EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  375  12
Материалы по теме:
Все про:Австрия (346) миротворцы (581) Донбасс (15403) Курц (39)

 Австрия поддерживает идею миротворческой миссии на Донбассе, - Курц

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявляет о поддержке ввода миротворческой миссии на Донбасс и возможности страны участвовать в этом проекте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Франция поддерживает размещение миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, - МИД

"Австрийское федеральное правительство будет поддерживать эту идею (миротворческой миссии на Донбассе – Ред.)… Я понимаю, что пока до этого дойдет – еще длительные переговоры, много шагов нужно осуществить", - сказал С.Курц на совместном с П.Порошенко брифинге в четверг в Вене, отвечая на вопрос о возможности присоединения Австрии к вводу миротворцев на восток Украины.

По его словам, как только эта миротворческая миссия будет создана – будет решаться вопрос, какие страны примут в ней участие.

"Если с украинской стороны будет просьба или желание, чтобы Австрия тоже присоединилась или предоставила какую-то помощь – мы со стороны федерального правительства, со стороны министра обороны обсудим это", - заверил С.Курц.

Он подчеркнул, что для внедрения этой миссии он готов "уже сегодня выразить нашу полную поддержку относительно имплементации такого проекта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова к введению и постепенному расширению миссии ООН на Донбассе, - Волкер

В свою очередь, П.Порошенко поблагодарил Австрию за поддержку идеи миротворческой миссии на Донбассе под мандатом ООН.

"Я уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск из оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы с Россией,.. чтобы мы, наконец, после имплементации пакета по безопасности могли перейти к этапу политического урегулирования", - сказал президент Украины.

Он также отметил положительные изменения в обеспечении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время председательствования Австрии в 2017 году: "Именно во время председательствования Австрии в ОБСЕ… мы значительно усилили СММ ОБСЕ, мы улучшили техническое оснащение и улучшили объективную информацию, которая СММ предоставляет миру с линии столкновения, с территории, оккупированной Российской Федерацией".

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3049398
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мир в оккупированной врагом Украине?...
 показать весь комментарий
 
 
Какая мисия? Это где 80% кацапов и по 10% белорусов с казахами?
 показать весь комментарий
 
 
А що, місія напилася і ходити сама не може. що її потрібно підтримувати? Та через таких кацаполюбів, як Австрія цієї місії дотепер немає.
 показать весь комментарий
 
Украине не нужен "мир" с врагом, захватившем её территорию...
Украине нужна страна в международно признанных границах Украины...
Хватить трындеть европейским проституткам!...
 показать весь комментарий
 
А ещё Австрия поддерживает Фирташа и украинско-кацапских крадунов-деньги не пахнут...
 показать весь комментарий
 
 
Это - молодое поколение политиков загнивающей Европы...
 показать весь комментарий
 
 
Как там наша лолита? Все па к предстоящему вальсу выучила или оттопчет невестке ноги?
 показать весь комментарий
 
Марина, а почему Вы не рассматриваете вариант, что никаких "венских балов" со "сказками венского леса" там в той поездке и рядом не было ?
Это было рандеву к "венскому узнику" Фирташу, вот там и были все основные па, и па-де-де.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАвстрия поддерживает идею миротворческой миссии на Донбассе, - Курц
 
 
 
 
 
 вверх