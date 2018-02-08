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 Политика Украины
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 Дело завершили, будем начинать процесс заочного слушания, а Онищенко все-таки рекомендую приехать в Украину, - Холодницкий

Судебный процесс по делу беглого народного депутата Украины Александра Онищенко будет проходить по процедуре заочного осуждения, но нардепу следует вернуться в страну, отмечает руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"Мы дело завершили. Сейчас будем начинать заочное осуждение, процесс заочного слушания этого производства, а господину Онищенко все-таки рекомендую приехать в Украину. Как он говорил еще в 2016-м, не собирается никуда сбегать", - сказал руководитель САП на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, был ли А.Онищенко допрошен, когда находился в Украине, Н.Холодницкий сказал: "Мною не был допрошен, а следователями, детективами и правоохранителями, которые расследовали это дело".

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Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.

13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.

18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.

Источник: https://censor.net.ua/n3049377
 
 
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Этот мальчик с нездоровым румянцем идиот.
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Онищенко побежал бронировать билеты эконом класса. Дело завершили, будем начинать процесс заочного слушания, а Онищенко все-таки рекомендую приехать в Украину, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 7398
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А ведь спектр решений постоянно сужается.
На сегодня осталось только два - судить и убивать. Все идет к тому, что останется только одно. Причем начнут с судий, шоб даже соблазна не было херней заниматься.
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Сделал дело, гуляй смело. Отечество вас не забудет.
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Хоть бы онищенко ручку от чемодана не оторвал,спеша в Украину.
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Судя по количеству сидящих коррупционеров, Онищенко может приезжать.
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Ю Тимошенко всетретилась с Д Трампом.Данная встреча знаменательна не только тем, что Трамп полностью отошел от протокола и переговорил не со своим «коллегой» законным Президентом Украины а с простым депутатом Верховной Рады Украины. По сути, Трамп грубо нарушил протокол! Но не стоит его критиковать за это…
Стоит понимать, что если Трамп пошел на определенные жертвы, ему не безразлична Украина и он действительно желает помочь а его встреча с Тимошенко говорит о том, что Президенту США интересна правда от человека которая больше 20 лет знает Президента Украины. Юлия Тимошенко именно тот человек которая знает о Порошенко и нынешней власти все, ибо все нынешние представители власти, - люди которые вышли из под ее крыла.
Посудите сами: Аваков, Турчинов, Парубий, Ляшко, Яценюк, Порошенко и многие многие другие представители нынешней элиты, это ее политические «дети».
Кто-кто, а ЮВТ знает об этих личностях все…
Что же могла сказать Тимошенко о Порошенко, о войне, о ситуации в стране такого, что Трамп высказал глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине, а самые авторитетные СМИ планеты об этом открыто заявили?
Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос нужно понять как относится Тимошенко к Порошенко.
Чтобы не писать много слов, просто посмотрите видео как ЮВТ отзывалась о Порошенко в 2009 году.
Несомненно она до сих пор считает Президента Украины слабым человеком
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перегибать только не надо, с какого хера порося и яйценюк из под ее крыла вышли?
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Порошенко наказав Пашинському захопити Житомирську кондитерську фабрику

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А по цьому факту чого мовчите ?! Дело завершили, будем начинать процесс заочного слушания, а Онищенко все-таки рекомендую приехать в Украину, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5115
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело завершили, будем начинать процесс заочного слушания, а Онищенко все-таки рекомендую приехать в Украину, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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