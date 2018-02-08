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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14256) Курченко (432) Ложкин (142) Al Jazeera (2) UMH (1)

 Порошенко вывел Ложкина из состава Нацинвестсовета после расследования по UMH, - Al Jazeera

Телеканал Al Jazeera продолжил публикации об Украине в серии "Олигархи" расследованием сделки по продаже Борисом Ложкиным, позже ставшим главой администрации президента Петра Порошенко, медиахолдинга UMH, миноритарием в котором одно время был сам П.Порошенко, бизнесмену Сергею Курченко, близкому к предыдущей власти, а ныне скрывающемуся в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Порошенко вывел из состава Нацинвестсовета Украины Ложкина и назначил врио секретаря совета Шимкива

Al Jazeera задается вопросами о том, в достаточной ли мере изучил продавец происхождение средств С.Курченко, и получал ли деньги от сделки с С.Курченко П.Порошенко и, если да, то уплатил ли он с них налоги.

В расследовании телеканал опубликовал договор о предоставлении государственным Укрэксимбанком $160 млн кредита компании "ВЕТЭК Медиа Инвест" С.Курченко в связи с покупкой UMH, частичным залогом в котором выступали депозиты иностранных компаний, ставших затем объектами расследования о спецконфискации, а также документы о покупке принадлежащей П.Порошенко компанией с Британских Виргинских островов миноритарной доли в УМХ.

В то же время в Администрации президента Украины телеканалу подчеркнули, что П.Порошенко продал свои доли во всех проектах UMH в 2012 и мае 2013 года, тогда как о сделке с С.Курченко было заявлено 21 июня, а завершена она была в конце октября 2013 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АП: Заявление "кошелька Януковича" Курченко о неуплате налогов Порошенко после продажи медиахолдинга является лживым

Al Jazeera утверждает, что П.Порошенко впервые приобрел акции UMH в сентябре 2011 года, а спустя две недели увеличил свою долю за счет покупки дополнительных акций у компании Torbock Holdings Limited, связанной с тогдашними владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Согласно публикации телеканала, которому не удалось получить комментария Б.Ложкина, к концу 2012 года тот владел через Integrity International Holdings с Британских Виргинских островов чуть более 80% UMH, нынешний глава государства - чуть менее 3% UMH. Еще около 12% было записано на номинального держателя Deutsche Bank Trust, а остальные принадлежали украинской инвесткомпании "Конкорд Капитал" и нескольких другим миноритариям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ не может расследовать публикацию Al Jazeera о выводе денег Януковича, - Горбатюк

Al Jazeera также указала, что направила запросы П.Порошенко и Б.Ложкину в связи с расследованием 6 февраля, а 7 февраля глава государства вывел экс-главу своей администрации из состава Нацинвестсовета, где тот занимал пост секретаря. В свою очередь Б.Ложкин сообщил, что сосредоточится на собственном бизнесе.

