 Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Петр Порошенко проинформировал о ситуации на Донбассе в результате российской агрессии. Он также поблагодарил за помощь в преодолении гуманитарных последствий этой агрессии. Собеседники согласились с важностью санкций против РФ
Кроме того, П.Порошенко призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.
Он также выразил надежду на быстрое формирование группы дружбы с Украиной в Национальном Совете Австрии.
Глава Украинского государства пригласил В.Соботку посетить Украину.
https://www.youtube.com/watch?v=vPJ438VT8EE
А, без жартів - це пепець!
Вони ж ліберали.
чи то за економіку гойсман) відповідає?
на айпеді дозволили вже мати, грошей не
вистачає😁?
подібними заявочками ви применшуєте величезну трагедію і всі ті жахи, що відбувались майже 100 років тому.
Тоді людей банально виморювали, доводили до жахливого психологічного та фізіологічного станів, а зараз їдуть за кордон щоб придбати квартиру, машину і поїсти іноземних смаколиків.
Що побудували, те і мали. Кого обирали, те і отримали.
А ще ж багато виїхало, багато не народилось.
Наголошую, не потрібно прирівнювати жорстоці вбивства до процесів що відбуваються зараз.
Цим ви принижуєте всіх жертв Голодомору.
брехня - паздравляю вас , мадмуазель соврамши ...
А це все наслідки брейнвошингу російскою пропагандою.
https://www.youtube.com/watch?v=__aCeZSxSmA
Тепер і я мушу за вами приглядати.
Выполни свои предвыборные обещания и голодомор в ближайшие годы Украине не будет грозить, даже если МВФ вам деньги не даст.
Сказать кому? Дак не поверят,
Такой мне нынче был сюрприз!
Рывком она открыла двери,
И прошептала: - "Бенефис.."
Под трек из "Девять с половиной...",
Такие мы с ней ... фируля,
Итог: мне просто шкаф - на спину,
Зато она - на костылях!
ГЕНОЦИД!!!
Що всі такі бідні та нещасні.
На вихідних і піци ніде сісти поїсти, всі столики зайняті...
Голодує народ.
на смітниках.
Мене вже деякий час муляє запитання: чому "висока" московитська культура не виховала мільйони московитів і вони в своїй масі навіть в ХХІ столітті, в ері інформаційних технологій, так і залишились дикунами-розбійниками, які ігнорують цивілізаційні норми співжиття з іншими народами? Що тут не так? Чи культура не надто висока, чи аборигени не здатні сприйняти цю культуру і сучасний світ ? Ну визнайте , в кінці кінців , що Сралін створив в Украіні штучний голод , аби знищити українську націю !