось более 50 волонтеров из разных городов Украины, в том числе с временно оккупированных территорий и из-за рубежа", - отметил соавтор.

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"На самом деле там столько всего происходило: деблокада аэропорта, постоянные попытки штурма, операции по освобождению прилегающих населенных пунктов: Георгиевка, Лутугино, Хрящеватое, Новосветловка. Был рейд на юг Луганской области и освобождение большой территории. В самом аэропорту львовские десантники пробыли более 140 дней, просто информации об этом обнародывалось крайне мало. Причем на тот момент уже происходили события "более масштабные" – тот самый "Иловайский котел". Он заполонил всю новостную плоскость, и информация про защитников Луганского аэропорта потерялась. Когда в конце августа – начале сентября ребята были вынуждены оттуда уйти, появились эксперты, которые стали упрекать: "Луганск сдали, ничего не защитили". Писали с уютного места на клавиатуре какие-то непроверенные факты! Но ни настоящих военных экспертов, ни журналистов на месте событий не было – аэропорт долгое время находился в полном окружении. Поэтому мы решили рассказать эту историю так, как ее видели сами участники обороны", - сообщил Глотов.





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"Наша группа состоит из 5 авторов. Среди них – человек, который непосредственно принимал участие в этих боях - капитан Юрий Руденко. Он в то время командовал одной из рот 80-й бригады, в частности, принимал участие в операциях по деблокаде аэропорта и освобождении Новосветловки. Поэтому он является нашим главным консультантом относительно всех описываемых событий. Сейчас мы "отшлифовываем" рукопись. Она содержит более 380 страниц. Мы стараемся сделать минимум авторского текста – на 80-90% текст состоит из цитат наших респондентов. Причем имеем комментарии как рядовых солдат, так и командиров. Например, записали интервью с Героем Украины, генерал-майором Андреем Ковальчуком – человеком, который руководил операцией и отвечал за тех, кто защищал аэропорт. Хроника также содержит десятки фотографий и картосхемы, иллюстрирующие основные операции. Вообще каждый рассказ можно публиковать отдельно как мемуары. Представьте, они 146 дней защищали аэропорт. А информации об этих боях практически не найдешь", - резюмировал Глотов.