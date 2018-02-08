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 Политика Украины
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Все про:адвокат (976) НАБУ (2134) Онищенко Александр (489) Борщ Марта (4)

 Бывший претендент на пост аудитора НАБУ Борщ стала адвокатом Онищенко, - Украинская правда

По информации СМИ, бывший обвинитель экс-премьера Павла Лазаренко Марта Борщ, которая отказалась от должности аудитора НАБУ, стала адвокатом депутата-беглеца Александра Онищенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Других деталей собеседник УП не сообщил.

Онищенко подтвердил эту информацию "Украинской правде".

Ранее  стало известно, что кандидат на должность аудитора НАБУ Марта Борщ сняла свою кандидатуру. В письме она аргументировала свое решение так: "Если бы назначение состоялось в прошлом году, у меня бы было время и возможность выполнять эту работу. Но сейчас мои обязательства по работе не позволяют мне взять на себя такую ​​ответственность".

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Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.

13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.

18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.

Источник: https://censor.net.ua/n3049364
 
 
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Классный мог быть аудитор, которого поддерживало кодло "антикоррупционеров"
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вони там свою діяльність поставили на потік! бородьба з корупцією став мега прибутковий бізнес
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борщ оказался не борщем, а щами.. Марта Щи...
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Анткоррупционеры поддерживали кандидатуру аудитора ФБР - человека с безукоризненной репутацией.
Но соевое коррумпированное кодло неподкупная кандидатура не устраивала - им нужен свой ручной поц Гончаренко.
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і саме тому "человек с безукоризненной репутацией" пішов захищати "человека с укоризненной репутацией" .. Смішно))
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Что за чушь? аудитор ФБР - Роберт Сторч, у него реально репутация безукоризненная и по этому поводу его предлагал Соболев ранее 3 раза и все 3 раза БПП его прокатил.
Он не защищал никого.
Разберитесь в сути вопроса.
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В данном посте мы про тех, кого предлагали антикоррупционеры на должность аудитора НАБУ.
В отличие от тех, кого предлагают БППшники, антикоррупционеры приглашают людей с репутацией.
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а в пані Борш була погана репутація? Її також Соболєв пропонував. Ні?

Тому і кажу, що "человек с безукоризненной", захищає "человека с укоризненной". Хоча, особисто я нічого кримінального вії рішення прийняти пропозицію оніщенка не бачу. Хіба що на морально-етичному рівні.
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А почему на эту тему, у порохоботоа так подгорать пуканы начали?? Американский прокурор - агенткримля? Да нет, он адвокат одного вора, который хочет сдать другого вора. А по странному стечению обстоятельств, второй вор - нынешний президент Украины. Вот у шоколадных и припекает Колишній претендент на посаду аудитора НАБУ Борщ стала адвокатом Онищенка, - Українська правда - Цензор.НЕТ 9717
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Справу Онищенка веде НАБУ, а не Президент. Якщо Марта виграє у НАБУ, це буде показник !!!
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Видно, що Марта Борш не в захопленні від діяльності НАБУ та наших борцунів, та має сумніви щодо їх професіоналізму та порядочності.
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взует этот Онищенко с этой Мартой подельников соевых по полной программе--- спільна діяльність была де факто законна газ он не воровал а перепродавал ( то же самое что делают соевые через Нафтогаз), по налогам была отсрочка а не не оплата ...... такие бабы не берутся за проигрышные дела-репутация дороже
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цікаво хто лобіював цю людину на аудитора набу ??????
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Бывший претендент на пост аудитора НАБУ Борщ стала адвокатом Онищенко, - Украинская правда - Цензор.НЕТ 4782заціни маштаб обнагліня антикорупціонерів що вони аудитором набу продвигали людину яка давно співпрацює з онищенком кадировим ! це хлопці дно
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набу и "антикоррупционеры" - это выведенное на следующий уровень дело заработка на услуге "политический киллер" в чем преуспел лященко и его заказчики.
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Эта Борщ еще и лолиту посадит. Вот увидишь.Для этого она и взялась за дело.
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та немає різниці хто. Вона чесно сказала що не може стати аудитором. По-преше, виникає дейкий конфлікт інтересів, якщо вона захисник онищенка, а по-друге просто не буде достатньо часу для проведення аудиту. Чесний вчинок, як на мене.
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особенно если их не петя предлагал, а те, кто против пети
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Она отомстит пете его посадкой.Эта плохая новость для лолиты.
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в очередь становитесь, прям за карлсоном.
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ага "Напомню, в прошлом году, когда я еще возглавлял парламентский комитет по противодействию коррупции, мы предложили кандидатуру Борщ для назначения аудитором НАБУ от Верховной Рады.
Е. СоболевИсточник: https://censor.net.ua/n3049265
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Це кандидат від борцунів-антикорупціонерів.
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это за неё топили "антикоррупционеры"? теперь ясно что эти ша-набу-нины - пятая колонна для влияния на политику в целях беглых и прочих парашко рыго олигархов.
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соя совсем ополоумела - с каких пор быть адвокатом - это что-то позорное и греховное? Она же не под чужой фамилией свой пост бросила и на мальдивы свалила, а совершенно официально стала адвокатом в официальном деле. В чем криминал?
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и отмазывальщики анищенок у вас святые, и ньюсван самый самый честный канал, и карлсон на бабках курвченко спаситель украины... и кто тут ополоумел, хотя все это расчет, коцапский расчет.
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Вы путаете. Она адвокат в цивилизованной стране.
Там не отмазывают, а судят по ЗАКОНУ.

