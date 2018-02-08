 В 2017 году объем торговли между Украиной и Австрией увеличился на 17%, - Порошенко

В 2017 году объем торговли между Украиной и Австрией увеличился на 17%. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время брифинга в Австрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Я хочу подчеркнуть, что за последний год торговля между нашими странами выросла на 17%. И хочу подчеркнуть, что есть некоторые символические вещи. Крупнейший производитель лыж в Европе компания Fisher производит их в украинском Мукачево. Один из крупнейших производителей автомобильного проката Voestalpine производит их из украинского сырья", - сказал он.

Президент напомнил, что Австрия занимает 6-е место по объемам инвестиций среди всех стран.

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"И мы договорились о том, что во время визита мы постараемся организовать и бизнес-форум для того, чтобы австрийские инвесторы могли воочию убедиться, насколько привлекательны сейчас инвестиции в Украину", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, визит президента Петра Порошенко в Австрию обошелся государственному бюджету почти в 800 тыс. гривен.

Средства в сумме 798 тыс. 982 гривен как оплата за перелет по маршруту Киев - Вена - Киев были перечислены Госуправлением делами на счет государственного авиационного предприятия "Украина" 2 февраля.