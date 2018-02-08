 Вооруженные неизвестные угрожают представителям компании-управителя, которой было передано три этажа ТЦ "GULLIVER", - Нацагентство по возврату активов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу агентства.

Смотрите: Три этажа ТЦ GULLIVER, связанные со структурами Клименко, переданы компании-управителю, - Нацагентство по возвращению активов. ФОТО (обновлено)

Национальное агентство отмечает, что в настоящее время единственным законным владельцем указанных помещений является компания-управитель на основании договора управления имуществом. "Соответственно, все препятствия такому управлению являются незаконными и нарушают как права компании-управителя, так и указанное решение следственного судьи, что является уголовно наказуемым деянием", - говорится в сообщении.



"Любое противодействие является недопустимой. Об угрозе уже проинформированы правоохранительные органы", - отметили в Национальном агентстве.

Как сообщалось ранее, утром, 8 февраля, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) взяло под свое управление помещения в киевском ТЦ "Гулливер", которые связаны со структурами экс-главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацагентство по розыску активов передало квартиру Клименко управляющей компании, преодолев сопротивление неизвестных. ФОТОрепортаж



Ранее постановлением Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 г. по уголовному делу №757/53395/17-к Национальному агентству переданы 31, 32 и 33 этажи торгово-офисного комплекса "GULLIVER", по адресу: г.. Киев, площадь Спортивная 1А для осуществление мероприятий по управлению.