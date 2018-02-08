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Все про:НАБУ (2134) экстрадиция (349) Онищенко Александр (489) Бутусов Юрий (1317) Борщ Марта (4)

 Задача Марты Борщ не допустить экстрадиции Онищенко в Украину, - Бутусов

Марта Борщ получила предложение и стала адвокатом беглого народного депутата Александра Онищенко, который проходит по делу о коррупции.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Капитализация имиджа. Американский прокурор Марта Борщ, которая прославилась делом Лазаренко и другими расследованиями, и более полутора лет была одним из основных кандидатов на пост аудитора Нациольнального антикоррупционного бюро Украины, отказалась от дальнейшего соискания этого поста. Информацию об этом Борщ переслала украинским правоохранительным органам еще две недели назад, сегодня это стало публичным", - рассказал он.

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"Марта Борщ получила предложение и стала адвокатом беглого народного депутата Александра Онищенко, который проходит по делу о коррупции в "Укргазвидобуванни". Это дело расследует как раз НАБУ и САП, которые добиваются выдачи Онищенко Украине. Таким образом, теперь Марта Борщ будет не на стороне государства, а против НАБУ. И основной ее задачей будет не допустить экстрадиции Онищенко в Украину", - добавил журналист.

"Создав публичную репутацию в Украине и за рубежом как авторитетный борец с коррупцией и государственный деятель, Борщ сделала выбор движения в противоположную сторону. Цинично, откровенно, nothing personal only business", - резюмировал Бутусов.

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Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.

13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.

18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.

Источник: https://censor.net.ua/n3049367
 
 
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Мабуть Марті дуже борща хочеться. Зеленого.
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что значит теперь???
Вы понимаете что вы несете?
Будучи аудитором НАБУ она и должна была быть его противником а не сторонником.
Иначе что то а аудитор с предрасположенностью к проверяемому???
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Она должна была контролировать НАБУ, а не воевать с ним, став адвокатом Онищенко.
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Кому долждна?
Контроль это и есть война.
НАБУ ж типа контролировать власть должен?
А он что делает?
Правильно, воюет.

А потом "а мене за що"
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У вас принципиальное непонимание сути процесса.

Прокурор и адвокат не воюют, они соревнуются.

И если прокурор вместе со следователями не подготовились к делу, занимались пиаром вместо сбора доказательств, то конечно его адвокат просто обязан потыкать в его говнище.

Для того чтобы если не этот прокурор/следователь так следующий работали а не рассказывали как им мешают.
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цікаво, а кадидатів знайомили з якимись документами з грифом "секретно"? Вдалий вибір в онищенка.. Пам"ятаючи як вона Лазаренка роздовбла, то він не схотів бути на його місці й прийняв відповідні міри)))..
".. Тот кто нам мешает, тот нам поможет..!" ))
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Этим Бутусов показывает что понятиня не имеет о том что такое демократия.
Демократия это законность а не справедливость.
Если Онищенко вор и следствие проведено нормально то никакой адвокат не докажет обратного.
Ну а если дело подстроено и шито белыми нитками или проведено с нарушениями, то просто надо дать ногой под зад Сытнику и ко.
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Скорей всего, так и будет. После М. Борщ "антикоррупционеры", надеюсь, не будут орать, что иностранцы -- нашевсё.
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как раз в данном случае она проявила себя с лучшей стороны.
Если НАБУ подстроило дело Онищенко и Насирова, то об этом надо открыто заявлять а не прятать под ковер чтобы никто не подумал плохого про НАБУ.
Показывать что ЭТО НАБУ плохое - это не воевать с НАБУ.
Если Сытник - жулик, то его надо снять и поставить на его место профессионала.
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Чтоб доказать, что это НАБУ -- профаны и воры, надо провести аудит НАБУ, а не идти адвокатом к коррупционеру, но от миллионов она отказаться не смогла. Кстати, посольство США горой стоит за пиарщика Сытника.
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и что что посольство США?
Тоже мне сверх люди.
Посольство США ведет себя так как и надо вести с местным пигмеями - поверхостно, что орни там щебечут.
Пусть тогда посольство США пойдет к этой Борщ и расскажет ей про то что такое хорошо что такое плохо.
Или они нас только учить могут?
Мы ж тупые, не то что эта Борщ?
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И не только посольство. И как вы думаете - почему? Потому что пиарщик? Вряд ли.
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потому что подчиняется хорошо.
Им не нужна сильная Украина.
Им нужна контролируемая Украина.

