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Все про:Дерипаска (17) проституция (227) Россия (67976) секс (286) Навальный (349)

 Российская проститутка написала книгу о сексе с вице-премьером правительства РФ Приходько на яхте олигарха Дерипаски. ВИДЕО

Основатель российского Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование в отношении вице-премьера - руководителя аппарата правительства Сергея Приходько.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грани.ру, расследование основано на постах в инстаграме и книге "Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха" сотрудницы эскорт-агентства, пишущей под псевдонимом Настя Рыбка.

Рыбка описывает путешествие на яхте с персонажами, которых автор называет Папа и Руслан Золотов.

В книге около 70 глав с достаточно пикантными названиями - Папа в сексе, Семейный ужин и соблазнение владельца, Первый секс с миллиардером, Маша и инструкция по минету от профессора.

Эксперты ФБК, сравнивая описания из книги и опубликованные в инстаграме Рыбки фотографии, пришли к выводу, что прототипами персонажей послужили Приходько и миллиардер Олег Дерипаска. На снимках видны характерные детали яхты Дерипаски EDEN. Анализ данных трекинговых сервисов показал, что описанное Рыбкой путешествие проходило в августе 2016 года.

Навальный приводит данные об элитной недвижимости Приходько. Вице-премьер с женой владеют дачей площадью 1580 квадратных метров, трехгектарным участком в кооперативе "Сосны" и двумя квартирами в элитном доме в Шведском тупике в Москве рыночной стоимостью 480 миллионов рублей. В расследовании ставится под сомнение официальная версия о высоких доходах жены Приходько. Она не занимается бизнесом, на нее записана лишь доля в "ничего не зарабатывающем" подмосковном яхт-клубе.

"Да и даже если на секунду поверить в сверх-богатую жену. Этих денег все равно не хватило бы даже на одну квартиру в этом доме! Догадались, на что я намекаю? На взятки от олигархов я намекаю, конечно же", - пишет Навальный.

По его мнению, события, описанные Рыбкой в главе "Папа в сексе", также можно рассматривать как форму взятки.

"Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств, - это, не поверите, тоже взятка", - отмечает основатель ФБК.

"Моральную сторону этой истории я сначала хотел оставить в стороне, а потом подумал: ну какого черта? Не может высочайшего ранга чиновник, отвечающий за международную политику, проводить отпуск на яхте с олигархом и проститутками. Это позорит всю страну", - отмечает Навальный.

В ФБК заинтересовались постами Рыбки, после того как в московский штаб Навального явилась "группа сильно неадекватных девушек".

"Девушки одеты крайне неуместно, на них латексные костюмы полицейских, дубинки всякие, плетки, наручники. Гостьи активно приставали и хватали всех подряд, вели себя, в общем, не очень красиво. Достаточно быстро их вежливо выпроводили из штаба", - отмечает Навальный. Видеозапись этого визита была опубликована телеканалом Life.

Позже Рыбка опубликовала видеоролик с объяснением мотивов посещения штаба Навального.

"Девушка объявляет на меня секс-охоту. Она называет себя и тех дам, которые были у нас в штабе, "охотницами", и я, мол, их новая жертва. Знаете, почему? Потому что из-за меня, цитирую, "люди продолжают воевать", - написал Навальный.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция врывается в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве во время прямого эфира. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3049389
 
