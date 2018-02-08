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 Политика Украины
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Все про:Австрия (346) Газ (8676) газопровод (576) ГТС (855) Порошенко (14248)

 "Северный поток-2" является политическим проектом, который не имеет экономического смысла, - Порошенко

В тоже время Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении пригласить австрийские компании для участия в конкурсе по управлению украинской ГТС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В энергетическом сотрудничестве с Австрией мы будем счастливы пригласить, в том числе, австрийские компании, для участия в конкурсе по менеджменту украинской газотранспортной системы. Мы уверены: это будет прибыльный и эффективный экономический проект", - сказал президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцом в четверг в Вене.

"В то же время наличие проекта "Северный поток-2" в значительной мере является проектом политическим, которые не имеет экономического смысла", - добавил глава Украинского государства.

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Он также отметил, что большинство австрийских компаний и инвесторов "довольны реформами и прогрессом, сейчас происходящими в Украине". "Я уверен, что это очень хороший стимул, чтобы улучшать инвестиционный климат, наращивать инвестиционную привлекательность и обеспечивать инвестиционный и экономический рост нашего государства", - сказал П.Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3049392
 
 
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На всяк випадок заспамлю, на провокатора схожий.
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все вопросы к варшавским быкам, которые придумали садить украинцев за то что у них в машине красно-черных флаг. Если есть у тебя карта поляка, твой статус украинца аннулируется.
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а тебе не кажется,что при движении по несвоей стране не надо развешивать на авто неофициальные флаги?иначе чем ты отличаешься от кацапни с гейоргиевской ленточкой?
езди дома и наводи порядки дома.
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поляки его интерпретируют как закон, который работает в украине тоже
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карту поляка спрячь на всякий случай, после первой посадки украинца в польше может всякое случиться.
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вася ты что-то путаешь! где такую забористую траву покупаешь?
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Венгры как и поляки ведут полику "вечного требования"(а вдруг пролезет!). После выполнения их требований, требования снова растут.
Так что не нужно обращать внимание. Выносить параллельные требования для взаимозачета. Венгров понять можно, они из-за своего раздражающего имперства
потеряли румынии 60% своих территорий. И сейчас пытаются отгавкаться на украине за плату за свой австро-угорский империализм. А еще
помогают рашке в продвижении рюцкага мира,за что вполне заработали на санкции и больше тысячи радикальных исламистов с венгерскими паспортами.
Шлите их нахрен. Ни одной МАЛЕЙШЕЙ поступки венграм, а лучше затруднить пересечения
границы с венграми до максимума, аннулировать пачками украинские паспорта(у кого их 2) после каждого громкого гавка оттуда.
Запретить цыганский.

Пока идет война с парашкой закрыть посольства и любые контакты ВООБЩЕ, как
будто их не существует.
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не пойму как может быть прибыльной газотранспортная без газа???
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За рахунок сховищ, можу показати десятки прибуткових яблукосховищ, а люди не вирощують яблука.
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кацапа,гтс-это еще и газораспределение внутри страны она в любом случае нужна.тем более с хранилищами
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Їбята, прі всьом атнашеніі к парашенку тут оно говоріт правільна! Немци, сукі. хотят дать УкраЇні пласмасавиє домікі на мільона УЄ, памочь Дамбурасу і дєлать красівоє ліццо. Нада задуматса о байкотє німецкіх (сучіх) таварав в УкраЇні, начіная з брілков і закнчівая БМВ!!!!
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НО! Хатят прі етам забрать 3 мільярда через новий газаправод!!!!! Тільки Байкот Байер і прочєй хуйні!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Северный поток-2" является политическим проектом, который не имеет экономического смысла, - Порошенко
 
 
 
 
 
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