EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  3953  63
Все про:Клименко (297) Нацагентство по возвращению активов (20)

 Вооруженные неизвестные угрожают представителям компании-управителя, которой было передано три этажа ТЦ "GULLIVER", - Нацагентство по возврату активов

По данным Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) неустановленные лица в масках, вооруженные холодным оружием, дубинками и помповыми ружьями угрожают представителям компании-управителя, которой сегодня было передано в управление три этажа бизнес-центра "GULLIVER".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу агентства.

Смотрите: Три этажа ТЦ GULLIVER, связанные со структурами Клименко, переданы компании-управителю, - Нацагентство по возвращению активов. ФОТО (обновлено)

Национальное агентство отмечает, что в настоящее время единственным законным владельцем указанных помещений является компания-управитель на основании договора управления имуществом. "Соответственно, все препятствия такому управлению являются незаконными и нарушают как права компании-управителя, так и указанное решение следственного судьи, что является уголовно наказуемым деянием", - говорится в сообщении.

"Любое противодействие является недопустимой. Об угрозе уже проинформированы правоохранительные органы", - отметили в Национальном агентстве.

Как сообщалось ранее, утром, 8 февраля, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) взяло под свое управление помещения в киевском ТЦ "Гулливер", которые связаны со структурами экс-главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацагентство по розыску активов передало квартиру Клименко управляющей компании, преодолев сопротивление неизвестных. ФОТОрепортаж


Ранее постановлением Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 г. по уголовному делу №757/53395/17-к Национальному агентству переданы 31, 32 и 33 этажи торгово-офисного комплекса "GULLIVER", по адресу: г.. Киев, площадь Спортивная 1А для осуществление мероприятий по управлению.

Источник: https://censor.net.ua/n3049381
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тут от случай для которого надо способ Костяна Гризодубо
 показать весь комментарий
 
 
і що рошен не знає як зупинити бандитів? А де ж спецназ МВС, Нацгвардія та СБУ??? Обісрались?
 показать весь комментарий
 
 
Грошенят ще треба на памперси виділяти - і от тоді вже мусорята запрацюють на повну потужність.
 показать весь комментарий
 
 
Бюджет міноборони в 2017 році був 64 млрд грн, а бюджет МВС був 43 млрд грн! Скільки ж ще грошей потрібно МВС щоб вони нарешті почали працювати? Скорше за все справа не в грошах а в людях. Потрібно таки вигнати всіх старих ментів з МВС, безжально і безповоротно!
 показать весь комментарий
 
 
Значить до забезпечення МВС треба долучати волонтьоров. Тим більш, що, як каже Полторак, армії вони вже нафік не потрібні.
 показать весь комментарий
 
Потрібно розганяти цю клоаку під назвою МВС і створювати нове міністерство з новими людьми.
 показать весь комментарий
 
 
А в ЗСУ ще є авіація та ВМСУ, а вони коштують дуже дорого і склад ЗСУ 250 тис. солдат та офіцерів з бронетехнікою та машинами які потрібно заправляти кожен день! І як так виходить що на армію яка воює 64 млрд грн, а на сраних поліціянтів 43 млрд грн????? Або у армії мізерний бюджет, або у поліціянтів забагато грошей!!! Різниця в цих бюджетах має бути в десятки разів на користь ЗСУ!!!
 показать весь комментарий
 
Надо меньше воровать, что в армии, что в МВД и все наладится. На войне всегда воровали, хоть при царе, хоть при Сталине. А при сегодняшней бесконтрольности ...
 показать весь комментарий
 
 
Если бы представители компании-управителя начали угрожать "вооруженным неизвестным", то полиция приехала бы в момент.

 показать весь комментарий
 
 
не сомневаюсь, при условии, что нахлест на газовые вышки рюккзакомяна
 показать весь комментарий
 
Так отрехвормированные арсенойовбаковские палицайчики заняты пока все на халтуре - кто титушатничает под предводительством Трояна, Кивы и Аброськина, остальные - в засадах на Саакашвили сидят.
 показать весь комментарий
 
 
Цитата: - "11 ч. назад - В офис БЦ "Гулливер", где расположены редакции газеты, сайта, а также радио "Вести", нагрянули сотрудники Национальной полиции и главной военной прокуратуры ГПУ. Об этом сообщила в фейсбуке главный редактор газеты "Вести".
 показать весь комментарий
 
 
Так кацапы и Киев захватят, "вооруженные неизвестные", поднимайте Нацгвардию и вперед.
 показать весь комментарий
 
 
князев, ау!
где твои блюстители...
что это за неизвестные?... с оружием?
ткните кто нибудь его палкой... может ему плохо...
 показать весь комментарий
 
 
сАбаковские Дружины?Где же полиция и сАбакогвардия?
 показать весь комментарий
 
 
Где "орлы рюкзакова" на бронеавтомобилях? Или только за ПС по Карпатам бегать?
 показать весь комментарий
 
 
Где Рюкзачковские выкормыши? Шо за бред? Может все таки нужен "Национальный корпус" или "Правый сектор"??????????*
 показать весь комментарий
 
 
Так а те не известные ты кто думаешь)))))))
 показать весь комментарий
 
 
Беспредел процветает бандитизм зашкаливает а гда наш аваков ???
 показать весь комментарий
 
 
занят.........с Югиком продолжают отмечать днюху Югиксоланы Вооруженные неизвестные угрожают представителям компании-управителя, которой было передано три этажа ТЦ "GULLIVER", - Нацагентство по возврату активов - Цензор.НЕТ 2926
 показать весь комментарий
 
 
Плять, у нас в стране власть или вафля соевая?
 показать весь комментарий
 
 
так це такими методами і діє барижна влада!!!
Чи ви думаєте,що то і справді "невідомі"???)))
Це для вас вони "невідомі",а для бариги та авакова - то свої гумункули !!!
 показать весь комментарий
 
Предлагаю Нацагенству по возврату активов привезти туда Михо, тогда там даже подводные лодки будут.
 показать весь комментарий
 
 
А чого ж,власне кажучи,компанія-управитель не кричала: -Паліція! Каравул! Паліція!?
 показать весь комментарий
 
 
Столица, сити, офисный центр, неизвестные вооруженные люди в масках угрожают... дальше не важно.

