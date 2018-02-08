 Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Петр Порошенко проинформировал о ситуации на Донбассе в результате российской агрессии. Он также поблагодарил за помощь в преодолении гуманитарных последствий этой агрессии. Собеседники согласились с важностью санкций против РФ

Кроме того, П.Порошенко призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Он также выразил надежду на быстрое формирование группы дружбы с Украиной в Национальном Совете Австрии.

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Глава Украинского государства пригласил В.Соботку посетить Украину.