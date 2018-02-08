 "Я такого в парламенте не помню!", - Сергей Соболев о нардепе Пономареве, отобравшем телефон у корреспондента "Цензор.НЕТ". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил во время брифинга в Верховной Раде Украины народный депутат Сергей Соболев ("Батьківщина").

"Это тот страшный случай и если на него не отреагирует сам парламент и журналистское сообщество, то это станет примером того как можно закрывать слово журналисту. Вчера после моего очередного обращения к СНБО, СБУ, ГПУ по поводу фактически уничтожения 20 боевых машин,.. один из фигурантов... пытался рассказывать о том, как он будет себя защищать. Это все было снято на видео журналистами известных изданий и после этого,.. эта персона выхватила у журналистов мобильные телефоны, на которые велась съемка. Больше того, заявлял, что никогда не отдаст эти телефоны потому, что он их не брал. Это беспрецентный случай. Я за все годы в парламенте не помню, чтобы так дерзко, прикрываясь статусом народного депутата, пытались препятствовать деятельности журналистов", - сказал Соболев.

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