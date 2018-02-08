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 Группировка РФ в Крыму стала усиливаться еще в январе 2014-го, - экс-глава Генштаба Замана на допросе в Оболонском суде

В ходе сегодняшнего заседания по делу о госизмене Виктора Януковича в Оболонском райсуде г. Киева экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана заявил, что Россия стала усиливать свою группировку в АРК еще в начале 2014 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Та атмосфера, которая была в ВР, там делили портфели, рефинансировали банки. Это я подтверждаю", - сказал Замана. После этого адвокаты процитировали еще одну фразу из интервью Заманы изданию "Гордон" о том, что Крым сдали без единого выстрела, и что это увидели жители востока и поддались пропаганде.

"Я подтверждаю эти слова. Это мои мысли, я пришел к этому выводу", - сказал экс-глава Генштаба.

Он также сообщил, что первая информация о готовящейся оккупации полуострова поступила еще в январе 2014-го.

"Где-то с 25 января по 5 февраля 2014 года, мной, по возвращении из Афганистана – я вернулся где-то 15 января – была предоставлена ​​справка о ситуации в Крыму. В основном справки носили такой общий характер о напряженной ситуации. Но в справке разведки военно-морских сил капитана 1 ранга Цыганова содержались уже конкретные факты о переброске в Крым военных БТРов-82, и информация была об усилении группировки черноморского флота в Крыму", - сказал Замана.

Сегодня, 8 февраля 2018 года, в Оболонском районном суде Киева состоялось 34-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. На нем в качестве свидетелей допросили бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, экс-главу Генштаба Украины Владимира Заману, а также бывшего первого замглавы Госпогранслужбы Украины Павла Шишолина. Стенограмму вчерашнего заседания, на котором были допрошены экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и украинский дипломат Андрей Цимбалюк, читайте здесь.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

31 января адвокаты Януковича не явились на заседание суда по ряду причин, из-за чего оно было перенесено на 7 февраля. При этом сторона обвинения "расценила это как очередной срыв заседания".

На 31-м заседании, 25 января, в качестве свидетелей стороны обвинения допросили народного депутата Украины, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и двух бывших сотрудников Управления государственной охраны.

24 января были допрошены спикер ВР Андрей Парубий, экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев и советник постоянного представительства Украины в ООН Дмитрий Кушнерук.

На 29-м заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.

17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в суде свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош. 

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.

