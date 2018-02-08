 Украина направила запрос на продление мандата СММ ОБСЕ еще на год

Об этом сообщил представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает Цензор.НЕТ.

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"Прокопчук: признавая роль СММ ОБСЕ в содействии миру и безопасности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано запрос правительства Украины о продлении мандата СММ на следующий год", - говорится сообщении Украинской миссии в ОБСЕ и ООН в Вене в микроблоге в соцсети Twitter.

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Как сообщалось, в марте нынешнего года Постоянный совет ОБСЕ принял решение продлить мандат СММ ОБСЕ в Украине на один год - до 31 марта 2018 года.