А если всплывет, что в словах Онищенко есть доля правды и Пэтя имеет интерес в газовых схемах - тем лучше - выведут нашего главного прохиндея на чистую воду.
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Ой не несіть пургу. Задача адвоката однакова в усіх країнах. І справу Онищенка веде не Пьотр, а НАБУ!
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Ну найшла себе підстилка.....пьйотр і не таких ще пристроює.
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І де там за борцунами -антикорупціонерами ти побачив Пьотра? Чи тобі повилазило?
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во шо доллар животворящий делает - чудеса перерождения - это не разу не коррупция - это бизнес ))))
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А коррупция тут в чем заключается?
Вы, соевые, совсем уже ополоумели?

Не забывайте, что ваш главный кандидат Гончаренко - тоже адвокат, но адвокат украинский, а не американский, т.е. адвокат коррумпированный.
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Обычное дело.
Бабло всегда побеждает добро.
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яркий пример - коррупция - как это правельно делать - сначала имя на гос службе - потом все остальное - просто бизнес)))
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Гроші...І навіть не можна евреїв звинуватити, тому що таке прізвище...
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залежіть від того, кого захищати. От бути адвокатом чікатіло - постидно чи ні?
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открою тебе секрет - без адвоката суда не будет. Нет тут ничего постыдного - просто такая процедура суда - с судьями, прокурором и адвокатом.
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но деньги-то не пахнут..Анищенка- значит Анищеника)))
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переварили перекупили... борщ
(капустняк получилась... капусты много вбросили) Бывший претендент на пост аудитора НАБУ Борщ стала адвокатом Онищенко, - Украинская правда - Цензор.НЕТ 8616
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Это что тот кого Соболев звал в аудиторы НАБУ будет защищать Онищенко от НАБУ?
Хороший расклад.
НАБУ как на это отреагирует?
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Защищать Онищенко от НАБУ?!
Да полноте! - это типа "правую руку защищать от левой", я правильно понимаю?
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наверное перед деньгами нельзя устоять, дело только в сумме... жаль..думаю, она его отмажет.
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А что его отмазывать, много наши собрали и в суд передали?
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если сможет - отмажет, для этого, собственно адвокаты и существуют.
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Почему же? Рожа Пэти олицетворяет собой украинскую коррупцию.
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Не-а, ибо Петр Алексеевич Порошенко того же онищенко за жеппу взял.
а ссытники, "антикоррупционеры" и всякие щи и борщи - пытаются его отмазать.