Источник: https://censor.net.ua/n3049428
 
 
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Al-Jazeera катарский канал, ака CNN ближневосточный, оч. популярный там и в Китае...да да в Китае, который давал кредиты перед побегом Януковоща, и может дать кредит на 7 лярдов второму Януковощу, который уже присмотрел домик на Мальдивах или Сешейлах для этих миллиардов
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не побежит безалтернативный мыролюбец туда, там штаты недалеко, могут арестовать, а вот в землю обетованную он точно будет пытаться лыжи навострить.
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Америкосы у вдовы фмлипинского диктатора отобрали милиарды аж через 19 лет после его кончины Ежели так они будут отбирать бабло у офшоренка ТО ему ничего не грозит кроме диабетической комы через десяток лет И то за такие бабки что он спионерил Можно сделать пересадку поджелудочной и в гамаке на сейшелах писать мемуары Под названием --- Как я ротэрдамил лохов
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не только ротердамил но и вадинтурил.
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Убоге, цей канал фінансує Катар, а сама контора за своїм покриттям та впливом - це шось типу ББСі. Так шо попав ваше пєдро нєхіло. Ти вивчило б англійську хоча б у межах шкільної програми, а потім пизділо.
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У Януковича есть Курченко, у Порошенко - Ложкин. Ну, прям близнецы-братья.
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и без аль джазиры было понятно, кто такой ложкин.
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Шо вы заладили все,как огенты Крымбля?И Фирташ вам плохой,и Мертвечук иуда,ни ложкин вам не угодит ни кононенко ни косюк...а где лучших можно насобирать,га?
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Вчера на УП вышел блог Виктора Уколова (https://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/5a7b1406e7aa0/) ​, в котором он предупреждает о готовящейся информ. атаке Коломойского-Курченко на Президента Порошенко и членов его команды.
Блог Уколова вызвал истерию у приватизированного Коломойским "журналиста" Дубинского, который явно не ожидал разоблачительной публикации Уколова в канун выхода спланированной и профинансированной Коломойским информационной провокации против ПП на AL JAZEERA.
И вот, прошли стуки, и на УП опубликован очередной фейк от AL JAZEERA якобы о "сомнительных связях Президента с сомнительным контрактом ... на сумму в 500 млн.дол.." с целой кучей манипуляций.
Характерно, что эта "статья" АльДжазеера, на которую я не стану давать пруф с морально этических соображений, вышла под выходные.
Это типичный стиль "игры" Коломойского, который мстит Порошенко в большей степени из-за национализации "ПриватБанка", в т.ч., и за неотвратимость возмещения многомиллиардных убытков нанесенных Украине группой "приват".
А самое смешное, что опубликованный заказной материал коснулся и нового партнера Коломойского, Курченко, с которым создан ситуативный союз в борьбе против Порошенко. Хотя, второй уже ничем не рискует. Я вообще не исключаю, что он фигурирует для убедительности "аргументов" по собственному согласию.
У Курченко идти атакой на ПП много мотивов, основной из них работа на ФСБ. С ним понятно.
А вот Коломойский ....
Я уже писал о том, что у "Порошенко хватило мужества и настойчивости положить конец мошенничеству этого олигарха, люди которого после обнародования расследования «Kroll» начнут с новой силой атаковать Порошенко, ведя войну на его политическое уничтожение:
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рашенку. з гівна, шо навіть чоколядом не є, за ойропейськими стандартами. Порошенко вивів Ложкіна зі складу Націнвестради після розслідування щодо UMH, - Al Jazeera - Цензор.НЕТ 5224
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Оприлюднено схеми, за якими компанії Ахметова отримали з бюджету майже 4 мільярди.
Так, так, доки чимало людей мерзнуть і переймаються, чи не ввімкнена жарівка зайві 10 хвилин (з теперішніми тарифами, ще б пак!), наші гроші використовують не на посилення енергонезалежності, а для збагачення колишнього спонсора Віктора Януковича, одіозного донецького олігарха Рината Ахметова, який знайшов спільну мову і з нинішньою владою пороховнявого. Докладніше про те, як це відбувається, розповідає голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.
Читайте більше тут:
http://expres.ua/news/2018/02/08/283446-oprylyudneno-shemy-kompaniyi-ahmetova-otrymaly-byudzhetu-4-milyardy
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А вот кто продает продает монополистам Медведчуку и Порошенко сжиженный газ? Уж не Курченко?
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Думаю напрямую х\\о кум медведчука и одновременно довереное лицо торгового партнера Петручио Нафиг им какой то курченко Шоб путался под ногами и претендовал на кеакой то процэнт Если подумать то умом поехать можно Главком с кумом агрессора по приказу которого отжали часть уккраиныКак ни в чем неьывало торгует на територии в которой считается призидентом Газом етого агресороа Говорил и говорю циничние и подлее человека История еще не знала Овощь по сравнению с ним Робкий младенец
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Так и будут топить свинохряка, помещая каждую неделю по одной сенсации, пока до него дойдет, что от него требуется немедленная отставка. Запад в отличии от украинцев не хочет ждать до выборов. Кто следующий выложит бомбу Рустави или Нашi грошi?
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И это пока не всплыли подробности договорняков лолы с карликовым клопом из мордовии. За то точно его народ порвет.
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А ведь всплывут полюбэ всеровно ктото из сподвижнтков х\\ап захочет тратить намученые милиарды на западе И предательски предаст х\\\а И не факт что етот переметнувшийся дэмон не знает о договорняках офшоренка и карлика Вон уже на Абрамовича в Англии наезжают и отбирают Еще чуть чуть и побегут И как начнут правду матку расказывать
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офшоренко вже у відні танцює.... Готовить плацдарм для втечі до фірташа! Порошенко вивів Ложкіна зі складу Націнвестради після розслідування щодо UMH, - Al Jazeera - Цензор.НЕТ 8446
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Щось немає соєвих ботів у коментах під цією новиною, мабуть не встигають підвозити методички. Тому даю лолоботам ідею - це клята Йулька та Саакашвілі винуваті, бо підробили підписи Ложкіна і Курченко під угодою, щоб скомпроментувати цим нашого президента у "недолугій кадровій політиці".
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Завтра в Раде Сейшельский будет крутить видео про Юльку и тов. Саахова наспех склеенную. При этом будут верещать, что это оригинал крутой. Порошенко вивів Ложкіна зі складу Націнвестради після розслідування щодо UMH, - Al Jazeera - Цензор.НЕТ 9833
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Вобщем так. Нічого не знаю, але щоб мені були гроші Курченко.
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Кацапа Гиг! Мерщій на захист порохнявого гідранта!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко вывел Ложкина из состава Нацинвестсовета после расследования по UMH, - Al Jazeera
 
 
 
 
 
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