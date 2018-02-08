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Все про:апелляция (297) журналистика (2166) Веремий (17) Крысин (20)

 Суд рассмотрит 1 марта апелляцию на приговор Крысину по делу журналиста Веремия

Апелляционный суд Киева начнет 1 марта рассматривать апелляцию на приговор суда к 4 годам лишения свободы условно для руководителя "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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Отмечается, что 1 февраля коллегия судей открыла апелляционное производство, а 8 февраля - назначила дело к рассмотрению. Рассмотрение начнется 1 марта в 11:00.

Апелляцию будет рассматривать коллегия из судей Николая Ященко, Юрия Трясуна и Сергея Новова.

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Напоминаем, что журналист Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

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Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3049426
 
 
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И результат будет то то же. Скоро эпи паны, снова будут в цене.
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Ну что Вы так, лично я ничуть не удивлюсь если оправдают.
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А разве он еще не у Голубана в мусарке служит?
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С*ка яка, навіть прізвище - краще не придумаєш.
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Интересно, чем этот Щурин занимался и занимается в жизни?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд рассмотрит 1 марта апелляцию на приговор Крысину по делу журналиста Веремия
 
 
 
 
 
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