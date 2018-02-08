 Российская проститутка написала книгу о сексе с вице-премьером правительства РФ Приходько на яхте олигарха Дерипаски. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грани.ру, расследование основано на постах в инстаграме и книге "Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха" сотрудницы эскорт-агентства, пишущей под псевдонимом Настя Рыбка.

Рыбка описывает путешествие на яхте с персонажами, которых автор называет Папа и Руслан Золотов.

В книге около 70 глав с достаточно пикантными названиями - Папа в сексе, Семейный ужин и соблазнение владельца, Первый секс с миллиардером, Маша и инструкция по минету от профессора.

Эксперты ФБК, сравнивая описания из книги и опубликованные в инстаграме Рыбки фотографии, пришли к выводу, что прототипами персонажей послужили Приходько и миллиардер Олег Дерипаска. На снимках видны характерные детали яхты Дерипаски EDEN. Анализ данных трекинговых сервисов показал, что описанное Рыбкой путешествие проходило в августе 2016 года.

Навальный приводит данные об элитной недвижимости Приходько. Вице-премьер с женой владеют дачей площадью 1580 квадратных метров, трехгектарным участком в кооперативе "Сосны" и двумя квартирами в элитном доме в Шведском тупике в Москве рыночной стоимостью 480 миллионов рублей. В расследовании ставится под сомнение официальная версия о высоких доходах жены Приходько. Она не занимается бизнесом, на нее записана лишь доля в "ничего не зарабатывающем" подмосковном яхт-клубе.

"Да и даже если на секунду поверить в сверх-богатую жену. Этих денег все равно не хватило бы даже на одну квартиру в этом доме! Догадались, на что я намекаю? На взятки от олигархов я намекаю, конечно же", - пишет Навальный.

По его мнению, события, описанные Рыбкой в главе "Папа в сексе", также можно рассматривать как форму взятки.

"Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств, - это, не поверите, тоже взятка", - отмечает основатель ФБК.

"Моральную сторону этой истории я сначала хотел оставить в стороне, а потом подумал: ну какого черта? Не может высочайшего ранга чиновник, отвечающий за международную политику, проводить отпуск на яхте с олигархом и проститутками. Это позорит всю страну", - отмечает Навальный.

В ФБК заинтересовались постами Рыбки, после того как в московский штаб Навального явилась "группа сильно неадекватных девушек".

"Девушки одеты крайне неуместно, на них латексные костюмы полицейских, дубинки всякие, плетки, наручники. Гостьи активно приставали и хватали всех подряд, вели себя, в общем, не очень красиво. Достаточно быстро их вежливо выпроводили из штаба", - отмечает Навальный. Видеозапись этого визита была опубликована телеканалом Life.

Позже Рыбка опубликовала видеоролик с объяснением мотивов посещения штаба Навального.

"Девушка объявляет на меня секс-охоту. Она называет себя и тех дам, которые были у нас в штабе, "охотницами", и я, мол, их новая жертва. Знаете, почему? Потому что из-за меня, цитирую, "люди продолжают воевать", - написал Навальный.

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