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 Политика Украины
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 Это новое совместное поле битвы с гибридной агрессией РФ, - Климкин о законопроекте США по кибербезопасности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин благодарен Палате представителей Конгресса США за поддержку проекта закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности и уверен, что эта инициатива даст свои результаты в борьбе с российской гибридной агрессией.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Закон об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности - это новое совместное поле битвы с российской гибридной агрессией. Спасибо конгрессменам за поддержку", - написал он.

Климкин также выразил уверенность в том, что "в виртуальном пространстве мы тоже победим".

Как сообщалось ранее, Палата представителей Конгресса США 404 голосами поддержала проект закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности. Этот документ направлен на продвижение активного взаимодействия между Украиной и США в сфере кибербезопасности в условиях противодействия российской гибридной агрессии; предусматривает помощь Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, усиление защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, а также содействие участию Украины в программах обмена информацией.

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Источник: https://censor.net.ua/n3049385
 
 
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а шо со снегом? нормально Кличко удовлетворил?
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Со снегом жопа, сыпет с утра, завтра почитаем про удивление чиновников.
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Да даже дураку понятно, шо этот хитрый снег - такой же огент кремля, как и всё остальное.
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С каким снегом, рак? В Киеве снега нет... пока.
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Нафуя мне "новости" за 17 января? Я в окно посмотрел!
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Просмотри ещё комментарии под указанной статьёй. После окна. Если силы останутся.
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Щеколадный долбонуб, МЗС во главе с Климкиным разосралось со всеми соседями (кроме Болгарии) и на......., нам кибербезопасность? Може МЗС видать лопати?
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поле украинское а кибервойну будут вести американцы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто новое совместное поле битвы с гибридной агрессией РФ, - Климкин о законопроекте США по кибербезопасности
 
 
 
 
 
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