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 Австрия не будет инициировать ослабление или отмену санкций против РФ, так как не была их инициатором, - президент ван дер Беллен

Австрия не будет инициировать ослабление или отмену санкций в отношении РФ, поскольку не являлась инициатором их введения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Что касается нынешнего развития политической ситуации. Конечно, Европейский Союз должен просить реагировать, и этой реакцией будут санкции. Австрия с самого начала присоединилась к ним как член Евросоюза, и теперь на последнем заседании Европейского совета это также имело место. Это является необходимой мерой на фоне той ситуации, которая сложилась на востоке Украины. И это же касается Крыма", - сказал федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен в четверг в Вене на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, отвечая на вопрос о позиции Австрии относительно возможности ослабления санкций в отношении РФ.

А. ван дер Беллен подчеркнул: "Что касается экономического развития, Австрия также страдает от этих санкций, но это было необходимо".

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Вместе с тем, он пояснил, что Австрия не может самостоятельно инициировать что-либо по данному вопросу. "То есть мы не были инициаторами этого, мы также не выносим инициативу их отмены", - сказал президент Австрии.

Источник: https://censor.net.ua/n3049363
 
 
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порошенко недарма сьогодні туди поїхав в києві нічого невисидиш треба їздити по світу домовлятись !
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И всего то 800 тысяч на самолет потратил,дешево,Барыню на балу спляшет,он ведь танцует как бог,яйца ведь не мешают.
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в президента робота така зовнішньо політична діяльність 1 консолідація західного світу проти росії збереження санкцій 1 австрія дуже важлива країна !=====За останній рік торгівля між Україною та Австрією збільшилась на 17 %. Австрія займає 6 місце за обсягами інвестицій серед інших країнАвстрия не будет инициировать ослабление или отмену санкций против РФ, так как не была их инициатором, - президент ван дер Беллен - Цензор.НЕТ 7746
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Вот, спокойная и взвешенная позиция. Ни ажиотажа, ни истерики. Только решения в рамках международных договоренностей и правового поля.
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Если бы сбили самолет Австрийских авиалиний - тогда бы другое дело.
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после того, как они его выдоят до суха, и если никто его не грохнет- то возможно тогда он и попадет в США
т.к фирташу есть что рассказать не только про наших и кацапских политиков- а еще и про европейских
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Сытая, довольная страна, ради кацапских денег не будет дергаться, тем более чудом проскочила мимо советской "дружбы" в конце 40-х годов.
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ну да, куда им еще инициировать отмену санкций, после того, как они фирташа всей страной спасали- это будет явно палевно
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не мы санкции заваривали - не нам их и хлебать
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Вот интересно, если бы при Сталине кто-то посмел бы торговать с Гитлером после 22 июня 41-го, а Порошенко-Лолита это делает с большим рвением. Может пора применить меры по законам военного времени, как с Чаушеску? Хряк требует усиления санкций, а сам предает небесную сотню и погибших героев, торгуя с агрессором, вернее давно предал.
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Позиция Раши. Не мы их вводили, не нам и отменять)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвстрия не будет инициировать ослабление или отмену санкций против РФ, так как не была их инициатором, - президент ван дер Беллен
 
 
 
 
 
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