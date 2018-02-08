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Все про:азартные игры (45) Антимонопольный комитет (225)

 Детенизацию игорного бизнеса согласно требованиям МВФ имеет смысл начать с казино, – президент УАИИБ

Украинское законодательство, касающееся азартных игр, требует пересмотра.

К такому выводу приводит отчет Антимонопольного комитета Украины, подготовленный по результатам исследования рынка лотерей – одной из подотраслей игорной индустрии. Как отмечено в документе, Госбюджет Украины ранее получал от лотерей около 320 млн грн, но с 2015 года эти поступления снизились в несколько раз из-за монополизации и тенизации рынка. Напомним, с 2009 г. в Украине законом запрещены практически все виды азартных игр.

Как следствие огромного неконтролируемого теневого рынка  азартных игр, бюджет недополучает огромные суммы денег, рынок сильно криминализирован, порождает коррупцию, растет уровень преступности, связанной с игроманией, отмечает в резюме проекта АМКУ. В то же время реформирование законодательства в этой сфере позволило бы не только увеличить объем поступлений в бюджет, но и улучшить систему контроля, чтобы не допускать к играм несовершеннолетних и игрозависимых лиц, тем самым избегая негативных социальных последствий. "Наиболее значимой составляющей является государственная политика, — указывает в своих выводах АМКУ, — Неэффективность государственного регулирования и контроля создает условия для увеличения теневого рынка". В настоящее время в АМКУ принимают предложения от общественности и после 18 февраля планируют утвердить отчет официально и презентовать. Далее он будет направлен в Кабинет Министров Украины для того, чтобы быть учтенным в дальнейших законодательных инициативах.

По мнению экспертов, исправить ситуацию может поэтапное возвращение игрового бизнеса в легальный сектор экономики. Так, Ирина Сергиенко, президент Украинской ассоциации игорного бизнеса (УАИИБ) и глава Координационного совета по социально ответственной легализации казино считает, что процесс выведения игрового бизнеса из тени логично начать именно с казино. с чего-то нужно начинать.

"Есть предложение со стороны представителей бизнеса гостиничного и туристического, а не игрового, начать с социально ответственной легализации казино. Почему с социально ответственной? Потому, что именно казино - вид бизнеса, где легче всего защитить игрока. Предложение заключается в том, чтобы ограничить игорные зоны отелями 5* либо 4* и 5* и, допустим, территориями ипподромов. Кроме того, предлагается ограничить доступ в казино людей до 21 года и разместить игровые автоматы исключительно на территориях казино. Мы предполагаем, что инвесторы в казино в отелях 5*, сами будут заинтересованы в том, чтобы справиться с недобросовестной конкуренцией на рынке", - сказала Сергиенко в эфире "Радио "Эра".

Как известно, Украина должна законодательно урегулировать игорный бизнес с целью снижения дефицита бюджета не позже 2018 года. Это обязательство зафиксировано в Меморандуме об экономической политике, подписанном между Кабинетом Министров и Международным валютным фондом.

Детенизацию игорного бизнеса согласно требованиям МВФ имеет смысл начать с казино, – президент УАИИБ 01


Детенизацию игорного бизнеса согласно требованиям МВФ имеет смысл начать с казино, – президент УАИИБ 02

