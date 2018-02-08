 Своих в беде не бросаем, - Климкин о задержанных в Греции украинцах

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в на своей странице в Твиттере.

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"Если уже случилось, то своих в беде мы не оставляем", - написал министр.

Сподіваюся, розголос, якого набуло питання наших моряків, ув’язнених у Греції, допоможе врятувати від фатальних помилок не одного нашого співвітчизника. І роль ЗМІ в цьому – надважлива. А якщо вже сталося, то своїх в біді ми не залишаємо https://t.co/URrEXSgyl6

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 февраля 2018 г.

При этом он подчеркнул важную роль СМИ, которые должны предостеречь моряков от попадания в такие ситуации в дальнейшем. "Надеюсь, огласка, которую приобрел вопрос наших моряков, заключенных в Греции, поможет спасти от фатальных ошибок не одного нашего соотечественника. И роль СМИ в этом – сверхважна", - отметил Климкин.

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Напомним, 42 гражданина Украины осуждены и еще 78 украинцев продолжают находиться в Греции под следствием по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.