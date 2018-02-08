 Задача Марты Борщ не допустить экстрадиции Онищенко в Украину, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Капитализация имиджа. Американский прокурор Марта Борщ, которая прославилась делом Лазаренко и другими расследованиями, и более полутора лет была одним из основных кандидатов на пост аудитора Нациольнального антикоррупционного бюро Украины, отказалась от дальнейшего соискания этого поста. Информацию об этом Борщ переслала украинским правоохранительным органам еще две недели назад, сегодня это стало публичным", - рассказал он.
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"Марта Борщ получила предложение и стала адвокатом беглого народного депутата Александра Онищенко, который проходит по делу о коррупции в "Укргазвидобуванни". Это дело расследует как раз НАБУ и САП, которые добиваются выдачи Онищенко Украине. Таким образом, теперь Марта Борщ будет не на стороне государства, а против НАБУ. И основной ее задачей будет не допустить экстрадиции Онищенко в Украину", - добавил журналист.
"Создав публичную репутацию в Украине и за рубежом как авторитетный борец с коррупцией и государственный деятель, Борщ сделала выбор движения в противоположную сторону. Цинично, откровенно, nothing personal only business", - резюмировал Бутусов.
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Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.
13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.
18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.
Вы понимаете что вы несете?
Будучи аудитором НАБУ она и должна была быть его противником а не сторонником.
Иначе что то а аудитор с предрасположенностью к проверяемому???
Контроль это и есть война.
НАБУ ж типа контролировать власть должен?
А он что делает?
Правильно, воюет.
А потом "а мене за що"
Прокурор и адвокат не воюют, они соревнуются.
И если прокурор вместе со следователями не подготовились к делу, занимались пиаром вместо сбора доказательств, то конечно его адвокат просто обязан потыкать в его говнище.
Для того чтобы если не этот прокурор/следователь так следующий работали а не рассказывали как им мешают.
".. Тот кто нам мешает, тот нам поможет..!" ))
Демократия это законность а не справедливость.
Если Онищенко вор и следствие проведено нормально то никакой адвокат не докажет обратного.
Ну а если дело подстроено и шито белыми нитками или проведено с нарушениями, то просто надо дать ногой под зад Сытнику и ко.
Если НАБУ подстроило дело Онищенко и Насирова, то об этом надо открыто заявлять а не прятать под ковер чтобы никто не подумал плохого про НАБУ.
Показывать что ЭТО НАБУ плохое - это не воевать с НАБУ.
Если Сытник - жулик, то его надо снять и поставить на его место профессионала.
Тоже мне сверх люди.
Посольство США ведет себя так как и надо вести с местным пигмеями - поверхостно, что орни там щебечут.
Пусть тогда посольство США пойдет к этой Борщ и расскажет ей про то что такое хорошо что такое плохо.
Или они нас только учить могут?
Мы ж тупые, не то что эта Борщ?
Им не нужна сильная Украина.
Им нужна контролируемая Украина.
Сытник же ездит в США отчитываться, а Луценко нет.
Ну и спрашивается: кто им удобнее?
Насколько мне известно, она не отвечала за перевод именно тех средств, которые мы расследовали. Там были другие средства, но это была не наша подследственность.
Во-первых, я не знаю рамок украинского уголовного законодательства; во-вторых, наше следствие было акцентировано на Лазаренко, а не Тимошенко. Она имела определенную роль в этом деле, но большего я вам не скажу.
Нужно время, чтобы это изменить.- Как долго?- Несколько десятилетий, пока у вас не появится опыт ведения уголовных дел по коррупции, которые примет суд. Это нереально сделать даже за год. Одно дело Лазаренко мы вели пять лет. И это только одно дело. И это мы сделали в стране, где есть 200-летний опыт правовой культуры и борьбы с коррупцией.
На уточняющий вопрос, в каком статусе Юлия Тимошенко проходила в деле Павла Лазаренко, экс-прокурор ответила: только как потерпевшая. "Я рассматривала Тимошенко как потерпевшую господина Лазаренко в том же понимании, как и Кириченко. В соответствии с американским законодательством, это называется вымоганием денег: если предприниматель не заплатит, то его предприятию усложнят жизнь", - объяснила она эту позицию.===
На уточняющий вопрос, в каком статусе Юлия Тимошенко проходила в деле Павла Лазаренко, экс-прокурор ответила: только как потерпевшая. "Я рассматривала Тимошенко как потерпевшую господина Лазаренко в том же понимании, как и Кириченко."Госпожа Тимошенко никогда не была предметом расследования... Именно Лазаренко контролировал банковские счета". http://news.liga.net/news/politics/11351847-eks_prokuror_ssha_rasskazala_o_roli_timoshenko_v_dele_lazarenko.htm
я ничего не перепутал?!
