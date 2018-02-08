 Парламентские процедуры по Антикоррупционному суду могут завершиться до конца марта, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Или в 2018 году появится Антикоррупционный суд, или Украина подтвердит, что политической воли в борьбе с коррупцией у нас нет: это будет тестом для нашей власти, - Сытник. ВИДЕО

"Я поддерживаю создание Антикоррупционного суда… Есть все шансы закончить все процедуры в парламенте до конца марта", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге во Львове в четверг.

Он подчеркнул, что всю работу относительно создания Антикоррупционного суда нужно завершить на протяжении нескольких месяцев, и глава Верховной Рады Андрей Парубий поддерживает прохождение данного закона в парламенте.

По словам премьера, важно обеспечить высокий уровень доверия к этой институции, что будет зависеть от окончательного варианта закона об Антикоррупционном суде, когда процедура отбора судей будет понятной и открытой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создать Антикоррупционный суд нужно до выборов, - посол ЕС Мингарелли

Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины, кроме того, должны быть реформированы украинские суды на всех уровнях, подчеркивал председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио.