 Бывший претендент на пост аудитора НАБУ Борщ стала адвокатом Онищенко, - Украинская правда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
Других деталей собеседник УП не сообщил.
Онищенко подтвердил эту информацию "Украинской правде".
Ранее стало известно, что кандидат на должность аудитора НАБУ Марта Борщ сняла свою кандидатуру. В письме она аргументировала свое решение так: "Если бы назначение состоялось в прошлом году, у меня бы было время и возможность выполнять эту работу. Но сейчас мои обязательства по работе не позволяют мне взять на себя такую ответственность".
Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.
13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.
18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.
Но соевое коррумпированное кодло неподкупная кандидатура не устраивала - им нужен свой ручной поц Гончаренко.
Он не защищал никого.
Разберитесь в сути вопроса.
В отличие от тех, кого предлагают БППшники, антикоррупционеры приглашают людей с репутацией.
Тому і кажу, що "человек с безукоризненной", захищає "человека с укоризненной". Хоча, особисто я нічого кримінального вії рішення прийняти пропозицію оніщенка не бачу. Хіба що на морально-етичному рівні.
Е. СоболевИсточник: https://censor.net.ua/n3049265
Там не отмазывают, а судят по ЗАКОНУ.
А если всплывет, что в словах Онищенко есть доля правды и Пэтя имеет интерес в газовых схемах - тем лучше - выведут нашего главного прохиндея на чистую воду.
Вы, соевые, совсем уже ополоумели?
Не забывайте, что ваш главный кандидат Гончаренко - тоже адвокат, но адвокат украинский, а не американский, т.е. адвокат коррумпированный.
Бабло всегда побеждает добро.
переварилиперекупили... борщ
(капустняк получилась... капусты много вбросили)
Хороший расклад.
НАБУ как на это отреагирует?
Да полноте! - это типа "правую руку защищать от левой", я правильно понимаю?
а ссытники, "антикоррупционеры" и всякие щи и борщи - пытаются его отмазать.
И если бы не Петр Алексеевич - отмазали б давно.
Именно по этой причине гораздо лучше будет, если дело Онищенко расследуют те, на кого Петр Лексеич не сможет иметь влияния.
я про двуфамильного писал.
Кацапи - майстри "апаратної роботи", вони просунуть туди всоїх агентів і під прапором боротьби з карупциєй нищитимуть будь-якого політика, що їм не догодив, піід радісне похрюкування "патрідіотичної громадськості".
Эта тетка бы напроверяла
Где стецьки понабирали голоту, которая даже не соображает, кто такие адвокаты?
А егорка-сахалинский предлагал адвоката Онищенко на аудитора НАеБУ, которое "расследует" дело Онищенко.
Егорка получил на лапу круто - не хуже ссытника, поди...
Вы думаете, что он не защищал преступников?
Причем не в США, а в Украине, где адвокаты участвуют в коррупционных договорняках.
Никогда не врите в вопросе, который легко проверяется.
Ну, например:
"Найджела Брауна... рекомендувала БПП, лист-рекомендація підписана головою фракції БПП Артуром Герасимовим."
"Гельсинська спілка також рекомендувала ... адвоката і професора Академії адвокатури Сергія Гончаренка,"
Т.е. "коррупционеры из БПП" - это Гельсинська Спілка, Вы полагаете?
Спасибо.
Я б не догадался.