EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  407  23
Все про:ВР (21605) Гройсман (3820) Антикоррупционный суд (96)

 Парламентские процедуры по Антикоррупционному суду могут завершиться до конца марта, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что все необходимые процедуры в Верховной Раде по созданию Антикоррупционного суда могут завершиться уже в марте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Или в 2018 году появится Антикоррупционный суд, или Украина подтвердит, что политической воли в борьбе с коррупцией у нас нет: это будет тестом для нашей власти, - Сытник. ВИДЕО

"Я поддерживаю создание Антикоррупционного суда… Есть все шансы закончить все процедуры в парламенте до конца марта", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге во Львове в четверг.

Он подчеркнул, что всю работу относительно создания Антикоррупционного суда нужно завершить на протяжении нескольких месяцев, и глава Верховной Рады Андрей Парубий поддерживает прохождение данного закона в парламенте.

По словам премьера, важно обеспечить высокий уровень доверия к этой институции, что будет зависеть от окончательного варианта закона об Антикоррупционном суде, когда процедура отбора судей будет понятной и открытой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создать Антикоррупционный суд нужно до выборов, - посол ЕС Мингарелли

Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины, кроме того, должны быть реформированы украинские суды на всех уровнях, подчеркивал председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио.

Источник: https://censor.net.ua/n3049375
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У нас Грося кто есть? Премьер или спикер ВР? Лучше бы рассказал как депутаты ВР просто не ходят на работу. Даже Парубий устал ловит дармоедов по парламенту Парламентские процедуры по Антикоррупционному суду могут завершиться до конца марта, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8382
 показать весь комментарий
 
 
шо ти качаєш будку? депутани снідають у Трампа! Парламентские процедуры по Антикоррупционному суду могут завершиться до конца марта, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9210
 показать весь комментарий
 
 
С понедельника? Доня по миру пойдет с их аппетитами
 показать весь комментарий
 
ты не понимаешь, ему он нахрен не нужен ,ему нужно что бы бабки МВФ успели прийти к курортному сезону ,пацан то же не прочь мотануть на Мальдивы Парламентські процедури щодо Антикорупційного суду можуть завершитися до кінця березня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3234
 показать весь комментарий
 
Жирная харя,расскажи нам лучше как питаться на минимальную зарплату и отростить рыло как у тебя?
 показать весь комментарий
 
 
ну... на минимальную ему хватит один раз... позавтракать ... (и то без хлеба)
 показать весь комментарий
 
 
что бы иметь такую рожу, надо жить на содержании тещи Парламентські процедури щодо Антикорупційного суду можуть завершитися до кінця березня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6455
 показать весь комментарий
 
 
А Додик мацой питается. А это опреснок. да и стоит копейки.
 показать весь комментарий
 
 
***
в кулуарах... два депутата, во время заседания
- привет! и тебе не спится?
- та да! а вообще... где наши?
- может... в столовке
 показать весь комментарий
 
Извините, что не в тему, но нет времени...
Зацените:

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/02/08/116287/razborka--amerikantsy-atakovali-russkikh-i-asaditov.shtml

