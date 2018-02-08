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 Политика Украины
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Все про:Австрия (346) Голодомор (770) Порошенко (14256)

 Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа

Президент Украины Петр Порошенко и председатель Национального Совета Австрии Вольфганг Соботка отметили важность санкций в отношении РФ, а также обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Читайте: Австрия поддерживает идею миротворческой миссии на Донбассе, - Курц

Петр Порошенко проинформировал о ситуации на Донбассе в результате российской агрессии. Он также поблагодарил за помощь в преодолении гуманитарных последствий этой агрессии. Собеседники согласились с важностью санкций против РФ

Кроме того, П.Порошенко призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Он также выразил надежду на быстрое формирование группы дружбы с Украиной в Национальном Совете Австрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В парламент Израиля подан законопроект о признании Голодомора в Украине геноцидом, Россия уже высказалась против

Глава Украинского государства пригласил В.Соботку посетить Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3049421
 
 
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С его то будкой? Австрияки не поймут
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А сам гад газовый геноцид на пару с Ахметкой устроил украинцам.
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Ізраїль збирається визнати Голодомор, але чи зробить це😣
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То кацапський троль і звернення стосовно нього вже є.
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О, среагировал,ПАРДОНЬТЕ, беру свои слова обратно.
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Добре, що і коментар свій видалили. ))
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після польських забобонів, скоріш за все зробить.
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особенно порадовала пожилая барішня з колорадською стрічечкою на лобі )))), точніше, на окулярах..
А, без жартів - це пепець!
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Навряд чи зважаться...
Вони ж ліберали.
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А почему бы и нет? Когда человек обеспечен, он задаётся более высокими целями. Пирамиду Маслоу видел?
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а в економічному плані шо?!
чи то за економіку гойсман) відповідає? Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 6922
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Я вважаю, що треба комплексно підходити до визнання і засудження злочинів комуністів і їх поплічників. Голодоморів було як мінімум три, а ще були депортації, розстріли...
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И не только украинцев...не надо одеяло тянуть на себя...
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Саньок, банять... Алі помер чи ніка
на айпеді дозволили вже мати, грошей не
вистачає😁?
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Интересно, а как назовут тарифный геноцид ?
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точно не геноцидом.
подібними заявочками ви применшуєте величезну трагедію і всі ті жахи, що відбувались майже 100 років тому.
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Да, то была великая трагедия, как 1933 так и в 1947, устроенная коммунистами. А то, что происходит сейчас как назвать ? То, что миллионы людей покинули свою Родину в поисках счастья за кордоном. А те, кто остались без тепла и продуктов благодаря "рыночным" тарифам, взятых из потолка . У каждого периода свое "черное" лицо. Вот только коммунисты и нынешние ничем не отличаются по своему бездушию, и наплевательскому отношению к своему народу.
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Але давайте без порівнянь речей які прирівняти просто неможливо.
Тоді людей банально виморювали, доводили до жахливого психологічного та фізіологічного станів, а зараз їдуть за кордон щоб придбати квартиру, машину і поїсти іноземних смаколиків.
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Почему невозможно ? А сейчас не так ? Сколько людей умерло просто от того, что реформаторы посокращали больницы ? Сколько умерло от нищенской пенсии ? да, умерло тихо. не прокричав на весь мир. Вот только 20 лет назад нас было 52 миллиона. а сейчас уже мы не знаем, а где 8 миллионов находятся. и самое интересное, что это не собирается прекращатся. Президент в Давосе заявил, что украинский уряд готов к повышению цен на газ. Не знаю готов ли уряд, а вот граждане 12 грн за куб вряд ли переживут.
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Це також наслідки совка.Скорочення населення характерне для всіх пострадянських республік.
Що побудували, те і мали. Кого обирали, те і отримали.
А ще ж багато виїхало, багато не народилось.
Наголошую, не потрібно прирівнювати жорстоці вбивства до процесів що відбуваються зараз.
Цим ви принижуєте всіх жертв Голодомору.
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Скорочення населення характерне для всіх пострадянських республік.

