 Группировка РФ в Крыму стала усиливаться еще в январе 2014-го, - экс-глава Генштаба Замана на допросе в Оболонском суде

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Та атмосфера, которая была в ВР, там делили портфели, рефинансировали банки. Это я подтверждаю", - сказал Замана. После этого адвокаты процитировали еще одну фразу из интервью Заманы изданию "Гордон" о том, что Крым сдали без единого выстрела, и что это увидели жители востока и поддались пропаганде.
"Я подтверждаю эти слова. Это мои мысли, я пришел к этому выводу", - сказал экс-глава Генштаба.
Он также сообщил, что первая информация о готовящейся оккупации полуострова поступила еще в январе 2014-го.
"Где-то с 25 января по 5 февраля 2014 года, мной, по возвращении из Афганистана – я вернулся где-то 15 января – была предоставлена справка о ситуации в Крыму. В основном справки носили такой общий характер о напряженной ситуации. Но в справке разведки военно-морских сил капитана 1 ранга Цыганова содержались уже конкретные факты о переброске в Крым военных БТРов-82, и информация была об усилении группировки черноморского флота в Крыму", - сказал Замана.
Сегодня, 8 февраля 2018 года, в Оболонском районном суде Киева состоялось 34-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. На нем в качестве свидетелей допросили бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, экс-главу Генштаба Украины Владимира Заману, а также бывшего первого замглавы Госпогранслужбы Украины Павла Шишолина. Стенограмму вчерашнего заседания, на котором были допрошены экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и украинский дипломат Андрей Цимбалюк, читайте здесь.
Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
31 января адвокаты Януковича не явились на заседание суда по ряду причин, из-за чего оно было перенесено на 7 февраля. При этом сторона обвинения "расценила это как очередной срыв заседания".
На 31-м заседании, 25 января, в качестве свидетелей стороны обвинения допросили народного депутата Украины, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и двух бывших сотрудников Управления государственной охраны.
24 января были допрошены спикер ВР Андрей Парубий, экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев и советник постоянного представительства Украины в ООН Дмитрий Кушнерук.
На 29-м заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.
17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.
Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.
На 21-м заседании, 11 декабря, в суде свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.
Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.
Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.
На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".
21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.
На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".
На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.
Хіба не зафіксоване переміщення військової техніки через кордон?
Скільки там бурятів полягло..
Смішно, чесне слово...
де ваша відповідь?
Множество бывших министров, глав ведомств, чиновников всех рангов времен Януковича, с пеной у рта доказывают, каким уродом был этот самый Янукович.
Своей причастности ко всем совершенным преступлениям, даже косвенной, они не признают - все Янукович делал.
И вся эта мразь, до сих пор спокойно ходит на свободе, т.к. их продажным шкурам ничего не грозит.
Более того, некоторые из них, оказались людьми незаменимыми: они до сих пор в почете и на высоких должностях!
Ви хоч час тих подій звіряєте?
как ты себе это представляешь?
1. хло- я не дам тебе стать президентом (не признаю твои выборы) пока ты не отдашь мне Крым
2. порох (будущий президент через четыре месяца)- ок, бери Крым, но признай мои выборы
ты это так себе представляешь?
если, ты точно так же как и они с удовольствием жрешь гавно которым их кормят- и еще добавки, как они, при этом просишь
мирное время - это чистый убыток обществу... Она ничего не производит...Если же
армия в момент кризиса не выполняет своих функций по защите страны и требует
приказа для выполнения Устава - то это трутни, нахлебники и предатели...
https://www.youtube.com/watch?v=QcikOcy7Ovc
Степан Хмара розповів про договорняк між Порошенко і Путіним
https://www.youtube.com/watch?v=QmLdNDwfjUs
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Остаточне рішення про здачу Криму та вивод наших військ з «гордо піднятими знаменами» було прийнято 23.03.14 на засіданні РНБО з ініціативи С.Полторака і С.Пашинського.
Публікую витяг з протоколу допиту в.о. Міністра оборони України Ігора Тенюха який в лютому-березні 2014 року обіймав посаду виконуючого обов'язки глави Міноборони України. Там сказано, що Тенюх на засіданні РНБО 23 березня 2014 року запропонувала організувати прорив до Криму і доповів про розгортання частин ЗСУ в Миколаївській області.
«Після захоплення штабу ВМС на засіданні РНБО 23.03.2014 я доповів обстановку по Криму та про результати розгортання ЗСУ в районі Широкого Лану і жорстко виступив з пропозицією йти на прорив в Крим.
