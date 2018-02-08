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 Политика Украины
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Все про:Ярема (351) Блок Петра Порошенко (1478) Кононенко (332)

 Экс-генпрокурор Ярема вступил в партию "Блок Порошенко" и стал заместителем главы киевской организации

Бывший генеральный прокурор Украины Виталий Ярема стал членом партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП), и избран заместителем председателя Киевской территориальной организации БПП Игоря Кононенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе БПП.

7 февраля на втором этапе конференции партии состоялось переизбрание состава совета территориальной организации партии БПП.

"Участники конференции приняли в ряды партии Виталия Ярему, и выбрали его заместителем председателя Киевской территориальной организации партии", - говорится в сообщении.

В. Ярема - народный депутат Украины VII созыва, первый вице-премьер-министр Украины с 27 февраля по 19 июня 2014 года. Был на должности генерального прокурора Украины с 19 июня 2014 года по 10 февраля 2015 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы Кривенко и Кишкарь вышли из фракции БПП

Источник: https://censor.net.ua/n3049409
 
 
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А на виборах 2012 р. ця проститутка йшла від БЮТ.
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т.е Вы хотите сказать, что в БЮТ одни прости... ...ах... какие простые люди... одни Экс-генпрокурор Ярема вступил в партию "Блок Порошенко" и стал заместителем главы киевской организации - Цензор.НЕТ 9933
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Теперь понятно в чьих интересах тормозят расследование по убийствам на Майдане.
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Тут срабатывает первый гастрономический закон: если к одному кг повидла добавить один кг говна, то будет два кг говна, а не повидла.
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Угу, одна з небагатьох субстанцій, де сокирою нічого не зробиш.
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Вообще то тут явно другой закон:
- если к 1 кг г-на добавить 1 кг. пон-са, то 2 кг. повидла явно не получится.
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Идиотизм третьего тысячилетия

Пару часов назад, отдохнувшая
8 дней за 52 тысячи евро на
Сейшелах женщина "третьего
тысячелетия", в кулуарах Рады,
озвучивая позицию Банковой
еще раз заявила, что
прислушаться к мнению
Венецианской комиссии по
поводу закона про
Антикоррупционный суд (АКС)
- это потерять суверенитет
Украины.
Каждый раз, когда я слышу это
утверждение из уст
представителей высшей
кумовской тусовки, меня
накрывает волна недоумения.
Знаете ли, хорошо, что коррупция
в "высших эшелонах" власти -
это не потеря суверенитета.
Очень хорошо, что "смотрящие" в
каждой сфере страны в лучших
воровских традициях - это не
потеря суверенитета. Хорошо, что
когда новые "любі друзі", имея в
карманах по три паспорта и
неприкосновенность нардепа, из
ресторанов управляют судебной
системой страны - это не потеря
суверенитета. Почему когда
парламент в воюющей стране
работает фактически только по
четвергам - это не потеря
суверенитета? Кстати, бесконечно
брать кредиты - это
потенциально также потеря
суверенитета. Я за вступление в
НАТО и ЕС, но вступление в
Североатлантический Альянс, в
Европейский Союз, в
экономический валютный союз
Еврозона, в который мы
стремимся - это также прямая
потеря части суверенитета.
Почему Банковую это не пугает?
Почему об этом никто из
придворных спикеров не говорит?
Почему так оказалось, что только
лишь отбор судей в АКС с учетом
мнения авторитетных
международных организаций и
реальная борьба с коррупцией
высших должностных лиц страны,
котора по-прежнему занимает
первые строчки в мировом
антирейтинге уровня коррупции
- это "потеря суверенитета"?
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Не думаю что это может ускорить падение рейтинга этой шарашкиной конторы.
Надо еще Шокина для полной картины включить. Хотя б как почетного члена.
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Тоді і Пшонку вже, хоча би секретарем.
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При Януковоще ето бы назвали узурпацией власти.
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Криминальные авторитеты подтягиваются на помощь Пете,все равно главный покровитель-Вова,которого Петя вскоре будет звать на помощь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-генпрокурор Ярема вступил в партию "Блок Порошенко" и стал заместителем главы киевской организации
 
 
 
 
 
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