На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3049383
 
 
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Липецкая фабрика она ближе к телу))
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Красиво поёт очередной экс. Он видно так и рвался тогда грызть кацапьи глотки,когда все остальные были тупо в а@уе. Трепаться спустя 4 года все мастера.
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Дада. Помним как Барыга прилетел (по счастливому случаю его самолет пропустили в крым) и разгонял проукраинский майдан со словами не надо правакаций я все порешал...
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а хто там мав стріляти ? там військові частини по 90% перейшли на сторону росії !
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Це дуже суперечливо. Усі частини (чи майже усі) без жодної пілтримки трималися місяць.
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А шо, этого никто не знал, шо без единого выстрела отдали?
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Під яким питанням, андрушо?
Хіба не зафіксоване переміщення військової техніки через кордон?
Скільки там бурятів полягло..
Смішно, чесне слово...
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Агов, нешановний кацап, який вперто не помічає військ мордовських на Донбасі,
де ваша відповідь?
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Крым не сдали. Просто не могли подумать, что "братский народ" такую х. творит. Поэтому все оставили как есть.
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Так, по этой логике, нужно было и на Донбассе так.
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До подій на донбасі вже трохи оговталися.
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Это точно. Перелом был, когда "человечки" застрелили Станислава Карачевского. Погуглите.
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Это простые граждане так могли думать, А те, кто сдал Крым, должны были анализировать ситуацию, принимать решения и отдавать приказы. Вчера смотрел, как Тягнибок отмазывал Тенюха, члена своей партии, в тот момент,в прямом эфире. А во время воровства Крыма Тенюха, в прямом эфире, у Шустера, майор просил отдать приказ на применение оружия. И как его могли применять, если Пентюх только вякал: "Вы там трымайтесь"...
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Класс!
Множество бывших министров, глав ведомств, чиновников всех рангов времен Януковича, с пеной у рта доказывают, каким уродом был этот самый Янукович.
Своей причастности ко всем совершенным преступлениям, даже косвенной, они не признают - все Янукович делал.
И вся эта мразь, до сих пор спокойно ходит на свободе, т.к. их продажным шкурам ничего не грозит.
Более того, некоторые из них, оказались людьми незаменимыми: они до сих пор в почете и на высоких должностях!
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Президент служил министром у Януковича... Об чём речь!?...
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Для чего пишутся армейские Уставы? Для блефа?... Проститутки!...
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Это мы знаем.И это знають все.Чем РФ и спекулирует в вопросе "добровольного" отсоединения от Украины...Вопрос в другом-когда б3удет следствие о предательстве взявших на себя власть Турчинова и других ответственных на тот момент за то,что как под заказ "а может и именно ЗАКАЗ) не смогли хотябы принять меры по блокированию дорог в Крыму и военных объектов,вынудив РФ насильственно сломать преграды,что уже бы полноценно говорило об агрессии,а не "добровольности".В этом случае тоже можно обойтись было без жертв,но сломав игру Кремля по "а мы тут ни причём".Следствие и суд должны быть.Вопрос с предательством и сдачей Крыма должен иметь законченность,а не висеть в воздухе.
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Крымом Лолита расплатился с Путиным за свое президентство.
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Хіба що у ваших фантазіях.
Ви хоч час тих подій звіряєте?
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А то не так. На дати дивіться і добре думайте.
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та не только со временем- а и с логикой
как ты себе это представляешь?

1. хло- я не дам тебе стать президентом (не признаю твои выборы) пока ты не отдашь мне Крым
2. порох (будущий президент через четыре месяца)- ок, бери Крым, но признай мои выборы

ты это так себе представляешь?
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Просто. Лолита был завербован КГБ ещё в советские времена. А кгбешников бывших не бывает. При чем здесь признай, не признай?
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а, ну если порох был завербован кгб под кликухой лолита- то тогда все ясно, читай дальше вата-сми, там тебе еще много чего интересного расскажут и про сбитый Боинг, который сбили укры)
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Вот только не надо приписывать мне свои суждения, кацапчик. Мы вас в Украину не звали. Угруповання РФ у Криму стало посилюватися ще в січні 2014-го, - екс-глава Генштабу Замана на допиті в Оболонському суді - Цензор.НЕТ 1929
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да нет- кацапчик, это как раз ты
если, ты точно так же как и они с удовольствием жрешь гавно которым их кормят- и еще добавки, как они, при этом просишь
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Что ты нам вкручиваешь? Пастор на всю Украину кричал "Батарея огонь!" и тельняшку рвал.Еле оттащили.
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Армия в
мирное время - это чистый убыток обществу... Она ничего не производит...Если же
армия в момент кризиса не выполняет своих функций по защите страны и требует
приказа для выполнения Устава - то это трутни, нахлебники и предатели...
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В тот момент никто не знал, как повернется ситуация. Или забыли уже, как львовский "Беркут" на колени ставили? Они тоже приказ выполняли. Никто не хотел быть крайним и нужен был внятный приказ. Но его так и не последовало. Если и.о. Президента и министр обороны не отдает приказ, кто захочет его отдать?
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Сдавших Крым - наказать и лишить воинских званий...
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Кузьма Скрябин: Турчинов сдал Крым

https://www.youtube.com/watch?v=QcikOcy7Ovc

Степан Хмара розповів про договорняк між Порошенко і Путіним
https://www.youtube.com/watch?v=QmLdNDwfjUs

