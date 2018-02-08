 Задержано восемь чиновников Госмиграции по подозрению в отмывании денег и наркобизнесе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Служащие в сговоре с руководителями частных фирм отмывали деньги на ускорении выдачи загранпаспортов.

Сотрудники миграционной службы предлагали сделать гражданам биометрические паспорта в кратчайшие сроки без предварительной регистрации в электронной очереди и тому подобное. Схемы выдачи паспортов отрабатывались по завышенным ценам.

Так, изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня "стоило" заказчику 3000 гривен, а за 1-2 рабочих дня - 11 000 гривен.

"Таким образом, служащие не только получили незаконные доходы благодаря спланированным спекуляции, а я и искусственно создали очереди для желающих получить биометрический паспорт в подразделениях миграционной службы. Как результат - бюджет государства недополучил сотни тысяч гривен ", - говорится в сообщении МВД.

Кроме того правоохранители зафиксировали почти 20 субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляли возможность платежеспособным клиентам получить необходимый документ в отделах миграционной службы.

"За время нелегальной" сотрудничества "с бизнесменами разоблачены должностные лица изрядно приумножили свое состояние. Так, начальник одного из отделов ГМС в Киеве, работая в должности менее года, позволил себе приобрести автомобиль премиум-класса", - добавили в МВД.

Стоит отметить, что у этого же чиновника и его сообщника - посредника с клиентами - оперативники внутренней безопасности НПУ уличили в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков различных видов.









