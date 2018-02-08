 В 2017 году объем торговли между Украиной и Австрией увеличился на 17%, - Порошенко

В 2017 году объем торговли между Украиной и Австрией увеличился на 17%. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время брифинга в Австрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Я хочу подчеркнуть, что за последний год торговля между нашими странами выросла на 17%. И хочу подчеркнуть, что есть некоторые символические вещи. Крупнейший производитель лыж в Европе компания Fisher производит их в украинском Мукачево. Один из крупнейших производителей автомобильного проката Voestalpine производит их из украинского сырья", - сказал он.
Президент напомнил, что Австрия занимает 6-е место по объемам инвестиций среди всех стран.
"И мы договорились о том, что во время визита мы постараемся организовать и бизнес-форум для того, чтобы австрийские инвесторы могли воочию убедиться, насколько привлекательны сейчас инвестиции в Украину", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, визит президента Петра Порошенко в Австрию обошелся государственному бюджету почти в 800 тыс. гривен.
Средства в сумме 798 тыс. 982 гривен как оплата за перелет по маршруту Киев - Вена - Киев были перечислены Госуправлением делами на счет государственного авиационного предприятия "Украина" 2 февраля.
Жила-была мачеха с дочками и была у нее работница Золушка. Уехала мачеха с дочками на бал, а Золушку не взяла. Тут прилетела Фея и говорит Золушке: вот тебе карета золотая, вот тебе кони вороные, вот тебе платье белое. Поезжай на бал, но не задерживайся - ровно в полночь платье превратится в смирительную рубашку, карета в палату, а кони - в докторов-психиатров. Поехала Золушка на бал, да задержалась. Только прыгнула в карету - тут часы и пробили. Открывает она глаза - а кругом психиатрическая палата да санитары в халатах, глянула на себя в зеркало - вместо платья рубашка смирительная, а сама уже не Золушка, а мужик какой-то жирный да курчавый - Петр Алексеевич.. Кокорин.
С его слов и была записана эта правдивая история.
вон уголь с лугандонии-был почти в два раза дешевле,чем нынче--но ведь отказались,не смотря на убытки.
а с газом и вообще никаких проблем-со слов победуна Коболева,у нас его останется в хранилищах около 10 млрд кубов. и зачем ему через месяц начинать закупки у россиян,о чем он обьявил намедни?
Відповідний наказ прийняло Міністерство аграрної політики та продовольства. Такий крок передбачений угодою про асоціацію з ЄС і про це широко оповістили громадськість.
Проте 28 грудня Мінагрополітики - уже непублічно - внесло зміни до наказу щодо відтермінування євронорм на півтора роки, повідомив на своєму Facebook Олексій Дорошенко, голова Асоціації постачальників торговельних мереж, пише agroday.com.ua.
Державне підприємство «УкрНДНЦ» також видало наказ про перенесення скасування діючого ДСТУ до 1 липня 2019-го.
Європейські стандарти мали регулювати співвідношення складових у шоколаді на користь какао, а не цукру. Те, що має більший вміст цукру, повинно носити іншу назву, наприклад, какаовмісний продукт. Якщо в складі є пальмова олія - це вже глазур.
Як пояснює експерт, такі назви прогнозовано знизять продажі українських виробників. Покупці почнуть віддавати перевагу імпортним солодощам.
Дорошенко заявляє, що відтермінування євронорм пролобіювала асоціація «Укркондпром», до якої входять усі найбільші виробники: від Roshen до «АВК» та «Нестле Україна».
«Коли мова заходить про інтереси великого бізнесу, то можна відкладати надовго», - говорить експерт.
Нагадаємо, що згідно з новими правилами, справжній чорний шоколад має містити не менш як 35% какао-продуктів, молочний - 25% какао та 14% молока, білий - 20% какао та понад 14% молока. Все інше повинно називатися солодкими батончиками або глазуррю, але не шоколадом.