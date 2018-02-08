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 Задержано восемь чиновников Госмиграции по подозрению в отмывании денег и наркобизнесе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве и Черкасской области задержали восемь должностных лиц Государственной миграционной службы, которых подозревают в коррупционной схеме выдачи биометрических паспортов, а также в наркотическом бизнесе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Служащие в сговоре с руководителями частных фирм отмывали деньги на ускорении выдачи загранпаспортов.

Сотрудники миграционной службы предлагали сделать гражданам биометрические паспорта в кратчайшие сроки без предварительной регистрации в электронной очереди и тому подобное. Схемы выдачи паспортов отрабатывались по завышенным ценам.

Так, изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня "стоило" заказчику 3000 гривен, а за 1-2 рабочих дня - 11 000 гривен.

"Таким образом, служащие не только получили незаконные доходы благодаря спланированным спекуляции, а я и искусственно создали очереди для желающих получить биометрический паспорт в подразделениях миграционной службы. Как результат - бюджет государства недополучил сотни тысяч гривен ", - говорится в сообщении МВД.

Кроме того правоохранители зафиксировали почти 20 субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляли возможность платежеспособным клиентам получить необходимый документ в отделах миграционной службы.

"За время нелегальной" сотрудничества "с бизнесменами разоблачены должностные лица изрядно приумножили свое состояние. Так, начальник одного из отделов ГМС в Киеве, работая в должности менее года, позволил себе приобрести автомобиль премиум-класса", - добавили в МВД.

Стоит отметить, что у этого же чиновника и его сообщника - посредника с клиентами - оперативники внутренней безопасности НПУ уличили в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков различных видов.

Задержано восемь чиновников Госмиграции по подозрению в отмывании денег и наркобизнесе, - Нацполиция 01
Задержано восемь чиновников Госмиграции по подозрению в отмывании денег и наркобизнесе, - Нацполиция 02
Задержано восемь чиновников Госмиграции по подозрению в отмывании денег и наркобизнесе, - Нацполиция 03
Задержано восемь чиновников Госмиграции по подозрению в отмывании денег и наркобизнесе, - Нацполиция 04
Задержано восемь чиновников Госмиграции по подозрению в отмывании денег и наркобизнесе, - Нацполиция 05

Источник: https://censor.net.ua/n3049419
 
 
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Вывсёврете, такогонеможетбыть, это новые люди набранные по открытому конкурсу, прошедшие кучу проверок и детекторов лжи+кабмином давно закуплено за миллионы программное обеспечение "электронная очередь" которое в принципе делает невозможным озвученные спекуляции и давно побороло коррупцию не только в паспортных но и во всем МВД в целом.
НЕ РАССКАЧИВАЙТЕ ЛОДКУ, то Путин паспортами приторговывал.
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то то Югик сегодня от Пимаховай отодвинулся , ошибочка говорит вышла с дамочкой ..... она теперь вся ваша Задержано восемь чиновников Госмиграции по подозрению в отмывании денег и наркобизнесе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2933
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теперь скажут-Пимахова ни при чем,вон видите,сколько всяких вокруг да около вертится. они то и торгуют паспортинами,а сама Пимахова чиста как дева
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Вот дурачье же.... Обратились бы вовремя в прокурватуру, по примеру подмаховой, и полициянты остались бы при позоре Задержано восемь чиновников Госмиграции по подозрению в отмывании денег и наркобизнесе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2014
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Гройсман считает, что враги преувеличивают проблему коррупции 12 января, 13:25Комментариев: 17 Премьер-министр уверяет, что коррупция уничтожена в сфере госзакупок, закупок лекарств, а также при продаже природного газа. Гройсман уверяет, что враги постоянно выдвигают проблему коррупции УНИАН Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что проблема с обширной коррумпированностью чиновников в Украине "преувеличена", а педалирование этой темы "враги" используют, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом он сообщил грузинской редакции журнала Forbes,
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Антонов отчитался 6 млрд гривен оборота в год. ЗИМ 3 млрд, 50 предприятий что под оборонпромом по 500 млнт в среднем и дальше меньше.
6 млрд грн это ЛАКОМЫЙ КУСОК УКРАСТЬ ДЛЯ КОРРУПЦИОНЕРОВ ИЗ КАБМИНА? Мимо такого никакой истинный коррупционер из кабмина(а других там не бывает)
мимо не пройдет, он зубами и всеми конечностями будет хвататься чтобы что-то из этого получить. Гавриловая глава госаудит службы точно не пройдет.

Отсюда и весь цирк с отставками главы оборонпрома - хотят урвать ВСЕ. Большая коррупция пытается сожрать мелкую коррупцию
при помощи обвинения в коррупции, чтобы погрузить все в большую коррупцию.
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В украине законы специально дыравые.Отпетляют.