-
Остаточне рішення про здачу Криму та вивод наших військ з «гордо піднятими знаменами» було прийнято 23.03.14 на засіданні РНБО з ініціативи С.Полторака і С.Пашинського.
Публікую витяг з протоколу допиту в.о. Міністра оборони України Ігора Тенюха який в лютому-березні 2014 року обіймав посаду виконуючого обов'язки глави Міноборони України. Там сказано, що Тенюх на засіданні РНБО 23 березня 2014 року запропонувала організувати прорив до Криму і доповів про розгортання частин ЗСУ в Миколаївській області.
«Після захоплення штабу ВМС на засіданні РНБО 23.03.2014 я доповів обстановку по Криму та про результати розгортання ЗСУ в районі Широкого Лану і жорстко виступив з пропозицією йти на прорив в Крим.
«У відповідь Сергій Пашинський сказав:" З міністром все ясно, він хоче війни, заслухаємо інших членів ". Відразу ж після мене виступив Степан Полторак, який був командувачем Нацгвардії (зараз міністр оборони України). Дослівно він сказав: "Я пропоную з гордо піднятими прапорами виводити наші частини з Криму". У відповідь я сказав, що краще застрелитися і в такому випадку я готовий подати у відставку негайно », - йдеться в документі.
Остаточне рішення про «виведення українських військ з Криму без опору» в 2014 році було прийнято з ініціативи глави президентської адміністрації Сергія Пашинського і екс-керівника Нацгвардії країни Степана Полторака, який нині займає посаду міністра оборони.
Всі пропозиції українських військових «по обороні півострова» блокувалися Арсенієм Яценюком, який вже був прем'єром, зазначив Тенюх.
Крым сдали без единого выстрела, - экс-глава Генштаба Замана на допросе в Оболонском суде - Цензор.НЕТ 4956

