 "Они 146 дней защищали аэропорт, а информации об этих боях практически не найдешь", - соавтор книги "Оборона Луганского аэропорта" Глотов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Идея появилась примерно через два года после описываемых событий. Я сам луганчанин, был активистом Луганского Евромайдана. Соответственно, следил за событиями, которые происходили в нашем аэропорту, хорошо знал ребят, которые первыми прибыли на его охрану. Это были первые военные, с которыми мы как волонтеры начали контактировать и помогать. А в сентябре 2016 года волонтеры награждали 80-ю бригаду медалями за оборону Луганского аэропорта. И представьте себе – почти два часа называли имена защитников. А почти половине из них присвоили награды посмертно. За наградами выходили супруги, родители, дети. Мы видели их эмоции, слезы... И тогда окончательно решили с товарищами, что нужно почтить память этих героев книгой. Ведь про Донецкий аэропорт знают многие, а о Луганском информации почти нет. Мало кто знает, что тогда луганский аэродром и близлежащие населенные пункты защищала не только "восьмидесятка". Это было более десяти подразделений различных родов войск из разных регионов Украины, а также сотрудники милиции, медики", - рассказал Глотов.
"Сначала мы хотели написать художественное произведение. Однако на наш призыв поделиться своими воспоминаниями откликнулось неожиданно большое количество желающих из разных подразделений. Чем больше мы занимались сбором материалов, то открывалось все больше чрезвычайно интересной и ценной информации. И мы решили все же создать именно историческую хронику тех событий. Кстати, к сбору и обработке материалов присоединилось более 50 волонтеров из разных городов Украины, в том числе с временно оккупированных территорий и из-за рубежа", - отметил соавтор.
"На самом деле там столько всего происходило: деблокада аэропорта, постоянные попытки штурма, операции по освобождению прилегающих населенных пунктов: Георгиевка, Лутугино, Хрящеватое, Новосветловка. Был рейд на юг Луганской области и освобождение большой территории. В самом аэропорту львовские десантники пробыли более 140 дней, просто информации об этом обнародывалось крайне мало. Причем на тот момент уже происходили события "более масштабные" – тот самый "Иловайский котел". Он заполонил всю новостную плоскость, и информация про защитников Луганского аэропорта потерялась. Когда в конце августа – начале сентября ребята были вынуждены оттуда уйти, появились эксперты, которые стали упрекать: "Луганск сдали, ничего не защитили". Писали с уютного места на клавиатуре какие-то непроверенные факты! Но ни настоящих военных экспертов, ни журналистов на месте событий не было – аэропорт долгое время находился в полном окружении. Поэтому мы решили рассказать эту историю так, как ее видели сами участники обороны", - сообщил Глотов.
"Наша группа состоит из 5 авторов. Среди них – человек, который непосредственно принимал участие в этих боях - капитан Юрий Руденко. Он в то время командовал одной из рот 80-й бригады, в частности, принимал участие в операциях по деблокаде аэропорта и освобождении Новосветловки. Поэтому он является нашим главным консультантом относительно всех описываемых событий. Сейчас мы "отшлифовываем" рукопись. Она содержит более 380 страниц. Мы стараемся сделать минимум авторского текста – на 80-90% текст состоит из цитат наших респондентов. Причем имеем комментарии как рядовых солдат, так и командиров. Например, записали интервью с Героем Украины, генерал-майором Андреем Ковальчуком – человеком, который руководил операцией и отвечал за тех, кто защищал аэропорт. Хроника также содержит десятки фотографий и картосхемы, иллюстрирующие основные операции. Вообще каждый рассказ можно публиковать отдельно как мемуары. Представьте, они 146 дней защищали аэропорт. А информации об этих боях практически не найдешь", - резюмировал Глотов.
Список стратегических объектов надо начать печатать
https://www.youtube.com/watch?v=gkDINRE1gXk
8th Февраль 2018 anti-colorados
Случилось то, что должно было случиться уже давно. Как мы помним, после одной из химических атак, совершенных асадовской авиацией, Штаты высказали свое «фе» в качестве 59 «Томагавков», прилетевших на авиабазу, откуда химия была доставлена до места событий. Тогда Штаты предупредили Москву о том, что накажут виновных и демонстративно обошли ударами место расположение российского персонала и техники. Еще тогда мы утверждали, что для прекращения химических атак не надо было тратить ракеты по сирийской авиабазе или даже по убежищу Асада в Дамаске.
Если действительно стояла задача положить конец применению оружия массового поражения, надо было отдать приказ одному из эсминцев ВМФ США, регулярно находящемуся в акватории Черного моря, отстреляться десятком ракет по резиденции Бочаров Ручей в Сочи. Но нет, так - нет. Жахнули по аэродрому, а химические атаки продолжились. Ничего нового. Но это ведь нам виднее, куда надо лупить, ибо мы имеем непосредственный опыт общения и войны с Московией и знаем, что эта подлая тварь всегда сделает гадость, если только в этот момент не держать ее за хвост и не молотить плешивой головой о бетонную стену. Штаты еще миндальничают с этим явлением, но похоже на то, что военные уже все для себя поняли и начинают действовать в том же ключе, что и наши военные на Востоке Украины.
Сегодня произошел массированный обстрел проасадовских сил, на Востоке Сирии, в районе города Дэр эз Зор. Это - левый берег Евфрата, который условно относится к американской зане контроля. Левый берег Сирии примыкает к Ираку и имеет продолжение иракских месторождений нефти. Собственно говоря, почти вся сирийская нефть оказалась под контролем про-американских сил. Понятно, что россияне очень хотели бы отхватить себе нефтянки, сколько удастся, а потому - там заблудилась тактическая группировка, условно названная асадовской. Они двинулись в направлении нефтяных полей и в этот момент к ним, что называется «прилетело». По различным данным, сначала по ним отработали Рэпторы Ф-22. Когда группировка утратила мобильность, ее «отполировали» «Апачи», после чего, уже по обездвиженной группировке, отработала и артиллерия.
Работали со вкусом и знанием дела. Минимальные потери группировки - 100 тушканов. Точно подсчитывать двухсотых особо некому, ибо там был объявлен режим «можем повторить». Желающих просто посмотреть на массовый падеж «блуждателей», пока не оказалось.
То есть, Штаты жестко показали, каким образом будут наказывать тех, кто решил в отпуске поблуждать на чужой подконтрольной территории. Но самое интересное даже не это. Как утверждают некоторые сирийские источники, а кроме того - двое военных преступников, которые вряд ли доживут до Гааги: Гиркин и «Эль Мюрид», в составе группировки были две тактические группы печально известного ЧВК «Вагнер». Одна группа уничтожена полностью, до состояния ветчины, а вторая может иметь живых свидетелей происшедшего, хоть и в единичных экземплярах.
В общем, американцы за раз накрошили только россиян около 30-40 штук. Между прочим, это значит, что американским войскам действительно отдан приказ валить все, что будет составлять малейшую угрозу для американских войск и не важно, под каким флагом эта угроза будет маячить. Российским аэронавтам следует задуматься над тем, по какой тонкой грани они ходят, сталкиваясь в Сирии с боевыми машинами американских ВВС. У них - тот же самый приказ.
Похоже на то, что американские военные уже все поняли и теперь усиленно раскрывают уставшие и заплывшие жирком, глазки своих политических деятелей.
Еще интересный момент. Сбитый россйский самолет и один зажмуренный пилот, вызвали бурю эмоций и любимую в Московии операцию «я мстю и мстя моя страшна», а тут - как рыбы об лед молчат. Десятки российских жмуров, по канонам жанра, должны были бы вызвать вой в разы сильнее, но из Кремля - тишина, только гробовщики наливают шампанское Вдова Клико и произносят профессиональный тост «Чтобы не последний!»
Что тут можно сказать? Мы присоединяемся к тосту их гробовщиков и добавим свой: «С почином!»