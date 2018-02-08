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 Политика Украины, За рубежом
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 "Мы стали обладателями огромных богатств", - глава Академии наук России о раскопках в оккупированном Крыму

Президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил создать международный проект по исследованию археологии оккупированного Россией Крыма.

Такое предложение он сделал в четверг на заседании Совета по науке и образовании в Новосибирске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Читайте: Международная конференция призвала Порошенко включить в санкционные списки российских археологов, работающих в Крыму

"Крым является нашим археологическим сокровищем. Сейчас, как показывают раскопки, ведущиеся при прокладке трасс, мы стали обладателями огромных богатств. Ученые проще преодолевают политические барьеры. Анализ этих артефактов, систематизация, датирование – может быть делом международным", — обосновал свое предложени Сергеев, сказав, что сегодня лишь Объединенный институт ядерных исследований в Дубне имеет международный статус.

Напомним, в июле 2017 года Прокуратура АРК сообщила, что открыла уголовное производство в отношении российских ученых, которые проводят раскопки на территории аннексированного Крыма.

Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться в ряд международных организаций с просьбой отреагировать на раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против российских археологов, ведущих работы в оккупированном Крыму, начато уголовное производство, - прокуратура

В октябре 2017 года Министерство иностранных дел Украины сообщало, что представители ЮНЕСКО решили продолжить прямой мониторинг ситуации в Крыму, который был приостановлен из-за аннексии полуострова.

Источник: https://censor.net.ua/n3049404
 
 
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еще бы - типо подломили хату получили ништяки...
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то страна така - живет подломом хат соседей)))
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гойменники мочканули лантуха, взяли рыжье на хате
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Воно, бидлота, не лише вкрало Крим і пограбувало його, а ще й хвалиться цим відкрито на весь світ. Тьху, босота, і манери босяцькі - вкраде шапку, одягне на черепок і ходить між людьми до пори, до часу, поки по черепку не дадуть і крадене не заберуть, ще й посадять.
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І чому кацапи нічого не накопали до 1954 року..?
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Да, забыл. У винторогов лопата есть столовый прибор, они с него едят
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Піраміди також без трас розкопували. Але не кацапи...
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Не пропадал я Илья а занят был. А спам это как насморк. Жаловаться админам не умеем, вот нас и спамят с... А вся риговская шушваль вылезла под эгидой барыги
Рошенковского. Кто бы подумал после Майдана, что такое будет уважаемый?
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Про Таганрог і "земли" - неправда. Міста Таганріг, Шахти були передани мрскалям в 1924 році
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були вкрадені кацапнею під час юдейсько-комуняцької окупації
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президент российской академии украденного...
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Мою улицу раскопали черные археологи. Похоже они ищут следы потерянной древней канализации.
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Вот как по мне, то не жалко тех всяких осколков и обломков. Бесит то , что в этом копаются нелюди винторогие.
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Блин! Они стали обладателями несметных богатств. Это тех дач и вилл наших ворюг?
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Уничтожат мохнорылые - археологические артефакты, поскольку им это особенно и не надо. Кацапов там отродясь не было! "Мы стали обладателями огромных богатств", - глава Академии наук России о раскопках в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6002
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Проститутка Екатерина привезла йоберов для своих нужд.
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"пацаны,зацените, как мы удачно на хату зашли"
Кацапы, не забудьте пригласить еще итальянско-немецких уеб*нов и отметить событие пиж*еным хересом.
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Сюда мы влезли поздно ночью,
Пошел уж третий день.
Нам нравится здесь очень,
Правда, Сень ?
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Який же дикий злодій цей пан, що чомусь називає себе академіком! В Україні вже є прецедент, коли на головну посаду в країні призначено схожего на цього "академіка Сергеева" злодія в законі. Досить відома особистість, на прізвище "профФессор Янукович".
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Тем больше репараций выплачивать будете, кондомы лишнехромосомные
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заебашить бы этого говнососа с калаша. но думаю он уже и так не жилец тварь вонючая
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офф топ
Антон Орехъ

