 "Северный поток-2" является политическим проектом, который не имеет экономического смысла, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В энергетическом сотрудничестве с Австрией мы будем счастливы пригласить, в том числе, австрийские компании, для участия в конкурсе по менеджменту украинской газотранспортной системы. Мы уверены: это будет прибыльный и эффективный экономический проект", - сказал президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцом в четверг в Вене.
"В то же время наличие проекта "Северный поток-2" в значительной мере является проектом политическим, которые не имеет экономического смысла", - добавил глава Украинского государства.
Он также отметил, что большинство австрийских компаний и инвесторов "довольны реформами и прогрессом, сейчас происходящими в Украине". "Я уверен, что это очень хороший стимул, чтобы улучшать инвестиционный климат, наращивать инвестиционную привлекательность и обеспечивать инвестиционный и экономический рост нашего государства", - сказал П.Порошенко.
езди дома и наводи порядки дома.
Так что не нужно обращать внимание. Выносить параллельные требования для взаимозачета. Венгров понять можно, они из-за своего раздражающего имперства
потеряли румынии 60% своих территорий. И сейчас пытаются отгавкаться на украине за плату за свой австро-угорский империализм. А еще
помогают рашке в продвижении рюцкага мира,за что вполне заработали на санкции и больше тысячи радикальных исламистов с венгерскими паспортами.
Шлите их нахрен. Ни одной МАЛЕЙШЕЙ поступки венграм, а лучше затруднить пересечения
границы с венграми до максимума, аннулировать пачками украинские паспорта(у кого их 2) после каждого громкого гавка оттуда.
Запретить цыганский.
Пока идет война с парашкой закрыть посольства и любые контакты ВООБЩЕ, как
будто их не существует.