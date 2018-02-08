 Российская проститутка написала книгу о сексе с вице-премьером правительства РФ Приходько на яхте олигарха Дерипаски. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грани.ру, расследование основано на постах в инстаграме и книге "Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха" сотрудницы эскорт-агентства, пишущей под псевдонимом Настя Рыбка.
Рыбка описывает путешествие на яхте с персонажами, которых автор называет Папа и Руслан Золотов.
В книге около 70 глав с достаточно пикантными названиями - Папа в сексе, Семейный ужин и соблазнение владельца, Первый секс с миллиардером, Маша и инструкция по минету от профессора.
Эксперты ФБК, сравнивая описания из книги и опубликованные в инстаграме Рыбки фотографии, пришли к выводу, что прототипами персонажей послужили Приходько и миллиардер Олег Дерипаска. На снимках видны характерные детали яхты Дерипаски EDEN. Анализ данных трекинговых сервисов показал, что описанное Рыбкой путешествие проходило в августе 2016 года.
Навальный приводит данные об элитной недвижимости Приходько. Вице-премьер с женой владеют дачей площадью 1580 квадратных метров, трехгектарным участком в кооперативе "Сосны" и двумя квартирами в элитном доме в Шведском тупике в Москве рыночной стоимостью 480 миллионов рублей. В расследовании ставится под сомнение официальная версия о высоких доходах жены Приходько. Она не занимается бизнесом, на нее записана лишь доля в "ничего не зарабатывающем" подмосковном яхт-клубе.
"Да и даже если на секунду поверить в сверх-богатую жену. Этих денег все равно не хватило бы даже на одну квартиру в этом доме! Догадались, на что я намекаю? На взятки от олигархов я намекаю, конечно же", - пишет Навальный.
По его мнению, события, описанные Рыбкой в главе "Папа в сексе", также можно рассматривать как форму взятки.
"Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств, - это, не поверите, тоже взятка", - отмечает основатель ФБК.
"Моральную сторону этой истории я сначала хотел оставить в стороне, а потом подумал: ну какого черта? Не может высочайшего ранга чиновник, отвечающий за международную политику, проводить отпуск на яхте с олигархом и проститутками. Это позорит всю страну", - отмечает Навальный.
В ФБК заинтересовались постами Рыбки, после того как в московский штаб Навального явилась "группа сильно неадекватных девушек".
"Девушки одеты крайне неуместно, на них латексные костюмы полицейских, дубинки всякие, плетки, наручники. Гостьи активно приставали и хватали всех подряд, вели себя, в общем, не очень красиво. Достаточно быстро их вежливо выпроводили из штаба", - отмечает Навальный. Видеозапись этого визита была опубликована телеканалом Life.
Позже Рыбка опубликовала видеоролик с объяснением мотивов посещения штаба Навального.
"Девушка объявляет на меня секс-охоту. Она называет себя и тех дам, которые были у нас в штабе, "охотницами", и я, мол, их новая жертва. Знаете, почему? Потому что из-за меня, цитирую, "люди продолжают воевать", - написал Навальный.
@Vitauskas_A
1. Шэрон Стоун - 59 лет- спорт, пластика.
2. Мадонна - 59 лет- пластика и спорт.
3. Мария Захарова - 42 года - водка и "боярышник".
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По отношению к читателям мужского пола уместно применить слово-симбиоз "дрочёл" - оно символизирует, кхм, "комбинированное прочтение", так сказать.
Подробности (осторожно, возможен эффект FFFFFFUUUUUUUU-)
- девушка, а пойдемте со мной в сауну... помоемся?
- ну... мы с вами еще недостаточно знакомы...
- согласен! ... а тогда поедемте со мной на яхте покатаемся?
- на яхте? нуууу... ладно..
- ага! верна все же поговорочка - как не мытьем так катаньем!
А ПОТОМ ИХ РАША ШАНТАЖИРУЕТ СНИМКАМИ
Ну, не верю я. Ведь она страшная, как атомная война. Ну, неужели ему не хочется, чтобы девка годков так 25-ти без острого длинного носа, без страшных пересохших сморщенных губ, без старческих пальцев ему минетик заделала? Не верю. Думаю, скоро узнаем и про яхты и про девок. Ну, имеет же право генеральный прокурор расслабиться, забыть хоть на день про свою Бабу Ягу.
Поставили капкан, поймали русского.
Оборванный, голодный.
- ты как здесь оказался??
- та гулял по космодрому вашему, увидел родстер без охраны, начал снимать магнитолку. Тут как громыхнет! Очнулся в скафандре, подо мной Земля, в наушниках без конца Д.Боуви...
Бурятский скульптор, славящийся своими гигантскими монументами из навоза, рассматривает возможность создания ростовой скульптуры Илона Маска или 2-метровой Falcon Heavy.
ну нахрена нам в Украине эта "НОВОСТЬ" у нас тоже самое.. и ШО?
И не рыбку, а морского ежа.
но ооочень много знает - и скоро помрет от какойнить фигни = от инфаркта или талия)))))
Используйте польский чекисткий закон Дуды в украинскую пользу - уменьшайте риски нападения через польскую систему польских карт(как крымская область в РК). Требуйте у кабмина ужесточить закон у кого второй польский и прировняйте карту поляка к польским официальным документам.
В ответ, если поляки хоть одного Правильного украинца посадят за своим новым законом, который им пропихнули ночью чекисты(суркова работа) с энного раза в польской думе, чтобы депутатов наконец отпустить домой спать, создать симметричный закон штрафования за польские оф. документы-карты и в тех же суммах. Создать полицию нравов в Украине. Которая будет искать поляков, которые ратуют за польшу или за высказывания "польский львов" и садить их целыми пачками(чтобы потом их обменивать на украинцев в тюрьмах (100поляков к 1 украинцу).
Крутить каждый день новые видео с ютуба з тюрем какие поляки изверги, на какие пытки поражают поляков в ужасных украинских тюрьмах, что вынудили и заставили украинцев принять такой же симметричный закон. И поляки, которые будут сидеть будут понимать, что сидят за политику польши и виновна в этом сама варшава. Поляки будут работать тяжело в украинских тюрьмах для блага Украины. Этот труд может использовать жидобандеровец Коломойский для снижения цен на заправках, компенсируя низкие цены бесплатным трудом поляков за нарушения закона о втором гражданстве(тысяч или больше) и др оф документов.
Полиция нравов имеет право коррумпироваться и брать по 500д каждых 90 дней взятки с тех, у кого карты поляков как налог за проживания в Украине. Польскую карту прировнять к польскому паспорту как создания предусловий для нападения на Украину.
Собирать данные у кого польские паспорта или карты поляков, за такую диверсию или садить или штрафовать. Штрафовать за польские карты по аналогичной цене у поляков.
Также аннулировать украинский паспорт у кого есть еще польский.
Так что не нужно обращать внимание. Выносить параллельные требования для взаимозачета. Венгров понять можно, они из-за своего раздражающего имперства
потеряли румынии 60% своих территорий. И сейчас пытаются отгавкаться на украине за плату за свой австро-угорский империализм. А еще
помогают рашке в продвижении рюцкага мира,за что вполне заработали на санкции и больше тысячи радикальных исламистов с венгерскими паспортами.
Шлите их нахрен. Ни одной МАЛЕЙШЕЙ поступки венграм, а лучше затруднить пересечения
границы с венграми до максимума, аннулировать пачками украинские паспорта(у кого их 2) после каждого громкого гавка оттуда.
Запретить цыганский.
Пока идет война с парашкой закрыть посольства и любые контакты ВООБЩЕ, как
будто их не существует.