«У відповідь Сергій Пашинський сказав:" З міністром все ясно, він хоче війни, заслухаємо інших членів ". Відразу ж після мене виступив Степан Полторак, який був командувачем Нацгвардії (зараз міністр оборони України). Дослівно він сказав: "Я пропоную з гордо піднятими прапорами виводити наші частини з Криму". У відповідь я сказав, що краще застрелитися і в такому випадку я готовий подати у відставку негайно », - йдеться в документі.
Остаточне рішення про «виведення українських військ з Криму без опору» в 2014 році було прийнято з ініціативи глави президентської адміністрації Сергія Пашинського і екс-керівника Нацгвардії країни Степана Полторака, який нині займає посаду міністра оборони.
Всі пропозиції українських військових «по обороні півострова» блокувалися Арсенієм Яценюком, який вже був прем'єром, зазначив Тенюх.
Силовики були деморалізовані, спецслужби розбіглись, кабінети пустували.
До зброї стали добровольці, а далі вже пішов процес відновлення структур.
Путину нужен был только повод, начало стрельбы в Крыму, где он подсунул бы гражданских и кричал бы про "расстрелы русских", означало бы вторжение на Киев, Харьков и Донбасс, всё было готово, нужен был только повод.
Михо уже пострелял в 2008...
стреляют…
Особенно те, чьи родственники отправились на тот свет.
Пальчіком пагрозітє в попку..
Цирк і відволікання уваги..
😎
2. Финансовый холдинг ИФД "КапиталЪ", известный спонсор футбольного московского "Спартака" продал свой отель "Riviera Sunrise Resort & Spa" в Крыму, из-за которого попал под санкции США. Бегут, аж пятками сверкают http://fresh.org.ua/novosti/142111/sponsor-spartaka-prodal-sanktsionnyy-otel-v-krymu_2018-02-07
3. Глава Академии наук россии Александр Сергеев заявил, что "россия стала обладателем огромных богатств, которые извлекаются и извлекаются". Это рашистская тварь заявила про оккупированный Крым. Какие же они конченные!!! Умеют только убивать и грабить! И гордиться этим! https://ru.krymr.com/a/news/29027482.html
4. Генпрокуратура оккупантов проведет в детском лагере "Артек" ряд одебиливающих мероприятий для детей. Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. А психологи отмечают давление на сознание детей https://ru.krymr.com/a/news/29026945.html
5. Сегодня, провожая ребенка в детский сад, увидел, какими нынче игрушками отдел образования оккупантов снабжает детей. С одной стороны, конечно, отрадно, что нашим детям, в отличие от сирийских, присылают пока не бомбы и ракеты. Но кое-что сильно смутило. Из тех кукол, которые прислали оккупанты, мужских было три. Один полицейский, один военный и один то ли казак, то ли артист ансамбля народной песни и пляски. Теперь девочки должны будут, играя в дочки-матери, выбрать себе папу или мужа из силовиков либо фриков. Возможно, я бы более спокойно проглотил этот факт, если бы сегодня же не прочёл, что какой-то безумный процент молодежи в россии мечтают быть чекистами. А это значит, что мальчики хотят ходить с оружием и плевать на любые законы, при этом имея кучу бабла, а девочки - иметь такого "волшебного мужа". Не удивлюсь, если через некоторое количество лет в концлагере под названием "россия" вообще никого, кроме чекистов, мусоров и вояк, не останется.
6. Евпатория. Песчаные пляжи Заозёрного скоро будут легендой. Курорт убивают из-за воровства песка. Береговой линии вообще не осталось. Сооружения подмывает и ломает мосты. До оккупации НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО! https://twitter.com/KrimRt/status/961256700245397505 (фото).
7. Посмотрите, что осталось от заправок SHELL в Крыму https://twitter.com/Wintercrim/status/961515942609129472 (фото).
8. Мать болеет и сдает каждый месяц анализы. В платной лаборатории. В бесплатной, что по полису, нет реактивов. Да и врач тоже платный. В "Генезис" (Симферополь) вожу ее постоянно. До оккупации таких проблем не было. Но путин для неё все равно хороший - так по телевизору говорят.
