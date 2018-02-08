 Группировка РФ в Крыму стала усиливаться еще в январе 2014-го, - экс-глава Генштаба Замана на допросе в Оболонском суде

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Та атмосфера, которая была в ВР, там делили портфели, рефинансировали банки. Это я подтверждаю", - сказал Замана. После этого адвокаты процитировали еще одну фразу из интервью Заманы изданию "Гордон" о том, что Крым сдали без единого выстрела, и что это увидели жители востока и поддались пропаганде.

"Я подтверждаю эти слова. Это мои мысли, я пришел к этому выводу", - сказал экс-глава Генштаба.

Он также сообщил, что первая информация о готовящейся оккупации полуострова поступила еще в январе 2014-го.

"Где-то с 25 января по 5 февраля 2014 года, мной, по возвращении из Афганистана – я вернулся где-то 15 января – была предоставлена ​​справка о ситуации в Крыму. В основном справки носили такой общий характер о напряженной ситуации. Но в справке разведки военно-морских сил капитана 1 ранга Цыганова содержались уже конкретные факты о переброске в Крым военных БТРов-82, и информация была об усилении группировки черноморского флота в Крыму", - сказал Замана.

Сегодня, 8 февраля 2018 года, в Оболонском районном суде Киева состоялось 34-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. На нем в качестве свидетелей допросили бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, экс-главу Генштаба Украины Владимира Заману, а также бывшего первого замглавы Госпогранслужбы Украины Павла Шишолина. Стенограмму вчерашнего заседания, на котором были допрошены экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и украинский дипломат Андрей Цимбалюк, читайте здесь.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

31 января адвокаты Януковича не явились на заседание суда по ряду причин, из-за чего оно было перенесено на 7 февраля. При этом сторона обвинения "расценила это как очередной срыв заседания".

На 31-м заседании, 25 января, в качестве свидетелей стороны обвинения допросили народного депутата Украины, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и двух бывших сотрудников Управления государственной охраны.

24 января были допрошены спикер ВР Андрей Парубий, экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев и советник постоянного представительства Украины в ООН Дмитрий Кушнерук.

На 29-м заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.

17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в суде свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.



На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.