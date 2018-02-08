 Украина направила запрос на продление мандата СММ ОБСЕ еще на год

Об этом сообщил представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает Цензор.НЕТ.
"Прокопчук: признавая роль СММ ОБСЕ в содействии миру и безопасности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано запрос правительства Украины о продлении мандата СММ на следующий год", - говорится сообщении Украинской миссии в ОБСЕ и ООН в Вене в микроблоге в соцсети Twitter.
Как сообщалось, в марте нынешнего года Постоянный совет ОБСЕ принял решение продлить мандат СММ ОБСЕ в Украине на один год - до 31 марта 2018 года.
об исполнении положений протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно шагов, направленных на имплементацию Мирного плана президента Украины Петра Порошенко. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/obse-obnarodovala-tekst-minskih-dogovorennostey-387702.html
Колонна сопровождала БУК.