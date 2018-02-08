 Это новое совместное поле битвы с гибридной агрессией РФ, - Климкин о законопроекте США по кибербезопасности

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Закон об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности - это новое совместное поле битвы с российской гибридной агрессией. Спасибо конгрессменам за поддержку", - написал он.

Климкин также выразил уверенность в том, что "в виртуальном пространстве мы тоже победим".

Как сообщалось ранее, Палата представителей Конгресса США 404 голосами поддержала проект закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности. Этот документ направлен на продвижение активного взаимодействия между Украиной и США в сфере кибербезопасности в условиях противодействия российской гибридной агрессии; предусматривает помощь Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, усиление защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, а также содействие участию Украины в программах обмена информацией.

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