9. Ватники пришли к выводу, что всем детям, рожденным в Крыму после 16 марта 2014 года, необходимо оформлять украинские документы, чтобы у детей было будущее. На это понаехавший орк написал: "Вот у меня родился внук. Нахрена мне та сраная Украина с их ксивами???? Достаточно тех, что выдали тут". Понаехавшему ответили: "Сраный - это ты, а не Украина" https://twitter.com/KrimRt/status/961537281910870016
10. Понаехавшие вояки прут. Жёнка вояки интересуется, сможет ли она на оккупированной территории пристроить свою жопу в тепле: "Анон. Муж - военный. Предложили работу в Керчи. Живём мы за сутки езды до вас. Вроде и хочется переехать ближе к морю, но одновременно и страшно. Как у вас обстановка? Как с работой для меня? Какие зп? Как с садиками и школами? Стоит вообще осуществлять эту затею?". Ответы: "Нет", "Что за массовые миграции?", "Люди здесь как собаки злые! Лучше не едьте! Мы вам не рады!", "С жильем - беда, цены - чуть ли не московские. Более-менее живая двушка в хрущевке обойдется вам минимум в 15 тысяч в районе Аршинцево. Общая обстановка хуже, чем было, но и лучше. Трудности считаю временными. Основная проблема - уйма грузовиков транзитных, город превратился в кучу грязи" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/961562086106173441 (скрин).
11. "Резиновый" полуостров. По самым СКРОМНЫМ подсчетам, из россии в Крым за годы оккупации понаехало около 150 тысяч человек, а выехало - около 100 тысяч. Идет постепенное замещение населения. На полуострове становится все больше военнослужащих - уже в два раза больше, чем было в 2014 году. Многие россияне, особенно с Севера, думают, что они переедут в хороший климат с дешевыми фруктами, но все оказывается не так. Другие полагают, что в Крыму легко заработать деньги и обустроиться. Так что завышенные ожидания россиян также способствуют миграции. Понаехавшие россияне отличаются от крымчан менталитетом и поведением, что вызывает бытовые конфликты. Подробней прочтите по ссылке https://ru.krymr.com/a/29027147.html
12. Чем ближе мост, тем больше ватный пессимизм: "Крымский мост. Ждём!", - написал ватник. Другие ответили: "Ждите", "Глубоко сомневаюсь, что у нас будет что-то дешевле", "Ждем… Наконец-то будут пробки 24/7", "Лет через 10 начнут решать, где же размещать эту кучу автомобилей на дорогах и придомовых территориях, которые строились во времена, когда этих самых авто было в сотню раз меньше. Или когда будет круглосуточный стояк в крохотной Ялте, а осталось, по-видимому, совсем чуть-чуть", "Местные автовладельцы точно с ужасом ждут открытия моста", "Мне мало верится, что мост изменит ценовую политику на полуострове", "Будут новые съемки на тему мордобоя на дорогах", "А что даст Крымский мост? НИЧЕГО!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/961570787881832449 (скрин).
13. Вчера смотрел запуск Falcon Heavy. Сегодня смотрю, как делают ямочный ремонт грязью с битумом в дождь. Горжусь…
14. Оккупанты сообщили, что "полуостров защитят от космических захватчиков". Поезда с бандеровцами заходят с воздуха? С пилой и в шлёпках? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/961285980316667904 (скрин).
15. Месть ватников - страшна: "Бойкот Coca-Cola. Как вы относитесь к нашим спортсменам и готовы ли вы отомстить за них, наказать главного спонсора МОК?". Ответы: "К ПРЕДАТЕЛЯМ отношусь крайне отрицательно. Покупаю квас Никола", "Смотреть ПРОСТИТУТОК от спорта не буду. Всякие колы с пепсями не пью", "Автор, и не забудь сжечь побольше долларов!!! Аххахаха. И откуда такие дебилоиды берутся?", "Предлагаю демонстративно собрать все баксы города Феодосии, айфоны, айпады, чизбургеры, гамбургеры и публично их сжечь на Привокзальной площади!!! Вот это будет месть и удар по экономике пендосов от нас". Как они умудряются говорить о проституции и предателях, даже глазом не моргнув? Или давно в зеркало не смотрелись? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/961296181031776256 (скрин).
16. Обед на работе. Смакую сало. Подошёл ватник, который меня все время называет Бандерой, и попросил поделиться. Решил пошутить над ним: "Извини, нам из Госдепа только на себя выделяют, а москалям велено брюкву кушать". Видели бы вы его офигевшую рожу. Только и вымолвил в ответ: "Ну ладно, привет Госдепу". Короче, обиделся.
P.S. Отвечая на вопрос готовящихся к понаезду очередных тараканов, ватник ответил: "Общая обстановка хуже, чем было, но и лучше. Трудности считаю временными". Есть особая степень ватной упоротости, при которой они верят телевизору и светлому будущему, как когда-то их родители и деды. При этом умудряются видеть несуществующее развитие Крыма. А есть умеренная степень упоротости, при которой ватники понимают, что жить стало хуже, но признать это вслух пока отказываются, поэтому и живут по принципу "стало хуже, но лучше".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1