 Детенизацию игорного бизнеса согласно требованиям МВФ имеет смысл начать с казино, – президент УАИИБ

К такому выводу приводит отчет Антимонопольного комитета Украины, подготовленный по результатам исследования рынка лотерей – одной из подотраслей игорной индустрии. Как отмечено в документе, Госбюджет Украины ранее получал от лотерей около 320 млн грн, но с 2015 года эти поступления снизились в несколько раз из-за монополизации и тенизации рынка. Напомним, с 2009 г. в Украине законом запрещены практически все виды азартных игр.
Как следствие огромного неконтролируемого теневого рынка азартных игр, бюджет недополучает огромные суммы денег, рынок сильно криминализирован, порождает коррупцию, растет уровень преступности, связанной с игроманией, отмечает в резюме проекта АМКУ. В то же время реформирование законодательства в этой сфере позволило бы не только увеличить объем поступлений в бюджет, но и улучшить систему контроля, чтобы не допускать к играм несовершеннолетних и игрозависимых лиц, тем самым избегая негативных социальных последствий. "Наиболее значимой составляющей является государственная политика, — указывает в своих выводах АМКУ, — Неэффективность государственного регулирования и контроля создает условия для увеличения теневого рынка". В настоящее время в АМКУ принимают предложения от общественности и после 18 февраля планируют утвердить отчет официально и презентовать. Далее он будет направлен в Кабинет Министров Украины для того, чтобы быть учтенным в дальнейших законодательных инициативах.
По мнению экспертов, исправить ситуацию может поэтапное возвращение игрового бизнеса в легальный сектор экономики. Так, Ирина Сергиенко, президент Украинской ассоциации игорного бизнеса (УАИИБ) и глава Координационного совета по социально ответственной легализации казино считает, что процесс выведения игрового бизнеса из тени логично начать именно с казино. с чего-то нужно начинать.
"Есть предложение со стороны представителей бизнеса гостиничного и туристического, а не игрового, начать с социально ответственной легализации казино. Почему с социально ответственной? Потому, что именно казино - вид бизнеса, где легче всего защитить игрока. Предложение заключается в том, чтобы ограничить игорные зоны отелями 5* либо 4* и 5* и, допустим, территориями ипподромов. Кроме того, предлагается ограничить доступ в казино людей до 21 года и разместить игровые автоматы исключительно на территориях казино. Мы предполагаем, что инвесторы в казино в отелях 5*, сами будут заинтересованы в том, чтобы справиться с недобросовестной конкуренцией на рынке", - сказала Сергиенко в эфире "Радио "Эра".
Как известно, Украина должна законодательно урегулировать игорный бизнес с целью снижения дефицита бюджета не позже 2018 года. Это обязательство зафиксировано в Меморандуме об экономической политике, подписанном между Кабинетом Министров и Международным валютным фондом.
Из материалов исследования АМКУ
притоновпубличных домов и наркотиков в требованиях МВФ имеется? Все это в тоже в тени....., не правильно это.... Аборигены в Украине должны приобщаться к цивилизации, как это видят в МВФ....
букмеккерские конторы кторым уже больше 100 лет ..Вилям Хил например..
чувак угадал 10 спортивных событий и выиграл джек-пот 100 000 евро ...но был риск - договорные матчи ...понятно кто знает что команда которая в топе 15 раз не проигрывала тупо сливает матч даже дома .и это тоже учитывается
то,что фаворитовские рыгаловки под мощнейшей крышей работают почти в каждом доме - не означает отмену Закона Украины о запрете игорного бизнеса..
придёт время - и многие сядут за этот период беспредела надолго..
ХОЧЕТ.
Щас повсюду "инвестируют" в ЛОХОТРОНЫ.
Детки ВПЕРЁД обогащайте ИНВЕСТОРОВ.
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Не впихуй, пане, невпихуєме, тобто порівнянь з Бандюковичем.
Заборона ігорного бізнесу є ідіотською за визначенням, від якої виграє тільки кримінал - це зрозуміло притомним людям.
Різниця може бути тільки у прізвищах тих, хто заробляв при Юльці, при Гопнику, а тепер при Шоколаді.
Мірятись "бєспрєдєлом" то відволікати увагу від седна справи - шкідливості самої заборони.
Чи може пана дійсно хвилює яка саме банда підЮлькіна, підГопникова, чи підШоколадна на цьому робила-робить-і робитиме гешефт?
Дам довідку про Норвегію, хоч за достовірнісь і не поручусь. Так от там ігорний бізнес геть увесь державний і афігенні податки від нього йдуть до держбюджету.
Як на мене, то це джерело доходу є найстабільнішим з усих існуючих - куди там тій нафті, яка скаче вгору\вниз з будь якомго приводу, а от від гри у blackjack людина за жодних обставин не вілмовиться.
🤣
распад и неуважение @VictorKvert2008 3 ч.3 часа назад
Россия единственная в мире страна, где продают шоколад из пальмового масла
нарасейский ,типа,"шоколад" фабрики "яшкино"
Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
У авакяна и Ко такую кормушку забрать?
Сынок ведь уже засветился и рюкзачки не продаст.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/143927_1518120121
Не впихуй, пане, невпихуєме, тобто порівнянь з Бандюковичем.
Заборона ігорного бізнесу є ідіотською за визначенням, від якої виграє тільки кримінал - це зрозуміло притомним людям.
Різниця може бути тільки у прізвищах тих, хто заробляв при Юльці, при Гопнику, а тепер при Шоколаді.
Мірятись "бєспрєдєлом" то відволікати увагу від седна справи - шкідливості самої заборони.
Чи може пана дійсно хвилює яка саме банда підЮлькіна, підГопникова, чи підШоколадна на цьому робила-робить-і робитиме гешефт?
Дам довідку про Норвегію, хоч за достовірнісь і не поручусь. Так от там ігорний бізнес геть увесь державний і афігенні податки від нього йдуть до держбюджету.
Як на мене, то це джерело доходу є найстабільнішим з усих існуючих - куди там тій нафті, яка скаче вгору\вниз з будь якомго приводу, а от від гри у blackjack людина за жодних обставин не вілмовиться.