есть проблема с моральными устоями
Власник фабрики розповів про таємну розмову президента Порошенка з нардепом Пашинським.
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То теж Борщ і Онищенко винен ?! От так пступають з конкурентами Рошен в Україні !
"У мене є конкретні дані, що перед тим, як захоплювати фабрику, Пашинський був у Порошенка і отримав завдання захопити підприємство. Я заявляю це офіційно - це сказав Турчинов особисто моєму представнику", - заявив Бойко.
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Так мафіозі порошенко відберає бізнес у своїх конкурентів
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А результат нульовий
Заявляє після того, як за 4 роки на утримання НАБУ було витрачено 2,4 мільярдів гривень, а НАБУ повернуло в бюджет 131,6 мільйонів гривень.Оскільки суд в 2018 році створений не буде, то пан Ситник придумав собі індульгенцію, чому в 2018 році він буде й далі відмазувати корупціонерів, відкриваючи і закриваючи справи проти них і чому він буде намагатися повернути кошти з бюджету на рахунки януковича та інших представників режиму, який розікрав Україну і здав її ворогу.Не знаю чи потрібен НАБУ антикорупційний суд. Схиляюсь до того, що не потрібен (хоча він буде створений), бо якість справ НАБУ суд ніяк не покращить, корупцію в НАБУ і "бізнесменів-філантропів" євгеніїв шевченко суд ніяк не викорінить, але що точно потрібно НАБУ - це аудит їх діяльності.Що точно потрібно всім нам - це арешт, розслідування діяльності пана Ситника і відкритий суд по результатах розслідування його "діяльності".
Бо від його "діяльності" смердить вже зовсім не по-дитячому.
Бо без цього дійсно немає ніякого сенсу в існуванні НАБУ.
Онищенко так или иначе передаст всю информацию этой самой Борщ. Вот за эту самую информацию он и купил себе место под солнцем. Ну а Борщ потащит это всё в ФБР.
По существу, рука америкосов сжимает колокольчики Пэпо всё сильнее.
Так шо ФБР , пане Бутусав, добре працює.....
Олігарх в суді розповів, що робив усе, щоб Тимошенко і її команда не прийшли до влади.
http://dt.ua/POLITICS/firtash-mi-otrimali-poroshenka-prezidentom-klichka-merom-yak-i-hotili-171566_.html
Используйте польский чекисткий закон Дуды в украинскую пользу - уменьшайте риски нападения через польскую систему польских карт(как крымская область в РК). Требуйте у кабмина ужесточить закон у кого второй польский и прировняйте карту поляка к польским официальным документам.
В ответ, если поляки хоть одного Правильного украинца посадят за своим новым законом, который им пропихнули ночью чекисты(суркова работа) с энного раза в польской думе, чтобы депутатов наконец отпустить домой спать, создать симметричный закон штрафования за польские оф. документы-карты и в тех же суммах. Создать полицию нравов в Украине. Которая будет искать поляков, которые ратуют за польшу или за высказывания "польский львов" и садить их целыми пачками(чтобы потом их обменивать на украинцев в тюрьмах (100поляков к 1 украинцу).
Крутить каждый день новые видео с ютуба з тюрем какие поляки изверги, на какие пытки поражают поляков в ужасных украинских тюрьмах, что вынудили и заставили украинцев принять такой же симметричный закон. И поляки, которые будут сидеть будут понимать, что сидят за политику польши и виновна в этом сама варшава. Поляки будут работать тяжело в украинских тюрьмах для блага Украины. Этот труд может использовать жидобандеровец Коломойский для снижения цен на заправках, компенсируя низкие цены бесплатным трудом поляков за нарушения закона о втором гражданстве(тысяч или больше) и др оф документов.
Полиция нравов имеет право коррумпироваться и брать по 500д каждых 90 дней взятки с тех, у кого карты поляков как налог за проживания в Украине. Польскую карту прировнять к польскому паспорту как создания предусловий для нападения на Украину.
Собирать данные у кого польские паспорта или карты поляков, за такую диверсию или садить или штрафовать. Штрафовать за польские карты по аналогичной цене у поляков.
Также аннулировать украинский паспорт у кого есть еще польский.
порошенко сьогодні домовиться з владою Австрії про свою безпеку в Австрії, так як Фірташ домовився ?!
Чи не готує порошенко вже плацдарм на еміграцію у Відень до Портнова, Фірташа, Гужви ....... ?!
І чи злиє Онищенко всю наявну в нього інформацію ФБР (прокурору Борщ) за свою безпеку ?!
Мда, потрошити будуть помаленько, красиво, з насолодою і всіма зібраними доказами......