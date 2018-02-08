 "Дал показания в прокуратуре", - журналист Цензор.НЕТ Марусенко о нападении депутата Пономарева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня дал показания в прокуратуре Киева относительно вчерашнего досадного инцидента с отжатыми телефонами нардепом Пономаревым. Дело будет передано в СБУ", - отметил Марусенко.

Также он сообщил, что с него взяли подписку о неразглашении тайны следствия.

Журналист отметил, что сейчас сложилась достаточно сложная ситуация, связанная со всеми делами, где фигурируют народные депутаты. По закону ними должен заниматься новый правоохранительный орган - Государственное бюро расследований, но его работа еще не началась. В то же время у прокуратуры таких полномочий нет. Поэтому делом будет заниматься СБУ.

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Напомним, 7 февраля экс-"регионал", нардеп из депутатской группы "Воля народа" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева, как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

в тот же день прокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.