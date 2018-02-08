 "Мы стали обладателями огромных богатств", - глава Академии наук России о раскопках в оккупированном Крыму

Такое предложение он сделал в четверг на заседании Совета по науке и образовании в Новосибирске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Крым является нашим археологическим сокровищем. Сейчас, как показывают раскопки, ведущиеся при прокладке трасс, мы стали обладателями огромных богатств. Ученые проще преодолевают политические барьеры. Анализ этих артефактов, систематизация, датирование – может быть делом международным", — обосновал свое предложени Сергеев, сказав, что сегодня лишь Объединенный институт ядерных исследований в Дубне имеет международный статус.

Напомним, в июле 2017 года Прокуратура АРК сообщила, что открыла уголовное производство в отношении российских ученых, которые проводят раскопки на территории аннексированного Крыма.



Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться в ряд международных организаций с просьбой отреагировать на раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

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В октябре 2017 года Министерство иностранных дел Украины сообщало, что представители ЮНЕСКО решили продолжить прямой мониторинг ситуации в Крыму, который был приостановлен из-за аннексии полуострова.