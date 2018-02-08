 Расследование в отношении замминистра обороны Павловского по делу о закупке топлива у нас в приоритете на завершение в марте, - Холодницкий

"Это дело близится к своему завершению. Там были продлены сроки следствия в связи с необходимостью проведения необходимых дополнительных экспертиз. Статус генерала Павловского "подозреваемы". Вы знаете, что мера пресечения ему была изменена судом, но на процессуальный статус никоим образом это не повлияло", - сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в четверг на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это дело у нас, скажу откровенно, в приоритете на завершение в феврале-начале марта", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд оставил в должности подозреваемого в коррупции замминистра обороны Павловского

"Все показания, допросы, следственные действия сейчас не подлежат разглашению. Следствие, я так ориентирую прокуроров и детективов, будет завершено до начала марта. Называть конкретную дату дело неблагодарное, есть разные процессуальные моменты" - цитирует Холодницкого ЛигаБизнесИнформ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны отказалось отстранять от должности на время следствия генерала Павловского, подозреваемого в коррупции, - САП. ДОКУМЕНТ

11 октября 2017 г. детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков в Министерстве обороны Украины, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек: заместителя министра обороны Украины и директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов МОУ. Позже стало известно, что задержанным замминистра обороны оказался генерал-лейтенант Игорь Павловский.



Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил журналистам на брифинге, что в деле о коррупционных схемах с закупкой топлива для армии задержали четырех человек включая Павловского, а также директора Департамента госзакупок Минобороны Владимира Гулевича.



Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее о готовности взять на поруки Павловского заявил заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.



Задержание чиновников Минобороны также прокомментировал президент, заявив, что "никому не позволит воровать в армии".



Более детальный анализ информации по данному делу читайте в статье "НАБУ задержало Павловского и ударило по компании друзей президента" ЗДЕСЬ.