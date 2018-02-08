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 Политика Украины
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 Украина направила запрос на продление мандата СММ ОБСЕ еще на год

Украинское правительство направило министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии, действующему председателю ОБСЕ Анджелино Альфано запрос о продлении на следующий год действующего мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщил представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает Цензор.НЕТ.

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"Прокопчук: признавая роль СММ ОБСЕ в содействии миру и безопасности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано запрос правительства Украины о продлении мандата СММ на следующий год", - говорится сообщении Украинской миссии в ОБСЕ и ООН в Вене в микроблоге в соцсети Twitter.

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Как сообщалось, в марте нынешнего года Постоянный совет ОБСЕ принял решение продлить мандат СММ ОБСЕ в Украине на один год - до 31 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3049418
 
 
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Для чого? Вони нікому там непотрібні, хоч на сепарських весіллях їх запрошують😣
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Что же вы , пан, так и не удосужились показать как называются Минские Соглашения

об исполнении положений протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно шагов, направленных на имплементацию Мирного плана президента Украины Петра Порошенко. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/obse-obnarodovala-tekst-minskih-dogovorennostey-387702.html
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Канул в Лету мий мырный план, приказало долго жить политико-дипломатическое освобождение, сдохла полицейская миссия ОБСЕ. И долго страна будет смотреть как её грабят и топчут Лолита и прочие мародеры.
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"Колона танков зашла с территории росии, но мы не знаем, кому они пренадлежат" (с) Глава миссии ОБСЕ Александр Хуг

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Колона танков зашла с территории росии, но мы не знаем, кому они пренадлежат" (с) Глава миссии ОБСЕ Александр Хуг

Колонна сопровождала БУК.
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