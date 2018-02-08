 МИД требует пустить украинских или иностранных врачей к удерживаемому в РФ Павлу Грибу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий МИД Украины.

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"Ухудшение состояния здоровья Павла Гриба в учреждении содержания и непредоставление медицинской помощи расцениваем как форму давления на него ради получения необходимых следствию свидетельств. Такие действия демонстрируют игнорирование российской стороной не только решения Европейского суда по правам человека №ECHR - LE2.3r от 6 октября 2017 года, но и основополагающих прав человека", - говорится в комментарии.

В МИД требуют немедленно допустить украинских или иностранных врачей к П.Грибу для оценки состояния его здоровья и предоставления необходимых медицинских рекомендаций.

В ведомстве также призвали международных партнеров Украины усилить дипломатическое давление на РФ и выступить в защиту жизни, безопасности и прав граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ.

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Напомним, украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.



30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.



7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. 11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.



12 октября отец П.Гриба И.Гриб сообщил, что российская сторона отказала украинским врачам в допуске к его сыну. "Все попытки попасть в СИЗО-5 г. Краснодар были отклонены, без ответа российской стороны", - рассказал он.



18 октября Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил содержание под стражей Павла Гриба до 4 января 2018 года.



В Государственной пограничной службе Украины выразили возмущение таким решением российского суда. В ведомстве напомнили, что ноту протеста выразило Министерство иностранных дел Украины, поскольку "безосновательное содержание Павла Гриба под стражей в СИЗО г.Краснодара по сфабрикованному обвинению является очередным свидетельством политического характера дела".



20 ноября украинский консул посетил Павла Гриба, встреча длилась семь минут. По результатам этой встречи отец парня Игорь Гриб сообщил, что состояние здоровья Павла ухудшается, его тело обсыпано язвами. Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил содержание под стражей П.Гриба до 4 марта 2018 года.

1 февраля 2018 года И.Гриб сообщил о неудовлетворительном состоянии здоровья сына и отсутствии необходимой медицинской помощи. По его словам, профессиональных медицинских специалистов по болезни Павла в Краснодаре нет и никто не сможет оказать необходимую медицинскую помощь.

Он также сообщил, что 1 февраля состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения, причем адвокат узнала о заседании случайно. "1 февраля, в нарушение всех сроков, состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения удержания Павла. Адвокат о судебном заседании случайно узнала за сутки. Все было сделано так, чтобы родители не успели приехать", - уточнил И.Гриб.