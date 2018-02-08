 На трассе Киев-Одесса из-за снегопада ограничено движение грузового транспорта

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Также движение грузовиков ограничено на трассе Стрый -Тернополь - Знамянка'янка.

"В 'связи с ограничением движения грузовых транспортных средств по дорогам государственного значения в Киевской области, для предупреждения возникновения осложнений дорожного движения на автомобильных дорогах области с 17.30 вводится временное ограничение движения грузового транспорта на дорогах: М-05 Киев - Одесса (143 - 274 км); М-12 Стрый - Тернополь - Знамянка (через Винницу, 513-578 км)", - говорится в сообщении.





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