Это финиш. И не важно национальные это дружины, честные робингуды, титушки или соседи по лестничной площадке. Важно, что власть и силовики нихера не контролируют, кроме потоков.

Или власти это выгодно.
 показать весь комментарий
 
 
Мэр Киева Виталий Кличко устраивает торжества по случаю открытия одного био-туалета на улицах Киева, а сегодня Петро Порошенко торжественно сообщил «сенсационную» новость
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Одни барыги отжимают у других, а полиция никак не решит на чей бок выгоднее стать. Вооруженные неизвестные угрожают представителям компании-управителя, которой было передано три этажа ТЦ "GULLIVER", - Нацагентство по возврату активов - Цензор.НЕТ 1326
 показать весь комментарий
 
 
┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
 показать весь комментарий
 
 
поліція якраз на тому боці.Чи ви думаєете,що то і справді "невідомі"???
 показать весь комментарий
 
 
А де "Народна "Дружина"?? Вооруженные неизвестные угрожают представителям компании-управителя, которой было передано три этажа ТЦ "GULLIVER", - Нацагентство по возврату активов - Цензор.НЕТ 705
На Об"ебздній??
Прррастітути?!
Вооруженные неизвестные угрожают представителям компании-управителя, которой было передано три этажа ТЦ "GULLIVER", - Нацагентство по возврату активов - Цензор.НЕТ 8152
 показать весь комментарий
 
 
если "неизвестные в масках и с оружием" угрожают госагентству, т.е. государству, то куда, бл#дь, смотрят аваковы и грицаки?!
Покажите стране и народу, что у вас есть, хотя бы, яйца, иначе, лично я сочту что их у вас нет!
 показать весь комментарий
 
 
Вводите Нацгвардию и Авакяна-Петросяна с танками!))) Живот можно надорвать! Немедленно отбить три этажа обратно!)))


 показать весь комментарий
 
 
Та да..Шоб в носу на улице пакавирятца-нада будет писталет..ойц..сначала ПалЕц..вобля..🤣
 показать весь комментарий
 
 
создается впечатление... что это не совсем "неизвестные" с оружием, а даже наоборт
хорошо известные, раз полицию не вызывают, всякие там спецы не спешат...
крыша видать "звездная" или что там на погонах сейчас
 показать весь комментарий
 
 
полностью. на все 100%. сабаков с атброськиным подтвердят. юГик так тот вообще зуб даст!
 показать весь комментарий
 
 
аха век тюряги и саакашвили не видать)))
 показать весь комментарий
 
 
А в цей час Порошенку в Австрії дали 5(п'ять)мільонів євро гуманітарної допомоги для України! Вооруженные неизвестные угрожают представителям компании-управителя, которой было передано три этажа ТЦ "GULLIVER", - Нацагентство по возврату активов - Цензор.НЕТ 8033
________________________________________

После того как Порошенко сообщил «сенсацию» национального масштаба, он отправится танцевать на Венский бал.
В это же время инвесторы инвестировали в Грузию 1,8 миллиардов долларов! Илон Маск запустил в космос самую тяжелую ракету и свою личную машину, США инвестировали в Саудитов 300 миллиардов $, Япония строит города будущего, Грузию посетили в 3 раза больше туристов чем само население этой страны!
Мир развивается, мир стремится к достижениям, а шоколадный магнат продолжает с дуру лупить сенсации на 5 миллионов евро гуманитарной помощи для 40-миллионной страны и танцевать на венских балах в то время как наши солдаты ежедневно гибнут на фронте.
Порошенко повідомив про сенсаційну перемогу
 показать весь комментарий
 
 
Що краще: гріти дупою мерзлу землю в наметі під Радою, чи тестувати "смішну" цигарку під філіжанку кави десь у центрі Амстердама? Я знаю, що ти обрав би боротьбу. Думаю, що Міхо такий самий, як і ти.
 показать весь комментарий
 
 
А что делать?
Ведь сторонники действующей власти, не хотят обсудить столь явное "торжество закона", каким является этот случай...
 показать весь комментарий
 
 
Этоже не демонстрация против пороха.Никого не трогать!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Неизвестные? Усрацца и не жить! Пошлите рюкзакова он фсё уладит!
 показать весь комментарий
 
 
шо ему там тоже заказали рюкзаки
а где у нас человек-шкиряк)))) Озброєні невідомі погрожують представникам компанії-управителя, якій було передано три поверхи ТЦ "GULLIVER", - Нацагентство з повернення активів - Цензор.НЕТ 967
 показать весь комментарий
 
 
не везет гавноверу с момента постройки
лучше его нах снести!!!
вместе с титаником и сенатором
 показать весь комментарий
 
 
"Вооруженные неизвестные угрожают" - а Рюкзакович молчит?
 показать весь комментарий
 
Одни бараны написали о "неизвестных", а другие подхватили, заблеяли стадом.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВооруженные неизвестные угрожают представителям компании-управителя, которой было передано три этажа ТЦ "GULLIVER", - Нацагентство по возврату активов
 
 
 
 
 
 вверх