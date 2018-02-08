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 С начала суток травмирован один украинский воин. Враг применил минометы под Широкино, Песками и Водяным, - штаб АТО

С начала суток, в районе проведения АТО, зафиксировано 4 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Донецком направлении противник сосредоточил свою огневую активность на приморском участке нашей обороны. В частности, незаконные вооруженные формирования нарушили минские договоренности и применили 120 мм минометы неподалеку Широкино. Из минометов калибра 82 мм и гранатометов противник вел огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.

В результате вражеского огня на Приазовье получил боевую травму один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он был оперативно доставлен в военный госпиталь и ему предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинских пограничников в Луганской области обстреляли с территории России, - штаб АТО

Вместе с тем следует отметить, что представители российско-оккупационных войск продолжают прикрывать халатность и безответственность своих боевиков мифическими обстрелами со стороны сил антитеррористической операции.

Так, 7 февраля, они заявили, что украинские военные, применяя артиллерию калибра 152 мм, обстреляли село Вергулевка, что на Луганщине.

Разведкой штаба АТО установлено, что вред местным жителям были нанесен в результате детонации боекомплекта и разлета осколков артиллерийских снарядов из-за несоблюдения боевиками правил пожарной безопасности. Кроме того, выявлен факт сокрытия потери нескольких единиц ствольной артиллерии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3049401
 
 
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