брехня - паздравляю вас , мадмуазель соврамши ... Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 3718
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У вас на росєє мабуть приріст... китайців))))
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В каждой исторической эпохе свое отношение. Тогда это был геноцид. который по своей логике и принципам ничем не отличается от настоящего геноцида. Когда то смерть на костре было бескровной казнью, сейчас это укол. Но казнь по своему принципу ничем не изменилась.
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Я вам ще раз повторюю, не смійте паплюжити пам'ять мільйонів замордованих.
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А чем те замордованные отличаются от нынешних ? Или те кто умер тогда от недоедания чем то отличаются от тех кто сейчас умер от того же ?
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Мда...
А це все наслідки брейнвошингу російскою пропагандою.
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А шо, у них вже закінчилась гречка і 200 гривень за які продали свій голос на виборах? Дивно.
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так це ж ви , кацапи , його і паплюжите ! Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 6421
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рузьке, йди вже в ... ізбу ! ..))
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Мадам . не нервничайте. Вы же писали, что я вас атакую, а сами мне пишите.

https://www.youtube.com/watch?v=__aCeZSxSmA
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Бо ви написали, що робите це навмисно.
Тепер і я мушу за вами приглядати. Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 949
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Я свободный писатель. и видите, сегодня я вам не писал. Вы сами начали мне писать.
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Особливого бажання вам написати в мене не виникало, просто ви торкнулися деяких принципових для мене речей.
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Шли бы мимо. Таких писак, как я здесь более, чем достаточно.
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Не тратьте на орка чернил. Вы что не видите , что это бездушное существо... Его бы в 33-ий... Нет не в Украину ., а к его землякам андрофагам, тогда бы не было кому умничать. Вы же ему кол тешите на лбу, а оно дэбилякою будет стоять на своем...
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Рашистские шавки , закройте гнилые пасти!Вечная память всем погибшим из-за кровавых людоедов-коммуняк!
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если опросить тех парламентариев по вопросу, что они знают о Голодоморе, их ответы вас очень удивят. это 16кг х 100.
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Когда Порошенко узнал о Голодоморе, устроенным кацапами? До вложения инвестиций в карамельную промышленность Кацапии? Или после?
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Какой то, хитроумный план застрял в голове президента, зная, что страна по большинству показателей находится в глубоком пролете, решается на решение очень актуальных и злободневных вопросов.
Выполни свои предвыборные обещания и голодомор в ближайшие годы Украине не будет грозить, даже если МВФ вам деньги не даст.
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В танце вальсом газовал, падлюка..
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Пипец! -"отметили важность санкций и обсудили ситуацию на Донбассе!" А Дух Алоизыча заодно не вызывали? Почему нет? Ведь скучно было.... ВЫВОДЫ ГДЕ, РЕЗОЛЮЦИИ?????? А то что вы там друг другу отметили (или пометили) - никому не интересно......
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Цензор не тупи,всем интересно сплясал Барыга Барыню на балу,или Комаринской ограничился?
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Судя по мешкам под глазами, то в баре отсиделся
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***
Сказать кому? Дак не поверят,
Такой мне нынче был сюрприз!
Рывком она открыла двери,
И прошептала: - "Бенефис.."
Под трек из "Девять с половиной...",
Такие мы с ней ... фируля,
Итог: мне просто шкаф - на спину,
Зато она - на костылях!
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Австрия скорее всего правление диабетика признает геноцидом украинцев.
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а виконавці - насправді ті ж самі ...
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Израиль признает Голодомор,несмотря на Угрозы Плешивого Урода
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А хто повинен відповідати за цей геноцид - чому Офшоркін про це мовчить ? Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 8020
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На 1000 українців 250 автівок
ГЕНОЦИД!!!
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Это ровно на 999 больше, чем в 1933 году! И это досягнення Офшорника, крыть нечем
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Та розповідай... Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 9805
Що всі такі бідні та нещасні.
На вихідних і піци ніде сісти поїсти, всі столики зайняті...
Голодує народ.
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І дорогу хрен перейдеш, бо автівки пруть суцільним потоком. Шукати щось їстівне не смітниках.))
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Знов апічатка! Мабуть від голоду.)))

на смітниках.
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Московіти , ви своїм хамською поведінкою тільки підтверджуєте те , що якби у вас була можливість , то ви б і сьогодні українців морили би голодом !
Мене вже деякий час муляє запитання: чому "висока" московитська культура не виховала мільйони московитів і вони в своїй масі навіть в ХХІ столітті, в ері інформаційних технологій, так і залишились дикунами-розбійниками, які ігнорують цивілізаційні норми співжиття з іншими народами? Що тут не так? Чи культура не надто висока, чи аборигени не здатні сприйняти цю культуру і сучасний світ ? Ну визнайте , в кінці кінців , що Сралін створив в Украіні штучний голод , аби знищити українську націю !
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Было бы очень хорошо, украинцы если грамотно выстроят политику смогут большие привелегия и миграцию по всему миру получать, прикрываться дискриминацией если лантеногие будут трогать. Все как евреи сейчас делают по всему миру. Очень важный закон.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа
 
 
 
 
 
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