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 Экономика
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Все про:Австрия (346) Порошенко (14248) торговля (768)

 В 2017 году объем торговли между Украиной и Австрией увеличился на 17%, - Порошенко

Он призывает инвестировать в Украину.

В 2017 году объем торговли между Украиной и Австрией увеличился на 17%. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время брифинга в Австрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Я хочу подчеркнуть, что за последний год торговля между нашими странами выросла на 17%. И хочу подчеркнуть, что есть некоторые символические вещи. Крупнейший производитель лыж в Европе компания Fisher производит их в украинском Мукачево. Один из крупнейших производителей автомобильного проката Voestalpine производит их из украинского сырья", - сказал он.

Президент напомнил, что Австрия занимает 6-е место по объемам инвестиций среди всех стран.

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"И мы договорились о том, что во время визита мы постараемся организовать и бизнес-форум для того, чтобы австрийские инвесторы могли воочию убедиться, насколько привлекательны сейчас инвестиции в Украину", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, визит президента Петра Порошенко в Австрию обошелся государственному бюджету почти в 800 тыс. гривен.

Средства в сумме 798 тыс. 982 гривен как оплата за перелет по маршруту Киев - Вена - Киев были перечислены Госуправлением делами на счет государственного авиационного предприятия "Украина" 2 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3049365
 
 
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Говорят Барыга в Вене на балу будет Барыню плясать,в поддержку полит заключенных в Расее.
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***
Жила-была мачеха с дочками и была у нее работница Золушка. Уехала мачеха с дочками на бал, а Золушку не взяла. Тут прилетела Фея и говорит Золушке: вот тебе карета золотая, вот тебе кони вороные, вот тебе платье белое. Поезжай на бал, но не задерживайся - ровно в полночь платье превратится в смирительную рубашку, карета в палату, а кони - в докторов-психиатров. Поехала Золушка на бал, да задержалась. Только прыгнула в карету - тут часы и пробили. Открывает она глаза - а кругом психиатрическая палата да санитары в халатах, глянула на себя в зеркало - вместо платья рубашка смирительная, а сама уже не Золушка, а мужик какой-то жирный да курчавый - Петр Алексеевич.. Кокорин.
С его слов и была записана эта правдивая история.
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так у золушки фея - крёстная мать, а у ....кокорина - крёстный отец, попутно забивший ему место на балу, сразу же после случайной основной стрелки в кафе . скоро - селфи студента у гостиницы "захер". ))
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в самой же вене, сёдня в 6 вечера начинается протест против опернбала как такового -"икра вам, кризис нам". о самом же визитёре - "протесты на родине, порошенко на опернбале". ))
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1 миллиард 300 миллионов это мало на сегодня.Нужно хотя бы 3 ярда
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Почему Петюня забывает ещё похвастаться, что он увеличил торговлю с агрессором рашкой в прошлом году на 30%
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Поедет в рашку с визитом, тогда и заявит. А в Австрии принято говорить про товарооборот с Австрией! На 17% лыж стали в Мукачево больше выпускать! Вот это достижение!
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Австрия берет почти весь наш концентрат соков, они заводы построили в западной Украине.
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А с Россией как? Скоро Российский газ покупать будем? За что боролись?
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Купи в другом месте, и что бы цена была меньше.
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А почему мы за донецкий аэропорт заплатили России такую высокую цену кровью? Неужели нельзя его сразу было продать за бабло, а кацапчик? У 2017 році обсяг торгівлі між Україною та Австрією збільшився на 17%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6285
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нельзя торговать с фрагом и его спонсировать.
вон уголь с лугандонии-был почти в два раза дешевле,чем нынче--но ведь отказались,не смотря на убытки.
а с газом и вообще никаких проблем-со слов победуна Коболева,у нас его останется в хранилищах около 10 млрд кубов. и зачем ему через месяц начинать закупки у россиян,о чем он обьявил намедни?
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З січня 2018 року Україна мала перейти на євростандарти виробництва шоколаду та солодощів з нього.

Відповідний наказ прийняло Міністерство аграрної політики та продовольства. Такий крок передбачений угодою про асоціацію з ЄС і про це широко оповістили громадськість.

Проте 28 грудня Мінагрополітики - уже непублічно - внесло зміни до наказу щодо відтермінування євронорм на півтора роки, повідомив на своєму Facebook Олексій Дорошенко, голова Асоціації постачальників торговельних мереж, пише agroday.com.ua.
Державне підприємство «УкрНДНЦ» також видало наказ про перенесення скасування діючого ДСТУ до 1 липня 2019-го.
Європейські стандарти мали регулювати співвідношення складових у шоколаді на користь какао, а не цукру. Те, що має більший вміст цукру, повинно носити іншу назву, наприклад, какаовмісний продукт. Якщо в складі є пальмова олія - це вже глазур.
Як пояснює експерт, такі назви прогнозовано знизять продажі українських виробників. Покупці почнуть віддавати перевагу імпортним солодощам.
Дорошенко заявляє, що відтермінування євронорм пролобіювала асоціація «Укркондпром», до якої входять усі найбільші виробники: від Roshen до «АВК» та «Нестле Україна».
«Коли мова заходить про інтереси великого бізнесу, то можна відкладати надовго», - говорить експерт.

Нагадаємо, що згідно з новими правилами, справжній чорний шоколад має містити не менш як 35% какао-продуктів, молочний - 25% какао та 14% молока, білий - 20% какао та понад 14% молока. Все інше повинно називатися солодкими батончиками або глазуррю, але не шоколадом.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ 2017 году объем торговли между Украиной и Австрией увеличился на 17%, - Порошенко
 
 
 
 
 
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