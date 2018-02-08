 Задача Марты Борщ не допустить экстрадиции Онищенко в Украину, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Капитализация имиджа. Американский прокурор Марта Борщ, которая прославилась делом Лазаренко и другими расследованиями, и более полутора лет была одним из основных кандидатов на пост аудитора Нациольнального антикоррупционного бюро Украины, отказалась от дальнейшего соискания этого поста. Информацию об этом Борщ переслала украинским правоохранительным органам еще две недели назад, сегодня это стало публичным", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бывший претендент на пост аудитора НАБУ Борщ стала адвокатом Онищенко, - Украинская правда

"Марта Борщ получила предложение и стала адвокатом беглого народного депутата Александра Онищенко, который проходит по делу о коррупции в "Укргазвидобуванни". Это дело расследует как раз НАБУ и САП, которые добиваются выдачи Онищенко Украине. Таким образом, теперь Марта Борщ будет не на стороне государства, а против НАБУ. И основной ее задачей будет не допустить экстрадиции Онищенко в Украину", - добавил журналист.

"Создав публичную репутацию в Украине и за рубежом как авторитетный борец с коррупцией и государственный деятель, Борщ сделала выбор движения в противоположную сторону. Цинично, откровенно, nothing personal only business", - резюмировал Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-прокурор США Борщ сняла свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ, - Егор Соболев

Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.

13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.

18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.