Сытник же ездит в США отчитываться, а Луценко нет.
Ну и спрашивается: кто им удобнее?
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Создатель партии регионов, вор и коррупционер - порошенко, стал президентом Украины
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це добра новина! це нарешті завдає удару по ілюзії - "запад нам поможєт", що там в США, ЄЕС і тд якісь інші люди. Треба шукати людей в Україні.
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З огляду особистостей "Семенченка", "Соболєва" й інших контрреволюціонерів нічого дивного в цій новині нема.
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Ось вони - зрадогниди всі свого часу так розкриються, покажуть свою справжню сутність.
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Мы дважды приезжали к Тимошенко в Украину, чтобы получить ее показания, поскольку ее фамилия на самом деле было в документах относительно перевода денег из Украины в США через Швейцарию. Тогда она приехала в Генеральную прокуратуру с адвокатом и отказалась отвечать на наши вопросы, ссылаясь на нормы законов Украины, схожих с пятой поправкой Конституции США.

Насколько мне известно, она не отвечала за перевод именно тех средств, которые мы расследовали. Там были другие средства, но это была не наша подследственность.

Во-первых, я не знаю рамок украинского уголовного законодательства; во-вторых, наше следствие было акцентировано на Лазаренко, а не Тимошенко. Она имела определенную роль в этом деле, но большего я вам не скажу.

Нужно время, чтобы это изменить.- Как долго?- Несколько десятилетий, пока у вас не появится опыт ведения уголовных дел по коррупции, которые примет суд. Это нереально сделать даже за год. Одно дело Лазаренко мы вели пять лет. И это только одно дело. И это мы сделали в стране, где есть 200-летний опыт правовой культуры и борьбы с коррупцией.
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Так ты все выкладывай. Марта Борщ четко сформулировала, что Тимошенко она рассматривала скорее как пострадавшую. Кроме того, переводы Лазаренко делали 48 других фирм, не только Тимошенко.
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она сказала что копала дела лазаренко в сша, а все остальное это не их дело.
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===Из разговоров с другими свидетелями я поняла, что Лазаренко оказывал помощь предприятиям... Насколько я понимаю, он соглашался помочь предприятиям и давал им все, что надо от правительства, пока ему платили 50% прибыли предприятия. А если не платили - то предприятию было сложно получить необходимое. Это понимание исходит исключительно из опросов свидетелей. Перевод средств подтверждается анализом банковских документов", - подчеркнула Марта Борщ.
На уточняющий вопрос, в каком статусе Юлия Тимошенко проходила в деле Павла Лазаренко, экс-прокурор ответила: только как потерпевшая. "Я рассматривала Тимошенко как потерпевшую господина Лазаренко в том же понимании, как и Кириченко. В соответствии с американским законодательством, это называется вымоганием денег: если предприниматель не заплатит, то его предприятию усложнят жизнь", - объяснила она эту позицию.===
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Экс-прокурор США рассказала о роли Тимошенко в деле Лазаренко
На уточняющий вопрос, в каком статусе Юлия Тимошенко проходила в деле Павла Лазаренко, экс-прокурор ответила: только как потерпевшая. "Я рассматривала Тимошенко как потерпевшую господина Лазаренко в том же понимании, как и Кириченко."Госпожа Тимошенко никогда не была предметом расследования... Именно Лазаренко контролировал банковские счета". http://news.liga.net/news/politics/11351847-eks_prokuror_ssha_rasskazala_o_roli_timoshenko_v_dele_lazarenko.htm
Завдання Марти Борщ – не допустити екстрадиції Онищенка в Україну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2032
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неудобно то как получилось... ливарюционер и антикоррупционер Егорка Соболева, предлогал коррупционного адвоката Онищенко, Марту Борщ на посаду аудитора НАБУ, которое расследует коррупцию Онищенко..
я ничего не перепутал?!
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Звідки тобі це зрозуміти порохоботу,виж тількі вмієте ярликі навішувати,а не за свої слова відповідати.Не дивно,що НАБУ вже три рокі тупцює на одному місті?!! От Марта Борщ якраз і внесе ясність в цьому питанні - і тому така реакція на Банковій...
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походу они дружили уже когда её толкали на аудитора, не выбрал же он её вчера по объявлению.
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перепутал, она юрист, высококласный юрист, и следовательно дорогой. Не предложили работы, которая намечалась, предложил другой - она согласилась. Открыто заявила. В чем проблемы? Где корупция?
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корупции нет
есть проблема с моральными устоями
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Порошенко наказав Пашинському захопити Житомирську кондитерську фабрику Сьогодні 17:12