Антикоррупционный суд с американцами и по американким законам здесь и вчера.
Они на год себе отдушину сделали перенесли принятые в силу антикоррупционного суда.
Сносите это все нахрен.Заепала эта саранча.
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Що цікаво, то це подібна корупція в таких самих структурах за кордоном. Навряд чи цю корупцію швидко здолають😑
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Не тільки в Африці, бо давно я писав про Швецію.
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Звернися до Адміна. Раніше ти був нормальною людиною, а тепер пьєш🙋
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То він напевно за Олександром так сумує.)) Задержано восемь чиновников Госмиграции по подозрению в отмывании денег и наркобизнесе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5035
Скрізь йому ввижається.
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Мабуть повторює брехню одного форумчанина і не може відрізнити мене від нього. Ось нехай звернеться до Адміна, якщо так йому цікаво.
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Ксюш, лексикона не пропьеш-крест, аднако 😇
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Лексікона не знаю. Ти готовий стрибати з собору Святого Юра, якщо ми зовсім інші люди?
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Отож. Я виправдовуватися не буду, бо ти не повіриш навіть коли ми удвох будемо перед тобою. Звернися до Адміна і починайт стрибати, бо повторювати чужу маячню і брехню не варто, а особливо через багато років на форумі.
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Це у баксіка старечий маразм після бандерівської горілки. Він ще не може зрозуміти чому я російською перестав писати. Я маю с Крест різні переконання і політичні уподобання, але він адекватний у порівнянні з багатьма зрадоботам.
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Канешна...Як воно_ бути дешевим посіпакою?
😁
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Не знаю, можливо ти скажеш із власного досвіду? Давай і я буду називати тебе даунбаскоем, бо ти його брехню повторюєш?
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Задержано восемь чиновников Госмиграции по подозрению в отмывании денег и наркобизнесе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1154 немає кому цукерочок відсипати...

біднесенький
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У мене теж нема цукерок, бо їх взагалі не вживаю. От меду з пасіки у мене повно☺
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дарма ви це написали, тепер з вас не злізуть )))
до речі, я теж цукру, варення не вживаю і цукерки зрідка.
давно на мед перейшла
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От і добре. Мед золотарника з Прикарпаття пробували?
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У Вас на Волині якісний мед, але із золотарника та смереки нема. Це я написав про рідкісний мед.
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То треба якось замовляти, бо ж до нас не привозять.
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У нас теж тупі є, які чують розмову прикарпатців і їм здається що то одна людина.
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Саньок, теж не вживав..Ольгіно відпочиває..
🤣
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Можливо не вживав Ваших зрадоботів?
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[О ПРЕСЕЧЕНИИ «ПОРОХОБОТСТВА» РАЗ И НАВСЕГДА]: Посмотри! http://ua24ua.net/o_presechenii_porohobotstva_raz_i_navsegd
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Я на ці прибацані розмови не ходжу, там лише хворі.
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Саньок , а скільки Мій Нік коштує?
Планшет не предлагать!
😇
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ГОВОРЯТ что в Украине миллион чиновников.
На четыре человека 1 чиновник.
Больше чиновников нигде мире нет.

саранча на саранче, саранчей поганяет. Зажрут людей до смерти.
На пенсии будете за свой похеризм воду с хлебом хлебать и то не каждый день
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чичас признаются, шо фальшиво опаспортили миху. по ордену и по премии)))
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В Канаде выпустят монету в форме украинской писанки

https://www.youtube.com/watch?v=nFk358HWlcU

Дуже гарна, я би придбала.
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Мабуть по інтернету це можливо, але я питав про монети на фото до цієї статті.
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Я знаю.
Скористалась моментом))
новини про цю монету чомусь не було.
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Цікава монета, але я збираю ті, що мали обіг на території України.
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Министр Петренко, это его корова....когда уже люди отлучат всю эту шелупонь от груди...
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США ставит своих людей в НАБУ.
Антикоррупционный суд тоже людей должны ставить сша. ЧЕМ БЫСТРЕЕ ТЕМ ЛУЧШЕ.
Антикоррупционное гуантанамо тоже нужно набирать с подачи сша.
Иначе лягушке(коррупционерам) нельзя поручать осушать свое болото.
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Пора кандидатам на госслужбу не экзамен по Конституции Украины сдавать, а мочу и волосы на анализ наркотиков.
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Dzyndzia Andriy‏ @dzyndzia 4 ч.4 часа назад

Лещенко і Марта Борщ що стала адвокатом Онищенка за 6 млн.доларів ! Гроші не пахнуть

Задержано восемь чиновников Госмиграции по подозрению в отмывании денег и наркобизнесе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8650
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где ты эту пионерку надыбал?еще совковые залежи кукрыниксо в?небось еще импириализьм клеймили?
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Ему ссы в глаза, а он: "Божья роса..."
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Как пить дать, из-за этих ненасытных ворюг заберут у Украины безвиз. И опять то же драное корыто- раша-параша.
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Предлагаю вам господа,прямо сейчас,зайти на сайт миграционной службы в вашем городе и попробовать стать в электронную очередь на получение загранпаспорта.
В большинстве городов Украины,это.....НЕВОЗМОЖНО!!!
Вам поступит надпись: Электронная очередь перегружена,запись не принимается!
А теперь скажите,что это за очередь,в которую невозможно встать?!
И тут же,вам за высокие деньги,предложат получить ваш паспорт у фирмы посредника.
Это чистейшая коррупция!
Липецкий Барыга про это знает? Может знает,а может и нет,но сути это не меняет,а означает только одно,им на это плевать с колокольни.
За то,какие идут доклады о том,что вы можете получить и бла-бла-бла!!
Но получить ЗАКОННЫМ путем загранпаспорт,вы не можете!
Только за взятку через фирму посредника.

Уничтожить это легко....там где не ставят в очередь,сразу уволить все руководство ФМС.
Но не увольняют. А кому вольнять? Все с этого имеют.
А в очередь встать не возможно. Проверяйте. Прямо сейчас.
Днепр и Днепропетровская область,полный ЗВИЗДЕЦ! НЕ БОЯТСЯ НИЧЕГО.
Чего им боятся то? Все на верху свои.
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Дина Пимахова среди них есть? Нет. Значит тогда это козел отпущения. Наименее мелкая рыба из системы.
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мабуть Саакашвілі у всьму винен, ось посадять його, а потім відразу і корупція здохне за хвилину, а доки Саака на волі, то корупція процвітатиме і надалі...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержано восемь чиновников Госмиграции по подозрению в отмывании денег и наркобизнесе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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