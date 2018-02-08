 Детенизацию игорного бизнеса согласно требованиям МВФ имеет смысл начать с казино, – президент УАИИБ

К такому выводу приводит отчет Антимонопольного комитета Украины, подготовленный по результатам исследования рынка лотерей – одной из подотраслей игорной индустрии. Как отмечено в документе, Госбюджет Украины ранее получал от лотерей около 320 млн грн, но с 2015 года эти поступления снизились в несколько раз из-за монополизации и тенизации рынка. Напомним, с 2009 г. в Украине законом запрещены практически все виды азартных игр.

Как следствие огромного неконтролируемого теневого рынка азартных игр, бюджет недополучает огромные суммы денег, рынок сильно криминализирован, порождает коррупцию, растет уровень преступности, связанной с игроманией, отмечает в резюме проекта АМКУ. В то же время реформирование законодательства в этой сфере позволило бы не только увеличить объем поступлений в бюджет, но и улучшить систему контроля, чтобы не допускать к играм несовершеннолетних и игрозависимых лиц, тем самым избегая негативных социальных последствий. "Наиболее значимой составляющей является государственная политика, — указывает в своих выводах АМКУ, — Неэффективность государственного регулирования и контроля создает условия для увеличения теневого рынка". В настоящее время в АМКУ принимают предложения от общественности и после 18 февраля планируют утвердить отчет официально и презентовать. Далее он будет направлен в Кабинет Министров Украины для того, чтобы быть учтенным в дальнейших законодательных инициативах.

По мнению экспертов, исправить ситуацию может поэтапное возвращение игрового бизнеса в легальный сектор экономики. Так, Ирина Сергиенко, президент Украинской ассоциации игорного бизнеса (УАИИБ) и глава Координационного совета по социально ответственной легализации казино считает, что процесс выведения игрового бизнеса из тени логично начать именно с казино. с чего-то нужно начинать.

"Есть предложение со стороны представителей бизнеса гостиничного и туристического, а не игрового, начать с социально ответственной легализации казино. Почему с социально ответственной? Потому, что именно казино - вид бизнеса, где легче всего защитить игрока. Предложение заключается в том, чтобы ограничить игорные зоны отелями 5* либо 4* и 5* и, допустим, территориями ипподромов. Кроме того, предлагается ограничить доступ в казино людей до 21 года и разместить игровые автоматы исключительно на территориях казино. Мы предполагаем, что инвесторы в казино в отелях 5*, сами будут заинтересованы в том, чтобы справиться с недобросовестной конкуренцией на рынке", - сказала Сергиенко в эфире "Радио "Эра".

Как известно, Украина должна законодательно урегулировать игорный бизнес с целью снижения дефицита бюджета не позже 2018 года. Это обязательство зафиксировано в Меморандуме об экономической политике, подписанном между Кабинетом Министров и Международным валютным фондом.





Из материалов исследования АМКУ