Крым сдали без единого выстрела, - экс-глава Генштаба Замана на допросе в Оболонском суде - Цензор.НЕТ 2693
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Нічого не почалось, бо було невідомо скільки реально маємо сил.
Силовики були деморалізовані, спецслужби розбіглись, кабінети пустували.
До зброї стали добровольці, а далі вже пішов процес відновлення структур.
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Нельзя было стрелять,они бы начали стрелять в ответ и могли бы кого нибудь ранить.В Печерский суд нужно на них подать.
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Это говорит вояка, просиравший до этого армию 25 лет.
Путину нужен был только повод, начало стрельбы в Крыму, где он подсунул бы гражданских и кричал бы про "расстрелы русских", означало бы вторжение на Киев, Харьков и Донбасс, всё было готово, нужен был только повод.
Михо уже пострелял в 2008...
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А шо ж он в Киев не зашёл, когда на Донбассе стрелять начали?
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Хорошо служить в армии пока не
стреляют…
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Уверен, жители востока, "поддавшиеся пропаганде", очень этому рады.
Особенно те, чьи родственники отправились на тот свет.
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Ню і ШО?!
Пальчіком пагрозітє в попку..
Цирк і відволікання уваги..
😎
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В нормальной стране предателей отдающих без боя территорию страны, которую они призваны защищать, расстреливают... Либо не будет такой страны, либо у неё не будет таких "защитников"...
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На мій погляд, занадто багато честі для урки рецедивіста, який через патологічну тупість окремих верств нашого населення, став президентом України, влаштовувати суд. Досить його знищити фізично, як це роблять фахівці країни агресора. Ця мерзото, заслуговує на це.
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За него голосовало много избирателей страны и "противсихов"...
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на крысме:1. Сегодня Владимиру Балуху, которого оккупанты кинули за решетку за верность Украине, исполняется 47 лет. Крым.Реалии подготовили спецпроект о том, как уже второй год без Владимира живет его мама - Наталья Балух. Посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=quQL9679Df8 (видео). В Киеве в Крымском доме сегодня проведут вечер солидарности с Владимиром Балухом https://ru.krymr.com/a/news/29026109.html . Напомню реквизиты, по которым можно помочь семье политзаключенного крымчанина https://twitter.com/CrimeaUA1/status/958764397584879616 (+ фото).
2. Финансовый холдинг ИФД "КапиталЪ", известный спонсор футбольного московского "Спартака" продал свой отель "Riviera Sunrise Resort & Spa" в Крыму, из-за которого попал под санкции США. Бегут, аж пятками сверкают http://fresh.org.ua/novosti/142111/sponsor-spartaka-prodal-sanktsionnyy-otel-v-krymu_2018-02-07
3. Глава Академии наук россии Александр Сергеев заявил, что "россия стала обладателем огромных богатств, которые извлекаются и извлекаются". Это рашистская тварь заявила про оккупированный Крым. Какие же они конченные!!! Умеют только убивать и грабить! И гордиться этим! https://ru.krymr.com/a/news/29027482.html
4. Генпрокуратура оккупантов проведет в детском лагере "Артек" ряд одебиливающих мероприятий для детей. Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. А психологи отмечают давление на сознание детей https://ru.krymr.com/a/news/29026945.html
5. Сегодня, провожая ребенка в детский сад, увидел, какими нынче игрушками отдел образования оккупантов снабжает детей. С одной стороны, конечно, отрадно, что нашим детям, в отличие от сирийских, присылают пока не бомбы и ракеты. Но кое-что сильно смутило. Из тех кукол, которые прислали оккупанты, мужских было три. Один полицейский, один военный и один то ли казак, то ли артист ансамбля народной песни и пляски. Теперь девочки должны будут, играя в дочки-матери, выбрать себе папу или мужа из силовиков либо фриков. Возможно, я бы более спокойно проглотил этот факт, если бы сегодня же не прочёл, что какой-то безумный процент молодежи в россии мечтают быть чекистами. А это значит, что мальчики хотят ходить с оружием и плевать на любые законы, при этом имея кучу бабла, а девочки - иметь такого "волшебного мужа". Не удивлюсь, если через некоторое количество лет в концлагере под названием "россия" вообще никого, кроме чекистов, мусоров и вояк, не останется.
6. Евпатория. Песчаные пляжи Заозёрного скоро будут легендой. Курорт убивают из-за воровства песка. Береговой линии вообще не осталось. Сооружения подмывает и ломает мосты. До оккупации НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО! https://twitter.com/KrimRt/status/961256700245397505 (фото).
7. Посмотрите, что осталось от заправок SHELL в Крыму https://twitter.com/Wintercrim/status/961515942609129472 (фото).
8. Мать болеет и сдает каждый месяц анализы. В платной лаборатории. В бесплатной, что по полису, нет реактивов. Да и врач тоже платный. В "Генезис" (Симферополь) вожу ее постоянно. До оккупации таких проблем не было. Но путин для неё все равно хороший - так по телевизору говорят.
9. Ватники пришли к выводу, что всем детям, рожденным в Крыму после 16 марта 2014 года, необходимо оформлять украинские документы, чтобы у детей было будущее. На это понаехавший орк написал: "Вот у меня родился внук. Нахрена мне та сраная Украина с их ксивами???? Достаточно тех, что выдали тут". Понаехавшему ответили: "Сраный - это ты, а не Украина" https://twitter.com/KrimRt/status/961537281910870016