Из материалов исследования АМКУ

Источник: https://censor.net.ua/n3049430
 
 
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МВФ - транснациональная иудомасонская мафия.
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птн пнх, мы из-за мвф майдани делали что Яценюк привёл нас к Европе, и благодаря МВФ +Петро у нас безвиз. Так что не завидуй пёс
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А кгда ани сделаут вам безвиз н тот свет мы будем звидават в два раз силнеи.
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Ну що це таке! Невже навіть детінізацію ЗАБОРОНЕНОГО!!!!! грального бізнесу наша влада не може спромогтися провести без підсрачника МВФ!?
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В Опубликованном меморандуме с МВФ такого пункта НЕТ. Очередная Порошенковская ЛОЖЬ. Там конкретно пунк о Монополиях но не о КАЗИНО три топора.
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а что то насчет легализации притонов публичных домов и наркотиков в требованиях МВФ имеется? Все это в тоже в тени....., не правильно это.... Аборигены в Украине должны приобщаться к цивилизации, как это видят в МВФ.... Детенизацию игорного бизнеса согласно требованиям МВФ имеет смысл начать с казино, – президент УАИИБ - Цензор.НЕТ 1746
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лохов играть в лотерейки никто и не заставляет .особенно насильно
букмеккерские конторы кторым уже больше 100 лет ..Вилям Хил например..
чувак угадал 10 спортивных событий и выиграл джек-пот 100 000 евро ...но был риск - договорные матчи ...понятно кто знает что команда которая в топе 15 раз не проигрывала тупо сливает матч даже дома .и это тоже учитывается
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так Букмекерский бизнес не запрещён.
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та ладно.. Детенизацию игорного бизнеса согласно требованиям МВФ имеет смысл начать с казино, – президент УАИИБ - Цензор.НЕТ 9741
то,что фаворитовские рыгаловки под мощнейшей крышей работают почти в каждом доме - не означает отмену Закона Украины о запрете игорного бизнеса..
придёт время - и многие сядут за этот период беспредела надолго..
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iot karol - лохов и героин никто не заставляет колоть насильно (но их запрещают почему то).., - есть такие сферы в жизни любого народа в которые МВФ или любые другие зарубежные структуры совать свой нос не должны.... Это же больше чем просто бизнес, - мы же все помним сколько убийств и самоубийств было (и есть) в игральном бизнесе Украины... От игральных автоматов, до казино - на этой волне их и запретили...
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Иногда колют и насильно, чтобы подсадить.
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А вы говорите Украинский "бизнес" не хочет ИНВЕСТИРОВАТЬ в Украину.
ХОЧЕТ.
Щас повсюду "инвестируют" в ЛОХОТРОНЫ.
Детки ВПЕРЁД обогащайте ИНВЕСТОРОВ.
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с чего такие выводы? Детенизацию игорного бизнеса согласно требованиям МВФ имеет смысл начать с казино, – президент УАИИБ - Цензор.НЕТ 2718в статье о том,чтобы убрать подпольные казино и разрешить лицензированно в определенных местах
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Люди которые хотят играть - будут это делать. Пусть это будет как в развитых странах - контролироваться законом. Это как сухой закон был, в результате которого засияли многие звёзды преступного мира. То же самое касается конопли - чем больше регулируют и запрещают - тем больше преступности и взяточничества среди мусоров.
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Даже при так называемой преступной власти Януковича не было такого безпредела в игорном бизнесе. Кого -то боялись ,закрывались, впускал по звонку. Эти ,как последний день живут , гребут ,где только можно. Какая им нужна легализация и детенизация?
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ага,бл,особенно сейчас - это наиглавнейшая задача для страны..
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Alexey Chernyavsky

Не впихуй, пане, невпихуєме, тобто порівнянь з Бандюковичем.

Заборона ігорного бізнесу є ідіотською за визначенням, від якої виграє тільки кримінал - це зрозуміло притомним людям.

Різниця може бути тільки у прізвищах тих, хто заробляв при Юльці, при Гопнику, а тепер при Шоколаді.

Мірятись "бєспрєдєлом" то відволікати увагу від седна справи - шкідливості самої заборони.

Чи може пана дійсно хвилює яка саме банда підЮлькіна, підГопникова, чи підШоколадна на цьому робила-робить-і робитиме гешефт?

Дам довідку про Норвегію, хоч за достовірнісь і не поручусь. Так от там ігорний бізнес геть увесь державний і афігенні податки від нього йдуть до держбюджету.

Як на мене, то це джерело доходу є найстабільнішим з усих існуючих - куди там тій нафті, яка скаче вгору\вниз з будь якомго приводу, а от від гри у blackjack людина за жодних обставин не вілмовиться.
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в Германии игровые автоматы разрешены ..но прикол в чем туда никто не ходит кроме гостарбайтеров из СНГ
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конечно я считаю это кощунством в то время когда под Авдеевкой ВОГи летают в Киеве кто то будет на игровых автоматах клацать ... хоты для винницких математиков - там где деньги там и родина .я не удивлюсь уже ничему
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Нереально, так как в Украине много тупорылых совков. Легализация серьезно понизит рейтинг тех политсил, которые за это проголосуют
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Пипец пришел в дом шлюшко. Больше не удастся "выигрывать" в лотерею