Маска Илона

Илон Маск снова изобрел велосипед. Илон Маск опять изобрел колесо. Илон Маск не просто ищет простые ответы на сложные вопросы - он их находит. С детства мы были уверены, что взлететь и приземлиться может только самолет. А ракета может только взлететь - в лучшем случае. Рогозинские ракеты, например, сразу приземляются куда попало и по частям. Даже «шаттлы» и «бураны» строили по принципу самолета. А Илон Маск спросил: а почему ракета не может приземлиться? А кто-нибудь пробовал? Мы считали, что на Марс люди полетят даже не при Путине, хотя Путин будет править, пока мы не помрем. А Илон Маск обещает высадку на Красную планету аккурат к окончанию предстоящего срока нашего лидера. И я почему-то верю ему - я имею ввиду Маска, а не Путина.
Мы всегда думали, что космос - это очень долго и очень дорого. Что для успехов в космосе нужны огромные государственные вложения. А получается, что одиночка, пускай и очень богатый, может сделать все то же самое, только намного дешевле и быстрее. Точнее, не то же самое, нет! Он может сделать дешевле и быстрее то, что государство не может сделать, кажется, ни за какие деньги. В том числе, к слову и американское государство. Ведь до появления Илона Маска американская космическая программа тоже функционировала как-то вяло и неубедительно, а иногда и трагично. Илон Маск - гений. Именно такой человек однажды и придумал колесо, а потом изобрел велосипед. Для применения колеса найдутся невероятные по сложности механизмы, над которыми сломают головы величайшие умы. Но кто-то для этого должен был посмотреть на мир иным взглядом и придумать простое и понятное колесико. Другой вопрос, что для рождения гениев все равно нужны условия. Шувалов говорит, что мы талантливее американцев. Отлично!
Самое время предъявить доказательства. Не Пушкина или Чайковского - а тех, которые поражают своим талантом весь мир прямо сейчас! Давайте покажем всему миру космодром «Восточный», где украли все, что можно украсть. Давайте продемонстрируем всему миру ракету «Протон», взлетающую под девизом «На кого Бог пошлет» и падающую потому, что ее плохо окропил святой водой бородатый батюшка. Илон Макс запустил в космос электромобиль - а что запустим мы? Желтую «Калину»? Или лимузин из проекта «Кортеж»? Кстати, когда уже этот лимузин построят? Проекту шесть лет, а мы кроме картинок ничего не видали. Илон Маск до Марса быстрее долетит, чем для Путина сделают лимузин в единственном экземпляре. Таланты в нашей стране есть, и гении тоже рождаются. Но у наших гениев, к сожалению два пути: либо плюнуть на все и уехать работать за границу, либо плюнуть на все и пойти торговать воздухом. На Илона Маска они могут быть похожи, только если маску его наденут.
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Не "обладателями" , а ворюгами, а ворованное как приходит, так и уйдет, никто еще не стал счастливым богатея на воровстве и убийствах, все вам вернется ,козламордые , вашим детям ,вашим внукам , и ворованное станет камнем в горле, не накормит и не прославит.
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про.срали крим..... попандопалы
"Мы стали обладателями огромных богатств", - глава Академии наук России о раскопках в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7765

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Глава академии наук, а так низко плавает, не стоит останавливаться на достигнутом, раз уже оправдываете свою воровскую сущность.
Надо зеленых настамнехов в Египет или Мексику заслать и провести там референдум за присоединение к русне. Не будете знать, куда стыренное прятать, там то же еще не все выкопали.
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Имею сказать президенту российской академии наук Саше Сергееву, что его инициатива по созданию международного проекта поддерживается всеми цивилизованными странами мира и Украиной в том числе. Проект, международный, будет создан в славном городе Гаага. а пока изучением БОГАТСТ занимается финансовая разведка США, ФБР, ЦРУ, ГосДеп и Конгресс вышеуказанного государства.
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Приглашает подельников на разграбление нашего Крыма?
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Иван Стас, а ты не думал о том, что хуйло именно на то и рассчитывал, что Украина в эйфории от Майдана бросит все силы на защиту Крыма? И тут же столкнется с массовым предательством , многотысячным вооружённым до неприличия рашистским войском?! А рашисты тут же начинают операцию по захвату как юго-востока Украины, так и прут на севере с братской Белоруси! И каков был бы финал? То-то! Не претендую на истину, но думаю, доля вероятности такого сценария присутствовала.
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Вот чем отличается мародер от хозяина, мародер чувствуя свое беззаконное положение в чужом доме, старается шнырять по всем ящикам и схронам ,чтобы скорее вынести то, что сумеет урвать, хозяин старается заработать и сделать дом уютнее.
Своим поведение россия еще раз показала, что она не хозяин в Крыму ,а мородер и стяжатель, собака на сене.
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О, ето уже ближе к правде. АТО нам рассказывали что то о защите рузьгого языга и базах НАТО...
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И как вот "наука" уживается с "религией",по поводу происхождения
человека.
Так от бога или от обезьяны?
Мне кажется 3.14здоболы и те и другие.
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И как вот "наука" уживается с "религией",по поводу происхождения
человека.
Так от бога или от обезьяны?
Мне кажется 3.14здоболы и те и другие.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы стали обладателями огромных богатств", - глава Академии наук России о раскопках в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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