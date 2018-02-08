 Задержано восемь чиновников Госмиграции по подозрению в отмывании денег и наркобизнесе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Служащие в сговоре с руководителями частных фирм отмывали деньги на ускорении выдачи загранпаспортов.
Сотрудники миграционной службы предлагали сделать гражданам биометрические паспорта в кратчайшие сроки без предварительной регистрации в электронной очереди и тому подобное. Схемы выдачи паспортов отрабатывались по завышенным ценам.
Так, изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня "стоило" заказчику 3000 гривен, а за 1-2 рабочих дня - 11 000 гривен.
"Таким образом, служащие не только получили незаконные доходы благодаря спланированным спекуляции, а я и искусственно создали очереди для желающих получить биометрический паспорт в подразделениях миграционной службы. Как результат - бюджет государства недополучил сотни тысяч гривен ", - говорится в сообщении МВД.
Кроме того правоохранители зафиксировали почти 20 субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляли возможность платежеспособным клиентам получить необходимый документ в отделах миграционной службы.
"За время нелегальной" сотрудничества "с бизнесменами разоблачены должностные лица изрядно приумножили свое состояние. Так, начальник одного из отделов ГМС в Киеве, работая в должности менее года, позволил себе приобрести автомобиль премиум-класса", - добавили в МВД.
Стоит отметить, что у этого же чиновника и его сообщника - посредника с клиентами - оперативники внутренней безопасности НПУ уличили в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков различных видов.
НЕ РАССКАЧИВАЙТЕ ЛОДКУ, то Путин паспортами приторговывал.
6 млрд грн это ЛАКОМЫЙ КУСОК УКРАСТЬ ДЛЯ КОРРУПЦИОНЕРОВ ИЗ КАБМИНА? Мимо такого никакой истинный коррупционер из кабмина(а других там не бывает)
мимо не пройдет, он зубами и всеми конечностями будет хвататься чтобы что-то из этого получить. Гавриловая глава госаудит службы точно не пройдет.
Отсюда и весь цирк с отставками главы оборонпрома - хотят урвать ВСЕ. Большая коррупция пытается сожрать мелкую коррупцию
при помощи обвинения в коррупции, чтобы погрузить все в большую коррупцию.
Антикоррупционный суд с американцами и по американким законам здесь и вчера.
Они на год себе отдушину сделали перенесли принятые в силу антикоррупционного суда.
Сносите это все нахрен.Заепала эта саранча.
Скрізь йому ввижається.
Абсолютно.
😁
біднесенький
до речі, я теж цукру, варення не вживаю і цукерки зрідка.
давно на мед перейшла
🤣
Планшет не предлагать!
😇
На четыре человека 1 чиновник.
Больше чиновников нигде мире нет.
саранча на саранче, саранчей поганяет. Зажрут людей до смерти.
На пенсии будете за свой похеризм воду с хлебом хлебать и то не каждый день
https://www.youtube.com/watch?v=nFk358HWlcU
Дуже гарна, я би придбала.
Скористалась моментом))
новини про цю монету чомусь не було.
Антикоррупционный суд тоже людей должны ставить сша. ЧЕМ БЫСТРЕЕ ТЕМ ЛУЧШЕ.
Антикоррупционное гуантанамо тоже нужно набирать с подачи сша.
Иначе лягушке(коррупционерам) нельзя поручать осушать свое болото.
Лещенко і Марта Борщ що стала адвокатом Онищенка за 6 млн.доларів ! Гроші не пахнуть
В большинстве городов Украины,это.....НЕВОЗМОЖНО!!!
Вам поступит надпись: Электронная очередь перегружена,запись не принимается!
А теперь скажите,что это за очередь,в которую невозможно встать?!
И тут же,вам за высокие деньги,предложат получить ваш паспорт у фирмы посредника.
Это чистейшая коррупция!
Липецкий Барыга про это знает? Может знает,а может и нет,но сути это не меняет,а означает только одно,им на это плевать с колокольни.
За то,какие идут доклады о том,что вы можете получить и бла-бла-бла!!
Но получить ЗАКОННЫМ путем загранпаспорт,вы не можете!
Только за взятку через фирму посредника.
Уничтожить это легко....там где не ставят в очередь,сразу уволить все руководство ФМС.
Но не увольняют. А кому вольнять? Все с этого имеют.
А в очередь встать не возможно. Проверяйте. Прямо сейчас.
Днепр и Днепропетровская область,полный ЗВИЗДЕЦ! НЕ БОЯТСЯ НИЧЕГО.
Чего им боятся то? Все на верху свои.