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Соєвия, запєвай - ЮлькаВіноВатия!ю
🤣
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Соевые уже столько наворовали из бюджета, что не знают где отмыть. Возвращают старый проверенный способ -игорный бизнес.
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Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
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Читают комменты и удивляюсь. Народ, игорный бизнес прежде всего -это прачечные по отмывке наворованного бабла. А сейчас думайте, кому это надо.
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Вы шоооо!!!
У авакяна и Ко такую кормушку забрать?
Сынок ведь уже засветился и рюкзачки не продаст.
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На строительство казинов возьмем кредит в пару мильярдов
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Власти Соединенного Королевства на основании недавно принятого закона "О криминальных финансах" начинают "чистку рядов" обосновавшихся на своей территории иностранцев. Под удар попали не только видные бизнесмены, но и российские высокопоставленные чиновники. Сразу после публикации "кремлевского доклада" заместитель министра внутренних дел Британии Бен Уоллес честно предупредил владельцев нечестно заработанных капиталов: "готовьтесь к худшему" и, не откладывая дело в долгий ящик, преступил к работе. Британские власти присоединились к облаве на российских богачей, облюбовавших Лондон, передает "Колокол России". Как заявил в комментариях изданию "Таймс" замминистра внутренних дел Бен Уоллес, уже определены десятки лиц, которым в самое ближайшее время будет предложено объяснить происхождение денег, потраченных на покупку активов в Британии. Полицейский чиновник подчеркнул: речь идет о людях, связанных с российским государством, выводящих деньги из России с помощью фирм-прокладок через западные банки. Уоллес добавил: "Правительство придерживается той точки зрения, что мы осведомлены об их замыслах, и мы не собираемся допускать, чтобы это происходило и дальше". "Если у парламентариев из страны, где не получают высоких зарплат, вдруг оказывается чудесный таунхаус, который стоит миллионы, и они не смогут объяснить, каким образом за него заплатили, мы арестуем такой актив, мы будем им распоряжаться и используем доходы для финансирования нашей правоохранительной деятельности", -заявил Уоллес. Согласно информации, опубликованной "Таймс", в отношении двух выходцев из России, имена которых не разглашают, уже практически все готово для начала процедуры экспроприации, все очень серьезно. Тем временем, украинским вип-персонам, которые успели обзавестись активами в Лондоне, тоже расслабляться не стоит. Новый финансовый документ затронет и их интересы.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/143927_1518120121
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Alexey Chernyavsky

Не впихуй, пане, невпихуєме, тобто порівнянь з Бандюковичем.

Заборона ігорного бізнесу є ідіотською за визначенням, від якої виграє тільки кримінал - це зрозуміло притомним людям.

Різниця може бути тільки у прізвищах тих, хто заробляв при Юльці, при Гопнику, а тепер при Шоколаді.

Мірятись "бєспрєдєлом" то відволікати увагу від седна справи - шкідливості самої заборони.

Чи може пана дійсно хвилює яка саме банда підЮлькіна, підГопникова, чи підШоколадна на цьому робила-робить-і робитиме гешефт?

Дам довідку про Норвегію, хоч за достовірнісь і не поручусь. Так от там ігорний бізнес геть увесь державний і афігенні податки від нього йдуть до держбюджету.

Як на мене, то це джерело доходу є найстабільнішим з усих існуючих - куди там тій нафті, яка скаче вгору\вниз з будь якомго приводу, а от від гри у blackjack людина за жодних обставин не вілмовиться.
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Какая детенизация?!дыбилы...В Одессе этих -ЛОТО-на каждом квартале по пару штук,как аптек!Эти лохотроны работают 24 часа и при них ломбарды.Они шо,в тени?
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Игроманы это адреналиновые наркоманы. Адреналин признан Всемирной Организацией Здоровья мощнейшим наркотиком который вызывает жуткую и зависимость и полностью уродует личность. Все теперь знают о посттравматическом синдроме у ввернувшихся с Афганистана, с АТО, с тюрьмы. О полностью одуревших придурках которые ради селфи совершают абсолютно идиотские поступки. Все знают о неадекватах на Дорошах помешанных на скорости и в грош не ставящих чужую жизнь ради дозы адреналина. Я презираю Тимошенко, но единственно хорошее что ей удалось сделать, единственное!, это запрет игрального бизнеса. Адреналин это наркотик который всегда с тобой. Достаточно только совершить поступок который приведет к впрыску адреналина в кровь - играть на деньги, на чужую жизнь, на завтрак своих детей и благополучие семьи, можно даже ставить на кон свою жизнь, но своя дороже - она священна. Поэтому адреналиновые наркоманы становятся оголтелыми эгоистами и одиночками. У них даже встает только после скандала, драки, бойни, выигрыша. Это уроды... Хотите нацию уродов? Легализуйте в нищей стране игровой бизнес! Но помните это приведет к тому что будет страшно выйти на улицу одному, а женщинам придется забыть о серьгах в ушах - их будут выдирать с мясом... Как говорила моя сельская бабушка: "Розумний думає як заробити, а дурний як виграти". Вперед, в светлое будущее для Боруха Бляхера (Борислава Березы)...
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ахаха - требование МВФ) чем значительней ложь, тем больше в нее поверят
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Не веришь что РАБссия большая ТЫРИторрия скомунизденная у калмыков с якутами и прочими Бурятами?? Детенизацию игорного бизнеса согласно требованиям МВФ имеет смысл начать с казино, – президент УАИИБ - Цензор.НЕТ 9875
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДетенизацию игорного бизнеса согласно требованиям МВФ имеет смысл начать с казино, – президент УАИИБ
 
 
 
 
 
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