Власник фабрики розповів про таємну розмову президента Порошенка з нардепом Пашинським.


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То теж Борщ і Онищенко винен ?! От так пступають з конкурентами Рошен в Україні ! Завдання Марти Борщ – не допустити екстрадиції Онищенка в Україну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9031
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Це так мило, коли на 4-му році існування НАБУ, його директор пан ситник заявляє, що немає ніякого сенсу в існуванні НАБУ без антикорупційного суду.
Заявляє після того, як за 4 роки на утримання НАБУ було витрачено 2,4 мільярдів гривень, а НАБУ повернуло в бюджет 131,6 мільйонів гривень.Оскільки суд в 2018 році створений не буде, то пан Ситник придумав собі індульгенцію, чому в 2018 році він буде й далі відмазувати корупціонерів, відкриваючи і закриваючи справи проти них і чому він буде намагатися повернути кошти з бюджету на рахунки януковича та інших представників режиму, який розікрав Україну і здав її ворогу.Не знаю чи потрібен НАБУ антикорупційний суд. Схиляюсь до того, що не потрібен (хоча він буде створений), бо якість справ НАБУ суд ніяк не покращить, корупцію в НАБУ і "бізнесменів-філантропів" євгеніїв шевченко суд ніяк не викорінить, але що точно потрібно НАБУ - це аудит їх діяльності.Що точно потрібно всім нам - це арешт, розслідування діяльності пана Ситника і відкритий суд по результатах розслідування його "діяльності".
Бо від його "діяльності" смердить вже зовсім не по-дитячому.
Бо без цього дійсно немає ніякого сенсу в існуванні НАБУ.
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У порохошавок идиотская логика. То, что суперкоррупционер Порошенко не дает создать антикоррупционный суд, они винят Сытника
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"nothing personal only business"...нет дружочек, Америке нужен подвешенный за рёбра человечек в шаговой доступности, способный "пролить свет" на телодвижения некоторых Лолит, тритысячилетних и их мужей, вот по этому и не будет никакой депортации Онищенко.
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Информацию об этом Борщ переслала украинским правоохранительным органам еще две недели назад, сегодня это стало публичным"- соя и тут протухшая...если ,две недели проавоохранители имели информацию,тогда почему разрешили регистрацию...? допустив регистрацию того человека .который им дал информацию ,(правоохранительная система украинского безправия и беззакония) показала тем самым,что работает на соевого ставленника(капитализация имиджа)
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Бутусов, ты не понял главного.
Онищенко так или иначе передаст всю информацию этой самой Борщ. Вот за эту самую информацию он и купил себе место под солнцем. Ну а Борщ потащит это всё в ФБР.
По существу, рука америкосов сжимает колокольчики Пэпо всё сильнее.
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да?а почему же тогда больно становится хуйлу Завдання Марти Борщ – не допустити екстрадиції Онищенка в Україну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3207
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Всі записи Онищенка з годинника, ручрк і камер буде передано прокурору Борщ ! А там багато інформації! Онищенку гарантуватимуть безпеку і свободу за цю інформацію.....

