 Порошенко вывел Ложкина из состава Нацинвестсовета после расследования по UMH, - Al Jazeera

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Al Jazeera задается вопросами о том, в достаточной ли мере изучил продавец происхождение средств С.Курченко, и получал ли деньги от сделки с С.Курченко П.Порошенко и, если да, то уплатил ли он с них налоги.
В расследовании телеканал опубликовал договор о предоставлении государственным Укрэксимбанком $160 млн кредита компании "ВЕТЭК Медиа Инвест" С.Курченко в связи с покупкой UMH, частичным залогом в котором выступали депозиты иностранных компаний, ставших затем объектами расследования о спецконфискации, а также документы о покупке принадлежащей П.Порошенко компанией с Британских Виргинских островов миноритарной доли в УМХ.
В то же время в Администрации президента Украины телеканалу подчеркнули, что П.Порошенко продал свои доли во всех проектах UMH в 2012 и мае 2013 года, тогда как о сделке с С.Курченко было заявлено 21 июня, а завершена она была в конце октября 2013 года.
Al Jazeera утверждает, что П.Порошенко впервые приобрел акции UMH в сентябре 2011 года, а спустя две недели увеличил свою долю за счет покупки дополнительных акций у компании Torbock Holdings Limited, связанной с тогдашними владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Согласно публикации телеканала, которому не удалось получить комментария Б.Ложкина, к концу 2012 года тот владел через Integrity International Holdings с Британских Виргинских островов чуть более 80% UMH, нынешний глава государства - чуть менее 3% UMH. Еще около 12% было записано на номинального держателя Deutsche Bank Trust, а остальные принадлежали украинской инвесткомпании "Конкорд Капитал" и нескольких другим миноритариям.
Al Jazeera также указала, что направила запросы П.Порошенко и Б.Ложкину в связи с расследованием 6 февраля, а 7 февраля глава государства вывел экс-главу своей администрации из состава Нацинвестсовета, где тот занимал пост секретаря. В свою очередь Б.Ложкин сообщил, что сосредоточится на собственном бизнесе.
Блог Уколова вызвал истерию у приватизированного Коломойским "журналиста" Дубинского, который явно не ожидал разоблачительной публикации Уколова в канун выхода спланированной и профинансированной Коломойским информационной провокации против ПП на AL JAZEERA.
И вот, прошли стуки, и на УП опубликован очередной фейк от AL JAZEERA якобы о "сомнительных связях Президента с сомнительным контрактом ... на сумму в 500 млн.дол.." с целой кучей манипуляций.
Характерно, что эта "статья" АльДжазеера, на которую я не стану давать пруф с морально этических соображений, вышла под выходные.
Это типичный стиль "игры" Коломойского, который мстит Порошенко в большей степени из-за национализации "ПриватБанка", в т.ч., и за неотвратимость возмещения многомиллиардных убытков нанесенных Украине группой "приват".
А самое смешное, что опубликованный заказной материал коснулся и нового партнера Коломойского, Курченко, с которым создан ситуативный союз в борьбе против Порошенко. Хотя, второй уже ничем не рискует. Я вообще не исключаю, что он фигурирует для убедительности "аргументов" по собственному согласию.
У Курченко идти атакой на ПП много мотивов, основной из них работа на ФСБ. С ним понятно.
А вот Коломойский ....
Я уже писал о том, что у "Порошенко хватило мужества и настойчивости положить конец мошенничеству этого олигарха, люди которого после обнародования расследования «Kroll» начнут с новой силой атаковать Порошенко, ведя войну на его политическое уничтожение:
Так, так, доки чимало людей мерзнуть і переймаються, чи не ввімкнена жарівка зайві 10 хвилин (з теперішніми тарифами, ще б пак!), наші гроші використовують не на посилення енергонезалежності, а для збагачення колишнього спонсора Віктора Януковича, одіозного донецького олігарха Рината Ахметова, який знайшов спільну мову і з нинішньою владою пороховнявого. Докладніше про те, як це відбувається, розповідає голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.
Читайте більше тут:
http://expres.ua/news/2018/02/08/283446-oprylyudneno-shemy-kompaniyi-ahmetova-otrymaly-byudzhetu-4-milyardy