 Дело завершили, будем начинать процесс заочного слушания, а Онищенко все-таки рекомендую приехать в Украину, - Холодницкий

"Мы дело завершили. Сейчас будем начинать заочное осуждение, процесс заочного слушания этого производства, а господину Онищенко все-таки рекомендую приехать в Украину. Как он говорил еще в 2016-м, не собирается никуда сбегать", - сказал руководитель САП на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос о том, был ли А.Онищенко допрошен, когда находился в Украине, Н.Холодницкий сказал: "Мною не был допрошен, а следователями, детективами и правоохранителями, которые расследовали это дело".
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Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.
13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.
18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.
На сегодня осталось только два - судить и убивать. Все идет к тому, что останется только одно. Причем начнут с судий, шоб даже соблазна не было херней заниматься.
Стоит понимать, что если Трамп пошел на определенные жертвы, ему не безразлична Украина и он действительно желает помочь а его встреча с Тимошенко говорит о том, что Президенту США интересна правда от человека которая больше 20 лет знает Президента Украины. Юлия Тимошенко именно тот человек которая знает о Порошенко и нынешней власти все, ибо все нынешние представители власти, - люди которые вышли из под ее крыла.
Посудите сами: Аваков, Турчинов, Парубий, Ляшко, Яценюк, Порошенко и многие многие другие представители нынешней элиты, это ее политические «дети».
Кто-кто, а ЮВТ знает об этих личностях все…
Что же могла сказать Тимошенко о Порошенко, о войне, о ситуации в стране такого, что Трамп высказал глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине, а самые авторитетные СМИ планеты об этом открыто заявили?
Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос нужно понять как относится Тимошенко к Порошенко.
Чтобы не писать много слов, просто посмотрите видео как ЮВТ отзывалась о Порошенко в 2009 году.
Несомненно она до сих пор считает Президента Украины слабым человеком
Власник фабрики розповів про таємну розмову президента Порошенка з нардепом Пашинським.
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А по цьому факту чого мовчите ?!
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А результат нульовий