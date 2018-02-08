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 На трассе Киев-Одесса из-за снегопада ограничено движение грузового транспорта

В связи с ухудшением погодных условий в Киевской и Черкасской областях ограничено движения грузовых транспортных средств по трассе Киев-Одесса.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Также движение грузовиков ограничено на трассе Стрый -Тернополь - Знамянка'янка.

"В 'связи с ограничением движения грузовых транспортных средств по дорогам государственного значения в Киевской области, для предупреждения возникновения осложнений дорожного движения на автомобильных дорогах области с 17.30 вводится временное ограничение движения грузового транспорта на дорогах: М-05 Киев - Одесса (143 - 274 км); М-12 Стрый - Тернополь - Знамянка (через Винницу, 513-578 км)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером 8 февраля грузовикам могут ограничить въезд в Киев, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3049422
 
 
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То мороз мінус 10, то плюс 2...
Погоду штормить.
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Десь півтори години я йшов додому і сніг вже падав...
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У нас так насипало, що на стадіоні на біговій доріжці сантиметрів 15. Я ходжу , зазвичай там по 5 км, а сьогодні ходила вулицями, трохи піпл почудувала.
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Знамянка'янка? Редактуру Цензора тоже, видно, приморозило да снегом присыпало))
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Я в шоке, опять "Правый сектор" снег поджег?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа трассе Киев-Одесса из-за снегопада ограничено движение грузового транспорта
 
 
 
 
 
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