 Австрия не будет инициировать ослабление или отмену санкций против РФ, так как не была их инициатором, - президент ван дер Беллен

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Что касается нынешнего развития политической ситуации. Конечно, Европейский Союз должен просить реагировать, и этой реакцией будут санкции. Австрия с самого начала присоединилась к ним как член Евросоюза, и теперь на последнем заседании Европейского совета это также имело место. Это является необходимой мерой на фоне той ситуации, которая сложилась на востоке Украины. И это же касается Крыма", - сказал федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен в четверг в Вене на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, отвечая на вопрос о позиции Австрии относительно возможности ослабления санкций в отношении РФ.

А. ван дер Беллен подчеркнул: "Что касается экономического развития, Австрия также страдает от этих санкций, но это было необходимо".

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Вместе с тем, он пояснил, что Австрия не может самостоятельно инициировать что-либо по данному вопросу. "То есть мы не были инициаторами этого, мы также не выносим инициативу их отмены", - сказал президент Австрии.