 
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Это срочная новость для Украины...
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девушки с пониженной социальной ответственностью
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НУ ВОТ ВИДИТЕ? А ВЫ МАЛЬДИВЫ Российская проститутка написала книгу о сексе с вице-премьером правительства РФ Приходько на яхте олигарха Дерипаски - Цензор.НЕТ 4369МАЛЬДИВЫ..................
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Российская проститутка написала книгу о сексе с вице-премьером правительства РФ Приходько на яхте олигарха Дерипаски - Цензор.НЕТ 8000
@Vitauskas_A
1. Шэрон Стоун - 59 лет- спорт, пластика.
2. Мадонна - 59 лет- пластика и спорт.
3. Мария Захарова - 42 года - водка и "боярышник".
https://twitter.com/apiontkovsky
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да Маха на бояре в свои 42 кизяк так на дальность метнет, ни одна Шэрон Стоун с Мадонной не догонит
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Путлер расстроен - силикона импортного ему на сиськи не хватило.
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Якщо Приходько ключова фігура путіна у зовнішній політиці, то путін буде намагатись зам'яти справу, а щоб заглушити ЗМІ путін активізує бойові дії на Донбасі. Ось ми вже бачимо постріли з російської території по нашим прикордонникам на Луганщині, БПЛА Орлан летять стаями до нас на розвідку! Лютий буде дуже небезпечним для наших солдат та офіцерів в АТО та на кордоні!
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Типу наші не тим самим займаються на яхтах Косюка і інших бандитів!!!
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Как интересно! А где этот блохбастер можно найти?
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Скоро эту проститутку найдут в ближайшей реке. Или вообще не найдут. И дежурное "выфсеврети!!"
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это очень важно нам знать. Давайте больше таких новостей.
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Озадачений кацап вирішив дізнатися, чим відрізняється секс з ммм.. дівчино. від сексу з ішаком. Российская проститутка написала книгу о сексе с вице-премьером правительства РФ Приходько на яхте олигарха Дерипаски - Цензор.НЕТ 2229
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Не вийде. Яка нормальна дiвчина дасть себе прив"язати?
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Нормальна дасть себе прив'язати (не мотузкою, звичайно). Валютою, золотом, обходженням, манерами. Але у кацапа нічого того немає.
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Быстро живут, у нас только 8 февраля. Российская проститутка написала книгу о сексе с вице-премьером правительства РФ Приходько на яхте олигарха Дерипаски - Цензор.НЕТ 4115
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Усбагойся Тимур і сідай далі куріть букварь!
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И где вас, бурятов, тока не трАхают!?
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Мне интересно другое, а есть ли хоть один человек, который Прочёл эту книгу Насти Рыбки? )))
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Предположу, что таковые имеются.
По отношению к читателям мужского пола уместно применить слово-симбиоз "дрочёл" - оно символизирует, кхм, "комбинированное прочтение", так сказать.
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Тафтология в названии...если она росийская-то уже само сабой проститутка...масло маслянное бля.
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Срочно-срочно! В это невозможно поверить! Мужики в России занимаются сексом с проститутками!
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И не тока с дамами, но и с друг с другом. Рашинский вождь Сралин, например,после совместной пьянки, трахал членов Политбюро.Когда жены этих членов стали возражать, их отправили в лагеря, где их трахали уже конвойные.
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Сталин был дегенератом на почве алкоголизма отца, но пидаром он не был и в отличии от ленина, за жопотрах ставил к стенке...В тоже время чЛенин был пассивным педиком, его дырявил в очко Зиновьев, одним из первых ленинских декретов был отмена царской уголовной статьи за гомосятину
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Причём там был отвратительный любовный треугольник - чЛенин изменял Зиновьеву с Троцким, ибо питал страсть к активным геям подобного "демонического" типа. Там была и ревность, и скандалы... но оба революционера периодически устраивали вождю пг'олетаг'иата, кхм, "расстрел кожаными маузерами в тёмном подвале".

Подробности (осторожно, возможен эффект FFFFFFUUUUUUUU-)
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А как же православные скрепы и духовность расейского народа?! Гундяй шо скажет? Российская проститутка написала книгу о сексе с вице-премьером правительства РФ Приходько на яхте олигарха Дерипаски - Цензор.НЕТ 6170
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другая уже пишет книгу о новогодних сексуанальных приключениях на мальдивах и сейшелах
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***
- девушка, а пойдемте со мной в сауну... помоемся?
- ну... мы с вами еще недостаточно знакомы...
- согласен! ... а тогда поедемте со мной на яхте покатаемся?
- на яхте? нуууу... ладно..
- ага! верна все же поговорочка - как не мытьем так катаньем!
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После отставки Порошенко сколько политических проституток напишет воспоминаний, будет интересно, ибо нет ничего тайного, что бы не стало явным
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книга в.в. путана "в постели с приходько и дерипаской" ))
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Та не! Проститутки сидят в думе , а это дама с пониженой социальной ответственностью.
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Фіга сє, кацапські профури ще й книги пишуть, абразовані.)))
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Кто знает подскажите, едет ли вальцман танцы танцевать в Вену и берет ли с собой спАртсменку с телеканала ахметки?
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Поп Андрей Кураев слил братана Педофила Попа православного...шо делается..шо делается... Российская проститутка написала книгу о сексе с вице-премьером правительства РФ Приходько на яхте олигарха Дерипаски - Цензор.НЕТ 5464
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Ще цiкавiше погортати,судовой журнал капитана той яхти
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Причому оригінал бажано гортати, надягнувши перед тим захисні рукавички.
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Ще краще, оригинал Авроры погортати Российская проститутка написала книгу о сексе с вице-премьером правительства РФ Приходько на яхте олигарха Дерипаски - Цензор.НЕТ 4218
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Дерипаска владеет 30 процентами акций известной компании австрии. Он на своей яхте катает политиков Австрии и Германии .
А ПОТОМ ИХ РАША ШАНТАЖИРУЕТ СНИМКАМИ
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Ну, с Порошенко все понятно. Человек сильно болен. Сахарный диабет. А вот интересно, неужели Луценко трахает свою Бабу Ягу? Только Бабу Ягу. И никого кроме Бабы Яги.
Ну, не верю я. Ведь она страшная, как атомная война. Ну, неужели ему не хочется, чтобы девка годков так 25-ти без острого длинного носа, без страшных пересохших сморщенных губ, без старческих пальцев ему минетик заделала? Не верю. Думаю, скоро узнаем и про яхты и про девок. Ну, имеет же право генеральный прокурор расслабиться, забыть хоть на день про свою Бабу Ягу.
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Я думаю, что дерипипаська уже заказал для этой рыбки нерест.
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На Марсе у экспедиции амеров начали пропадать продукты.
Поставили капкан, поймали русского.
Оборванный, голодный.
- ты как здесь оказался??
- та гулял по космодрому вашему, увидел родстер без охраны, начал снимать магнитолку. Тут как громыхнет! Очнулся в скафандре, подо мной Земля, в наушниках без конца Д.Боуви...
Бурятский скульптор, славящийся своими гигантскими монументами из навоза, рассматривает возможность создания ростовой скульптуры Илона Маска или 2-метровой Falcon Heavy.