10. Понаехавшие вояки прут. Жёнка вояки интересуется, сможет ли она на оккупированной территории пристроить свою жопу в тепле: "Анон. Муж - военный. Предложили работу в Керчи. Живём мы за сутки езды до вас. Вроде и хочется переехать ближе к морю, но одновременно и страшно. Как у вас обстановка? Как с работой для меня? Какие зп? Как с садиками и школами? Стоит вообще осуществлять эту затею?". Ответы: "Нет", "Что за массовые миграции?", "Люди здесь как собаки злые! Лучше не едьте! Мы вам не рады!", "С жильем - беда, цены - чуть ли не московские. Более-менее живая двушка в хрущевке обойдется вам минимум в 15 тысяч в районе Аршинцево. Общая обстановка хуже, чем было, но и лучше. Трудности считаю временными. Основная проблема - уйма грузовиков транзитных, город превратился в кучу грязи" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/961562086106173441 (скрин).
11. "Резиновый" полуостров. По самым СКРОМНЫМ подсчетам, из россии в Крым за годы оккупации понаехало около 150 тысяч человек, а выехало - около 100 тысяч. Идет постепенное замещение населения. На полуострове становится все больше военнослужащих - уже в два раза больше, чем было в 2014 году. Многие россияне, особенно с Севера, думают, что они переедут в хороший климат с дешевыми фруктами, но все оказывается не так. Другие полагают, что в Крыму легко заработать деньги и обустроиться. Так что завышенные ожидания россиян также способствуют миграции. Понаехавшие россияне отличаются от крымчан менталитетом и поведением, что вызывает бытовые конфликты. Подробней прочтите по ссылке https://ru.krymr.com/a/29027147.html
12. Чем ближе мост, тем больше ватный пессимизм: "Крымский мост. Ждём!", - написал ватник. Другие ответили: "Ждите", "Глубоко сомневаюсь, что у нас будет что-то дешевле", "Ждем… Наконец-то будут пробки 24/7", "Лет через 10 начнут решать, где же размещать эту кучу автомобилей на дорогах и придомовых территориях, которые строились во времена, когда этих самых авто было в сотню раз меньше. Или когда будет круглосуточный стояк в крохотной Ялте, а осталось, по-видимому, совсем чуть-чуть", "Местные автовладельцы точно с ужасом ждут открытия моста", "Мне мало верится, что мост изменит ценовую политику на полуострове", "Будут новые съемки на тему мордобоя на дорогах", "А что даст Крымский мост? НИЧЕГО!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/961570787881832449 (скрин).
13. Вчера смотрел запуск Falcon Heavy. Сегодня смотрю, как делают ямочный ремонт грязью с битумом в дождь. Горжусь…
14. Оккупанты сообщили, что "полуостров защитят от космических захватчиков". Поезда с бандеровцами заходят с воздуха? С пилой и в шлёпках? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/961285980316667904 (скрин).
15. Месть ватников - страшна: "Бойкот Coca-Cola. Как вы относитесь к нашим спортсменам и готовы ли вы отомстить за них, наказать главного спонсора МОК?". Ответы: "К ПРЕДАТЕЛЯМ отношусь крайне отрицательно. Покупаю квас Никола", "Смотреть ПРОСТИТУТОК от спорта не буду. Всякие колы с пепсями не пью", "Автор, и не забудь сжечь побольше долларов!!! Аххахаха. И откуда такие дебилоиды берутся?", "Предлагаю демонстративно собрать все баксы города Феодосии, айфоны, айпады, чизбургеры, гамбургеры и публично их сжечь на Привокзальной площади!!! Вот это будет месть и удар по экономике пендосов от нас". Как они умудряются говорить о проституции и предателях, даже глазом не моргнув? Или давно в зеркало не смотрелись? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/961296181031776256 (скрин).
16. Обед на работе. Смакую сало. Подошёл ватник, который меня все время называет Бандерой, и попросил поделиться. Решил пошутить над ним: "Извини, нам из Госдепа только на себя выделяют, а москалям велено брюкву кушать". Видели бы вы его офигевшую рожу. Только и вымолвил в ответ: "Ну ладно, привет Госдепу". Короче, обиделся.
P.S. Отвечая на вопрос готовящихся к понаезду очередных тараканов, ватник ответил: "Общая обстановка хуже, чем было, но и лучше. Трудности считаю временными". Есть особая степень ватной упоротости, при которой они верят телевизору и светлому будущему, как когда-то их родители и деды. При этом умудряются видеть несуществующее развитие Крыма. А есть умеренная степень упоротости, при которой ватники понимают, что жить стало хуже, но признать это вслух пока отказываются, поэтому и живут по принципу "стало хуже, но лучше".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГруппировка РФ в Крыму стала усиливаться еще в январе 2014-го, - экс-глава Генштаба Замана на допросе в Оболонском суде
 
 
 
 
 
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