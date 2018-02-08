 Вооруженные неизвестные угрожают представителям компании-управителя, которой было передано три этажа ТЦ "GULLIVER", - Нацагентство по возврату активов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу агентства.
Национальное агентство отмечает, что в настоящее время единственным законным владельцем указанных помещений является компания-управитель на основании договора управления имуществом. "Соответственно, все препятствия такому управлению являются незаконными и нарушают как права компании-управителя, так и указанное решение следственного судьи, что является уголовно наказуемым деянием", - говорится в сообщении.
"Любое противодействие является недопустимой. Об угрозе уже проинформированы правоохранительные органы", - отметили в Национальном агентстве.
Как сообщалось ранее, утром, 8 февраля, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) взяло под свое управление помещения в киевском ТЦ "Гулливер", которые связаны со структурами экс-главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко.
Ранее постановлением Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 г. по уголовному делу №757/53395/17-к Национальному агентству переданы 31, 32 и 33 этажи торгово-офисного комплекса "GULLIVER", по адресу: г.. Киев, площадь Спортивная 1А для осуществление мероприятий по управлению.
Национальная полиция
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Национальная гвардия
Государственная миграционная служба
Государственная пограничная служба
где твои блюстители...
что это за неизвестные?... с оружием?
ткните кто нибудь его палкой... может ему плохо...
Чи ви думаєте,що то і справді "невідомі"???)))
Це для вас вони "невідомі",а для бариги та авакова - то свої гумункули !!!
Это финиш. И не важно национальные это дружины, честные робингуды, титушки или соседи по лестничной площадке. Важно, что власть и силовики нихера не контролируют, кроме потоков.
Или власти это выгодно.
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
На Об"ебздній??
Прррастітути?!
Покажите стране и народу, что у вас есть, хотя бы, яйца, иначе, лично я сочту что их у вас нет!
хорошо известные, раз полицию не вызывают, всякие там спецы не спешат...
крыша видать "звездная" или что там на погонах сейчас
________________________________________
После того как Порошенко сообщил «сенсацию» национального масштаба, он отправится танцевать на Венский бал.
В это же время инвесторы инвестировали в Грузию 1,8 миллиардов долларов! Илон Маск запустил в космос самую тяжелую ракету и свою личную машину, США инвестировали в Саудитов 300 миллиардов $, Япония строит города будущего, Грузию посетили в 3 раза больше туристов чем само население этой страны!
Мир развивается, мир стремится к достижениям, а шоколадный магнат продолжает с дуру лупить сенсации на 5 миллионов евро гуманитарной помощи для 40-миллионной страны и танцевать на венских балах в то время как наши солдаты ежедневно гибнут на фронте.
Порошенко повідомив про сенсаційну перемогу
Ведь сторонники действующей власти, не хотят обсудить столь явное "торжество закона", каким является этот случай...
а где у нас человек-шкиряк))))
лучше его нах снести!!!
вместе с титаником и сенатором