Российская проститутка написала книгу о сексе с вице-премьером правительства РФ Приходько на яхте олигарха Дерипаски - Цензор.НЕТ 6205
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Если бы Навальный представлял большую угрозу для Путина, то наверняка, уже давно отправился к Немцову... Но "ручная" оппозиция" сеет слухи о б..ядях и о других приколах.
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"Российская проститутка написала книгу о сексе с вице-премьером правительства РФ Приходько на яхте олигарха Дерипаски"
ну нахрена нам в Украине эта "НОВОСТЬ" у нас тоже самое.. и ШО?
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Не "в президенты", а в президента.
И не рыбку, а морского ежа.
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рыбкой кличют шлюшку с солнечного гомеля - которая пока что жива
но ооочень много знает - и скоро помрет от какойнить фигни = от инфаркта или талия)))))
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Используйте польский чекисткий закон Дуды в украинскую пользу - уменьшайте риски нападения через польскую систему польских карт(как крымская область в РК). Требуйте у кабмина ужесточить закон у кого второй польский и прировняйте карту поляка к польским официальным документам.
В ответ, если поляки хоть одного Правильного украинца посадят за своим новым законом, который им пропихнули ночью чекисты(суркова работа) с энного раза в польской думе, чтобы депутатов наконец отпустить домой спать, создать симметричный закон штрафования за польские оф. документы-карты и в тех же суммах. Создать полицию нравов в Украине. Которая будет искать поляков, которые ратуют за польшу или за высказывания "польский львов" и садить их целыми пачками(чтобы потом их обменивать на украинцев в тюрьмах (100поляков к 1 украинцу).
Крутить каждый день новые видео с ютуба з тюрем какие поляки изверги, на какие пытки поражают поляков в ужасных украинских тюрьмах, что вынудили и заставили украинцев принять такой же симметричный закон. И поляки, которые будут сидеть будут понимать, что сидят за политику польши и виновна в этом сама варшава. Поляки будут работать тяжело в украинских тюрьмах для блага Украины. Этот труд может использовать жидобандеровец Коломойский для снижения цен на заправках, компенсируя низкие цены бесплатным трудом поляков за нарушения закона о втором гражданстве(тысяч или больше) и др оф документов.

Полиция нравов имеет право коррумпироваться и брать по 500д каждых 90 дней взятки с тех, у кого карты поляков как налог за проживания в Украине. Польскую карту прировнять к польскому паспорту как создания предусловий для нападения на Украину.
Собирать данные у кого польские паспорта или карты поляков, за такую диверсию или садить или штрафовать. Штрафовать за польские карты по аналогичной цене у поляков.
Также аннулировать украинский паспорт у кого есть еще польский.
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більше цікавіть сексуальні стосунки путіна і Конні Российская проститутка написала книгу о сексе с вице-премьером правительства РФ Приходько на яхте олигарха Дерипаски - Цензор.НЕТ 7843
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Венгры как и поляки ведут полику "вечного требования"(а вдруг пролезет!). После выполнения их требований, требования снова растут.
Так что не нужно обращать внимание. Выносить параллельные требования для взаимозачета. Венгров понять можно, они из-за своего раздражающего имперства
потеряли румынии 60% своих территорий. И сейчас пытаются отгавкаться на украине за плату за свой австро-угорский империализм. А еще
помогают рашке в продвижении рюцкага мира,за что вполне заработали на санкции и больше тысячи радикальных исламистов с венгерскими паспортами.
Шлите их нахрен. Ни одной МАЛЕЙШЕЙ поступки венграм, а лучше затруднить пересечения
границы с венграми до максимума, аннулировать пачками украинские паспорта(у кого их 2) после каждого громкого гавка оттуда.
Запретить цыганский.

Пока идет война с парашкой закрыть посольства и любые контакты ВООБЩЕ, как
будто их не существует.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссийская проститутка написала книгу о сексе с вице-премьером правительства РФ Приходько на яхте олигарха Дерипаски. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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