И если бы не Петр Алексеевич - отмазали б давно.
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Так твой Петр Лексеич - бывший подельник Онищенко. И "взял за жепу" по сути конкурента.
Именно по этой причине гораздо лучше будет, если дело Онищенко расследуют те, на кого Петр Лексеич не сможет иметь влияния.
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Для нас парадокс, отказаться от высокой должности ради адвокатской практики, она просто не знает что в НАБУ содрала бы с того же Онищенко в три раза больше.
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Для нас парадокс слушать Соболева, рыдающего за аудитора, работающего на коррупционера
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на коррупционеров тут работает тупые соевые боты. А адвокат есть у любого участника суда - от Анжелы Девис до Чикатила, и это никак не характеризует адвоката ни с положительной, ни с отрицательной стороны.
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а я именно и не адвоката характеризовал. Она тётка свободная и профессионал высочайший.

я про двуфамильного писал.
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я сразу заподозрил что н*бу это проект для прослушки наших политиков и устраивания политического кризиса в любой нужный момент.
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А тепер уявіть собі що і антикорупційний суд такий само буде! Тоді взагалі піпець.
Кацапи - майстри "апаратної роботи", вони просунуть туди всоїх агентів і під прапором боротьби з карупциєй нищитимуть будь-якого політика, що їм не догодив, піід радісне похрюкування "патрідіотичної громадськості".
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Такое каждый день, а нас рабов всё устраивает. Пусть и дальше там деребанят деньги, а мы на голой жопе посидим.
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Гроші не пахнуть це все що треба знати про демократичний захід і борців з корупцією. У кого є можливість валіть звідси поки є можливість цій країні п ь
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ооо, а психопати-зрадофіли вже тут таку "зрадузрадну" розвели.. )))) А ії вибір оприділили банально гроші ))
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Ви думаєте вони щось зрозуміють? Як на мене це клініка.
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Классного аудитора "анти-ко-ко-коррупционисты" предлагали!
Эта тетка бы напроверяла
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промолчал бы - может, за умного и сошел. расскажи еще, что адвокат Чикатила был нехороший человек, негодяй и латентный маньяк.
Где стецьки понабирали голоту, которая даже не соображает, кто такие адвокаты?
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Адвоката Чикатило никто не предлагал в главные следователи по делу Чикатило.

А егорка-сахалинский предлагал адвоката Онищенко на аудитора НАеБУ, которое "расследует" дело Онищенко.

Егорка получил на лапу круто - не хуже ссытника, поди...
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ты с рождения тупой или прикидываешься? Когда ее предлагали аудитором, она не была адвокатом онищенка. Соя год почти мурыжила, как бы им выгадать себе своего аудитора, Марте просто надоело ждать - она, что без работы сидеть должна, пока у нас в ВР все расклады порешают? Предложили хорошую, денежную работу - пошла, профессия такая - юрист.
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Коррупционеры из БПП предлагают кандидатуру Гончаренко - украинского АДВОКАТА.
Вы думаете, что он не защищал преступников?
Причем не в США, а в Украине, где адвокаты участвуют в коррупционных договорняках.
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Батенька, врать надо тоньшее, тоньшее! - ну сколько Вас можно учить?
Никогда не врите в вопросе, который легко проверяется.
Ну, например:
"Найджела Брауна... рекомендувала БПП, лист-рекомендація підписана головою фракції БПП Артуром Герасимовим."

"Гельсинська спілка також рекомендувала ... адвоката і професора Академії адвокатури Сергія Гончаренка,"

Т.е. "коррупционеры из БПП" - это Гельсинська Спілка, Вы полагаете?
Спасибо.
Я б не догадался.
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Найджела Брауна, человека с очень сомнительной репутацией, замешанного с коррупционных схемах, БПП рекомендовала ранее. Сейчас его нет в списках кандидатов.
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Борщ агент кримля!! У нее даже фамилия подозрительная.
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за такими "аудиторами" сами аудиторы нужны
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывший претендент на пост аудитора НАБУ Борщ стала адвокатом Онищенко, - Украинская правда
 
 
 
 
 
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