РАЗБОРКА. Американцы атаковали русских и асадитов

Войска США нанесли авиационные и артиллерийские ударыд по войскам режима Асада и русским в Сирии. По официальной версии Вашингтона, атака была предпринята с целью защитить курдских коммунистов и арабских демократов из группировки SDF, которую поддерживают, обучают и вооружают США.
В результате атака, которую в Вашингтоне называли «оборонительной операцией» были ликвидированы более 100 боевиков российско-асадовского альянса. США расценили нападение со стороны русских и асадитов в качестве «неспровоцированного акта агрессии».
В американском штабе заявили, что объектом «вероломной вылазки стал хорошо известный штаб сирийских демократических сил (SDF)», расположенный примерно в восьми километрах к востоку от реки Евфрат. Последняя служит линией разграничения между т.н. «зонами операций» США с одной стороны и российско-асадовских формирований с другой.
«7 февраля сирийские провластные силы инициировали неспровоцированную атаку на хорошо известные базы Сирийских демократических сил, - говорится в заявлении. - Представители Коалиции, выступающие в качестве советников, помощников и сопровождающих, находились рядом с партнерами из SDF во время атаки».
Под «провластными силами» обычно понимается альянс между режимами России, Асада и иранскими войсками и боевиками шиитской «Хезболы», напоминает ABC News.
Напомним, что накануне стало известно, что на авиабазу Хмеймим из Москвы была переброшена группировка российского спецназа. Затем эта группировка прибыла в Дейр-Зор аккурат перед атакой на базу SDF с целью захвата месторождений в Хушаме. Не исключено, что среди сотни уничтоженных боевиков российско-асадовского альянса значительная часть русские.
В сообщении командования США отмечается, что атака на штаб-квартиру союзной американцам демократическо-коммунистической армии к востоку от реки Евфрат была хорошо скоординированной акцией, предпринятой с участием России: в ходе нападения были задействованы около 500 асадитов, российские танки и артиллерия.
«20-30 артиллерийских и танковых машин разместились в радиусе 500 метров от штаб-квартиры SDF» перед тем, как США успели нанести по ним удары, рассказал чиновник в Вашингтоне.
Он отметил, что США расценили маневры русских и асадитов как попытку захватить прибыльные нефтяные месторождения, которые курдские коммунисты захватили у ИГ в сентябре и теперь удерживают соответствующую территорию.
«Они, вероятно, пытались захватить нефтяные месторождения в Хушаме, которые были основным источником дохода для ИГ в период с 2014 по 2017 годы», - сказал чиновник.
По данным CNN, ссылающегося на один из военных источников, Пентагон в настоящее время выясняет сколько русских было убита в ходе «оборонительного удара». В Москве пока не комментируют удары ВВС США.
По оценкам Пентагона всего было убито более 100 участников нападения на штаб SDF со стороны русских и асадитов.
Американские военные подчеркнули, что задачей США было остановить нападение, которое, как указывает ABC, «представляет собой одно из самых наглых нарушений силами Асада линии разграничения между США и Россией вдоль Евфрата».
В Пентагоне заявили, что не стали преследовать силы противника, которые отказались от дальнейшей агрессии и вернулись в российско-асадовскую зону на другой стороне Евфрате.
Также сообщается, что американская сторона использовала т.н. «горячую линию» связи с русскими и сообщили им об «оборонительных авиаударах в этом районе». При этом еще до атаки со стороны российско-асадовского альянса США информировали Россию о «подозрительной активности прорежимных сил в указанном районе».
В свою очередь Москва действовала в чисто русском стиле, заверив американцев, что не собирается нападать на SDF и тут же напала.
Это не первый случай, когда США атаковали российско-асадовские войска. Так американский самолет уничтожил Су-22, пытавшийся атаковать курдских коммунистов в окрестностях Ракки.
В другом случае американцы атаковали силы Асада, угрожавшие базе Танф, где находятся американские военные советники США и их союзники. ВВС США также сбили сирийский беспилотник - вероятно, управляемый иранцами - после того, как этот дрон сбросил боеприпас рядом с американскими войсками.
Но самое главное! Зацените степень тупости оправдания кацапского министерства нападения Пидерации! Одни "спящие ячейки ИГИЛ" - мем на года!
https://www.rbc.ru/politics/08/02/2018/5a7c51b09a7947dd50ecb1aa?from=newsfeed



 показать весь комментарий
 
еще бы вы не поддерживали, вам сказали с запада, где ваши деньги вывезенные с Украины, все спрятанное наворованное, что перекроют кормушку, а вообще...коррупционеры решают насчет антикоррупционого суда, веселый цирк с клоунами
 показать весь комментарий
 
 
Твари, суд должен быть бы создан уже давно и по его решениям вы ВСЕ! до одного должны либо сидеть пожизненные сроки с конфискацией за разграбление страны в особо крупных размерах в нищей и воюющей несчастной Украине, или висеть красивыми гроздьями на фонарях.
 показать весь комментарий
 
 
Смотрю на обличчя-лица этого неуча, и удивляюсь, чего он всегда такой довольный?
Наверно жизнь удалась, с торговца труселями в премьеры.
 показать весь комментарий
 
 
"Парламентские процедуры по Антикоррупционному суду могут завершиться до конца марта, - Гройсман" - не советовал бы Гросе идти на поводу у Пахана, пока он не замазан криминальными статьями, иначе пойдёт по групповухе.
 показать весь комментарий
 
Спешат хряки шоколадные до апреля, бо запад уже не верит мошенникам и денег не даст.
Кого главой антикорупционного суда видите? Кивалова? Опят же бриллиантовые прокуроры без дела маются, лучших кандидатов не найти.
Кадры решают все!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарламентские процедуры по Антикоррупционному суду могут завершиться до конца марта, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вверх