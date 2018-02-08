 "Мы стали обладателями огромных богатств", - глава Академии наук России о раскопках в оккупированном Крыму

Такое предложение он сделал в четверг на заседании Совета по науке и образовании в Новосибирске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Крым является нашим археологическим сокровищем. Сейчас, как показывают раскопки, ведущиеся при прокладке трасс, мы стали обладателями огромных богатств. Ученые проще преодолевают политические барьеры. Анализ этих артефактов, систематизация, датирование – может быть делом международным", — обосновал свое предложени Сергеев, сказав, что сегодня лишь Объединенный институт ядерных исследований в Дубне имеет международный статус.
Напомним, в июле 2017 года Прокуратура АРК сообщила, что открыла уголовное производство в отношении российских ученых, которые проводят раскопки на территории аннексированного Крыма.
Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться в ряд международных организаций с просьбой отреагировать на раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Против российских археологов, ведущих работы в оккупированном Крыму, начато уголовное производство, - прокуратура
В октябре 2017 года Министерство иностранных дел Украины сообщало, что представители ЮНЕСКО решили продолжить прямой мониторинг ситуации в Крыму, который был приостановлен из-за аннексии полуострова.
быдло оно...
Рошенковского. Кто бы подумал после Майдана, что такое будет уважаемый?
Кацапы, не забудьте пригласить еще итальянско-немецких уеб*нов и отметить событие пиж*еным хересом.
Пошел уж третий день.
Нам нравится здесь очень,
Правда, Сень ?
Антон Орехъ
Маска Илона
Илон Маск снова изобрел велосипед. Илон Маск опять изобрел колесо. Илон Маск не просто ищет простые ответы на сложные вопросы - он их находит. С детства мы были уверены, что взлететь и приземлиться может только самолет. А ракета может только взлететь - в лучшем случае. Рогозинские ракеты, например, сразу приземляются куда попало и по частям. Даже «шаттлы» и «бураны» строили по принципу самолета. А Илон Маск спросил: а почему ракета не может приземлиться? А кто-нибудь пробовал? Мы считали, что на Марс люди полетят даже не при Путине, хотя Путин будет править, пока мы не помрем. А Илон Маск обещает высадку на Красную планету аккурат к окончанию предстоящего срока нашего лидера. И я почему-то верю ему - я имею ввиду Маска, а не Путина.
Мы всегда думали, что космос - это очень долго и очень дорого. Что для успехов в космосе нужны огромные государственные вложения. А получается, что одиночка, пускай и очень богатый, может сделать все то же самое, только намного дешевле и быстрее. Точнее, не то же самое, нет! Он может сделать дешевле и быстрее то, что государство не может сделать, кажется, ни за какие деньги. В том числе, к слову и американское государство. Ведь до появления Илона Маска американская космическая программа тоже функционировала как-то вяло и неубедительно, а иногда и трагично. Илон Маск - гений. Именно такой человек однажды и придумал колесо, а потом изобрел велосипед. Для применения колеса найдутся невероятные по сложности механизмы, над которыми сломают головы величайшие умы. Но кто-то для этого должен был посмотреть на мир иным взглядом и придумать простое и понятное колесико. Другой вопрос, что для рождения гениев все равно нужны условия. Шувалов говорит, что мы талантливее американцев. Отлично!
Самое время предъявить доказательства. Не Пушкина или Чайковского - а тех, которые поражают своим талантом весь мир прямо сейчас! Давайте покажем всему миру космодром «Восточный», где украли все, что можно украсть. Давайте продемонстрируем всему миру ракету «Протон», взлетающую под девизом «На кого Бог пошлет» и падающую потому, что ее плохо окропил святой водой бородатый батюшка. Илон Макс запустил в космос электромобиль - а что запустим мы? Желтую «Калину»? Или лимузин из проекта «Кортеж»? Кстати, когда уже этот лимузин построят? Проекту шесть лет, а мы кроме картинок ничего не видали. Илон Маск до Марса быстрее долетит, чем для Путина сделают лимузин в единственном экземпляре. Таланты в нашей стране есть, и гении тоже рождаются. Но у наших гениев, к сожалению два пути: либо плюнуть на все и уехать работать за границу, либо плюнуть на все и пойти торговать воздухом. На Илона Маска они могут быть похожи, только если маску его наденут.
Надо зеленых настамнехов в Египет или Мексику заслать и провести там референдум за присоединение к русне. Не будете знать, куда стыренное прятать, там то же еще не все выкопали.
Своим поведение россия еще раз показала, что она не хозяин в Крыму ,а мородер и стяжатель, собака на сене.
человека.
Так от бога или от обезьяны?
Мне кажется 3.14здоболы и те и другие.
человека.
Так от бога или от обезьяны?
Мне кажется 3.14здоболы и те и другие.