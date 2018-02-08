 Парламентские процедуры по Антикоррупционному суду могут завершиться до конца марта, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я поддерживаю создание Антикоррупционного суда… Есть все шансы закончить все процедуры в парламенте до конца марта", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге во Львове в четверг.
Он подчеркнул, что всю работу относительно создания Антикоррупционного суда нужно завершить на протяжении нескольких месяцев, и глава Верховной Рады Андрей Парубий поддерживает прохождение данного закона в парламенте.
По словам премьера, важно обеспечить высокий уровень доверия к этой институции, что будет зависеть от окончательного варианта закона об Антикоррупционном суде, когда процедура отбора судей будет понятной и открытой.
Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины, кроме того, должны быть реформированы украинские суды на всех уровнях, подчеркивал председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио.
в кулуарах... два депутата, во время заседания
- привет! и тебе не спится?
- та да! а вообще... где наши?
- может... в столовке
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https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/02/08/116287/razborka--amerikantsy-atakovali-russkikh-i-asaditov.shtml
РАЗБОРКА. Американцы атаковали русских и асадитов
Войска США нанесли авиационные и артиллерийские ударыд по войскам режима Асада и русским в Сирии. По официальной версии Вашингтона, атака была предпринята с целью защитить курдских коммунистов и арабских демократов из группировки SDF, которую поддерживают, обучают и вооружают США.
В результате атака, которую в Вашингтоне называли «оборонительной операцией» были ликвидированы более 100 боевиков российско-асадовского альянса. США расценили нападение со стороны русских и асадитов в качестве «неспровоцированного акта агрессии».
В американском штабе заявили, что объектом «вероломной вылазки стал хорошо известный штаб сирийских демократических сил (SDF)», расположенный примерно в восьми километрах к востоку от реки Евфрат. Последняя служит линией разграничения между т.н. «зонами операций» США с одной стороны и российско-асадовских формирований с другой.
«7 февраля сирийские провластные силы инициировали неспровоцированную атаку на хорошо известные базы Сирийских демократических сил, - говорится в заявлении. - Представители Коалиции, выступающие в качестве советников, помощников и сопровождающих, находились рядом с партнерами из SDF во время атаки».
Под «провластными силами» обычно понимается альянс между режимами России, Асада и иранскими войсками и боевиками шиитской «Хезболы», напоминает ABC News.
Напомним, что накануне стало известно, что на авиабазу Хмеймим из Москвы была переброшена группировка российского спецназа. Затем эта группировка прибыла в Дейр-Зор аккурат перед атакой на базу SDF с целью захвата месторождений в Хушаме. Не исключено, что среди сотни уничтоженных боевиков российско-асадовского альянса значительная часть русские.
В сообщении командования США отмечается, что атака на штаб-квартиру союзной американцам демократическо-коммунистической армии к востоку от реки Евфрат была хорошо скоординированной акцией, предпринятой с участием России: в ходе нападения были задействованы около 500 асадитов, российские танки и артиллерия.
«20-30 артиллерийских и танковых машин разместились в радиусе 500 метров от штаб-квартиры SDF» перед тем, как США успели нанести по ним удары, рассказал чиновник в Вашингтоне.
Он отметил, что США расценили маневры русских и асадитов как попытку захватить прибыльные нефтяные месторождения, которые курдские коммунисты захватили у ИГ в сентябре и теперь удерживают соответствующую территорию.
«Они, вероятно, пытались захватить нефтяные месторождения в Хушаме, которые были основным источником дохода для ИГ в период с 2014 по 2017 годы», - сказал чиновник.
По данным CNN, ссылающегося на один из военных источников, Пентагон в настоящее время выясняет сколько русских было убита в ходе «оборонительного удара». В Москве пока не комментируют удары ВВС США.
По оценкам Пентагона всего было убито более 100 участников нападения на штаб SDF со стороны русских и асадитов.
Американские военные подчеркнули, что задачей США было остановить нападение, которое, как указывает ABC, «представляет собой одно из самых наглых нарушений силами Асада линии разграничения между США и Россией вдоль Евфрата».
В Пентагоне заявили, что не стали преследовать силы противника, которые отказались от дальнейшей агрессии и вернулись в российско-асадовскую зону на другой стороне Евфрате.
Также сообщается, что американская сторона использовала т.н. «горячую линию» связи с русскими и сообщили им об «оборонительных авиаударах в этом районе». При этом еще до атаки со стороны российско-асадовского альянса США информировали Россию о «подозрительной активности прорежимных сил в указанном районе».
В свою очередь Москва действовала в чисто русском стиле, заверив американцев, что не собирается нападать на SDF и тут же напала.
Это не первый случай, когда США атаковали российско-асадовские войска. Так американский самолет уничтожил Су-22, пытавшийся атаковать курдских коммунистов в окрестностях Ракки.
В другом случае американцы атаковали силы Асада, угрожавшие базе Танф, где находятся американские военные советники США и их союзники. ВВС США также сбили сирийский беспилотник - вероятно, управляемый иранцами - после того, как этот дрон сбросил боеприпас рядом с американскими войсками.
Но самое главное! Зацените степень тупости оправдания кацапского министерства нападения Пидерации! Одни "спящие ячейки ИГИЛ" - мем на года!
https://www.rbc.ru/politics/08/02/2018/5a7c51b09a7947dd50ecb1aa?from=newsfeed
Наверно жизнь удалась, с торговца труселями в премьеры.
Кого главой антикорупционного суда видите? Кивалова? Опят же бриллиантовые прокуроры без дела маются, лучших кандидатов не найти.
Кадры решают все!