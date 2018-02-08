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 Политика Украины
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Все про:Греция (470) мигранты (483) моряки (203) Климкин (1549)

 Своих в беде не бросаем, - Климкин о задержанных в Греции украинцах

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал понять, что Украина намерена способствовать освобождению украинских моряков, задержанных в Греции за перевозку нелегальных мигрантов и получивших реальные сроки заключения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в на своей странице в Твиттере.

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"Если уже случилось, то своих в беде мы не оставляем", - написал министр.

 Сподіваюся, розголос, якого набуло питання наших моряків, ув’язнених у Греції, допоможе врятувати від фатальних помилок не одного нашого співвітчизника. І роль ЗМІ в цьому – надважлива. А якщо вже сталося, то своїх в біді ми не залишаємо https://t.co/URrEXSgyl6

При этом он подчеркнул важную роль СМИ, которые должны предостеречь моряков от попадания в такие ситуации в дальнейшем. "Надеюсь, огласка, которую приобрел вопрос наших моряков, заключенных в Греции, поможет спасти от фатальных ошибок не одного нашего соотечественника. И роль СМИ в этом – сверхважна", - отметил Климкин.

Читайте также: В Греции 42 украинца осуждены и 78 находятся под следствием за нелегальную перевозку мигрантов, - МИД Украины

 Напомним, 42 гражданина Украины осуждены и еще 78 украинцев продолжают находиться в Греции под следствием по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.

Источник: https://censor.net.ua/n3049380
 
 
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Не понятно только как их можно отмазать.
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Выдать всем мигрантам украинскую биометрику.
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Не понятно зачем ? Ну занимался человек контрабандой, знал что это незаконно-пущай отвечает. Ато Климкин уже как Путин: "мы своих не бросаем, даже если они убивают людей в другой стране"
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НАХРЕНА этот тупой пиар Клима - ЧУГУНкина ????
Чугункин , ты лучше расскажи об успехах дипломатии с Россией .....................................
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не надо этих клише ...
не надо девизов и речевок
просто делай свое дело
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Если получили реальные сроки,то какие проблемы,отсидят и вернуться,но Чугункин хочет их наградить.
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120 человек, кроме украинцев еще кто то мигрантов возит?
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конечно, мы все толерасты и тамжынашылюди, но мне просто интересно - откуда морячки? Насколько я знаю, по украинским документам ходит по морям херова туча крымской ваты, которые люто ненавидят Украину, но с удовольствием пользуются украинскими документами, потому, что с кацапско-крымскими могут сходить исключительно в сортир.
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"Своих" не бросаем? Значит Чугункин замешан в нелегальной транспортировке мигрантов?
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Своих преступников и подельников тоже...
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Своих в беде не бросаем! Это про наших бойцев в АТО или тех кто пошел за длинным рублем в кацап-флот?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСвоих в беде не бросаем, - Климкин о задержанных в Греции украинцах
 
 
 
 
 
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