 Австрия поддерживает идею миротворческой миссии на Донбассе, - Курц

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Австрийское федеральное правительство будет поддерживать эту идею (миротворческой миссии на Донбассе – Ред.)… Я понимаю, что пока до этого дойдет – еще длительные переговоры, много шагов нужно осуществить", - сказал С.Курц на совместном с П.Порошенко брифинге в четверг в Вене, отвечая на вопрос о возможности присоединения Австрии к вводу миротворцев на восток Украины.

По его словам, как только эта миротворческая миссия будет создана – будет решаться вопрос, какие страны примут в ней участие.

"Если с украинской стороны будет просьба или желание, чтобы Австрия тоже присоединилась или предоставила какую-то помощь – мы со стороны федерального правительства, со стороны министра обороны обсудим это", - заверил С.Курц.

Он подчеркнул, что для внедрения этой миссии он готов "уже сегодня выразить нашу полную поддержку относительно имплементации такого проекта".

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В свою очередь, П.Порошенко поблагодарил Австрию за поддержку идеи миротворческой миссии на Донбассе под мандатом ООН.

"Я уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск из оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы с Россией,.. чтобы мы, наконец, после имплементации пакета по безопасности могли перейти к этапу политического урегулирования", - сказал президент Украины.

Он также отметил положительные изменения в обеспечении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время председательствования Австрии в 2017 году: "Именно во время председательствования Австрии в ОБСЕ… мы значительно усилили СММ ОБСЕ, мы улучшили техническое оснащение и улучшили объективную информацию, которая СММ предоставляет миру с линии столкновения, с территории, оккупированной Российской Федерацией".

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.



Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.



Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.



В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.



Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.