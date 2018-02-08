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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:телефон (175) Цензор.НЕТ (23) Пономарев Александр (5)

 "Я такого в парламенте не помню!", - Сергей Соболев о нардепе Пономареве, отобравшем телефон у корреспондента "Цензор.НЕТ". ВИДЕО

Парламент немедленно должен отреагировать на действия нардепа из депутатской группы "Воля народа" Александра Пономарева, отобравшего во время съемки мобильный телефон у корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил во время брифинга в Верховной Раде Украины народный депутат Сергей Соболев ("Батьківщина").

"Это тот страшный случай и если на него не отреагирует сам парламент и журналистское сообщество, то это станет примером того как можно закрывать слово журналисту. Вчера после моего очередного обращения к СНБО, СБУ, ГПУ по поводу фактически уничтожения 20 боевых машин,.. один из фигурантов... пытался рассказывать о том, как он будет себя защищать. Это все было снято на видео журналистами известных изданий и после этого,.. эта персона выхватила у журналистов мобильные телефоны, на которые велась съемка. Больше того, заявлял, что никогда не отдаст эти телефоны потому, что он их не брал. Это беспрецентный случай. Я за все годы в парламенте не помню, чтобы так дерзко, прикрываясь статусом народного депутата, пытались препятствовать деятельности журналистов", - сказал Соболев.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардеп Пономарев в кулуарах Рады выхватил телефон из рук корреспондента Цензор.НЕТ: "Я не сяду, не переживайте". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3049366
 
 
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Птенцы гнезда Петрова,им можно все,шо там телефон,они Украину предали.
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А что особенного? Что за шухер? Если шапкокрада, в своё время, наши граждане президентом сделали, то почему депутату телефон нельзя отжать? Его тоже наши граждане..
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Шо характерно, Зоболев и Понамарёв - из наших, оба запорожские. И оба у нас считаются га@донами. А тут получается, что у одного размер больше?
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Пономарев - бердянский, подмял под себя весь город.
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Полностью с тобой согласен, если не считать вот это:
"Я такого в парламенті не пам'ятаю!" - Сергій Соболєв про нардепа Пономарьова, який відібрав телефон у кореспондента Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 975
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а драки стена на стену...дымовые шашки...яйца, пардон куриные в зонтик литвина...
стульями по макушкам... кужельке бутылкой... шляшко по ляшке и по сопле...
это только на вскидку... что я помню...
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"Я такого в парламенті не пам'ятаю!" - Сергій Соболєв про нардепа Пономарьова, який відібрав телефон у кореспондента Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 8745 Да ладно, не помнишь! А Семенченкго с Парасюком, пользуясь статусом депутата постоянно препятствуют действию правоохранительных органов? А мордобои в Раде?
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Конечно Гена ему в методичке прописали Уверен у етого петуха именно на етом будет построена защита Типа--Парпсюку в ухо ногой можно---А мне смиренному аферистуДаже всраные телефоны отобрать низя
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А чего удивляться ? 80 % в Раде быдло, вылезшее на крови Майдана.
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мова якраз про непотріб, який лишився після Майдана.
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Так наш парламент вже давно перетворився на відьомський шабаш,а деякі депутати з усієї дурі роблять вид,що все гаразд...
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Противно, мерзко, недостойно.
Вылезло из грязи в князи, а инттеллект навозного червя как был, так и остался.
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Ой! Ах! Какие страсти! Журналист видимо совершенно рамсы попутал, когда попытался наехать на парламентского козла, неподвластного и неподсудного, белого и пушистого выпердыша партии рыгАНАЛов. Журналист не понимает, что практически ВЕСЬ парламент, алчный, мстительный, лицемерный, наглый, быдловатый и злобный - надо вешать, стрелять, сажать... с конфискацией миллиардов, украденных у нищей и воюющей страны. А мы тут про телефончик... Чего еще ожидать от гнусного воровского быдла?!
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Сынок депутата Попова тоже магазин ограбил. Чему удивляться? Все говно украинской нации после революции гидности в парламенте засело.
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петюкович, шо еще можно сказать, таких там в ВР процентов 80,
гопников и барыг бывших не бывает.
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Самое противное в ситуации, что этому бердянскому быку все сойдет с рук.
Хотя в Европе товарисчи по парти давно бы попросили быдло на выход.
А у нас быковство в парламенте - норма.
Где закон о депутатской неприкосновнности и где прекрасна калолиция?
Львовский олигофрен со справкой молчит.
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Ох, Сергей! Не защищал бы ты цензоровских! Посмотри такие пасквильные, лживые фотожабы они малюют на Тимошенко! И НИ ОДНОЙ Юлиной цитаты, кроме келявлобно-лолаботовой брехни и перекручивания слов/фактов! Пусть сами разбираются со своими коллеХами по ширке. Милые бранятся- только тешатся..... "Я такого в парламенті не пам'ятаю!" - Сергій Соболєв про нардепа Пономарьова, який відібрав телефон у кореспондента Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 5443
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я такого в парламенте не помню!", - Сергей Соболев о нардепе Пономареве, отобравшем телефон у корреспондента "Цензор.НЕТ". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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