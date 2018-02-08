 Ребрендинг в армии продолжается. Новые наименования могут получить еще 2 бригады ВСУ, - советник замглавы АП Павлов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью газете "День" сказал советник заместителя главы Администрации Президента Украины Василий Павлов, занимающийся внедрением инноваций в национальной военно-исторической науке.

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По его словам, утвержденный правительством 18 октября 2017 года план выполнения Стратегии национально-патриотического воспитания постепенно внедряется в жизнь.



"Медленно мы совершенствуем наш военно-исторический календарь, — отметил Павлов. — А он четко указывает, что 4 декабря 1917-го Советская Россия напала на УНР и до 23 ноября 1921 года Украина воевала с большевистской империей. И потому Красную армию относительно Украины стоит позиционировать как оккупационную. Следовательно, весь период с 1921-го по 1991 годы является оккупацией Украины Советской Россией. Соответственно, служба украинцев в армии СССР является службой в оккупационной армии. Так они служили в армии Российской, Австрийской империй, Польше, вермахте. Когда мы четко признаем, что в настоящий момент у нас, как и когда-то, был и есть один враг, тогда появляется аспект маркеров и вопроса: "Как их продуцировать?". Есть множество вариантов...

В военной академии в Одессе есть памятник Андрею Нилусу как первому руководителю Сергеевского юнкерского артучилища, но немногие знают, что генерал потом возглавлял артиллерию армии гетмана Скоропадского. И так по каждому заведению и военной части стоит проводить разъяснительную работу. Украинцы, к сожалению — и военные тоже, из этого всего знают непростительно мало. Сколько украинцев знает, что Петр Болбочан — человек, который освободил Левобережье и вернул Крым, учился в Чугуевском юнкерском училище? В том же здании в 1943 г. учредили Харьковское суворовское училище, которое впоследствии станет киевским. Но Болбочан вырос украинцем и воевал за Украину! Так же Скоропадский учился в Пажеском кадетском корпусе, но воспитание в семье привело к тому, что он стал лидером Украинской державы".

Также советник замглавы АП сообщил, что продвигается процемм присвоения новых наименований украинским военным подразделениям:

"Например, через несколько недель после присвоения в прошлом году на День независимости 24-й механизированной бригаде почетного наименования Короля Данила, у меня состоялась встреча с ее активом. И я сразу заметил, с каким пиететом военные гордились, что стали королевской пехотой! То есть это идентичность, сформированная внутри бригады. Да, это звучит необычно, совсем отличается от того, что мы привыкли видеть в наименованиях частей последние почти сто лет! Так же они получили уникальный нарукавный патч (нашивку), что положительно восприняли офицеры и бойцы".

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Павлов привел статистику ребрендинга ВСУ:

2015 год

— имя Героя Украины Ивана Зубкова присвоено 90-му отдельному аэромобильному батальону 81 ОАМБр

— имя Василия Никифорова, выдающегося украинского военного летчика, присвоено 299-й бригаде тактической авиации.

— имя Героя Украины Константина Могилко, полковника, военного летчика, который погиб, выполняя боевое задание в районе АТО, присвоено самолету Ан-30 (бортовой №86) 15-й бригады транспортной авиации.

— имя Героя Украины Дмитрия Майбороды, подполковника, военного летчика, который погиб, выполняя боевое задание в районе АТО, присвоено самолету Ан-26 (бортовой №35) 456-й бригады транспортной авиации.

2016 год

— имя Василия Никифорова присвоено самолету Су-27 (бортовой №50) 831-й бригады тактической авиации.

— имя Александра Белого, подполковника, украинского летчика, который погиб, выполняя боевое задание в районе АТО, присвоено самолету Ил-76МД (бортовой №76683) 25-й бригады транспортной авиации.

— имя Юрия Олефиренко, капитана 1-го ранга, командира 73-го морского центра специальных операций, который героически погиб в районе АТО, присвоено среднему десантному кораблю 5-й бригады надводных кораблей.

2017 год

— имя Черных Запорожцев присвоено 72-й ОМБр.

— имя короля Данила присвоено 24-й ОМБр.

— почетное наименование "Броды" присвоено 16-й отдельной бригаде армейской авиации.

— почетное наименование "Сіверська" присвоено 1-й отдельной танковой бригаде ВС Украины.

— почетное наименование "Кам’янець-Подільська" присвоено 48-й инженерной бригаде.

2018 год

— почетное наименования "В честь Героев Крут" — Военному институту телекоммуникаций и информатизации.

В настоящее время продолжается обсуждение вопроса присвоения учебным заведениям, соединениям, военным частям и подразделениям ВСУ: им. гетмана Богдана Хмельницкого — отдельному полку Президента Украины, им. гетмана Ивана Выговского — 58-й отдельной мотопехотной бригаде, им. Евгения Коновальца — 59-й отдельной мотопехотной бригаде.