Так шо ФБР , пане Бутусав, добре працює..... Завдання Марти Борщ – не допустити екстрадиції Онищенка в Україну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 797
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По моему, это Бутусов по-тихонечку переходит на сторону зла. Особенно в соседней ветке, что в Украине, по сравнению с Руандой, еще не так плохо.
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Як я знаю,то Оніщенко вже давно мав бесіду з ФБР звідти і з"явилась Марта Борщ і як цього не зрозуміють порохоботи все ж пов"язанне ще з екстрадиціі Фірташа з Відня...
Олігарх в суді розповів, що робив усе, щоб Тимошенко і її команда не прийшли до влади.
http://dt.ua/POLITICS/firtash-mi-otrimali-poroshenka-prezidentom-klichka-merom-yak-i-hotili-171566_.html
Завдання Марти Борщ – не допустити екстрадиції Онищенка в Україну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7103
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Поляки много думали, думали, но забыли за одно главное преимущество Украины что она не ес и ей пофигу. Ну а вата добилась своего через захват польши.



Используйте польский чекисткий закон Дуды в украинскую пользу - уменьшайте риски нападения через польскую систему польских карт(как крымская область в РК). Требуйте у кабмина ужесточить закон у кого второй польский и прировняйте карту поляка к польским официальным документам.
В ответ, если поляки хоть одного Правильного украинца посадят за своим новым законом, который им пропихнули ночью чекисты(суркова работа) с энного раза в польской думе, чтобы депутатов наконец отпустить домой спать, создать симметричный закон штрафования за польские оф. документы-карты и в тех же суммах. Создать полицию нравов в Украине. Которая будет искать поляков, которые ратуют за польшу или за высказывания "польский львов" и садить их целыми пачками(чтобы потом их обменивать на украинцев в тюрьмах (100поляков к 1 украинцу).
Крутить каждый день новые видео с ютуба з тюрем какие поляки изверги, на какие пытки поражают поляков в ужасных украинских тюрьмах, что вынудили и заставили украинцев принять такой же симметричный закон. И поляки, которые будут сидеть будут понимать, что сидят за политику польши и виновна в этом сама варшава. Поляки будут работать тяжело в украинских тюрьмах для блага Украины. Этот труд может использовать жидобандеровец Коломойский для снижения цен на заправках, компенсируя низкие цены бесплатным трудом поляков за нарушения закона о втором гражданстве(тысяч или больше) и др оф документов.

Полиция нравов имеет право коррумпироваться и брать по 500д каждых 90 дней взятки с тех, у кого карты поляков как налог за проживания в Украине. Польскую карту прировнять к польскому паспорту как создания предусловий для нападения на Украину.
Собирать данные у кого польские паспорта или карты поляков, за такую диверсию или садить или штрафовать. Штрафовать за польские карты по аналогичной цене у поляков.
Также аннулировать украинский паспорт у кого есть еще польский.
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Пане Бутусов ! Як на Вашу думку ?!

порошенко сьогодні домовиться з владою Австрії про свою безпеку в Австрії, так як Фірташ домовився ?!
Чи не готує порошенко вже плацдарм на еміграцію у Відень до Портнова, Фірташа, Гужви ....... ?!
І чи злиє Онищенко всю наявну в нього інформацію ФБР (прокурору Борщ) за свою безпеку ?! Завдання Марти Борщ – не допустити екстрадиції Онищенка в Україну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4558
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главная задача Марты Берш выйти на офшорного и его банду
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Красиво Штати працюють............... я Порошенку і його компашці не заздрю ....... Завдання Марти Борщ – не допустити екстрадиції Онищенка в Україну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8747

Мда, потрошити будуть помаленько, красиво, з насолодою і всіма зібраними доказами...... Завдання Марти Борщ – не допустити екстрадиції Онищенка в Україну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4291
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадача Марты Борщ не допустить экстрадиции Онищенко в Украину, - Бутусов
 
 
 
 
 
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